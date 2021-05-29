المغرب الفاسي ينهزم بميدانه أمام أولمبيك آسفي

مني فريق المغرب الفاسي بالهزيمة أمام ضيفه أولمبيك آسفي بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس، برسم الدورة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق أولمبيك آسفي كل من اللاعب صلاح الدين بنيشو (د 46)، و رافاييل كلاوديو ( د 61)، فيما سجل هدف المغرب الفاسي اللاعب لحسن كوربي (د 73)، ليرتقي الأولمبيك إلى المركز الرابع بـ29 نقطة ، فيما احتل فريق المغرب الفاسي المركز الثاني عشر بـ22 نقطة .