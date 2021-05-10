المغرب التطواني يعود بنقطة ثمينة من بركان

تعادل فريق نهضة بركان مع ضيفه فريق المغرب التطواني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم مباريات الدورة ال15 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف فريق نهضة بركان الظهير الايسر محمد عزيز (د 88)، فيما عدل النتيجة للمغرب التطواني متوسط الميدان نصير الميموني (د 94).

واحتل فريق نهضة بركان، بعد هذا التعادل، المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما لحق فريق المغرب التطواني في المركز 11 بأندية شباب المحمدية ويوسفية برشيد والدفاع الحسني الجديدي بـ17 نقطة.