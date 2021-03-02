المغرب وألمانيا .. محطات عصيبة توصل إلى إيقاف العلاقات الدبلوماسية

المغرب وألمانيا .. محطات عصيبة توصل إلى إيقاف العلاقات الدبلوماسية
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:00

سنوات من التدبير في المستويات العادية تنتهي بقرار مغربي أوقف التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط، فعلى امتداد السنوات القليلة الماضية مرت مياه كثيرة تحت جسر علاقات أربكتها اختيارات وتموقعات عديدة، خصوصا في إطار التنسيقات “الإفريقية الأوروبية”، التي اتجهت في الآونة الأخيرة إلى محوري “الرباط – باريس”، “الجزائر – برلين”.

وشكلت ألمانيا الاتحادية حجر عثرة للدبلوماسية الخارجية المغربية في محطات عديدة داخل دهاليز الاتحاد الأوروبي، وكذا ضمن هيئة الأمم المتحدة، التي تطالبها برلين بحقها في “الفيتو”، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب بحكم استفادته في كثير من الأحيان من الصوت الفرنسي لضمان سلامة مسار قضية الصحراء.

صراع “الفيتو”

بداية قصة الفيتو انطلقت منذ الأيام الأولى لسنة 2019 بمطالبة الألمان بسحب هذا الحق داخل الأمم المتحدة من الجار الفرنسي، وجعله باسم الاتحاد الأوروبي، وذلك بتنسيق الاشتغالات قبل طرح مواقف جماعية من قضايا العالم، وهو ما دفع المغرب نحو رفض الطلب تحسبا لتقارب مرتقب مع الجزائريين يفسد الموقف الأوروبي من الصحراء.

ودفع الرهان الألماني الجاد على المنصب الدبلوماسية المغربية إلى المقاطعة النهائية لجلسات الحوار مع المبعوث الأممي السابق هورست كولر، بالعاصمة برلين، واشتراط الجلوس بلشبونة أو باريس، لتتأكد بداية الخلافات بين الطرفين، واتساع هوة فروق وجهات النظر، خصوصا أن التموقع المغربي دائما ما مال نحو فرنسا.

اتفاق الصيد

رغم الزيارات المتوالية للدبلوماسيين الألمان، قبل تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن الموقف جاء متحفظا من ضم مياه الأقاليم الصحراوية إلى الشمالية المسموح بالصيد فيها، إذ طالبت ألمانيا بضرورة تطابق مضامين الاتفاق مع القانونين الأوروبي والدولي.

وخاضت ألمانيا سجالات قوية داخل ردهات البرلمان الأوروبي في مسألة استفادة سكان الأقاليم الجنوبية من عائدات الاتفاق، وهو ما أزعج المغرب كثيرا، خصوصا أمام إصراره على طرح سؤال التنمية واستعراض المنجزات التي تحققت على امتداد سنوات بالصحراء، وتمكين السكان المحليين من عديد الحقوق.

الأزمة في ليبيا

بداية بروز الأزمة جلية ستكون سنة 2020، وذلك بعد عدم استدعاء الألمان المغرب في قمة النقاش حول الوضع في ليبيا، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية ضمن بلاغ رسمي، تستغرب فيه الإقصاء وتهميش جهود الرباط لتسوية الأزمة الليبية، باستحضار اتفاق الصخيرات، والتنسيقات الكثيرة التي قادها.

ومباشرة بعد الإقصاء الذي طال المغرب وحيدا، ستتجدد مساعي المملكة لتجاوز الأمر، وذلك بتنظيم مباحثات بوزنيقة، التي انتهت بالإيجاب وتسوية الخلافات القائمة، لكن ذاكرة الدبلوماسية المغربية بقيت محتفظة بعدم توجيه الدعوة لها، وتخصيصها فقط للجيران الترابيين لطرابلس (تونس – الجزائر).

مجلس الأمن

تقدم الجهاز الدبلوماسي الألماني صدارة الدول التي طالبت بانعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي، بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء المغربية.

وهذه الخطوة كان من المرتقب أن يكون لها ما بعدها، بعد تفعيلها أمميا، خصوصا أن المغرب يراهن على استمالة خيار أمريكا لباقي الدول الكبرى، والمضي نحو نيل اعترافات أوروبية أيضا.

ألمانيا الاتحاد الأوروبي الصحراء المغربية المغرب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

90
  • Caprice
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:09

    كتير من الناس يتحدتون عن تجسس المانيا على المغرب شخصيا لا اعتقد انه سبب الازمة. يبدو انه هناك عمل في الكواليس لتغيير موقف الاتحاد الاوروبي لينسجم مع الموقف الامريكي و فرنسا تعمل مع المغرب على دالك لكنهم يواجهون معارضة من المانيا وقد ضهر موقفها في الامم المتحد.. المهم نحن نساند المغرب و جلالة الملك في كل قراراته حتى وان غابت عنا بعض المعطيات فليست كل المعلومات صالحة لنشر

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rachif
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:09

    On commence à mieux comprendre très bonne explication
    Merci

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سطوف
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:10

    بحكم معرفتي بالالمان.هم بطبعهم المميز اكتر من جيراننا تشددا .انا متيقن ان المغرب حشرهم ف الزاوية لذالك فقدو صوابهم ..ف التذخل في ما لا يعنيهم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • marocain americain
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:10

    les allemands doivent savoir que c,est l,oncle sam et son pays qui dirigent la planete.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سكفاندري
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:11

    الخارجية الالمانية لم تبدي اي رد لحد الساعة، غريب و عجيب مايقع حتى القنوات التلفزيونية لم تتحدث عن هاذا الذي يقع هل هاته الخطوة التي أخدها المغرب محفوفة نوعا ما بمخاطر و متهورة و سوف يكن لها تداعيات في المستقبل … الغموض يلف هاذ الموضوع …

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المانيا النازية تتحرك
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:12

    على المانيا ان لا تنسى انها تسببت في ويلات كثيرة لدول العالم و ان المغرب كان الى جانب الحلفاء المنتصرين في الحربين العالميتين الاولى و الثانية

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:14

    فلنقاطع السلع الألمانية لنرفع الظغط مثل ما كان عليه مع السويد
    الله ينصر المغرب

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الشريف
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:15

    عدم إستفادت المغرب من الاعتراف الامريكي وتنزيل الحكم الذاتي في الصحراء بمشاركة المغاربة دوي الاصول الصحراوية فتح الباب أمام كل من هب ودب للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.اسيادنا ضربوا لحديد ما حدوا اسخون.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد مداني
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:15

    من لا يحترم المملكة و قراراتها السيادية لا حاجة لنا به ولو يكون الطعام إلا عنده، كنا نحب الألمان والآن أصبحوا من الأوثان ونحن مسلمون نحرمها حتى تعود إلى رشدها .

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hafid
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:15

    المانيا جمعات شملها وبغات تشتت شملنا حنا بعدما كانت مقسمة لشرقية وغربية..

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • benalionep
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:16

    الألمان لم يقدروا أن ينسوا أن الحلفاء قد إجتمعوا بالدار البيضاء لهزمهم، وهنا استمر عقدة المغرب لهم. نحن أقوى من ألمانيا بإذن الله.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الفيلالي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:16

    احساس كان يراودني دائما من خلال تعامل الألمان مع المغاربة . ميركل لا تحب المغاربة وتفضل الجزائر قدم المغرب امتيازات كبيرة لجلب مصانع فولكسفاغن ومع دلك ادارت وجهها للبلد الجارالدي لم يقدم الشيء الكثير لميركل

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mansour
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:17

    خير فعلت الخارجية المغربية انه المغرب بلاد الشموخ والعز والكرامة اما اولاد المارق النمساوي الألماني هتلر يحسبون أنفسهم اسياد العالم لا والف لا انه المغرب وكفى

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samir
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:17

    الناس تحكم على ألمانيا انطلاقا من قوة وجودة صناعتها وتفوقها في البحث العلمي وقدرتها على امتصاص الأزمات وهو أمر لا غبار عليه.لكن هناك ألمانيا الخفية المطبعة مع الرشوة والفساد كما حدث في قضية دويتشه بنك و فولسغاغن في أمريكا وقضية رشاوى مونديال 2006 رغم مهاجمة صحافتها لقطر في هذا الشأن.وابتزوزها للسعودية بملف اليمن وخاشقجي بعد فشلها في الحصول على كعكة صفقة السلاح مع ترامب .على المغاربة ان يهتموا بشؤونهم وان يطوروا أنفسهم بعيدا عن احتقار الذات وتجميد الأجنبي.فالمغربي يقيم وزنا كبيرا الأجانب حتى وإن كان لقيطا مثل شعب الواي الواي.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عز الدين الافريقي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:17

    قرار قطع العلاقات مع ألمانيا يدعونا كمغاربة للإفتخار لأننا وصلنا لمرحلة السن بالسن والعين بالعين والبادىء أظلم… وانتهى بذلك زمن الابتزاز والرضوخ لأوروبا …فالمغرب اقتنع أخيرا أن ألمانيا هي من تعرقل اعتراف الإتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء… والمغرب قبل كل شئ …عاش المغرب ولا عاش من خانه…❤❤❤

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Tom Sawyer
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:17

    السلام عليكم ورحمة الله
    اودي انا كيبان لي، الصداع لي منربحوش لاش نبداه كاع.
    ان واعود بالله من قولة ان، والله الى هادي جاتني بحال ديك ديال الملولي كيتحدى Rico والله.
    يعني باينة هادي راه غاد تسالي بشي شوهة كبيرة.

    الله يرحمن ويحفظن و يرين الخير خيرا ويرزقن اتباعه و يرين الباطل باطلا ويرزقن اجتنابه اللهم امين

    الله المستعان اخواتي. استودعكم الله الدي لا تضيع ودائعه

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صراع فرنسا ألمانيا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:18

    ألمانيا مع الجزائر و فرنسا مع المغرب.

    إنه صراع المصالح بين الدول العظمى و لا أحد يهمه “الشعب الصحراوي”.

    جميع الدول تريد استغلال النزاع بين المغرب و الجزائر من أجل زيادة مصالحها في البلدين

    الإسلاميين ( المغرب والجزائر) .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Marocains
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:20

    لا نحتاج لأي مشاكل مع ألمانيا

    نريد علاقة طيبة و أخوية مع ألمانيا

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حقيقه
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:22

    المغرب لا يستطيع عمل شيء ضد ألمانيا ولا يستطيع ضغط على ألمانيا لسبب بسيط ألمانيا دوله قويه اقتصاديا وسياسيا والمغرب دوله تعتبر فاقده لكل شيء حت أن نضام المغربي لايمتل شعب مادامت كل وزارات سياديه في يد الملك وماتبقا من وزارات الحساسه في يد حزب الأحرار الملكي .
    ألمانيا لها حق ضغط على نضام المغربي لكي يقوم بإصلاحات ديمقراطيه وتصدي للتصدير الحشيش من المغرب إلى أوروبا بالاضافه معالجه مشكل اللاجئين المغاربة في ألمانيا اللدين قامو بفضح نضام المغربي .
    لااضن أن ألمانيا تحتاج المغرب سياسيا لأن فاقد شيء لا يعطي المغرب دوله فقيره ضعيفه دوله غير ديمقراطيه نظامها لا يمتلك الشعب

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Imad-MA
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:23

    Les allemands n’ont pas encore compris que le Maroc après 2020 n’est pas le Maroc d’avant 2020. En tout cas ils n’ont aucune reconnaissance au Royaume qui les a aidé à éviter un bain de sang à l’aéroport de Stuttgart en 2018. Il était temps que notre diplomatie tape du poing sur la table

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يوسف
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:23

    خلاصة القول برافو للدبلوماسية المغربية الماضية في ثبات بمنطق معنا أو ضدنا، الحمد لله ان المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض و من عليها

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زكرياء
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:24

    ماذا سيحل بمحطة نور للطاقة في وارزازات التي تملكها ألمانيا حاليا وتستفيد من طاقتها في بلدها ، هل ستتوقف عن تصدير الطاقة ام لا ؟؟؟

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من كولونيا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:24

    المغرب دولة ذات سيادة و من حقه أن يمارس سيادته الدبلوماسية ، لقد تزايدت الإستفزازات الألمانية للمغرب في الأونة الأخيرة ، وكان رفع علم الجمهورية المزعومة أمام مقر الحكومة في مقاطعة بريمن Bremen النقطة التي أفاضت الكأس . لكن على المغرب أن يتحلى بالرزانة و عدم التسرع و أن يشرح موقفه للجانب الألماني لأن قضيته عادلة . الألمان لا يعرفون الكثير عن نزاع الصحراء ، أضف إلى أن تعليق العلاقات أو قطعها لن يخدم مصالحنا بل سيترك الملعب فارغا للأعداء . يجب على المغرب كسب المعركة الدبلوماسية في الساحة الأوربية لأن الجزائر تملك هنا لوبي قوي و يجب عدم تركه وحيدا يصول ويجول في الملعب السياسي الأوربي .

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحسين
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:25

    ولماذا لم تتطرق الدبلوماسية المغربية الصحف والإعلام المغربي إلى هذه المواضيع والمشاكل
    والمواقف بين المغرب وألمانيا. الا اليوم ؟
    المغاربة لا يعلمون أن هناك مشاكل حقيقية بين بلدهم وألمانيا. التي تعتبر أفضل واقوى دولة في أوروبا.
    كل ما يسمعون ويقرؤن في الصحف والإعلام المغربي أن المغرب وألمانيا شريكان وصديقان والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بينهما في أحسن ما يرام .
    أن ذا هذا فإنما فإنما يدل أن الحصول على المعلومة والشفافية غائبة ومعدومة تماما.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:25

    ألمانيا ليست هي ألبانيا واذا أقدم المغرب على قطع علاقته مع هذه الدولة التي تعتبر رابع اقتصاد في العالم. فإن الدبلوماسية المغربية تعاني خللا ما.. أما بخصوص ملف الصحراء فروسيا في هذا الجانب أكثر تشددا وميلا للجزائر والبوليساريو مقارنة مع ألمانيا…

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فضيل
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:28

    العلاقات بين الدول لها رجالها وأدمغتها وفي مقدمتهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
    ولاشك أن المانيا قد تجاوزت حدودها لذاك تصرف المغرب معها هذا التصرف.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • takimohamed
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:28

    ما الفاءذة من المانيا .انها ترعى مصلحتها لا غير .فعلى المغرب ان يعتر بكرامته وبنفسه نحن ولله الحمذ لا ينقصنا شيء بلاذنا بلاذ الخير والكرم .ولذينا ملك متفتح وحنون على عبه يحمي الوطن والمواطنون.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عثمان الفاطمي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:29

    ألمانيا خسرت الحرب العالمية الثانية، ودورها في التأثير في السياسة الدولية تبعا لذلك دور محدود للغاية، ولايمكن لألمانيا بأي شكل من الأشكال أن تزيل للفرنسيين حق الفيتو، لأن الفرنسيين انتصروا بدعم مغاربي في الحرب العالمية الثانية، وسطروا رفقة البريطانيين والأمريكيين الخطوط العريضة في كيفية فرض الهيمنة السياسية على العالم والتي تكرس من قبلهم بشكل جلي من خلال كونهم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فألمانيا تكون بذلك تغرد خارج منطق مخلفات الماضي القريب…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Moroco
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:29

    هذه دنيا مصالح والاكيد ان المسؤولين بالمانيا يرضعون من تدي البقرة سونطراك الجزائرية وحين ينتهي الحليب سترمى هذه البقرة في حضن دولة اخرى وهكذا دواليك والشعب الجزائري مطحون

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن انجلترا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:30

    يجب على المملكة المغربية عدم التعامل مع اي دولة تقف امام مصالحنا سواءا الاقتصادية او وحدة ترابنا الوطني والقرار بعدم التعامل مع السفارة الالمانية بالرباط فيشتك المجالات قرار صائب.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • _ الموقف الدبلوماسي الحاسم :
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:31

    _ المملكة المغربية دولة الحق و القانون ، ولها دبلوماسية عالمية عريقة و واضحة ، تطبق بشكل حازم ، لان حدود المملكة المغربية لا تقبل التلاعب من طرف اي كان ، بالتالي التعامل بمبدء معنا او ضدنا ،لا يقبل التأويل .
    _ عاش الملك … عاش الملك …عاش الملك .
    * شعارنا …
    ….الله …. الوطن … الملك …

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mourad
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:31

    الذي سوف يتضرر كثيرا هو المغرب. ما موقع المغرب في الخريطه العالميه ، لا شيء. اما المانيا فهي قوه عضمى من بين اقوى الدول الصناعيه. شوفوا فقط في جوجل الفرق بين الناتج المحلي الخام ديل المغرب و المانيا كالفرق بين السماء و الارض. هاذا القرار الخاطىء ديال المغرب سيدفع ثمنه غاليًا على الساحه الدوليه.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد المانيا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:33

    مقيم في ألمانيا مند 50 سنة. هدا القوم لا يزال الدم النازي يجري في عروقه و لا يريدون الخير لدولة من العالم الثالث بدأت تنمو. المانيا تريد أن تبقى هده الدول تحت اقدامها. لتتباهى بدفع المساعدات لها .باختسار العنصرية في دماغهم.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • 3a ana
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:34

    ألمانيا كانت منذ القدم اي في عهد القيصر ويليام تحلم و تريد احتلال المغرب. زد على ذلك لن تنسى ماذا فعل الgوم المغربي فيهم كولن و اول عناصر الجيش اللتي تمكنت من اختراقها جنوبا (الألب)، إضافة إلى خوفها من اكتشاف الغاز و النفط فيه الذي سوف يجعل ثروات الدول الاسكندنافية لا قيمة لها…. يعني المسألة تاريخية… لكن معامن

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Diplo
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:35

    ماهو الهدف من تصعيد الامر مع دولى عظمى؟ تخفيض التوتر امر حتمي للدبلوماسية المغربية التي ترفع انفها اكثر من مايحق لها.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rodeotec
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:37

    لطالما كانت ألمانيا مع اللوبي الجزائري لابد لنا أن لا ننسى أن ألمانيا أنشأت مصنع فولكسفاغن بوهران الجزائرية الذي لم يكن سوى غطاء للتملص من الضرائب حيث تأتي السيارات جاهزة لاينقصها سوى تركيب العجلات التي تمنحها صفة صنع بالجزائر يعني بالواضح ألمانيا تستغل الجزائر لإرضاء أجندتها وهي كذلك ضد قرارات الولايات المتحده الامريكية وهذا ليس وليد اليوم بل هو مترسب لذى الألمان من فترة الحرب العالمية الثانية واعترف الولايات المتحدة الأمريكية أصاب الألمان بالذهول

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Maghribi
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:37

    مع أو بدون ألمانيا ، الصحراء مغربية. نحن الشعب المغربي مقتنعون بمغاربة الصحراء. ما يعتقده بقية العالم عن صحرائنا لا يهمنا. يجب أن نقطع مع النظام الجزائري القذر والمجرم والشمولي. أخطر نظام جبان على وجه الأرض. النظام الجزائري أخطر من نظام المافيا.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بنسودة برلين
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:38

    هادوك الي ديما كاينتاقدو فرنسا في كل شادة وفادة مزال غاتعرفو شكون لي مزيان ليكم ولي ممزيانش ولكن كانخاف ماتعرفوهش حتى يفوت الفوت
    #فرنسا صديقة المغرب

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Bruxellois
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:38

    اذا ما تعلق بقضيتنا الوطنية فذلك خط احمر !
    لكن للاسف ، كل الاوراق بيدنا و رغم ذلك فسياستنا هي الدفاع فقط ، هناك اوراق بيدنا في ما يخص الخروقات في تندوف ، في ما يخص مؤسسي البوزبال الدين التحقوا بارض الوطن و مشاركتهم في الدفاع عن قضيتنا الوطنية .

    يجب ان تكون هناك لجنة تتكون من هؤلاء المؤسسين البوزبال مع وطنيي الحركة الوطنية ، و من مهام هذه اللجنة ان تكون سفيرة المغرب في اقطار العالم لشرح تاريخ المنطقة و كيف استغلت هذه المنظمة في ظرفية معينة الا و هي الحرب الباردة ، و كيف مولت من طرف القذافي و كيف احتظنتها الجزائر
    اما ردود الافعال التي هي في غير صالح المغرب ، يجب ان نكون أذكياء ، الانفعال ليس في صالحنا و المانيا هي المفوضية الاوربية و لا يجب الاستهانة بها .
    هناك تقصير من طرف الخارجية المغربية في تعاملها مع المانيا ، فالمانيا عانت التقسيم و مشكلها مثل مشكل المغرب و كما وصلت الى الوحدة يجب الاستعانة بها في تجربتها .

    هناك اليات مفيدة للمغرب ، و هي الجالية المقيمة في المانيا للعب دور طلائعي .

    العقلية الالمانية اكثر برودة لكن تريد الاقناع و الاهتمام و فتح لها اسواق .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متفاعد
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:39

    حسنا فعل السيد بوريطة !!!! كل من يشوش على صحراءنا المغربية يجب قطع علاقاتنا معه…. الصحراء خط احمر وانها مغربية وستبقى مغربية ومن لم يرد فاليشرب ماء البحر!!! الله الوطن الملك ولا شعار غيره@@##

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • marwan
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:39

    و ماذا عن جرائم ألمانيا ضد الإنسانية

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الشايب
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:39

    حان الوقت لكي يعلن المغرب شعار معنا او ضدنا كفانا من سياسة امساك العصى من الوسط

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • SAMIR
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:41

    ليس هناك قوة فوق الأرض تنزع منا صحراؤنا المغربية كيف ماكانت وزنها، سواء ألمانيا أو غيرها فالصحراء المغربية هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المغربي الصحراوي الأمازيغي العربي ،

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sahroui
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:41

    المانيا داوات تبون وبغات تمرض المغرب والله لا كانت ليها

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • دارس علم الدائرة
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:42

    كنت قد شرعت هذا الشهر في تعلم اللغة الألمانية ،لكن بعد قرائتي لهذا المقال سأضم صوتي الى بلدي وسأقاطع دروس اللغة الألمانية ،تبا لك ألمانيا ،تبا لك هتلر ،طز فيك ألمانيا

    لهذا أنا معجب بسياسة التماسيح مع مجيئ كرونا وخيرا فعل المغرب حين علق السفر الى تركيا ، …….لأن القنافد تتحرك

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العبدي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:43

    نحن جنود مجندين وراء جلالة الملك لحماية الوطن من طنجة الى لكويرة و بمجرد اتحاد المغرب قرار عدم التعامل مع السفارة الألمانية في المغرب ،أدعوا من هدا المنبر مقاطعة شراء جميع المنتوجات الالمانية بشعار ( خليها تغمل).

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • SALAH
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:44

    مباشرة بعد الإقصاء الذي طال المغرب وحيدا هذا ما قلناه للمسؤولين و الشعب خدموا البلاد هي لديما لينا وهي لقبلا علينا

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي متسائل
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:45

    أين هو المنطق في قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا التي قام تبون بآستمالة و رشوة كبار سياسييها من حزب الخضر هناك بعد علاجه و نقاهته لآستمالة مواقفهم … و عدم قطع جميع أنواع العلاقات مع رأس الأفعى الجزائر !!!!!!

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابن مسعود
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:46

    المملكة المغربية دائما في موقف قوة ولها من الاوراق الكثير لسحبها من الاتحاد الاوربي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جبلية
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:48

    عندما يتحدث الاعلام الالماني عن المغرب فهو يعطيه صورة بدائية . اتذكر عندما كنت اشاهد روبورطاج على المغرب السياحي فلم يظهرو المغرب الحقيقي بل اكتفو باسواق شعببة و مظاهر عدم التحضر.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:48

    نحن مستعدون لقطع العلاقات مع العالم باسره في سبيل وحدتنا اىترابية .ولن نتنازل على شبر واحد .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • amine
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:48

    أمريكا وإسرائيل والمغرب هم الذين يحكمون العالم ، فعلى ألمانيا أن تراجع أوراقها مع أبناء طارق بن زياد وعقبة بن نافع ، والمغرب له تاريخ يشهد عليه كمعركة الزلاقة ومعركة الأنوال والمشاركة في الحرب العالمية الثانية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:49

    ألمانيا آستثمرت الملايير من الأورهات في ميدان الطاقات المتجددة في المغرب سواء في ورززات أو في صحراء المملكة زد على ذلك المساعدات التي تقدمها ألمانيا لصالح المغرب، هناك خلل ما ربما الطريقة المتعالية التي أصبح اامغرب يتعامل بها، ألمانيا لديها مصالح في المغرب أكثر من أي دولة إفريقية، المانيا ليست هي أمريكا ترامب، و أمريكا بايدن يجب التعامل معها بشكل أكثر عقلانية و آتزان،

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:51

    على كل الأعداء كيفما كان نوعهم ومكانتهم وقوتهم أن يعرفوا بأن المغرب كذلك بلد قوي بملكه وشعبه وبمقدساته يجب قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بلدهم فلا يهمنا في ذالك لا العروبة ولا الدين ولا الجوار ولا…. ومن احترمنا في مقدساتنا العليا واعترف بصحرائنا المغربية التي هي اصلا مغربية بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها فإنه وجب علينا نحن كذلك احترامه وتقديره

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد الحمداوي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:51

    يبدو ان المانيا تريد ان تخرج من قوقعتها السياسية ونفس غبار مخلفات الحرب العالمية الثانية وتريد ان تخلق لها موقعا سياسيا يتناسب مع موقعها الاقتصادي.وقد اختارت للاسف ان يكون ذلك على حساب المغرب ضاربة بعرض الحائط انتهاكات حقوق الانسان في الجارة الجزائر وربما حلا للسيدة ميركل احياء العلاقة مع الحلف السوفياتي القديم بحكم انها اصلا من المانيا الشرقية واحياء ذكرى ما يسمى المانيا الديمقراطية سابقا.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:52

    هناك ألمان لا يعرفون أي تقع جزاءر ولى المغرب لكننا نعرف عدونا نابح عن بكرة أبيهم ولن ينجح في خططه حقيرة ولن نسلم أرضنا ولو إجتمع العالم بأكمله

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صحراوي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:52

    مجرد تساؤل.
    أين مدعاة الغضب ؟؟؟
    سأحاول نقاش النقاط المثارة نقطة بنقطة.
    1- صراع “الفيتو”.
    من حق ألمانيا وكثير من الدول الغربية أن تعارض إنفراد فرنسا بالفيتو وتطالب بجعله باسم الاتحاد الأوروبي.
    2- اتفاق الصيد.
    جاء في المقال ما نصه:
    “إذ طالبت ألمانيا بضرورة تطابق مضامين الاتفاق مع القانونين الأوروبي والدولي.” انتهى
    أذن طلب ألمانيا احترام القانون الأوروبي والدولي جعل منها دولة عدوة للمغرب.
    3- الأزمة في ليبيا.
    جاء في المقال ما نصه:
    “وتخصيصها ( أي الدعوة) فقط للجيران الترابيين لطرابلس (تونس – الجزائر(” انتهى
    وهذا معمول به في كل الدول أن الدولة المستضيفة هي التي توجه الدعوة للأطراف المعنيين بالأزمة مباشرة، لاسيما الجيران.
    والمغرب يريد أن يحشر نفسه في الأزمة الليبية وأزمة الساحل وليس لديه ما يقدمه سوى الإشهار في وسائل الإعلام.
    4-مجلس الأمن.
    وهذا حق أيضا لأي دولة أو مجموعة دول أعضاء في الأمم المتحدة أن يطلبوا عقد اجتماع مجلس الأمن لمناقشة أي طارئ.
    هذا الحق يريد أن ينزعه المغرب من ألمانيا.
    ختاما أقول مثل المغرب يشبه الضفدع الذي أراد أن يكون حجمه حجم الفيل والمصير معروف.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hassan
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:53

    As Moroccans communities in abroad , we are happy with Morocco diplomacy towards Germany . We will support this decision because we are on the right way and we never been against anyone only those who are enemies to us . We have learnt lots about the Germany during our histories
    I hope the message will get to everyone as they know the germancies policies

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Med
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:54

    حلم جميع الشباب المغربي هو الهجرة نحو المانيا و انتم تقطعون العلاقة معهم.
    قطع العلاقات لن يجعل المانيا تتراجع في قراراتها ولا ان توقف مساندتها للبولزاريو، الخاسر الوحيد هو المواطن المغربي الذي يسعى للدراسة او العمل في المانيا، الاجدر هو البحث عن صفقة تبادلية كما تم بين امريكا و المغرب حول الاعتراف بالصحراء مقابل الاعتراف بإسرائيل.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • marroqui
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:54

    le Maroc a ses alliés et n’a pas besoin de ces allemands et il doit œuvrer pour que ses amis arabes et surtout les pays du golf mettent leurs pressions sur ses allemands pour qu’ils s’occupent de leurs affaires et ne pas s’ingérer dans les nôtres
    on peut facilement remplacer le commerce avec eux par celui avec israel USA ou france

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Wiseman
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:54

    على المغرب أن يرتاح وأن لا يسبق الأمور. حان الوقت لعدم الحكم مسبقا على نية الألمان. أعلم أن الألمان يريدون قبول المغرب كشريك كامل في أوروبا لكن المغرب لا يتحرك في اتجاه تبني الديمقراطية الكاملة. المغرب يخطو خطوة واحدة هنا وخطوة هناك. كن حذرا ألمانيا هي في مقعد القيادة في عملية صنع القرار في أوروبا. على المغرب أن يزيل التصعيد وأن يعقد لقاء مع الألمان على أعلى مستوى. إنهم أناس عاقلون ويجب على المغرب أن يسألهم ما هي الأشياء التي تؤثر على قراراتهم السلبية بشأن المغرب. الألمان ليسوا أغبياء. إنهم أذكياء للغاية ومباشرون. سيقولون لك ما يحتاجون إليه لمعايرة العلاقة وبعد ذلك يمكن للمغرب أن يبدأ في التفاوض. إذا بدأ المغرب على الفور في التنديد بالضحية ، فسوف يخسر المغرب اقتصاديًا كبيرًا.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يوسسسسسسف
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:55

    احسن ما فعل المغرب ، و بذكاء لم يقطع العلاقة مع المانيا، ولكن ورقة صفراء لمن يهمه الامر. المغرب واضح في سياسته ، لا يحابي دول الشر المعروفة لكرهها للمغرب. المانيا تحابي البترول والغاز الجزائري ،لا غير

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امازيغي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:55

    ممكن زن نتسامح في اي شيء إلا الوحده التربيه، اذا كانو اليوم يساومنون على صحراء وتساهلنا معهم فغدا سيقفزون فوق اراضي مغربيه اخرى.

    تحيه الى ترامب العظيم على قراره تاريخي،

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mouhajir
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:55

    الاراء لا تعبر الا على العقول المتزمة هل ما يربطنا باسرائيل اكثر مما يربطنا بجيراننا من دين وعروبة واسلام ولغة ؟ وها نحن نضيع حتى المانيا الدولة الأقوى فيي اوروبا هنيأ لوزير الخارجية لك ايها الدباب الإليكطروني بالديسليكات

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امين
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:55

    صافي ألمانيا مشات في 70 داهية ، الإقتصاد الألماني سينهار والمانيا ستلتحق ببروندي والصومال ،غضبة مغربية اواه ابن عمي

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • medsghi
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:56

    لم ينسوا انهزامهم امام الجيش الملكي المغربي في الحرب العالمية متلهم متل الجزاءر في امكالة التاريخ يكتب نفسه المغرب كبير عليهم جميعا المانيا النازية هي الخاسر الأكبر من هدا كله

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نبيل
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:56

    المغرب بلد دو سيادة قوية ، على الدول الأخرى كيفما كانت احترامها و تقدير وحدته الترابية.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ألمانيا قلب أوربا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:56

    من البديهي أن يكون سلوك ألمانيا بهذا الشكل و من المعروف أن الرئيس الليبي السابق زيدان له جنسية ألمانية و كان يخدم مصالحها بالدرجة الأولى و معروف أن ألمانيا تحاول تلميع صورتها في شمال إفريقيا و الخليج العربي للسيطرة السياسية التي تعلمتها من روسيا. خير دليل على ذلك إستمرار سيطرتها على مناجم الذهب بالطوغو في أفريقيا. إن لم تتراجع عن هذه السياسة التعسفية فيجب تذكيرها بمجازرها النازية في حق اليهود التي لا نظير لها في العالم و أرشيف التاريخ يشهد على ذلك و لا يبقى إلا إحتمال تدخل أمريكا في ردع السياسة الألمانية

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المهدي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:57

    salam alikom chers lecteurs,
    D’abord le Maroc est souverain et chaque pays est libre de sa souveraineté.
    Je pense que c’est une décision qui devrait être prise il y’a longtemps avec l’élément etentiel de tout les conflits qui est notre proche voisin (l’Algérie).
    Je suis pour et contre cette décision même si elle est brutal.
    Aucun pays européens ou outre n’a le droit de modifier la vision de Sa Majesté lah yhefdo.
    par ailleurs, il va falloir prendre en considération les Marocains/Marocaines nos frères et sœurs qui vies en union européenne actuellement afin que ces décisions n’impacte pas sur leurs quotidien.
    Infini, j’espère que le roi sera clément comme il à été toujours afin de décongestionner cette situation.

    lah ybarek fe3mar sidi.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Kadiur
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:57

    المانيا تقدم مساعدات مادية في إطار برامج التنمية وحتى الجزاءر ومصر تستفيد من هاته البرامج التي تهم البيئة التنمية المستدامة الطاقة النظيفة وفي نفس الوقت تريد ممارسة عهرها السياسي على المغرب تريد اسماع صوتها كقوة سياسية ناشئة من معاكسة المغرب . المغرب حسن فعل ويجب ايقافها عند حدها .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حراك من إيطاليا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:58

    ألمانيا تعرف طبيعة النظام القائم في المغرب جيدا وتعرف ان الشعب لا يستفيد من أي شيء حتى مسألة المهاجرين السريين المغاربة في ألمانيا كانت السلطات تنوي ترحيلهم مباشرة إلى المغرب بدعوى ان لجوئهم الإنساني مرفوض بحكم عدم وجود حرب في المغرب ولكن بعد استقصاء الأمر من طرف إحدى القنوات الألمانية الشهيرة ومعرفة الظروف المزرية التي جاؤوا منها وغياب اي حق من حقوق المواطنة في بلدهم تم التخلي عن فكرة ترحيلهم…. اذا أراد النظام المغربي ربح قضية الصحراء عليه إعطاء الحقوق والحرية لمواطنيه بدل لحيس الكابة لأمريكا و فرنسا….. انشري هسبريس من فضلك

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Aziz
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:00

    لازالت ألمانيا و معها عدة دول تظن أن المغرب يعيش في القرون الوسطى و أنه لايزال يسكن الخيام ……مؤخرا سألت سيدة ألمانية أختي(وهي بيضاء البشرة) وقالت لها هل أباك أو أمك من أصول أوروبية فأجابتها بالنفي …..معضم الأروبيين يحتقروننا رغم أننا في القرن 21 فالنازية لازالت في دم الألمان فبرافو للأستاذ بوريطة و كبرها تصغار

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اغيول بويمجان
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:01

    قطع العلاقات ليس في صالح المغرب.كان على المغرب البحث عن أوراق ضغط يلعب بها لعل الالمان يغيرون من مواقفهم.اما الان فجسر الحوار قد تحطم

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جليل
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:01

    فمادا ننتظر ممن وضع يده في يد جار السوء بالطبع السوء والمضايقات والخدع هدا حالنا والحمد لله .سيتعرى كل حسود وحقود لان دوام الحال من المحال ستنتصر الديمقراطية ويتغير نظام الجنيرالات وستجد المانيا دات الوجهين الان مضطرة للتعامل بالوجه الصحيح لا بالوجه المصلحي المنافق الوجه الدي ينهب اموال الشعب الجزائري بتواطوء مع مسؤولين خونة ضعاف لا ضمير لهم سوى نهب ثروات الجزائر ومعاكسة مصالح الشعب المغربي ولن يبارك الله سبحانه وتعالى مخططاتهم وسينتصر المغرب على جميع الاعداء بادن الله.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • MERBOUHA
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:01

    لن تزيد الامواج العاتية التي تواجه بلادنا، لن تزيدنا الا ايمانا واصرارا على وحدتنا الوطنية والترابية التي يجب ان تتعزز بدولة الحق والقانون والديمقراطية التي يجب ان نبنيها جميعا بهدوء واقدام وشجاعة.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لقمان
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:02

    الجزائري عبد المجيد تبون مكث في ألمانيا قرابت أربعة أشهر، يقال أنه معلول و يطلب العلاج و الاستشفاء في ألمانيا ، و في نفس الوقت عدة شخصيات جزائرية تتردد على ألمانيا، يعني بلا شك كان يحاك في الخفاء للمملكة، و تأكد لنا ذلك في سلوك الألمان منذ أواخر 2020.
    الجزائر تسخر كل جهودها و كل ما تمتلك من شراء الذمم و و تمويل المنظمات التابعة لللوبيات على حساب ضرب مصالح المغرب و بالأخص وحدته الترابية.
    الشر كل الشر من جارة السوء التي تتخبط في أزماتها الداخلية و تريد إغراق المنطقة المغاربية في المشاكل الأمنية و الإقتصادية والإجتماعية ، النظام الجزائري مثل التسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
    قرار قطع المغرب آليات التواصل مع ألمانيا هي رسالة تحذيربة إلى الحزب الحاكم وإشارة إلى أن وحدة المملكة الترابية هو خط أحمر، و إذا لم تغير سلوكها فما على المغرب إلا أن يجمد التعاون القضائي و الإستخباراتي وأن يضغط باللوبي اليهودي في أوروبا .
    أظن أنالمرحلة المقبلة ستكون جد صعبة ونتمنى أن يزول فيروس عصابة الجزائر التي تهدد الأمن و السلام في المنطقة و نعوذ بالله من شرورهم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي من الريف
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:02

    هذا هو الصواب الصحيح إما معنا أو ضدنا ألمانيا لا تريد الخير للمغرب وهذا راجع للحرب العالميه الثانيه حيث اصطفت المملكه المغربيه إلى جانب الحلفاء أما الآن فهي الخاسرة وليس نحن

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نيييييشان
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:02

    المغرب له تاريخه و كرامته و مكانته ..
    و من هنا ، و ردا على التفكير النازي الاستعماري الإرهابي الذي لا يزال ينخر عقول الألمان .. وجب على المملكة المغربية قطع العلاقات مع هذه الدولة التي لن ينسى لها التاريخ المجازر و المذابح التي شنتها ضد الإنسانية في كل بقاع الأرض. كذلك يجب إجلاء السفير الألماني و فريقه إلى بلادهم ، و فرض تأشيرة الفيزا على الألمان .
    و لو كان الألمان رجالا، لما حكمتهم امرأة !

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محايد
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:02

    ألمانيا المنافقة دبلوماسيا، ما تخرج فيها غير إسرائيل، هي الي تعرف تربيها، بعد تاريخها النازي الأسود ضد اليهود خصوصا، اذن على المغرب ان يستخدم علاقته المتميزة مع إسرائيل ليلقن الألمان درسا لن ينسوه ابدا في كيفية احترام دولة عريقة وذات تاريخ مجيد مثل المغرب، العالم لا يحترم الا الأقوياء،

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • lahcensaidi59
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:05

    يجب ان نتذكر كذلك ان المغفور له محمد الخامس قد واجه المانيا النازية دفاعا عن ارواح اليهود الذين فروا إلى المغرب ،اذن ،ما تقوم به المانيا حاليا هو امتداد لهذا العداء التاريخ

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Bop 35
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:05

    المانيا من بين اللذين لم يرضيهم التقارب المغربي الإسرائلي ولهاذا لا تنسو بأن ريح هيتلير المعادي للسامية مازال يهب على المانيا الى يومنا هاذا ,, ولهاذا تبون ذهب اليها للعلاج وفي نفس الوقت لكي يوهتلريز( se hitleriser)

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي وأفتخر
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:06

    فعلا أصبحت الدبلوماسية المغربية تؤتي ثمارها في الآونة الأخيرة
    على جميع الأصعدة مع تحياتي الخالصة لناصر بوريطة بقيادة ملكي محمد السادس نصره الله وأيده
    المقدسات خط أحمر واستغرب لمن يقرأ التاريخ ويحفظه أن يتنكر لحدود المغرب الجغرافية التي حاول الاستعمار طمسها خوفا من نهضة مغربية تذكرهم بالذي مضى والقوة التي كانت تخيف الصليبيين
    فعلا
    المقدسات الوطنية خط أحمر ولتكن ألمانيا بوزنها عبرة لمن سولت له نفسه المساس بوحدة الوجود المغربي
    يريدون تقزيم الوطن العربي وينشدون لأنفسهم الوحدة يساندهم في ذلك عسكر الجزائر المغلوب على أمره والعاقبة له في اقرب الاجال فشعب القبايل في الواجهة والبقية تأتي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متابع
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:07

    ألمانيا تبكي و تطلب العفو كي لا تقاطعها المغرب هههههه والله أضحوكة و حجاية هذه السنة، المدن تفرق بالماء نظرا لهطول بعض الشتاء، لا بنية تحتية لا تعليم في المستوى لا صحة تحفظ كرامة المواطن لا شغل للشباب وتقاطعون دولة من حجم ألمانيا،

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Badr Maroc
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:10

    المثل المغربي تيقول “كون سبع و كولني”، المغرب بلغة الأرقام دولة ضعيفة في جميع المجالات و تعاني من تفكك الجبهة الداخلية بسبب اعتقال الشرفاء و فشل التنمية و التعليم و الصحة و القضاء و غلاء الأسعاروغياب الأمن و الإفلات من العقاب و نهج سياسة باك صاحبي وووو. خلاصة القول أنا كمغربي أحب بلدي فإنني أنصح المغرب أن يكون سبع عاد يمشي ياكل ألمانيا وغيرها. أرجو النشر

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن عادي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:11

    لازالت المانيا ربما تحمل العداء التاريخي للمغرب جراء اصطفافه الى جانب فرنسا في الحرب العالمية. لكن في الوقت الذي يوجه لنا اعداء الامس ضربات موجعة ومتتالية وفورية، فإن حلفاءنا للامس يبخلون في دعمنا ويكون اصطفافهم معنا إما بالتنقيط او منعدم او يرقصون معنا رقصة الظهور والتخفي..لذلك ما على المغرب الا الاعتماد على نفسه بتكوين دولة قوية من خلال محاربة الفساد والانخراط الحقيقي في التنمية. لا يجب أن نعول فقط على الادوار التي نؤديها للاخرين لكسب رضاهم، بل يجب ان نصل الى مستوى توازن الرعب وتستطيع ان نقول بكل شجاعة لكل من يعبث بمصالحنا العليا ” الزم حدودك وإلا محونا وجودك من الخريطة ” هذه هي اللغة التي يفهمها الجميع وتحقق نتائج فورية. فلا خير في مجهود دبلوماسي يكلف عشرات السنين، وما ان تظهر نتائجه حتى تبعثرها الجزائر ببعض دينارات النفط.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رشيد ألمانيا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:11

    ياودي قولوا لهم غير رشيد ألمانيا ماغيبقاش يخلص الضرائب وغا يسحب الإستثمارات ديالو وغا يتراجعو ههههههه
    لا أفهم لماذا العلاقات الألمانية المغربية ليست على مايرام بالرغم من الجالية المغربية المعتبرة خصوصا وأن غالبيتها مثقفة….. تاطيرها ليس في المستوى على مايبدو

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالله
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:12

    المغرب والمانيا من قديم ليسوا على وفاق ربما لان تحرير اروبا من النازية بدا في الدار البيضاء اظن ان هذا هو الحقد الدفين الالمان النجاه المغرب لانهم يعرفون جيدا ان الصحراء مغربية.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Berlin
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:13

    Bonne décision, en parallèle il faut bâtir implémenter des lobbys en Allemagne et avoir une industrie national solide…Les européens écoutent Berlin…Comme modèle la politique turque envers EU

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Liberté
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:19

    هذا هناك أي نخوة .. اقطعوا العلاقات وليس “توقف التواصل مع السفارة” اش هذا الكلام هذا يدل على خوف المغرب من ألمانيا. موقف ليس مشرف

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • OUJDA
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:20

    ضعفنا هو الاحزاب البرجوازيّة التي تقتل روح المواطنة وتضيع وقتنا هذه الأحزاب البرجوازيّة هي أكبر عدو للشعب المغربي وكذلك الأحزاب اليسارية التافهة والاحزاب الخبيثة المتاجرة بالدين …….. الشعب يريد احزابا قوية بايمانها بالوطن و لا تميز بين المواطنين…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أزمة فناني الأطلس المتوسط
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 15:27 7

أزمة فناني الأطلس المتوسط

صوت وصورة
فائز بجائزة محمد السادس للخط
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 14:26

فائز بجائزة محمد السادس للخط

صوت وصورة
تطوان تتنفس تحت الماء
الإثنين 1 مارس 2021 - 23:05 4

تطوان تتنفس تحت الماء

صوت وصورة
فيلات فاخرة في دار بوعزة
الإثنين 1 مارس 2021 - 20:32 21

فيلات فاخرة في دار بوعزة

صوت وصورة
معاناة الرحل في منطقة إيش
الإثنين 1 مارس 2021 - 19:33 4

معاناة الرحل في منطقة إيش

صوت وصورة
الشاي في ڭلميم
الإثنين 1 مارس 2021 - 17:30 4

الشاي في ڭلميم