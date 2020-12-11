المغرب الفاسي يستعيد أكردوم أمام يوسفية برشيد

استعاد الطاقم التقني لنادي المغرب الرياضي الفاسي خدمات لاعبه الجديد يوسف أكردوم، الذي بات جاهزا للعودة إلى أجواء التباري. إذ ينتظر أن يوقع على أول ظهور له مع “النمور الصفر” أمام يوسفية برشيد، السبت، ضمن الأسبوع الثالث بالدوري المغربي الاحترافي.

وحرم “الماص” من خدمات أكردوم أمام الجيش الملكي ونهضة بركان بسبب الإصابة التي عانى منها، والتي خاض بسببها تدريبات خاصة في الفترة الأخيرة، قبل أن يتلقى الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للمشاركة في المباريات رفقة باقي المصابين، بينما سيغيب عن المجموعة ثلاثة لاعبين مهمين، هم نداي وكريم الولادي وسهيل إيشو.

وعرفت الحصة التدريبية الأخيرة لـ”النمور الصفر” تأهبا لمواجهة يوسفية برشيد، حيث حضر جل اللاعبين، باستثناء الثلاثي سالف الذكر، الذي أجرى حصة تدريبية انفرادية بالقاعة الرياضية مع الكيني نوفل. كما أجرى أمقران وأكردوم تداريب خفيفة انفرادية مع المعد البدني الكحلاوي، قبل أن ينضم أكردوم إلى التداريب الجماعية.

ويعتبر غياب المدافع الولادي عن المجموعة مؤثرا نظرا لقيمته في الخط الخلفي، إذ خاض 79 مباراة مع “الماص” في الدوري المغربي دون احتساب مقابلات كأس العرش والمسابقات الإفريقية. كما أكمل 7 سنوات له مع الفريق منذ دفع به المدرب شارل روسلي في مواجهة المغرب الفاسي وأولمبيك آسفي يوم 6 ديسمبر 2013.

كما ستشهد مباراة “الماص” وبرشيد جلوس المدرب عبد اللطيف جريندو على دكة البدلاء لقيادة الفريق الأصفر بعدما تعذر عليه ذلك في مواجهتي الجولتين الأولى والثانية أمام الجيش وبركان بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، قبل أن يتأكد تعافيه من المرض بعد خضوعه للبروتوكول الصحي وإجرائه مسحة طبية.

وسيقود المدافع السابق لفريق الرجاء الرياضي أول مباراة له في مشواره التدريبي بالدوري المغربي الاحترافي بعدما اقتصرت تجاربه السابقة على أندية تمارس بالقسم الثاني.

وارتباطا بالمغرب الفاسي دائما، تم عقد اجتماع، أمس، بين رئيس الفريق إسماعيل الجامعي، مرفوقا بعضو المكتب المسير محمد عامر، وإدريس الأزمي الإدريسي عمدة مدينة فاس، ونائبه محمد الحارثي، بمقر جماعة فاس.

وذكر “الماص”، في بيانه الرسمي، أن الأزمي أعرب عن سعادته بعودة “الماص” إلى مكانته الطبيعية ضمن قسم الصفوة، مؤكدا حرصه الدائم على متابعة أخبار ومباريات الفريق، وفخره الشديد بالمستوى الكبير الذي ظهر به الفريق في أولى مباريات الموسم الرياضي الحالي.

كما نوه عمدة مدينة فاس بالمجهودات المبذولة من طرف إسماعيل الجامعي بمعية مكتبه المسير، والتي توجت بإعادة الفريق إلى مكانته المعهودة.

وفي إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع جماعة فاس بـ”الماص”، جدد الأزمي دعمه للمجهودات الرامية إلى بناء مركز التكوين، وكذا جميع المشاريع المستقبلية التي تصب في مصلحة نادي المغرب الرياضي الفاسي ومدينة فاس.