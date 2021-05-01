المغرب ينتظر الرد الإسباني بشأن استقبال زعيم عصابة البوليساريو

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب لا يزال ينتظر “ردا مرضيا ومقنعا” من الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص للمدعو إبراهيم غالي، المتابع من لدن العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة والإرهاب، بالدخول إلى ترابها.
وأوضح بوريطة في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، اليوم السبت، أن المغرب لم يتلق حتى الآن إجابات من مدريد عن الأسئلة التي أثارها ضمن بلاغ نشره الأحد الماضي.
وقال الوزير: “لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب؟، لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب؟، هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة؟”، متسائلا حول ما إذا كانت إسبانيا “ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية” بسبب حالة المدعو إبراهيم غالي.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه القضية “تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار”، مذكرا بأن المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بكاتالونيا.
وأضاف بوريطة: “عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية، كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى، حيث رفض أي اتصال أو تفاعل معهم وتم إبلاغ شركائنا. وعندما طلب منا (الكتالانيون) استقبالهم في الوزارة، طالبنا بحضور شخص من السفارة الإسبانية”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أنه “مع الشركاء لا توجد مناورات أو طعن في الظهر حول قضية أساسية بالنسبة للمغرب”، مضيفا أنه قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية “يتعين أولا توضيح الأمور”.
وأكد ناصر بوريطة أن قضية المدعو إبراهيم غالي تعكس “ازدواجية “البوليساريو”؛ ففي الوقت الذي يعطى لقادتها الحق في طائرة خاصة وهوية جديدة، فإن السكان المحتجزين في تندوف ليس لديهم حتى الأقنعة أو المعقمات، بينما يجتاحهم وباء كوفيد-19 في ظل اللامبالاة المطلقة”.
وتساءل الوزير قائلا إن إبراهيم غالي “هو مغتصب يطبع مع العبودية والتعذيب وجرائم الحرب وتجنيد الأطفال والإبادة الجماعية، وإسبانيا تعرف كل ذلك قبل أي شخص آخر. فهل ترغب في التضحية بعلاقتها مع المغرب من أجل هذا الشخص؟”.
وفي معرض الحديث عن الشكايات المقدمة من ضحايا المدعو إبراهيم غالي، لا سيما الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، تساءل الوزير: “أين العدالة الإسبانية من كل هذا؟، ألم يقرر أي قاض أنه من الضروري التحرك إزاء هذه الشكايات؟”.
وفيما يتعلق بالحجج التي تفيد بأن إسبانيا كانت القوة المحتلة لجنوب المغرب، سجل الوزير المغربي أن الأمر يتعلق بـ”ذريعة لم تعد قائمة”، موضحا أن إسبانيا استعمرت أيضا أراض بشمال المغرب، ومع ذلك فهي “تتصرف بشكل طبيعي”.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في الحوار الذي خص به وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، على أنه “لا يمكننا أن نظل أسرى الماضي الإسباني”.
وقال بوريطة إن المغرب وإسبانيا تجمعهما بالفعل “شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية”، وهنا يأتي طرح قضية الهجرة، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتقاد بأنها “علاقة انتقائية: إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر و”البوليساريو” يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية؛ لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى”.
وجدد المسؤول الحكومي ذاته التأكيد، مرة أخرى، على أن المغرب يرفض أن يكون “دركي” الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
وقال إن “هذه القضية تحتاج إلى معالجة شمولية، وليس مالية فقط: يجب أن نكون شركاء في الرؤية وفي صياغة الإستراتيجيات، وليس فقط في تنفيذها مقابل مبلغ من المال”.
وأعرب الوزير عن أسفه لأن قضايا الهجرة في أوروبا تعتمد على رهانات سياسة: “الاستطلاعات السياسية، الضغوط والمواعيد النهائية للانتخابات، والتي تقود الأوروبيين إلى اعتبارات قصيرة المدى”، مطالبا بـ”عدم تشويه ظاهرة الهجرة”.
هذا مانريده دبلوماسية قوية هجومية
أحسن وزير خارجية في المغرب ياليت كل الوزراء بحالك
الله يحفظك (اعطيهم العصير)
اسبانيا ليس امامها سوى رد واحد قد يقبله المغاربة ،اولا الاعتذار للشعب المغربي، ثانيا اعتقال ابن بطوش المجرم الارهابي ، ورميه في السجن مع امثاله المجرمين ، ثالثا متابعة النظام العسكري العصابي بالجزائر امام محكمة الجناايات الدولية بتهم التزوير ودعم منظمات ارهابية واهانة القضاء الاسباني والتستر على مجرم حرب
يجب معاملة اسبانيا بالمثل،استقبال زعيم الحكومة الكاتلونية و قطع كل انواع التعاون وفتح الحدود للافارقة.راه الى ما تحكو ما تطلع ريحتهم .
إسبانيا تقوم بكل هذا لأنها تريد حق في جبل التروبيك
مع كل الاحترام والتقدير لسيد الوزير بوريطة.كان عليكم السيد الوزير مقاطعة جميع المنابر الاعلمية الاسبانية حتى يعتدرو عن زلتهم الشنيعة.كفى من التساهل ارجوكم السيد الوزير مزيدا من الحزم والصرامة مع اي كان.الله الوطن الملك
واش عندهم الوجه يبانو بيه ويجاوبو، ورطاتهم الجزائر وطاحو فمستنقع خانز موحال واش يخرجو منو بخير.
حاولوا تفهمو هاد الناس أننا لسنا مرتزقة متسولون على أبوابهم، ما نريده من أوروبا هو احترام المغرب باعتباره بلد ذو سيادة كاملة، و باعتبار مكانته القارية و الإقليمية…
عموما واضح أن الجميع فهم جدية المغرب، وأن جس النبض أدى وظيفته..
حاليا أفضل ما يمكن القيام به هو تهدئة الأمور، مع إعطاء المتابعة القانونية لمجرم الحرب أهمية قصوى، وترك الأمر للمتضررين و الهيئات المختصة..
مع اعطاء الزخم الدبلوماسي أولوية كبرى حاليا، وهو أفضل ما يمكن القيام به..
انا احبذ تسمية زعيم قطاع الطرق، من الان فصاعدا:
محمد ابن بطوش. ابراهيم الرخيص سقط عنه القناع. انه جزائري باوراقه الثبوتية.
الهجرة والمخدرات أصبحا تهديدان مستهلكان بالنسبة لأسبانيا وهي استعدت لهما قبل القيام بخطوة استقبال غالي .يجب على المغرب أن يعاقب بورقعة في قوته اليومي وهو الأقتصاد .خنق سبتة وامليلية وتهييج مغاربة العالم لكي لا يمرون من ترابها أو استهلاك منتجاتها .يجب على المغرب أن يتجه إلى بريطانيا عدوة اسبانيا الأولى وينسج معه شراكات اقتصادية ….
حاولوا تفهمو هاد الناس أننا لسنا مرتزقة متسولون على أبوابهم، ما نريده من أوروبا هو احترام المغرب باعتباره بلد ذو سيادة كاملة، و باعتبار مكانته القارية و الإقليمية…
عموما واضح أن الجميع فهم جدية المغرب، وأن جس النبض أدى وظيفته..
حاليا أفضل ما يمكن القيام به هو تهدئة الأمور، مع إعطاء المتابعة القانونية لمجرم الحرب أهمية قصوى، وترك الأمر للمتضررين و الهيئات المختصة..
مع اعطاء الزخم الدبلوماسي أولوية كبرى حاليا، وهو أفضل ما يمكن القيام به..
وضعت سياسة الخارجية المغربية اسبانيا في الزاوية ، انتم معنا او ضددنا ، اسبانيا لن تقف اسبوع واحدا أمام تدفق المهاجرين بدون مساندة المغرب ، وبالمقابل تطعنه في الظهر ، يبدو أن بورقعة قد نسي قدره ، ويجب تذكيره به
أزمط لبط الله على حصلة الله دابا راه تبرقيق لعينين منين تورقو سبليون و كايقلبو على مخرج
والله انه سيد بشوش أعطاه الله النور على وجهه نظير خدمته وتفانه في خدمة بلده ضد الاعداء وكلامه كله مؤذب وموزون.هذا هو الشخص المتقي الله بالفعل.انظروا إلى النور اللذي ينبعث منه اللذي أهابه له الله وخليونا من نحن مجتمع مسلم ومحافظ والمخير فينا وجهوا كايبان ممسوخ من عند الله من كثرة المنكرات لي كانديروا إلا من رحم ربي.مزيدا من التوفيق يأعظم وزير خارجية مر عبر تاريخ المغرب كله
ماشاء الله على راس حربة الديبلوماسية المغربية سي بوريطة عطيهم العصير الأسبان اكبر منافقين لاثقة فيهم
لاتتعبو نفسكم اسبانيا وفرنسا وغيرهم من الدول الاستعمارية لن يعترفو بمغربية الصحراء لااليوم ولاغدا لسبب انه القضية اصبحت بالنسبة لهم متل البقرة الحلوب جميعهم قضية الصحراء بالنسبة لدول الاستعمارية استنزاف ونهب وسلب للمغرب
هكذا تكون الدبلوماسية، شرح ملح ،برافو، ولكن يجب التركيز على التنمية الداخلية في اطار الجهوية الموسعة بالاقاليم الجنوبية و اعطاء العالم درس في الدمقراطية الحقيقية في الصحراء المغربية و بالتالي قطع الطريق أمام العالم للتدخل في شاننا الداخلي، المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها ابى من ابى و كره من كره عاش الملك و حفظ الله بلدنا من شر الأعداء و كيد الكائدين وحقد الحاقدين امين
تنتمنى حاجة وحدة هي : يطلقو الحراكة ؤ يطلقو المخدرات تغرق هدا اسبانيا حتى يجيو ؤ يبقاو يبوسو الرجلين ؤ يعرفو قيمتنا . ؤ يخليو المرتزقة ؤ الاعوان ديالهم يفيدوهم هدك الساعة
انهم إني لم أجد أحسن تعبير من قوله تعالى: “يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرون امهلهم رويداً ” (صدق الله العظيم)
كل ما ستقوم به اسبانيا هو المماطلة الى ان تتحسن صحته و يتركونه يهرب من العقاب. كل الدول التي تتبجح بحقوق الانسان انما تقوم بدالك لضغط على دول اخرى و في اول اختبار حين تتواجه الحقوق مع السياسة فان الرابح يكون هو الاهداف السياسية
تحية كبيرة لسيد الوزير بوريطة اسبانيا من الاول وهي ضدنا وديما رابحا من تعاون بين اسبانيا والمغرب خاص تقطع العلاقات وسحب السفير . لانها تمشي في اتجاه المعاكس فيما يخص وحدتنا الترابية اللتي هي خط احمر إما معي او ضدي.
هذا الهرم لو انه رجع لبلده لحصل على الاقل حقن كوفيد بدل التيه في فيافي دولة لم تلقح حتى واحد بالمائة من شعبها. ابتلانا الله بجار تديره عصابة كل همها تقزيم المغرب. اجزم انه برغم افعاله، لو طلب الاستطباب بالعيون او الداخلة لسمح له المغرب بذلك لاعتبارات انسانية لوسمحت له بعد شفائه بالعودة الى فيافي اندوف.
إسبانيا معندها متقول حيت المغرب فضحها وبين بأن غالي يمكن ليه يغتصب الجميع بإستثناء المواطنين الإسبان.
ننتظر الرد بعد هذا القالب المغربي.
ارفع القبعة لسيد ناصر بوريطة (المقص الدهبي)و مزيد من الضغط على ولاد بورقعة.
نعم الكفاءة ونعم الوطنية التي تتحدث بها يا رجل . هكذا يكون الخطاب الند بالند .إما مع أو ضد ٱنتهى زمن الإزدواجية وراء كورونا التي عرت الكل وٱستخلص منها الدروس لمن أراد أن يعتبر أو نبقى خانعين إلى الأبد .كما قيل جوعي في بطني وعناية في رأسي. بينما القضية الوطنية قضية كل المغاربة ومستعدون للأستشهاد حوله بدون شك . كما قال الحسن الثاني رحمه الله .فإن الرجال مستعدون للحررب حتى لم يبقى رجل وندافع بالنساء ولن نسمح في حبة رمل. و أكدها محمد السادس نصره الله بأن مسألة أقاليمننا ا الجنوبية ليست قضية حدود بل هي قضية وجود . وعاش الشعب حرا مزدهرا بين الشعوب و عاش الملك .
الله إعطك الصحة والعافية يا السي ناصر بوريطة، وزير الخارجية المحنك، لا تساهل من الآن مع أي كان، لا نريد بازدواجية المواقف، لا نقبل بالنفاق السياسي ولن نتساهل مع أي كان سولت له نفسه أن يطعننا من الخلف. كما يقول المثل الدارجي المغربي (إما صدقني أو لا فارقني). الدق والسكات، والنصر قادم إن شاء الله. وعاش الملك محمد السادس
الله يعطيك الصحة ا سي بوريطة. انك فعلا مفخرة للمغرب. الله يكثر من امثالك.
الله يعطيك الصحة.
فمنذ سنوات لم نحس ونشهد هذه الطفرة في الديبلوماسية. العزة للمغرب وشعبه.
نتمنى نفس الحنكة والكفاءة في المجالات الأخرى.
بالتوفيق
السيد الوزير المحترم بوريطة انت الرجل الصح في المكان الصح وردك صح في الوقت الصح…. تحياتي لك من القلب
اسبانيا الدولة الديموقراطية ، أخلفت موعدها مع المملكة المغربية الشريفة ، كما أخلفت موعدها مع الشعب المغربي ، و خاصة مع مظلومي مخيمات الذل و العار المحتجزين بتنذوف ، وبرفضها محاكمة أكبر ارهابي في تاريخ البشرية ؛ فهذا إن دل على شيء ؛ فإنما هو يدل على طواطؤ اسبانيا مع ارهابيي تنذوف بصفة عامة ، بل إنما هوخدعة و طعنة في ظهرالعلاقات بين البلدين ، و ضربة قاضية لديموقراطيتها و لحماية حقوق الإنسان ، و القول الصحيح ؛ فهي دولة عنصرية لا يمكن وضع الثقة فيها ، و الاجدر من كل هذا ، يجب على المغب قطع جميع علاقاته مع هذه الدولة التي فقدت مصداقياتها أمام العالم ٠
محمد بن البطوش المزور و المطلوب قضائيا للعدالة الاوروبية و المرخص له بولوج ترابها ، ارادت اسبانيا “الديموقراطية “، التستر عليه و على فضائحه ، سقطت في الفخ الذي نصبه لها كابرانات فرنسا ، المتمثل في إيقاعها في خلاف حاد مع المغرب ، حتى يخلو لهم المجال في استغلال هذه الفرصة لصالحهم . فإن إلحاح المغرب حول المزيد من التوضيحات حول هذه الفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها ، و التي ستظل وسمة عار على إسبانيا حتى نهاية التاريخ .
يظنون أنهم فوق المحاسبه ولهذا السبب يتصرفون مع المغرب؟
صراحة تصريح الوزير سيزلزل الطبقة السياسية في اسبانيا اما معي او ضدي…تصريحات ديال شرح ملح ومن منطلق قوة والامور لازالت دسمة وفي الاسبوع المقبل سيكون حافل بالمفاجات زد على اطمئنان المغرب من طرف ادارة بايدن…يتبع
يجب على اسبانيا ان تسلم ابراهيم غالي الى المغرب لتكون محاكاه هناك على الاجرام الذي ارتكبه في حق الشعب المغاربي والصحراويين وشكرا لكم
ليس من مصلحة إسبانيا الإستمرار في نهج سياستها المبنية على النفاق والمراوغة مع المغرب الذي أصبح بفعل سياسته المتبصرة والحكيمة يشكل معادلة صعبة على كل من يريد المساس بمصالحه العليا وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية
حفظ الكرامة أمر صعب المنال…..
لا يحققه إلا الرجال من طينة أردوغان….
نتوما باراكا عليكم بلا بلا كما يقال!!!!!!!!!!!!!
أتمنى من الدولة المغربية أن تتخلى على المثالية في التعامل مع الدول خاصة تلك التي أبانت عن حقدها لنا ولقضايانا العادلة. فأن نستمر في لعب دور الضحية والمعاملة بالحسنى مع أعدائنا لم يجلب لنا سوى الخزي والعار ومزيدا من الإحتقار. اليوم يجب علينا إعادة النظر في علاقاتنا الخارجية ونكون أكثر صرامة وجرأة في إستخدام الأوراق التي نملك. فالعالم لم يعد يقبل بالضعيف وإن إنتظرنا من الأمم المتحدة أن تنصفنا قد ننتظر إلى ما لا نهاية أو إلى نهاية لا ترضينا ولا تخدم مصالحنا.
الجزائر ورطت اسبانيا في هده المشكلة لان الجميع ياكل من نفط الشعب الجزائري والشعب يعيش البؤس والفقر المدقع.لاتنمية لا ماء لاحليب وامواله تدهب إلى الانضمة الديكتاتورية في العالم لتبني لقيطها في تندوف العبة اصبحت واضحة ولهدا وجب اليقصة امام العصابة لأن في الأخير سيقدمون على الانتحار
لا أحد من المغاربة يعتقد الرد من إسبانيا. إبراهيم غالي لن يدخل التراب الإسباني بهوية مزورة كما يدعون خاصة في هذه الظروف الوبائية ومع العلم أن وجه إبراهيم معروف عند السياسيين الإسبان وأمنه،لهذا الهوية المزورة لن تدخل الرأس
هيئات الأتحاد الأوروبي يجب أن تكون هي المخاطب الرئيسي للمغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان و قضية بن بطوش . إسبانيا أظهرت ليس فقط تحيزها بل مشاركتها في جرم تهريب مجرم من المساءلة القانونية. إسبانيا خسرت دول تشاركها في الإتحاد مبادىء حقوق الإنسان حيت لا أظن دولة واحدة تؤيد موقفها، خسرت قضاءها كان حرا، خسرت مواطنيها (كناري) ضحايا إجرام بن بطوش، خسرت حليف موتوق به. ربحت بضع براميل غاز و عصابة قد تنقلب عليها غدا.
العز والنصر لرجال الوطن شعار كن او لا تكن
يجب ازالة الغطاء وتعرية الواقع انهم في حاجة إلينا اكتر مما نحن في حاجة إليهم لقد حان الوقت لوضع الحروف على النقط مع جيران السوء الازدهار والتطور الدي يعرفه المغرب زاد من الحقد والحسد كل الوطن وراء السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة ورجالات الوطن الأحرار كل هاته الإجراءات تتلج الصدر يجب على اسبانيا الاختيار بين دولة واقعية او دولة وهمية لهدا يجب توضيح الامور وتسمية الامور بمسمياتها الله الوطن الملك
حتى الجالية المغربية تنتضر رضا مقنعان مرضيا من الحكومة المغربية حول تبادل المعلومات عن رصيدهم في الابناء ، واملاكهم في المغرب
كل ما سَرَدَهُ السيد بوريطة من عدم تأييد المغرب للإنفصاليين في كتالونيا وشرطه حضور عضو من السفارة الإسبانية لكي يستقبل أعضاء من انفصاليي كاتالونيا ،كل ذلك اعتبرته اسبانيا ضعفا وخنوعا وخوفا من طرف المغرب وليس شهامة أو احتراما لِحُسْن الجوار . من هذا المنطلق ، لم تعد اسبانيا تقيم أي وزن للمغرب ولا لتهديداته المحتشمة. العلاقات التي تقيمها اسبانيا مع المغرب هي علاقات العبد ،أي المغرب، مع سيده، أي اسبانيا ، وهذه العلاقات ،حسب اسبانيا يجب أن تُبنَى على الطاعة والخضوع ، وليس المساءلة والمحاسبة. كلام السيد بوريطة يُشْتَمٌُ منه الضعف وقلة ذات اليد. ننتظر الرد ! “إوا أسبدي بقى كتنتظر ” . وإذا لم يكن هناك رد ، ولِيَ اليقين أنه لن يكون هناك أي رد، ماذا أنتم فاعلون؟ لو كانت اسبانيا تقيم للمغرب ولو مثقال ذرة من الإحترام ،ما أقدمت على هذا العمل الشنيع. “يا ودي الله إعفو علينا وعليكم”.
راني خايف الرد رح يطول شوي!!وربما لن يكون أي رد.. اسبانيا عندها مشاكل أكبر وأهم..تريد تفتح البلد للسياحة اقتصادها يعاني وتريد أن تعيد إرسال عجلة الاقتصاد وسي بوبرويطة راه ينتظر…
شكرا السيد وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة على تحليلكم الرائع لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين دولتن جارتين من حسن نية تعامل بالمثل.
يا سيدي حنا مخصناش نتسناو اسبانيا تجي توضح لينا شنو واقع ، وكن بغات تعتذر كن من مدة ماشي حتى لدبا ؟! لي كيظهر لي خص الانسان يكون قاصح في تعاملاته ، حنا مسالمين وكيستغلونا ، لذا حتى حنا نقطعو علاقتنا معها ونعززو علاقتنا مع دول اخرى اقوى منعا في اوربا كالانجليز ونسقول مع هذه الاخير بناء جسر بين جبل طارق وطنجة ، وندعموا الكتالونيين ونستقبلوهم ، ونسدو الابواب ديال معاملتنا معهم في سبتة ومليلية ، ونفتحو الابواب امام المهاجرين ….
خلاصة القول : الحل بيدينا ، راااانا قادرين نعطيوهم عصير زعزع
Bravo monsieur le ministre le Maroc et son roi sont fiers de votre clarté et votre fermeté vous faites honneur à notre pays
وروا الإسبان الوجه الحقيقي لمغاربة الأندلس الذين عمروا الاسبان 800 سنة وباننا عدنا اشاوس كما هذا العهد وزيادة
الصراحة السيد بوريطة رجل ديبلوماسي من طينة الكبار بالتوفيق .
ورطهم بوريطة أحسن وزير خارجية في تاريخ المغرب إما أبيض أو أسود ليس هناك منطقة رمادية
الغموض والممطالة مت من طرف القضاء الإسباني تجاه بن بطوش أصبحت غير مفهومة وغير مقبولة،ولهذا فإن الوقت قد حان لتبين إسبانيا موقفها الصريح اتجاه القضية الوطنية..
انفصال كاتالونيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسبانيا ولكن دعم ميليشيا ومرتزقة البوليزاريو شء عادي..
النفاق في ابشع صوره
هكذا تكون المعاملة مع من يخاف ولا يستحي يجب وضعهم عند حدهم والله هم ليسو اقوياء بل نحن نحترمهم اكثر مما يستحقون و هم يضنون اننا ضعفاء و نخافهم من الان فصاعدًا الهجوم ثم الهجوم خير من الدفاع و أضن بأنه حان الوقت لطرد احفاد اصابيلا المسيحية من سبتة و مليلية و ان تنصرو الله فلا غالب لكم و الله اعلم
el gobierno español cayo en una trampa absurda.
es un redículo que los españoles se permetieron caer en la trampa tonta que los hizo el regimen miliar argelino.
vaya estupedez.
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أخرج المنافقين من جحورهم وعلى المغرب أن لا يقبل ازدواجية الخطاب إما معي أو ضدي و نقولها للمرة الألف شكرا طرامب و اللوبي المغربي اليهودي الدي أفزع الدول المجاورة و الأوروبية وهدا ميساج للدين ضد التطبيع أنتم مع الشعارات الفارغة أما المعقول الله يجيب
برافو بوريطة زيدهم عصير زعزع فكاس كبير قصح معهم زير ولدهم مزيان رهم متفقين دايرة بنتهم رشوة كبيرة ولا مشدهوش طلق دراري ديال لفنيدق اهجمو ا عليهم حتى الافارقة
قبل التساؤل عن ،،أين العدالة الاسبانية ،،لا بد من التساؤل واين العدالة المغربية
اسبانيا لن تجيب المغرب لان السؤال يعتبر تدخلا في شؤون دولة جارة ،كيف تخطركم بما هي مقدمة على فعله ،هي دولة ذات سيادة وتعرف ما هي مصلحتها وربما التساؤل الغريب لوزير الخارجية ،،قوله كيف تنسقون مع خصوم المغرب ،،يقصدالجزائر ،،،وكأن اسبانيا مقاطعة مروكية ،او ارادوا ان يطبقوا عليها ما تطبقه فرنسا عليهم ،،
بالنسبة للرد الاسباني فانه من الواضح سوف يطول الانتظار كثيرا كما انتم في انتظار الرد الجزائري على اليد المدودة ،رد لن يكون حتى يزهر الملح ..
و إذا ردّتْ إسبانيا حول استقبالها لزعيم البوليساريو فما عسى السلطات المغربية أن تفعل ؟؟؟ لا شيء لأن الإسبان أقوى من المغرب و في كل المجالات ديموقراطيّاً و سياسيّاً و اقتصاديّاً و عسكريّاً….. الإسبان يسعون وراء مصالحهم و لا أحدَ في مَقدوره منعها أو الوقوف أمامها .. من حقّ إسبانيا استقبال أية شخصيّة سياسية كيفما كانت، فهي مع جبهة البوليساريو قلْباً و قالَباً و منذ إنشاء الجبهة .. على السلطات المغربية تغيير صيغة دبلوماسيتها الفاشلة لِحلِّ مشاكلها بنفسها و بطرق سياسية حكيمة بعيداً عن الاعتماد على الآخرين في حلِّها..
احسن رد على المغرب هو عدم الرد والسكوت علامة الرضا على ابراهيم غالي، تالموا في صمت.
هده ليست دبلوماسية المغرب غضبان على المانيا على اسبانيا حيث استقبلت كوريط ألم نستفيد من غضبتنا من منظمة الوحدة الإفريقية لمدة ثلاتين سنة وعدنا بعدها منحنين الرأس سياسة الغضبات ربما تستعمل في داخل البلاد اما خارجه فبالدبلوماسية تأخد وتعطي اللكمات يا بوريطة ورطتينا مع المانيا ثم اسبانيا وهولندة وصنعت حلف ضدنا الله ياخد فيك الحق