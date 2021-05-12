المغرب في صدارة شركاء برنامج "أفق 2020"

يعتبر البرنامج الأوروبي للبحث “أفق 2020 ” (Horizon 2020) أكبر برنامج للاتحاد الأوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار.

البرنامج يهدف، وفقا لمنطق تنافسي، إلى تمويل مشاريع البحث متعددة التخصصات، مع التركيز على تلك التي تهم تثمين نتائج البحث العلمي وإنشاء المقاولات المبتكرة. وقد خصص الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج ميزانية إجمالية قدرها 80 مليار يورو للفترة ما بين 2014 و2020.

البرنامج نفسه يعلن، كل سنة، عن طلبات عروض جديدة تخص جميع المجالات العلمية، وحسب آخر تقرير نشرته المفوضية الأوروبية حول الفترة الممتدة ما بين سنة 2014 ونهاية 2020، فقد استفاد المغرب من تمويل 69 مشروعا بمشاركة 82 فريقا مغربيا للبحث، بميزانية إجمالية قدرها 6,81 مليون يورو.

39 من هذه الفرق، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، تنتمي إلى الجامعات: 9 من جامعة محمد الخامس، و7 من كل من جامعة القاضي عياض وجامعة الأخوين، و4 من جامعة مولاي إسماعيل، و3 من كل من جامعة الحسن الثاني وجامعة ابن زهر، وفريقان من كل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة شعيب الدكالي، وفريق واحد من كل من جامعة عبد المالك السعدي وجامعة ابن طفيل.

كما شارك أيضا 29 فريقا من مؤسسات التكوين و/أو البحث غير التابعة للجامعات، و9 فرق من القطاع الخاص، و5 فرق من الإدارات العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركاء الرئيسيين للمغرب في هذه المشاريع هم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وبهذه النتيجة، أصبح المغرب، يضيف البلاغ، يحتل المرتبة الأولى في إطار البرنامج الأوروبي “أفق 2020″، من حيث عدد المشاريع الممولة، من بين البلدان الشريكة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وشدد البلاغ على أن هذه النتيجة تؤكد مرة أخرى دينامية وأداء الجامعات الوطنية والباحثين المغاربة.