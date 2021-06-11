المغرب: قرار البرلمان الأوروبي لا يغير الطابع السياسي للأزمة مع إسبانيا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
كما أكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.
وأوضح البلاغ أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.
وبالنسبة للوزارة، فإن “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.
وذكر المصدر بأنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة، مضيفة أن الأرقام تؤكد ذلك (فمنذ 2017 فقط، مك ن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها).
وأكدت وزارة الخارجية أن “المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة. ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ. فالوصاية طريق مسدود. وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة”.
كما أن قرار البرلمان الأوروبي، يضيف البلاغ، يتنافى مع روح الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. فمن خلال محاولته وصم المغرب، إنما ي ضعف في الواقع مبدأ الشراكة في حد ذاته، مؤكدا أن “هذا القرار يبين أنه، على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، حتى ما تم بناؤه بنجاح وعلى مر الزمان قد يكون موضوع تصرفات غير ملائمة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.
وأوضح المصدر عينه أنه “بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي، بقدر ما يعتبر أن المشكل يظل مع إسبانيا، طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه”، مضيفة أن المغرب لم ي قيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ظرفية، وإنما على أساس عمل قائم على الثقة على المدى البعيد.
وخلص البلاغ إلى أن موقف الدول الأعضاء في المفوضية ومصلحة الشؤون الخارجية كان بن اء في ما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورو-متوسطية والتقييم الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.
“منذ 2017 فقط، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها”
المغرب ليس دركي أوربا
المغرب هو حارس فقط على الحدود مع أوربا
اذا اراد ان ينتصر علي الاتحاد الاوربي عليه ان يبني دولة بمقومات تضاهي اوربا اقتصاديا وعسكريا وصحيا وتعليميا ، وان يقام العدل ويحارب الظلم والفساد والاحتكار ويعامل الناس سواسية أمام الفانون ، بعيدا عن سج المسرحيات العنترية والالاعيب البهلوانية الفارغة ، وان يعيدوا الاعتبار للشعب الذي يهاجر هربا من جحيم حروب القوت والحياة التعيسة والقهر والفقر والبطالة وانتشار احزمة البؤس عندها يمكننا أن نثق بلغة التحدي التي يرفعونها الان ويدفع ثمنها مهاجر اجبرته قساوة ظروف العيش على اختيار الفرار والهجرة سعيا في عيش أفضل الدولة التي لا تحترم مواطنينا لا تتمتع بصفة دولة لها قائمة
هدشي داير بحال شي حرب بين المغرب و اسبانيا غير هي هرب دبلوماسية، عطيني نعطيك ههههه
ولكن سبانيا إلا عندها عندمن تمشي تبكي ( البرلمان الاوربي)
المغرب شكون لي غيعاونو؟
زيد زير سيد الوزير راك كترفع راس المغاربة.
المغرب لن يتزحزح عن مطالبة إسبانيا الطرف الرئيس في قضية الصحراء المغربية بتوضيح موقفها من القضية بغض النظر عن نتائج إجتماع البرلمان الأوروبي
نحن من يعاني من المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء. حتى و لو دفعت أوربا بالأموال الطائلة ( التي تُسيل لعاب المسؤولين ) لمساعدة المغرب على احتواء هؤلاء المهاجرين.
لقد تحولت بعض المقط في مدننا و في قرانا إلى ” مخيمات ” خطرة ، و تم تحريمها على المغاربة خوفا مما قد يحدث .
أما عن ” التسول ” فهو المهنة المؤقتة إلى غاية الانتقال إلى أوربا . و الغريب أن بعض الجماعات ( 2 -أو 3 أفراد ) تطرق أبواب المنازل . نا هيك عن الازعاج ( أحيانا المتعمد ) .
هؤلاء لا يريدون البقاء في المغرب بل همهم الشاغل هو ركوب البحر و الانتقال إلى أوربا.
المغرب قام و يقوم بتحمل كل هذا المد البشري بمشاكله ، و الاوروبي مرتاح البال في بيته، و مع كل هذا أزعجه بضعة ( أطفال ) يمنكنه إعادتهم في يوم واحد. رغم أن المدينة مغربية محتلة فقط و بعيدة عن أوربا مهما حاولت اسبانيا الحاقها بالقارة الاوربية .
هذا هو الوقت المناسب من أجل فرض حصار على اسبانيول ….انهم في أزمة ….شادهوم الخوف.
إذا ضربت فأوجع ، فالعاقبة واحدة.
نكران الجميل ، الاستعمار ، الابادة الجماعية للسكان الاصليين ، الانانية ، نهب الثروات وراء قناع تنمية الدول الفقيرة ، تصدير النفايات السامة للدولة المستضعفة، تلكم مميزات القرة العجوز .
طالب البرلمان الإفريقي نظيره الأوروبي بعدم التدخل في الأزمة المغربية الإسبانية مؤكداً أن هذا الخلاف يمكن حله بالوسائل الدبلوماسية أو من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة. كما طالبه بالامتناع عن أي موقف من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات, ودعاه الى الاحترام الصارم للالتزامات بينهما التي تنص بأن أي مشاكل بين دولتين يندرج ضمن العلاقات الثنائية بينهما ولا يمكن للبرلمانين التدخل إلا إذا تمت مناقشة المشكل المطروح مسبقا.وينضاف هذا الموقف إلى ما عبر عنه البرلمان العربي الذي طالب هو الآخر برلمان أوربا بعدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين البلدين.
واش اسبانيا دولة عضوة في الاتحاد الروبي و المغرب كيقولهم علاش كتدخلو راه المشكل غير بينا و اسبانيا…صراحة السياسين المغاربة مكيعرفوش العواقب ديال السياسة ديالهم…راه الحدود مع اسبانيا حدود اوروبية و طبيعي غيطبق علها القانون الاوربي. مهم حنا عندنا اطفال في السياسة والسلام..
يجب وضع الأصبع على الجرح ،أصل الخلاف مع إسبانيا يعرفه الخاص والعام أما خلق خلافات أخرى موازية للخلاف الجوهري فلن يزيد الطين إلا بلة .والمغرب أعلن موقفة منذ اندلاع الأزمة وعلى الضفة الأخرى أن تتحمل عواقب أخطائها.
البرلمان الاوروبي يحتوي و يضم في أحشائه عدة جهلة.
إنها ديمقراطية النفوذ و الحرية المزعومة لغيرهم و التشبث بزمام امورهم و لو كانوا خاطئين .
الاستواء بالاتحاد الاوربي دليل قاطع ع ضعف اسبانيا..للاشارة ستخسر من عملية مرحبا مليار اورو وهدا ع لسانهم هم…المغرب عنده عدة وسائل لضغط….اعجبني اقحام البرلمان الافريقي واتنمى يحدو حدوه البرلمان العربي حتى ولو يكون دوره محدود ليكن اشاره اننا لسنا وحدنا…لكم بالمرصاد يا اسبانيا انتي سبب الحقيقي ف نزاع ع صحراءنا اما الجزاير حكامها اغبياء لا قيمة لهم ولا لافعالهم
ياودي العالم الثالت ديما كييقى في نظرهم مجرد بقرة حلوب وعليها ان تنصاع لاوامرها، لماذا هم اتحدوا ،من أجل يبقوا قوة متحدة ويواجهون العالم باتحادهم ،فإذا لابد لهذه النظرة المتعالية لديهم علينا أن تتغير ،ولأجل هذا التغيير لا بد للدولة ان تولي اهتمامها باامواطن وتعطيه شويا ديالقيمة باش يحس المواطن عنده قيمة اما م هذا العالم المتوحش،الذي تحكمه قوانين الغاب
على الأوروبيين أن يكونوا عادلين، سبتة وضعها الإداري خاص، فلا ينبغي اعتباره حدودا أوروبية، ما حدث هناك شأن بين المغرب و إسبانيا. بالأمس راجت أخبار مفادها أن إسبانيا ستفرض الفيزا على زوار سبتة و مليلية. على المغرب إذن الرد على هذا الإجراء باجراء مماثل و هو غلق الحدود مع المدينتين نهائيا.
كتبت مرارا هنا و غير هنا عن أن الاوروبيين غير عادلين في علاقاتهم مع الخارج، خصوصا مع الدول العربية، فهم يتنكرون بشكل حقير لكل العلاقات الجيدة لمجرد حدث صغير!!!! سجلنا معهم حافل بتنفيذ التزامات الشراكة و التعاون الصادق، انظروا لما وقع ليصبح المغرب مذنبا….على مسؤولينا التفكير جديا في فك ارتباط اقتصادنا بأوروبا و ربط علاقات قوية مع اطراف أخرى عالمية، أما مع اوروبا فيجب أن تقتصر علاقاتنا معها ثنائية، أي بين المغرب و الدول التي يراها مناسبة لحاجياته.
الله يهديكم ساليو علينا هاد المشكل . راه المشكل خاصو يتحل بادبلوماسية.الكل سيكون خاسر.اسبانيا تعلمت الدرس و المغرب وصل الاحتجاج ديالو بطريقتو.يالله انخدمو لبلاد او نكونو بلاد ايكون شعبها تيعيش مزيان او ديك الساعة هادوك الانفصاليين غدى إيجيو تيجريو باش ينضمو لينا
لا ولن يهمنا ماأقدمت عليه إسبانيا بدفع بعض المحسوبين على البرلمان الأوروبي وتجاهل الواقع والهروب إلى الامام نحن نعرف أن الدبلماسية المغربية قامت بالواجب فقط مع ضبط النفس وعدم التسرع
أسبانيا الهرمة التي أنقذها الإتحاد الأوربي من غبابين الفقر والتي قتلت الآلاف في أمريكا الجنوبية والآلاففي الشمال المغربي تستقوي بأوربا وهذا يبين مذى ضعفها،اسبانيا التي سارت هي كذلك أو عادت إليه في درب الغش والتزوير والانتقام،كما يفعل جار السوء “المسلم”أضهرت أنها أضعف مما كان يظن الجميع وراحت تبكي وتستجدي وتناور وتزور وتختبئ من وراء أوربا،هذه هي اسبانيا التي قتلت كذلك الآلافمن المسلمين واليهود في الأندلس
ولكن المغرب يجب عليه أن يطرح بكل وضوح المشاكل السياسية التي بينه وبين إسبانيا، والتي يلمح اليها بصفة مبهمة . كلام المغرب يدخل في العموميات والمبهمات ،لماذا لم يستطع المغرب أن يسمي الأشياء بمسمياتها من قبيل استعمار الأراضي المغربية في الشمال والتحريض على الإنفصال فيما يخص الأراضي التي استرجعها من اسبانيا. لماذا هذا الخجل المرضي والتعامل ب “,الحشومية” في تحديد وتوضيح المشاكل التي يهدف المغرب إلى تسويتها مع إسبانيا ؟. المغرب لا يطلب من إسبانيا أن تعترف أو لا تعترف بمغربية الصحراء. ولكن يطلب منها أن تكف عن التحريض على الإنفصال وعرقلة مساعي المغرب في التسوية ، نيابة عن الجزائر.
قبح الله اهل السوء وحفظ الله الشعب المغربي…
الصحراء مغربية كما سبتة و مليلية.♥️♥️ جمعة طيبة للجميع.
تعلم السياسة من تركية .اوربا كتحارب تركيا منذ عقود .والاكن رايس اردغان لهم بالمرصاد. العثماني غايب ميت .لايسمن والا يغني من جوع
ينبغي الانتهاء من صبيانيات اوربا و اولا مع المغرب او غيره…كيف يعقل دوما في اوربا تندلع الحرائق و الانفجارات الكبرى من تجارة العبيد و الاستعمار و ابادة الشعوب الاخرى و الهلوكوستات و المحارق و البروغرومات و الحروب الاهلية و الصليبية الخ الخ ؟ كيف؟ هل من عقلاء في اوربا؟ و كل مرة يخرجون علينا باحزاب يمينية متطرفة عنصرية تهدد بابادة المهاجرين و هؤلاء المهاجرين هم عمال اتوا بهم هم انفسهم بعد الحرب ع الثانية للعمل في المناجم و المصانع و الفلاحة و بناء الاوراش الكبرى و الموانئ و الخدمات الخ…اليوم في اوربا احزاب يمينية عنصرية ضد هؤلاء المهاجرين الذي خدموهم و حاربوا معهم و بنوا معه اقتصادهم المنهار…كيف؟ كتاب و جنرالات يهددون بالحرب الاهلية؟ هل هناك عقل فعلا في اوربا؟ كل مرة يخرجون لنا هنا و هناك فزاعة و هتلر صغير هنا و هناك متناسين ان المغاربة و الامريكان و الانجليز و الروس من قضى على النازية و الفاشية التي نراها اليوم في اوربا…لهذا وجب على اوربا الاعتذار الف مرة للشعوب الاخرى على جرائمها البشعة و لا يزالون مصرين في ظلمهم و ضلالهم بدل العيش المشترك و التعاون و الاخوة و المحبة…
لن تضحك ابدا على المغاربة..حكومة جارة السوء اسبانيا وزيرة خارحيتها…..وكذلك وزيرة. الدفاع …..ولا يخيفنا….تشويش الاتحاد الأوروبي. ..الشعب المغربي يريد تقرير مفصل..وصريح.كتابيا…من وزيرة..الخارجية..عن.كيفية دخوله.سرا إلى إسبانيا بوثائق مزورة وخروجه .ليلا.سرا..وتلغاء هده الكلمة من الوزيرة الانسانية….وعلى…الاتحاد الاوروبي كدلك ان..يستدعي…سفيرة وزيرة الخارجية مع.رءيس.الحكومة من أجل التحقيق معهم…..في دخول الإرهابي زعيم المرتزقة إبراهيم غالي . بوثائق مزورة من طرف جنرالات الجزائر. .إلى اسبانيا المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي. ….المجرم….ادخل الى الاتحاد الأوروبي. ..من طرف اسبانيا…سرا.Secret
مع المغرب في كل القرارت ظالما او مظلوما
وَمَنْ يتهيب صُعُودَ الجِبَـالِ ** يَعِشْ أبَدَ الدَهرِ بَيْنَ الحُفرْ
تركيا واجها أوروبا بحزم فأصبح الغرب يقيم لها ألف وزن. لا أقول يجب الصراع معهم لكن وجب تقدير النفس في التعامل معهم كما فعل رسول الله صلى الله عيه و سلم مع هرقل ملك الروم.
وجب كسب أوروبا الشرقية فهي من صوتت ضدنا و كسب أمريكا الجنوبية لأنها أصوات كثيرة قد تفيدنا مستقبلا في قرارات الأمم المتحدة و كذا في الترشح لكأس العالم.
كيف لكم أن تطالبو بالعدل و تطبيق القانون و المواطن ينتهك حتى في عرضه من طرف الادارات و المؤسسات … عن أي عدل تتكلمون حين يحكم شخص ب 20 سنة لأنه طالب بحقوقه و انتقدكم
ما ذهاب إسبانيا إلى البرلمان الاوروبي والاستنجاد به والاختباء فيه ما هو إلا هزيمة دبلوماسيتها وهزيمتها وضعفها أمام نظيرتها المغربية التي لم تطلب المساعدة والتدخل لا من الجامعة العربية أو الاتحاد الافريقي أو المؤتمر الاسلامي أو غيرهم لأن المشكل سياسي بامتياز بين المغرب واسبانيا ويجب أن يحل هذا الصراع المفتعل سياسيا بدون تدخل من اي هيئة لأن هذا صراع سيادي وطني وحدودي ومخابراتي وامني بين دولتين مجاورتين أما إذا تحول إلى الهيئات أو الاتحاذات فسيصعب حله ويكبر المشكل إذن يجب على إسبانيا أن تكون قادرة على حل مشكلها بدون تدخل اي هيئة كيفما كانت .
كفانا من هذه المراوغات كل مرة نسمع شي أخر البوليساريو غالي الصحراء التضحية ب الجالية المقيمة في الخارج هذا امر خطير جدًا عند المصالحة مع الاسبان سيفتح الحدود السياسة الخارجية للحكومة المغربية فاشلة بكل المقاييس عليكم بفتح الحدود البرية عاجلًا قبل فوات الأوان
الذي لا افهمه من الدولة المغربية تستعمل سياسة الدفاع وتخلي العدو يعطينا العصا ليلا ونهارا من الدولة الخراءرية وإسبانيا .
عندنا ملفات جد مهمة علينا ان نفتحها امام الامم المتحدة او محكمة الدول العالمية.
علاش نحن جالسين وهم يعطونا واحدة تلو الاخرى؟
علينا ان نشغلهم بملفات المدن والجزر والأراضي المستعمرة لا الجزاءر ولا اسبانيا لاننا إذ شغلناهم بهاته الملفات سوف يدخلون في عالم الدفاع ويخففون هجومهم علينا .
سياستهم هاته هي ان يعجزونا على هاته الملفات كي لا نطلبو بأراضينا ونحن لسنا بأغبياء .
سياسة الهجوم هي الأذكى وعلينا باستخدامها من الان.
كيف ما كان مستوى و مردود الحكومة والبرلمان المغربي وفي ظل المملكة الشريفة الموحدة للمغاربة بكل أطيافهم… على الأروبيين والعالم كله أن يعلموا أن المغرب والمغاربة سيكونوا مضطرين لتخفيف قواتهم المتمركزة في الشمال ليتمكنوا من صد العدوان في الجنوب لمواجهة المرتزقة والإرهابيين بتندوف و دول الساحل والصحراء… وليتحمل الإتحاد الأوروبي مسؤوليته وتداعيات أكاذيبه وكيله بمكيالين…
بيان وزارة الخارجية المغربية منطقي و في المستوى راءع. يبدو أن الصراع بين المغرب و إسبانيا و محاولة مساندة البرلمان الأوروبي لإسبانيا كأنه صراع ذو نزعة صليبية لأن جل الدول الأوروبية تكن الحقد و العداء للإسلام و للمسلمين منذ الازل و التاريخ الحقيقي يشهد على ذلك. ما على المغرب الا مراجعة سياسته الخارجية و البحث عن شركاء جدد مثل أمريكا و الصين و روسيا و غيرها كما يجب بناء الجسم الداخلي للبلاد من صناعة الأسلحة و المواد الغذائية و ذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي و لن يتاتى ذلك إلا بالاهتمام بالعنصر البشري
كنت انتظر ان يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي برغبة المغرب اعادة صياغة الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الهجرة…
ولكن توصلت بمعلومات ان المغرب سيعيد مفاوضة الاتحاد الأوروبي ليس على الهجرة فقط…بل جميع الاثفاقيات التي وقعها المغرب مع اللتحاد الاوروبي و سيعوضها بإثفاقيات ثنائية بين كل بلد على حدة..حتى لا يسمح مستقبلا بتكرار مثل هذا المشكل.
المغرب اذرك ان الحل للتهافت الاعمى للإتحاد الاوروبي لمساندة اعضائه بقاعدة انصر اخاك ظالما ام مظلوما ليست في مصلحته و لا ترقى الى مستوى تضحياته من اجل الاتحاد الأوروبي…لذلك فالحل هو تعويض الاثفاقيات الجماعية بإتفاقيات فردية..يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته كاملة دون الزج بالاخرين في اية ازمة تنتج عن عدم التزام طرف بها.
كما ان موضوع تصفية استعمار سبتة و مليلية باستفتاء سارية في الطريق وكما قلت البارحة..المغرب لا يهمه ان يصوت سكان المدينتين لصالح انضمامهما للمغرب..بل ان يفتح ابواب جهنم الانفصال على اسبانيا و جل دول اوروبا التي لها كيانات تسعى للإنفصال بالاظافة طبعا للجزائر…في الواقع لدى المغرب خطة جميلة جدا للجزائر…فلتنتظر وحسب.
Ce sont bien la France et le Maroc qui ont dépecé le Maroc et qui viennent maintenant nous donner des leçons !
إن فرنسا والمغرب فعلاً هم من قطعوا المغرب وهم يأتون الآن ليعطينا دروساً !!
تقول احدى الأمثلة الشعبية بالمغرب الشرقي ضربو على التبن ينسى الشعير
هكدا حال اسبانيا ومعها أوروبا
يريدون تحوير الأزمة وتحويلها من بنيوية إلى جزئية
لتهمس في اذن هذا البرلمان
كان من بين الأخلاق السياسية ان لا تتدخلوا اصلا في الموضوع لانكم غير معنيين اصلا بالملف
اسبانيا هي من لديها المشكل معنا ما دخلكم انتم
هل اصبحتم الولايات الأوروبية المتحدة والعالم لا يعلم
البرلمان يناقش المشاكل الداخلية الأوروبية ولا يناقش الأزمات الثنائية بين دوله والآخرين
اتحداك أيها البرلمان الأوروبي مادا لديكم هده الغيرة الزائدة ان تفتحوا موضوع الرخيص وحيثيات دخوله وتشرفوا للعالم لمدا قبلتم استقباله سرا وبأوراق وهوية مزورتين ومبحوث للعدالة وركزتم على جزء من المشكل وهو الهجرة علما ان ما قام به هولاء جاء من طيشهم فقط ولم يكن أبداً مخططا له
المغرب والعالم وصل إلى حقيقتكم المرة أنكم دول استعمارية انتهازية لا حقوق لديكم ولا هم يحزنون
تدعمون دولة تستعمر وطننا وفي المقابل تريدون تقسيم بلدنا في الجنوب
نحن لكم بالمرصاد والبادي ء اظلم
الحياة مدرسة دائمة؛وكذلك السياسة!هناك من يتعلم من دروس الماضي والتاريخ!هناك من يتكلخ،يسقط و يجتر نفس الأخطاء!درس جزيرة المعدنوس ولكرافس،تكرفسوا علينا فيها،لم يستوعب؛لم يستحضر عند “التخطيط”،المخطط والمنفذ غبي من الدرجة الأولى،لدرس سبتة!سبتة أخطر من ليلى الجزيرة الجرداء إلا من بعض الماعز والزواحف!الدرس الثاني أننا لا نميز بين نظرتنا لسبتة و مليلية ونظرة الضفة الأخرى لها!بغباء واستغباء نحاول كالدون كيشوت عزل إسبانيا عن أوروبا!نعتقد أن الاتحاد الأوروبي هي الجامعة العربية والناتو هو معاهدة الدفاع المشترك العربية!هناك الكلمة كلمة؛هنا الكلمة كلمات!هناك الدفاع المشترك هو نفسه و معناه!هنا الدفاع المشترك هو الكيد المشترك والمتبادل والتقاعس المشترك المؤكد والمضمون!درس فهم المفاهيم والمضامين!مازال البرلمان الغبي يتحدث عن الأزمة السياسية مع إسبانيا!الحال أن الأزمة هي مع الاتحاد الأوروبي!80 نائبا فقط صوت ضد القرار!هزيمة ديبلوماسية مدوية و نكراء!نقدم نفسنا أننا شريك في وضع متقدم!متقدمين في حراسة حدود أوروبا و لا نحرس حدودنا شرقا وجنوبا!فضيحة حقيقية!
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا ما فعله البرلمان الأوروبي أما نحن العرب غرق أخاك المظلوم وعمق حفرته ولا تترك له المجال لتنفس
يقول المثل المغربي كبرها تصغار
احسن وسيلة للدفاع هي الهجوم
او روبا نحن من نزودها بخيراتنا لبحرية والفلاحية
اقبح شيء هي المجاعة
لنفترض قام المغرب بوقف هذه الصادرات النتيجة هي توفير العرض على الطلب ويصبح الرخاء في بلادنا ويصبح العكس للدول الاروبية النتيجة فتنة لهم
ونحن نقول من له باب واحد يغلق عليه
الحمد لله لنا علاقات جد حسنة مع دول افريقية،اسيوية امريكية
Message aux messieurs les parlementaires
…. europeens
Les deux villes sebta et mlilya sont marocaines et nous avons le droit de les récuperer tôt ou tard… Mais nous cherchons à les récupérer sans problèmes ni avec l’Espagne ni avec l’UE Le Maroc est un pays de paix et coexistence avec tout le monde. Nous croyons toujours à la démocratie européenne… alors soyez démocrate avec nous car l’Europe a besoin du Maroc comme le Maroc à besoin de l’Europe.
Mes salutations…
“الاتحاد الاستعماري الاوروبي” :
النفاق السياسي الاوروبي…شيء طبيعي العقلية الاستعمارية والاستعلاء والابتزاز وسرقة مقدرات ومقدرات شعوب الضفة الجنوبية وافقارها وجعل شبابها بحكم العطالة يفكرون في الهجرة مكرهين، اوروبا هاته مازالت تحن للماضي البئيس الاستغلالي…والقرار لم يشمل العقوبات الاقتصادية التي كانت اسبانيا تلح وترغب وتطمح فيها ضد المغرب من خلال البرلمان الاوروبي، والقرار ليس له طابع تنفيذي…على اوروبا التي تتشدق بالحرية والقيم الانسانية والتي تختفي في تعاملاتها الاقتصادية والسياسية مع دول الجنوب، ان أرادت أن توقف مسلسل الهجرة ،أن تتوقف وترفع اليد عن سرقة الأرض وما في باطن الارض و استنزاف خيرات الشعوب وافقارها. لضمان كرامة و رفاهية مسروقة لشعوبها مقابل تعاسة وبؤس شعوب أخرى…بمعنى أن اوروبا
تبني سعادة ورفاهية شعوبها على تعاسة وسرقة خيرات وسيادة شعوب أخرى…والمهاجرون الذين يعبرون نحو اوروبا ، يذهبون لمحاولة العيش في خيرات بلدانهم كحق مشروع و التي سلبت واغتصبت منهم سلبا وقهرا وتحايلا …
L’Espagne a fait recours au Parlement Européen ; rien que pour légitimer son occupation des 2 villes spoliées.
Elle a négligé que ces deux villes ne bénéficient nullement des échanges commerciaux avec les pays Européens .
Des villes exonérées des taxes et impôts signifient que leur cadre juridique international n’est pas instauré ni reconnu par les Nations unies.
2 villes marocaines que le Maroc va tôt ou tard réclamer leur souveraineté .
خاصنا نطورورا انفسنا في كل المجالات كما فعلت تركيا أما ان نخدم مصالح اوروبا على حسابنا فهاذا لم يعد مجديا وأصبح متجاوزا وفيه مضيعة للوقت والفرص
اذا كانت اوروبا تساومنا بمشكل الصحراء وتطيل في مد مدة حلها حتى تكون شوكة في حلقنا وتبتزنا بها فنحن في ارضنا ونعمرها ونستغلها لأنفسنا ولا ننتظر ان يعترف لنا أحد بحقنا فيها بحكم ذاتي او بدونه فنحن فيها ابدا حتى تقوم الساعة
En lisant cette réponse, et en suivant ce dossier, je sens que ce communiqué parle avec la langue de tout marocain. C’est un communiqué qui a le mérite d’être diplomate (diplomatie oblige), ferme et professionnel. Maintenant, il faut oublier l’UE et continuer à . se concentrer sur les relations maroco-espagnoles Petite remarque quand même, il ne fallait pas que nos concitoyens à l’étranger payent les frais de ce conflit. Cordialement.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بصراحه بعد التعليقات التي اقراها ليست في المستوى هناك من يستعمل الشعباويه هناك من يستعمل العاطفه اتمنى ان تكون التعليقات في المستوى ولها درايه بمحيط السياسي عاشت بلدي المغرب
يجب التعلم من الأخطاء، وتقوية الجبهة الداخلية والقيام بإصلاحات حقيقية وملموسة لأن النزوح الجماعي الذي شهدناه للشباب المغاربة في سبتة هو في الحقيقة بين على أن المغرب لديه خلل إجتماعي داخلي وهذا يخدم إسبانيا والإتحاد الأروبي ويعتبر ورقة رابحة تستعمل ضد المغرب.
نحن نريد المساءل ملموسة العمل التعليم الصحة مجانية ملموسة العيش الكريم للمتقاعيدين القداما من ضمنهم المحاربين والعسكريين القداما لا الشعارات القديمة والتي تتجدد في كل وقت
قلنا في ماقبل ان الاتحاد الاربي كتلة واحدة قنون وقتصد واحد اما دبلماسبة المغرب تتخبط في الوحال واحدة فل تعترف الدبلماسية بالخطاء بعدما كان الحق معها ولنترك التعنوت وتصحح الخطاء بشتى الطروق
نحنو غبرقادرين على الاتحاد الاربي الدي كان فاتحا لنا المجال في اسوقه وساعدنا في بناء كتير من المشارع
بغض النض. على خرجات الاحزاب السيايية التي تبحت عن الاصوت الانتخابية وفتحوا المجال البحري لتنتعش اسواق السياحة لاسبانية والمغربية لان الجالية هي المتضرر الاكبر في هاته المعركة والاقتصاض المغربي كدالك
المغاربة متسامحن وسلمين
إسبانيا ولات كيف شي طفل صغير تشاجر مع إبن الجيران و ذهب يبكي و يشتكي عند والده مع العلم أنه هو الظالم. و ذاك الأب المفتول العضلات. جاء يستقوي على إبن الجيران و يستعرض عضلاته.
لماذا نحن صامتون على هذه المسرحية يجب أن لا نسكت للبرلمان الأوروبي ولا لغيره يجب أن لا ينسى أن شبابنا لم يهاجر إلى أوروبا ليدين دالك تلك مدن مغربية وإنتهى الكلام المغاربة لهم الحق في الاستجمام في كل شواطئ الوطن من طنجة إلى الكويرة
المغرب خاض هده الحرب الدبلوسية مع اسبانيا دون سند لا من الجامعة العربية ولا من الاتحد الاسلامي بينما اسبانيا هرولت نحو الاتحاد الاوربي الدي ايدها وجعل من سبتة ومليلية حدودا اوروبية المغرب لن يتسرع في تحرير المدينتين الا بعد اعتراف مجلس الامن بمغربية الصحراء بلمهل تيتكال باداز واخيرا نشكر الوزارةالخارجية على التحدي الكبير لاعتى الدول مثل المانيا واسبانيا
الزكير لي شاد المغرب مع بورقعة ومطلع السوق وطالع للجبل معاها هي واوروبا مؤخرا عندو 2 تفسيرات : اما انه باغي يركعها ويدخلها سوق جواها ومغامر معاها بلا ساس هاكاك دايرها فيد الله و اما عندو الساس علاش باني واوراق رابحة منها لي باين ومعروف ومنها لي مضموس خازنو لوقتو ولدواير الزمان، وكانظن الاحتمال الاخير هو الاقرب والواقعي حيت مايمكنش المغرب يغامر ويقامر فبحال هاد القضية+ المغرب كان عارف ومتوقع قبليا واستباقيا كلشي هادشي من مناورات بورقعة داخليا وخارجيا فاجهزة الاتحاد الاوروبي وعارف قرار البرلمان الاوروبي كيفاش غادي يكون من قبل…يعني كلشي مدروس وخدوم ومخطط ليه والمغرب ماكيزيد خطوة حتى كيثبت رجليه بجوج ومزيان فالخطوة الحالية ولي قبل منها
فرضت اسبانيا على سبتة ومليلية شنغن فلنفرض عليهما شنطن : أقطعوا عنهما الماء والكهرباء في اطار المعاملة بالمثل ..
الصحراء مغربية وسبتة ومليلية محتلتين
تحيا الدبلوماسية المغربية في عهد الأسد ناصر بوريطة وفرقته
نحن مستعدون لاكل الخبز الحافي من اجل كرامتنا
السلام عليكم
رسم كاريكاتوري رائع .يلخص كل شئء.وجب التنويه به.