أكد مصدر دبلوماسي مطلع لهسبريس أن الحديث عن مفاوضات مستقبلية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية مجرد شائعة من نسج الخيال.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب لا يتفاوض حول صحرائه، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة، التي جمعت مسؤولين مغاربة بقياديين في جبهة البوليساريو الانفصالية، هي اجتماعات “مائدة مستديرة” تحت إشراف الأمم المتحدة، وليس مفاوضات أو محادثات كما تروج لها بعض المواقع والوكالات الأجنبية.

يذكر أن المغرب يرفض إضاعة الوقت في “موائد مستديرة” مع جبهة البوليساريو، التي لا تملك القرار، وتعتبر أداة في يد الجزائر، الفاعل الحقيقي في النزاع حول قضية الصحراء المغربية.

وتشدد المملكة على ضرورة حضور الجزائر في أي “جلسات حوار” يمكن إجراؤها بشأن الصحراء، باعتبارها الداعم والممول الأساسي لميليشيات البوليساريو الانفصالية.