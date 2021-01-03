أكد مصدر دبلوماسي مطلع لهسبريس أن الحديث عن مفاوضات مستقبلية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية مجرد شائعة من نسج الخيال.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب لا يتفاوض حول صحرائه، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة، التي جمعت مسؤولين مغاربة بقياديين في جبهة البوليساريو الانفصالية، هي اجتماعات “مائدة مستديرة” تحت إشراف الأمم المتحدة، وليس مفاوضات أو محادثات كما تروج لها بعض المواقع والوكالات الأجنبية.
يذكر أن المغرب يرفض إضاعة الوقت في “موائد مستديرة” مع جبهة البوليساريو، التي لا تملك القرار، وتعتبر أداة في يد الجزائر، الفاعل الحقيقي في النزاع حول قضية الصحراء المغربية.
وتشدد المملكة على ضرورة حضور الجزائر في أي “جلسات حوار” يمكن إجراؤها بشأن الصحراء، باعتبارها الداعم والممول الأساسي لميليشيات البوليساريو الانفصالية.
الصحرا في مروكها و المروك في صحراءه
هاذي خدمه سانك سانك . زير ليا المغيز . يترنحو تايعياو و عندهم وتحد من جوج . ياخدو شهاده سكنى من الحزائر و لا يجيو لبلادهم تحت رايه حمرة و نجمه خضرة . اسمها المملكه المغربية العظيمة
هذا هو المعقول،هذه هي الحقيقة،اذا ارادوا الكلام،يكون مع اصحاب القرار،البوليزاريو الان موجود على الاراضي الجزائرية و ليس لهم مداخيل و لا اقتصاد،في الحقيقة ان الجزائر هي المسؤولة .
لا موائد مستديرة و لامربعة سيحل المشكل مع عدو خبيث ما لم يغير منهجية التعامل مع المملكة الشريفة
حكام الجائر، عفوا الجزائر، لن يهدأ لهم بال حتى يحشىروا المغرب في الزاوية الضيقة ويحيطوا بها شرقا وجنوبا وغربا، انذاك سينامون مطمئنين قريري العين، لكن هيهات هيهات لهم ذلك
ها المعقول….واللي ما عجبو حال ..ينفخ..او يضرب راسو مع الحيط…او يشرب لبحر…الصحراء رجعت احسن من الجزاءر كلها.. بمدنها وقراها…والذي لم يثق فليزورها…كيقالوا سيادنا اللوالة.(عيب لبحيرة فتاشها )..الصحراء المغربية مبقاتش صحراء…الرمال رجعو تربة خصبة.. والفلاحة منوعة.وماء البحر رجع حلو..والخيام رجعو فيلات ومتاجر ومعامل ….الداخلة اضحت وجهة سياحية لرياضة البحر..والصيد البحري بالخصوص الاخطبوط…والعيون عينيا..حدث ولا حرج عاصمة الصحراء المغربية بإمتياز..والحجة ان الاشقاء من افريقيا والخليج .وامريكا الجنوبية وحتى الشمالية قريب..كلهم حسو بالامان في صحراء المغرب العظيم..وحطوا قنصليات فالعيون والداخلة..ومزال العاطي يعطي..هذا غي البدو…الطريق قدامنا..وقطاع الطريق والجنرالات الجزاءرين بقاو مرانا نسيناهم قريب ما بقى والو ونلوحوهم في مزبلة التاريخ..واخوانا الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار..نقولوا ليهم الشيء اللي قال الحسن الثاني رحمه الله..”..ان الوطن غفور رحيم. “
ها المعقول هدا هو التعامل مع العصابات لأ تفاوض لأ حكم داتي الصحراء مغربية وعاش الملك محمد السادس نصره الله
نحن نريد اكثر من ذلك على الصحراويين المحتجزين لدى البوزبال اما الرجوع الى الوطن الام او البقاء هناك الى الابد ليس هناك شيء نتفاوض من اجله انتهى زمن تضييع الوقت فالصحراء مغربية الا ان يرث الله الارض ومن عليها.
مند مدة و الشعب يطالب بإيقاف المفاوضات مع عصابات البوليزاريو لأنه لا يفيد المغرب في شيء و على جيشنا لا بد أن يكونوا رجال بمعنى الكلمة. من يريد حمل السلاح والدفاع على الصحراء لا يختبئ وراء الجدار و لا يهرب من العدو. الصحراء ستبقى مغربية شاء من شاء و كره من كره
المثل الشعبي كيقول . البقرة ضربت ولفحل داه مولاه . صافي سالات الهضرة أراك المعقول
الان تغيرت الاحوال والمغرب والحمدلله ادار البوصلة في الاتجاه الصحيح سواء مع الجيران الاعداء او الجيران الاصدقاء ..وما يبرز قوة المغرب اعتراف اكبر واقوى دولة في العالم بسيادة المغرب على صحراءه…والمغرب في صحراءه ولا ولن يقبل المساومة …
l,algerie qu,elle aille a l enfer.
يتنححاو كاملين لا جزاير لابوليزبال., sahara marocain
يقول المثل المغربي (ليمارضا بخبزة ارضا بنصها) الان لا نصف لا ربع .