المغرب الفاسي ينهزم بميدانه أمام أولمبيك آسفي

مني فريق المغرب الفاسي بالهزيمة أمام ضيفه أولمبيك آسفي بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس، برسم الدورة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.
وسجل هدفي فريق أولمبيك آسفي كل من اللاعب صلاح الدين بنيشو (د 46)، و رافاييل كلاوديو ( د 61)، فيما سجل هدف المغرب الفاسي اللاعب لحسن كوربي (د 73)، ليرتقي الأولمبيك إلى المركز الرابع بـ29 نقطة ، فيما احتل فريق المغرب الفاسي المركز الثاني عشر بـ22 نقطة .
المغرب الفاسي فرط في مدربه كاموندي الأرجنتيني و استعان بمدرب من الصعب معرفة خبايا اللاعبين و البطولة في شطرها الأخير
واللاعبون لايتقاتلون من اجل القميص والسلطلت تتفرج لا دعم ولا هم يحزنون فرق في جهات اخرى تنال دعم بمئات الملايين وفي مدينة فاس العمدة الازمي قالك هو ما عندو ما يدير بالرياضة مما ادى بنادي اتحاد فاس لكرة اليد الى الانسحاب من البطولة الله يعفو على هاد الناص وديما ماص
يجب تغيير اللاعبين وليس المدرب
يجب تغيير اللاعبين و المدرب و المكتب و كل شيء الكل بدون استتناء .المغرب الفاسي بقسم الهواة بعد موسمين هدا مؤكد و واضح
الحكم حرم المغرب الفاسي من ضربة جزاء واضحة والخبر المفرح هو تأكد التحاق الاعب يونس بلهندة قادما من تركيا