المغرب التطواني يكلف لجنة باختيار مدرب جديد

أعلنت إدارة نادي المغرب التطواني لكرة القدم أنها شكّلت لجنة تقنية سيعهد إليها الإشراف على اختيار المدرب الجديد للفريق.

وأضاف المكتب المسير لـ”الماط”، في بلاغ، أن اللجنة تتكوّن من أعضاء الإدارة، وهشام خريشف رئيس جمعية قدماء الفريق، والإطار الوطني حكيم بنصديق، ومحمد أزواغ المسؤول عن مدرسة الفريق.

وأبرز نادي “الحمامة البيضاء”، من خلال البلاغ نفسه، أن اللجنة ستدرس السير الذاتية التي توصلت بها، وستعمل على اختيار الأنسب من بينها.

جدير بالذكر أن المغرب التطواني كان قد انفصل بالتراضي عن الإسباني خوان خوصي ماكيدا سانشيز، المدرب السابق للفريق، حيث خلفه الإطار الوطني جمال دريدب مؤقتا.