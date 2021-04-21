المغرب ثالث مزودي المملكة المتحدة بالطماطم

أصبح المغرب ثالث مورد للطماطم إلى المملكة المتحدة؛ إذ زادت صادراته من هذا المنتوج الفلاحي إليها بشكل كبير في عام 2020.

وارتفعت صادرات الطماطم المغربية إلى المملكة المتحدة بنسبة 22.6 بالمائة، وفقًا لبيانات من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة؛ ففي عام 2020، استوردت المملكة المتحدة ما مجموعه 376660 طنًا من الطماطم، بقيمة 545.91 مليون يورو، ومتوسط سعر مدفوع لهذه الطماطم بلغ 1.45 يورو للكيلوغرام الواحد.

وقد برز المغرب باعتباره المورد الثالث لهذا المنتج الزراعي إلى هذا البلد الأوروبي، على الرغم من جائحة كورونا، بنسبة 22.08 في المائة من إجمالي كمية الطماطم التي وصلت إلى أسواق المملكة المتحدة من بلدان أخرى.

وبلغت قيمة مبيعات الطماطم المغربية في 2020 حوالي 104.32 مليون يورو، بسعر متوسط 1.25 يورو للكيلو.

وقد نمت صادرات الطماطم المغربية بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، من 49،840 طنًا في عام 2016 إلى 83،150 طنًا في عام 2020.

واحتلت هولندا قائمة الدول الموردة للطماطم إلى المملكة المتحدة، تلتها إسبانيا، فيما حلت ألمانيا في الرتبة الرابعة، بعدها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا، فالبرتغال، ثم بولندا والسنغال.

وبشكل عام، بلغت صادرات المغرب من الطماطم خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020 ما يناهز 342 ألف طن، بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم، في الوقت الذي بلغت فيه الكميات المصدرة من المنتوج الزراعي نفسه، خلال الفترة ذاتها من 2019، ما يناهز 339 ألف طن.