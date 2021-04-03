المغرب التطواني يهزم الزمامرة بثلاثية نظيفة

تفوق فريق المغرب التطواني على ضيفه نهضة الزمامرة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، السبت، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف المغرب التطواني كل من اللاعب أنس جبرون في الدقيقة 22 والدقيقة 46، وهشام خلوة في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة إشهار الحكم سمير الكزاز بطاقة حمراء في وجه لاعب المغرب التطواني ولاد عبد الوهاب رشدي في الدقيقة 85.

وارتقى فريق المغرب التطواني، عقب هذا الفوز، إلى المركز السابع إلى جانب أندية نهضة بركان والمغرب الفاسي ويوسفية برشيد بـ12 نقطة، فيما ظل فريق نهضة الزمامرة في المركز 16 بست نقاط.