المغرب وألمانيا .. محطات عصيبة توصل إلى إيقاف العلاقات الدبلوماسية

سنوات من التدبير في المستويات العادية تنتهي بقرار مغربي أوقف التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط، فعلى امتداد السنوات القليلة الماضية مرت مياه كثيرة تحت جسر علاقات أربكتها اختيارات وتموقعات عديدة، خصوصا في إطار التنسيقات “الإفريقية الأوروبية”، التي اتجهت في الآونة الأخيرة إلى محوري “الرباط – باريس”، “الجزائر – برلين”.
وشكلت ألمانيا الاتحادية حجر عثرة للدبلوماسية الخارجية المغربية في محطات عديدة داخل دهاليز الاتحاد الأوروبي، وكذا ضمن هيئة الأمم المتحدة، التي تطالبها برلين بحقها في “الفيتو”، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب بحكم استفادته في كثير من الأحيان من الصوت الفرنسي لضمان سلامة مسار قضية الصحراء.
صراع “الفيتو”
بداية قصة الفيتو انطلقت منذ الأيام الأولى لسنة 2019 بمطالبة الألمان بسحب هذا الحق داخل الأمم المتحدة من الجار الفرنسي، وجعله باسم الاتحاد الأوروبي، وذلك بتنسيق الاشتغالات قبل طرح مواقف جماعية من قضايا العالم، وهو ما دفع المغرب نحو رفض الطلب تحسبا لتقارب مرتقب مع الجزائريين يفسد الموقف الأوروبي من الصحراء.
ودفع الرهان الألماني الجاد على المنصب الدبلوماسية المغربية إلى المقاطعة النهائية لجلسات الحوار مع المبعوث الأممي السابق هورست كولر، بالعاصمة برلين، واشتراط الجلوس بلشبونة أو باريس، لتتأكد بداية الخلافات بين الطرفين، واتساع هوة فروق وجهات النظر، خصوصا أن التموقع المغربي دائما ما مال نحو فرنسا.
اتفاق الصيد
رغم الزيارات المتوالية للدبلوماسيين الألمان، قبل تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن الموقف جاء متحفظا من ضم مياه الأقاليم الصحراوية إلى الشمالية المسموح بالصيد فيها، إذ طالبت ألمانيا بضرورة تطابق مضامين الاتفاق مع القانونين الأوروبي والدولي.
وخاضت ألمانيا سجالات قوية داخل ردهات البرلمان الأوروبي في مسألة استفادة سكان الأقاليم الجنوبية من عائدات الاتفاق، وهو ما أزعج المغرب كثيرا، خصوصا أمام إصراره على طرح سؤال التنمية واستعراض المنجزات التي تحققت على امتداد سنوات بالصحراء، وتمكين السكان المحليين من عديد الحقوق.
الأزمة في ليبيا
بداية بروز الأزمة جلية ستكون سنة 2020، وذلك بعد عدم استدعاء الألمان المغرب في قمة النقاش حول الوضع في ليبيا، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية ضمن بلاغ رسمي، تستغرب فيه الإقصاء وتهميش جهود الرباط لتسوية الأزمة الليبية، باستحضار اتفاق الصخيرات، والتنسيقات الكثيرة التي قادها.
ومباشرة بعد الإقصاء الذي طال المغرب وحيدا، ستتجدد مساعي المملكة لتجاوز الأمر، وذلك بتنظيم مباحثات بوزنيقة، التي انتهت بالإيجاب وتسوية الخلافات القائمة، لكن ذاكرة الدبلوماسية المغربية بقيت محتفظة بعدم توجيه الدعوة لها، وتخصيصها فقط للجيران الترابيين لطرابلس (تونس – الجزائر).
مجلس الأمن
تقدم الجهاز الدبلوماسي الألماني صدارة الدول التي طالبت بانعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي، بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء المغربية.
وهذه الخطوة كان من المرتقب أن يكون لها ما بعدها، بعد تفعيلها أمميا، خصوصا أن المغرب يراهن على استمالة خيار أمريكا لباقي الدول الكبرى، والمضي نحو نيل اعترافات أوروبية أيضا.
كتير من الناس يتحدتون عن تجسس المانيا على المغرب شخصيا لا اعتقد انه سبب الازمة. يبدو انه هناك عمل في الكواليس لتغيير موقف الاتحاد الاوروبي لينسجم مع الموقف الامريكي و فرنسا تعمل مع المغرب على دالك لكنهم يواجهون معارضة من المانيا وقد ضهر موقفها في الامم المتحد.. المهم نحن نساند المغرب و جلالة الملك في كل قراراته حتى وان غابت عنا بعض المعطيات فليست كل المعلومات صالحة لنشر
On commence à mieux comprendre très bonne explication
Merci
بحكم معرفتي بالالمان.هم بطبعهم المميز اكتر من جيراننا تشددا .انا متيقن ان المغرب حشرهم ف الزاوية لذالك فقدو صوابهم ..ف التذخل في ما لا يعنيهم
les allemands doivent savoir que c,est l,oncle sam et son pays qui dirigent la planete.
الخارجية الالمانية لم تبدي اي رد لحد الساعة، غريب و عجيب مايقع حتى القنوات التلفزيونية لم تتحدث عن هاذا الذي يقع هل هاته الخطوة التي أخدها المغرب محفوفة نوعا ما بمخاطر و متهورة و سوف يكن لها تداعيات في المستقبل … الغموض يلف هاذ الموضوع …
على المانيا ان لا تنسى انها تسببت في ويلات كثيرة لدول العالم و ان المغرب كان الى جانب الحلفاء المنتصرين في الحربين العالميتين الاولى و الثانية
فلنقاطع السلع الألمانية لنرفع الظغط مثل ما كان عليه مع السويد
الله ينصر المغرب
عدم إستفادت المغرب من الاعتراف الامريكي وتنزيل الحكم الذاتي في الصحراء بمشاركة المغاربة دوي الاصول الصحراوية فتح الباب أمام كل من هب ودب للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.اسيادنا ضربوا لحديد ما حدوا اسخون.
من لا يحترم المملكة و قراراتها السيادية لا حاجة لنا به ولو يكون الطعام إلا عنده، كنا نحب الألمان والآن أصبحوا من الأوثان ونحن مسلمون نحرمها حتى تعود إلى رشدها .
المانيا جمعات شملها وبغات تشتت شملنا حنا بعدما كانت مقسمة لشرقية وغربية..
الألمان لم يقدروا أن ينسوا أن الحلفاء قد إجتمعوا بالدار البيضاء لهزمهم، وهنا استمر عقدة المغرب لهم. نحن أقوى من ألمانيا بإذن الله.
احساس كان يراودني دائما من خلال تعامل الألمان مع المغاربة . ميركل لا تحب المغاربة وتفضل الجزائر قدم المغرب امتيازات كبيرة لجلب مصانع فولكسفاغن ومع دلك ادارت وجهها للبلد الجارالدي لم يقدم الشيء الكثير لميركل
خير فعلت الخارجية المغربية انه المغرب بلاد الشموخ والعز والكرامة اما اولاد المارق النمساوي الألماني هتلر يحسبون أنفسهم اسياد العالم لا والف لا انه المغرب وكفى
الناس تحكم على ألمانيا انطلاقا من قوة وجودة صناعتها وتفوقها في البحث العلمي وقدرتها على امتصاص الأزمات وهو أمر لا غبار عليه.لكن هناك ألمانيا الخفية المطبعة مع الرشوة والفساد كما حدث في قضية دويتشه بنك و فولسغاغن في أمريكا وقضية رشاوى مونديال 2006 رغم مهاجمة صحافتها لقطر في هذا الشأن.وابتزوزها للسعودية بملف اليمن وخاشقجي بعد فشلها في الحصول على كعكة صفقة السلاح مع ترامب .على المغاربة ان يهتموا بشؤونهم وان يطوروا أنفسهم بعيدا عن احتقار الذات وتجميد الأجنبي.فالمغربي يقيم وزنا كبيرا الأجانب حتى وإن كان لقيطا مثل شعب الواي الواي.
قرار قطع العلاقات مع ألمانيا يدعونا كمغاربة للإفتخار لأننا وصلنا لمرحلة السن بالسن والعين بالعين والبادىء أظلم… وانتهى بذلك زمن الابتزاز والرضوخ لأوروبا …فالمغرب اقتنع أخيرا أن ألمانيا هي من تعرقل اعتراف الإتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء… والمغرب قبل كل شئ …عاش المغرب ولا عاش من خانه…❤❤❤
السلام عليكم ورحمة الله
اودي انا كيبان لي، الصداع لي منربحوش لاش نبداه كاع.
ان واعود بالله من قولة ان، والله الى هادي جاتني بحال ديك ديال الملولي كيتحدى Rico والله.
يعني باينة هادي راه غاد تسالي بشي شوهة كبيرة.
الله يرحمن ويحفظن و يرين الخير خيرا ويرزقن اتباعه و يرين الباطل باطلا ويرزقن اجتنابه اللهم امين
الله المستعان اخواتي. استودعكم الله الدي لا تضيع ودائعه
ألمانيا مع الجزائر و فرنسا مع المغرب.
إنه صراع المصالح بين الدول العظمى و لا أحد يهمه “الشعب الصحراوي”.
جميع الدول تريد استغلال النزاع بين المغرب و الجزائر من أجل زيادة مصالحها في البلدين
الإسلاميين ( المغرب والجزائر) .
لا نحتاج لأي مشاكل مع ألمانيا
نريد علاقة طيبة و أخوية مع ألمانيا
المغرب لا يستطيع عمل شيء ضد ألمانيا ولا يستطيع ضغط على ألمانيا لسبب بسيط ألمانيا دوله قويه اقتصاديا وسياسيا والمغرب دوله تعتبر فاقده لكل شيء حت أن نضام المغربي لايمتل شعب مادامت كل وزارات سياديه في يد الملك وماتبقا من وزارات الحساسه في يد حزب الأحرار الملكي .
ألمانيا لها حق ضغط على نضام المغربي لكي يقوم بإصلاحات ديمقراطيه وتصدي للتصدير الحشيش من المغرب إلى أوروبا بالاضافه معالجه مشكل اللاجئين المغاربة في ألمانيا اللدين قامو بفضح نضام المغربي .
لااضن أن ألمانيا تحتاج المغرب سياسيا لأن فاقد شيء لا يعطي المغرب دوله فقيره ضعيفه دوله غير ديمقراطيه نظامها لا يمتلك الشعب
Les allemands n’ont pas encore compris que le Maroc après 2020 n’est pas le Maroc d’avant 2020. En tout cas ils n’ont aucune reconnaissance au Royaume qui les a aidé à éviter un bain de sang à l’aéroport de Stuttgart en 2018. Il était temps que notre diplomatie tape du poing sur la table
خلاصة القول برافو للدبلوماسية المغربية الماضية في ثبات بمنطق معنا أو ضدنا، الحمد لله ان المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض و من عليها
ماذا سيحل بمحطة نور للطاقة في وارزازات التي تملكها ألمانيا حاليا وتستفيد من طاقتها في بلدها ، هل ستتوقف عن تصدير الطاقة ام لا ؟؟؟
المغرب دولة ذات سيادة و من حقه أن يمارس سيادته الدبلوماسية ، لقد تزايدت الإستفزازات الألمانية للمغرب في الأونة الأخيرة ، وكان رفع علم الجمهورية المزعومة أمام مقر الحكومة في مقاطعة بريمن Bremen النقطة التي أفاضت الكأس . لكن على المغرب أن يتحلى بالرزانة و عدم التسرع و أن يشرح موقفه للجانب الألماني لأن قضيته عادلة . الألمان لا يعرفون الكثير عن نزاع الصحراء ، أضف إلى أن تعليق العلاقات أو قطعها لن يخدم مصالحنا بل سيترك الملعب فارغا للأعداء . يجب على المغرب كسب المعركة الدبلوماسية في الساحة الأوربية لأن الجزائر تملك هنا لوبي قوي و يجب عدم تركه وحيدا يصول ويجول في الملعب السياسي الأوربي .
ولماذا لم تتطرق الدبلوماسية المغربية الصحف والإعلام المغربي إلى هذه المواضيع والمشاكل
والمواقف بين المغرب وألمانيا. الا اليوم ؟
المغاربة لا يعلمون أن هناك مشاكل حقيقية بين بلدهم وألمانيا. التي تعتبر أفضل واقوى دولة في أوروبا.
كل ما يسمعون ويقرؤن في الصحف والإعلام المغربي أن المغرب وألمانيا شريكان وصديقان والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بينهما في أحسن ما يرام .
أن ذا هذا فإنما فإنما يدل أن الحصول على المعلومة والشفافية غائبة ومعدومة تماما.
ألمانيا ليست هي ألبانيا واذا أقدم المغرب على قطع علاقته مع هذه الدولة التي تعتبر رابع اقتصاد في العالم. فإن الدبلوماسية المغربية تعاني خللا ما.. أما بخصوص ملف الصحراء فروسيا في هذا الجانب أكثر تشددا وميلا للجزائر والبوليساريو مقارنة مع ألمانيا…
العلاقات بين الدول لها رجالها وأدمغتها وفي مقدمتهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ولاشك أن المانيا قد تجاوزت حدودها لذاك تصرف المغرب معها هذا التصرف.
ما الفاءذة من المانيا .انها ترعى مصلحتها لا غير .فعلى المغرب ان يعتر بكرامته وبنفسه نحن ولله الحمذ لا ينقصنا شيء بلاذنا بلاذ الخير والكرم .ولذينا ملك متفتح وحنون على عبه يحمي الوطن والمواطنون.
ألمانيا خسرت الحرب العالمية الثانية، ودورها في التأثير في السياسة الدولية تبعا لذلك دور محدود للغاية، ولايمكن لألمانيا بأي شكل من الأشكال أن تزيل للفرنسيين حق الفيتو، لأن الفرنسيين انتصروا بدعم مغاربي في الحرب العالمية الثانية، وسطروا رفقة البريطانيين والأمريكيين الخطوط العريضة في كيفية فرض الهيمنة السياسية على العالم والتي تكرس من قبلهم بشكل جلي من خلال كونهم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فألمانيا تكون بذلك تغرد خارج منطق مخلفات الماضي القريب…
هذه دنيا مصالح والاكيد ان المسؤولين بالمانيا يرضعون من تدي البقرة سونطراك الجزائرية وحين ينتهي الحليب سترمى هذه البقرة في حضن دولة اخرى وهكذا دواليك والشعب الجزائري مطحون
يجب على المملكة المغربية عدم التعامل مع اي دولة تقف امام مصالحنا سواءا الاقتصادية او وحدة ترابنا الوطني والقرار بعدم التعامل مع السفارة الالمانية بالرباط فيشتك المجالات قرار صائب.
_ المملكة المغربية دولة الحق و القانون ، ولها دبلوماسية عالمية عريقة و واضحة ، تطبق بشكل حازم ، لان حدود المملكة المغربية لا تقبل التلاعب من طرف اي كان ، بالتالي التعامل بمبدء معنا او ضدنا ،لا يقبل التأويل .
_ عاش الملك … عاش الملك …عاش الملك .
* شعارنا …
….الله …. الوطن … الملك …
الذي سوف يتضرر كثيرا هو المغرب. ما موقع المغرب في الخريطه العالميه ، لا شيء. اما المانيا فهي قوه عضمى من بين اقوى الدول الصناعيه. شوفوا فقط في جوجل الفرق بين الناتج المحلي الخام ديل المغرب و المانيا كالفرق بين السماء و الارض. هاذا القرار الخاطىء ديال المغرب سيدفع ثمنه غاليًا على الساحه الدوليه.
مقيم في ألمانيا مند 50 سنة. هدا القوم لا يزال الدم النازي يجري في عروقه و لا يريدون الخير لدولة من العالم الثالث بدأت تنمو. المانيا تريد أن تبقى هده الدول تحت اقدامها. لتتباهى بدفع المساعدات لها .باختسار العنصرية في دماغهم.
ألمانيا كانت منذ القدم اي في عهد القيصر ويليام تحلم و تريد احتلال المغرب. زد على ذلك لن تنسى ماذا فعل الgوم المغربي فيهم كولن و اول عناصر الجيش اللتي تمكنت من اختراقها جنوبا (الألب)، إضافة إلى خوفها من اكتشاف الغاز و النفط فيه الذي سوف يجعل ثروات الدول الاسكندنافية لا قيمة لها…. يعني المسألة تاريخية… لكن معامن
ماهو الهدف من تصعيد الامر مع دولى عظمى؟ تخفيض التوتر امر حتمي للدبلوماسية المغربية التي ترفع انفها اكثر من مايحق لها.
لطالما كانت ألمانيا مع اللوبي الجزائري لابد لنا أن لا ننسى أن ألمانيا أنشأت مصنع فولكسفاغن بوهران الجزائرية الذي لم يكن سوى غطاء للتملص من الضرائب حيث تأتي السيارات جاهزة لاينقصها سوى تركيب العجلات التي تمنحها صفة صنع بالجزائر يعني بالواضح ألمانيا تستغل الجزائر لإرضاء أجندتها وهي كذلك ضد قرارات الولايات المتحده الامريكية وهذا ليس وليد اليوم بل هو مترسب لذى الألمان من فترة الحرب العالمية الثانية واعترف الولايات المتحدة الأمريكية أصاب الألمان بالذهول
مع أو بدون ألمانيا ، الصحراء مغربية. نحن الشعب المغربي مقتنعون بمغاربة الصحراء. ما يعتقده بقية العالم عن صحرائنا لا يهمنا. يجب أن نقطع مع النظام الجزائري القذر والمجرم والشمولي. أخطر نظام جبان على وجه الأرض. النظام الجزائري أخطر من نظام المافيا.
هادوك الي ديما كاينتاقدو فرنسا في كل شادة وفادة مزال غاتعرفو شكون لي مزيان ليكم ولي ممزيانش ولكن كانخاف ماتعرفوهش حتى يفوت الفوت
#فرنسا صديقة المغرب
اذا ما تعلق بقضيتنا الوطنية فذلك خط احمر !
لكن للاسف ، كل الاوراق بيدنا و رغم ذلك فسياستنا هي الدفاع فقط ، هناك اوراق بيدنا في ما يخص الخروقات في تندوف ، في ما يخص مؤسسي البوزبال الدين التحقوا بارض الوطن و مشاركتهم في الدفاع عن قضيتنا الوطنية .
يجب ان تكون هناك لجنة تتكون من هؤلاء المؤسسين البوزبال مع وطنيي الحركة الوطنية ، و من مهام هذه اللجنة ان تكون سفيرة المغرب في اقطار العالم لشرح تاريخ المنطقة و كيف استغلت هذه المنظمة في ظرفية معينة الا و هي الحرب الباردة ، و كيف مولت من طرف القذافي و كيف احتظنتها الجزائر
اما ردود الافعال التي هي في غير صالح المغرب ، يجب ان نكون أذكياء ، الانفعال ليس في صالحنا و المانيا هي المفوضية الاوربية و لا يجب الاستهانة بها .
هناك تقصير من طرف الخارجية المغربية في تعاملها مع المانيا ، فالمانيا عانت التقسيم و مشكلها مثل مشكل المغرب و كما وصلت الى الوحدة يجب الاستعانة بها في تجربتها .
هناك اليات مفيدة للمغرب ، و هي الجالية المقيمة في المانيا للعب دور طلائعي .
العقلية الالمانية اكثر برودة لكن تريد الاقناع و الاهتمام و فتح لها اسواق .
حسنا فعل السيد بوريطة !!!! كل من يشوش على صحراءنا المغربية يجب قطع علاقاتنا معه…. الصحراء خط احمر وانها مغربية وستبقى مغربية ومن لم يرد فاليشرب ماء البحر!!! الله الوطن الملك ولا شعار غيره@@##
و ماذا عن جرائم ألمانيا ضد الإنسانية
حان الوقت لكي يعلن المغرب شعار معنا او ضدنا كفانا من سياسة امساك العصى من الوسط
ليس هناك قوة فوق الأرض تنزع منا صحراؤنا المغربية كيف ماكانت وزنها، سواء ألمانيا أو غيرها فالصحراء المغربية هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المغربي الصحراوي الأمازيغي العربي ،
المانيا داوات تبون وبغات تمرض المغرب والله لا كانت ليها
كنت قد شرعت هذا الشهر في تعلم اللغة الألمانية ،لكن بعد قرائتي لهذا المقال سأضم صوتي الى بلدي وسأقاطع دروس اللغة الألمانية ،تبا لك ألمانيا ،تبا لك هتلر ،طز فيك ألمانيا
لهذا أنا معجب بسياسة التماسيح مع مجيئ كرونا وخيرا فعل المغرب حين علق السفر الى تركيا ، …….لأن القنافد تتحرك
نحن جنود مجندين وراء جلالة الملك لحماية الوطن من طنجة الى لكويرة و بمجرد اتحاد المغرب قرار عدم التعامل مع السفارة الألمانية في المغرب ،أدعوا من هدا المنبر مقاطعة شراء جميع المنتوجات الالمانية بشعار ( خليها تغمل).
مباشرة بعد الإقصاء الذي طال المغرب وحيدا هذا ما قلناه للمسؤولين و الشعب خدموا البلاد هي لديما لينا وهي لقبلا علينا
أين هو المنطق في قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا التي قام تبون بآستمالة و رشوة كبار سياسييها من حزب الخضر هناك بعد علاجه و نقاهته لآستمالة مواقفهم … و عدم قطع جميع أنواع العلاقات مع رأس الأفعى الجزائر !!!!!!
المملكة المغربية دائما في موقف قوة ولها من الاوراق الكثير لسحبها من الاتحاد الاوربي
عندما يتحدث الاعلام الالماني عن المغرب فهو يعطيه صورة بدائية . اتذكر عندما كنت اشاهد روبورطاج على المغرب السياحي فلم يظهرو المغرب الحقيقي بل اكتفو باسواق شعببة و مظاهر عدم التحضر.
نحن مستعدون لقطع العلاقات مع العالم باسره في سبيل وحدتنا اىترابية .ولن نتنازل على شبر واحد .
أمريكا وإسرائيل والمغرب هم الذين يحكمون العالم ، فعلى ألمانيا أن تراجع أوراقها مع أبناء طارق بن زياد وعقبة بن نافع ، والمغرب له تاريخ يشهد عليه كمعركة الزلاقة ومعركة الأنوال والمشاركة في الحرب العالمية الثانية
ألمانيا آستثمرت الملايير من الأورهات في ميدان الطاقات المتجددة في المغرب سواء في ورززات أو في صحراء المملكة زد على ذلك المساعدات التي تقدمها ألمانيا لصالح المغرب، هناك خلل ما ربما الطريقة المتعالية التي أصبح اامغرب يتعامل بها، ألمانيا لديها مصالح في المغرب أكثر من أي دولة إفريقية، المانيا ليست هي أمريكا ترامب، و أمريكا بايدن يجب التعامل معها بشكل أكثر عقلانية و آتزان،
على كل الأعداء كيفما كان نوعهم ومكانتهم وقوتهم أن يعرفوا بأن المغرب كذلك بلد قوي بملكه وشعبه وبمقدساته يجب قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بلدهم فلا يهمنا في ذالك لا العروبة ولا الدين ولا الجوار ولا…. ومن احترمنا في مقدساتنا العليا واعترف بصحرائنا المغربية التي هي اصلا مغربية بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها فإنه وجب علينا نحن كذلك احترامه وتقديره
يبدو ان المانيا تريد ان تخرج من قوقعتها السياسية ونفس غبار مخلفات الحرب العالمية الثانية وتريد ان تخلق لها موقعا سياسيا يتناسب مع موقعها الاقتصادي.وقد اختارت للاسف ان يكون ذلك على حساب المغرب ضاربة بعرض الحائط انتهاكات حقوق الانسان في الجارة الجزائر وربما حلا للسيدة ميركل احياء العلاقة مع الحلف السوفياتي القديم بحكم انها اصلا من المانيا الشرقية واحياء ذكرى ما يسمى المانيا الديمقراطية سابقا.
هناك ألمان لا يعرفون أي تقع جزاءر ولى المغرب لكننا نعرف عدونا نابح عن بكرة أبيهم ولن ينجح في خططه حقيرة ولن نسلم أرضنا ولو إجتمع العالم بأكمله
مجرد تساؤل.
أين مدعاة الغضب ؟؟؟
سأحاول نقاش النقاط المثارة نقطة بنقطة.
1- صراع “الفيتو”.
من حق ألمانيا وكثير من الدول الغربية أن تعارض إنفراد فرنسا بالفيتو وتطالب بجعله باسم الاتحاد الأوروبي.
2- اتفاق الصيد.
جاء في المقال ما نصه:
“إذ طالبت ألمانيا بضرورة تطابق مضامين الاتفاق مع القانونين الأوروبي والدولي.” انتهى
أذن طلب ألمانيا احترام القانون الأوروبي والدولي جعل منها دولة عدوة للمغرب.
3- الأزمة في ليبيا.
جاء في المقال ما نصه:
“وتخصيصها ( أي الدعوة) فقط للجيران الترابيين لطرابلس (تونس – الجزائر(” انتهى
وهذا معمول به في كل الدول أن الدولة المستضيفة هي التي توجه الدعوة للأطراف المعنيين بالأزمة مباشرة، لاسيما الجيران.
والمغرب يريد أن يحشر نفسه في الأزمة الليبية وأزمة الساحل وليس لديه ما يقدمه سوى الإشهار في وسائل الإعلام.
4-مجلس الأمن.
وهذا حق أيضا لأي دولة أو مجموعة دول أعضاء في الأمم المتحدة أن يطلبوا عقد اجتماع مجلس الأمن لمناقشة أي طارئ.
هذا الحق يريد أن ينزعه المغرب من ألمانيا.
ختاما أقول مثل المغرب يشبه الضفدع الذي أراد أن يكون حجمه حجم الفيل والمصير معروف.
As Moroccans communities in abroad , we are happy with Morocco diplomacy towards Germany . We will support this decision because we are on the right way and we never been against anyone only those who are enemies to us . We have learnt lots about the Germany during our histories
I hope the message will get to everyone as they know the germancies policies
حلم جميع الشباب المغربي هو الهجرة نحو المانيا و انتم تقطعون العلاقة معهم.
قطع العلاقات لن يجعل المانيا تتراجع في قراراتها ولا ان توقف مساندتها للبولزاريو، الخاسر الوحيد هو المواطن المغربي الذي يسعى للدراسة او العمل في المانيا، الاجدر هو البحث عن صفقة تبادلية كما تم بين امريكا و المغرب حول الاعتراف بالصحراء مقابل الاعتراف بإسرائيل.
le Maroc a ses alliés et n’a pas besoin de ces allemands et il doit œuvrer pour que ses amis arabes et surtout les pays du golf mettent leurs pressions sur ses allemands pour qu’ils s’occupent de leurs affaires et ne pas s’ingérer dans les nôtres
on peut facilement remplacer le commerce avec eux par celui avec israel USA ou france
على المغرب أن يرتاح وأن لا يسبق الأمور. حان الوقت لعدم الحكم مسبقا على نية الألمان. أعلم أن الألمان يريدون قبول المغرب كشريك كامل في أوروبا لكن المغرب لا يتحرك في اتجاه تبني الديمقراطية الكاملة. المغرب يخطو خطوة واحدة هنا وخطوة هناك. كن حذرا ألمانيا هي في مقعد القيادة في عملية صنع القرار في أوروبا. على المغرب أن يزيل التصعيد وأن يعقد لقاء مع الألمان على أعلى مستوى. إنهم أناس عاقلون ويجب على المغرب أن يسألهم ما هي الأشياء التي تؤثر على قراراتهم السلبية بشأن المغرب. الألمان ليسوا أغبياء. إنهم أذكياء للغاية ومباشرون. سيقولون لك ما يحتاجون إليه لمعايرة العلاقة وبعد ذلك يمكن للمغرب أن يبدأ في التفاوض. إذا بدأ المغرب على الفور في التنديد بالضحية ، فسوف يخسر المغرب اقتصاديًا كبيرًا.
احسن ما فعل المغرب ، و بذكاء لم يقطع العلاقة مع المانيا، ولكن ورقة صفراء لمن يهمه الامر. المغرب واضح في سياسته ، لا يحابي دول الشر المعروفة لكرهها للمغرب. المانيا تحابي البترول والغاز الجزائري ،لا غير
ممكن زن نتسامح في اي شيء إلا الوحده التربيه، اذا كانو اليوم يساومنون على صحراء وتساهلنا معهم فغدا سيقفزون فوق اراضي مغربيه اخرى.
تحيه الى ترامب العظيم على قراره تاريخي،
الاراء لا تعبر الا على العقول المتزمة هل ما يربطنا باسرائيل اكثر مما يربطنا بجيراننا من دين وعروبة واسلام ولغة ؟ وها نحن نضيع حتى المانيا الدولة الأقوى فيي اوروبا هنيأ لوزير الخارجية لك ايها الدباب الإليكطروني بالديسليكات
صافي ألمانيا مشات في 70 داهية ، الإقتصاد الألماني سينهار والمانيا ستلتحق ببروندي والصومال ،غضبة مغربية اواه ابن عمي
لم ينسوا انهزامهم امام الجيش الملكي المغربي في الحرب العالمية متلهم متل الجزاءر في امكالة التاريخ يكتب نفسه المغرب كبير عليهم جميعا المانيا النازية هي الخاسر الأكبر من هدا كله
المغرب بلد دو سيادة قوية ، على الدول الأخرى كيفما كانت احترامها و تقدير وحدته الترابية.
من البديهي أن يكون سلوك ألمانيا بهذا الشكل و من المعروف أن الرئيس الليبي السابق زيدان له جنسية ألمانية و كان يخدم مصالحها بالدرجة الأولى و معروف أن ألمانيا تحاول تلميع صورتها في شمال إفريقيا و الخليج العربي للسيطرة السياسية التي تعلمتها من روسيا. خير دليل على ذلك إستمرار سيطرتها على مناجم الذهب بالطوغو في أفريقيا. إن لم تتراجع عن هذه السياسة التعسفية فيجب تذكيرها بمجازرها النازية في حق اليهود التي لا نظير لها في العالم و أرشيف التاريخ يشهد على ذلك و لا يبقى إلا إحتمال تدخل أمريكا في ردع السياسة الألمانية
salam alikom chers lecteurs,
D’abord le Maroc est souverain et chaque pays est libre de sa souveraineté.
Je pense que c’est une décision qui devrait être prise il y’a longtemps avec l’élément etentiel de tout les conflits qui est notre proche voisin (l’Algérie).
Je suis pour et contre cette décision même si elle est brutal.
Aucun pays européens ou outre n’a le droit de modifier la vision de Sa Majesté lah yhefdo.
par ailleurs, il va falloir prendre en considération les Marocains/Marocaines nos frères et sœurs qui vies en union européenne actuellement afin que ces décisions n’impacte pas sur leurs quotidien.
Infini, j’espère que le roi sera clément comme il à été toujours afin de décongestionner cette situation.
lah ybarek fe3mar sidi.
المانيا تقدم مساعدات مادية في إطار برامج التنمية وحتى الجزاءر ومصر تستفيد من هاته البرامج التي تهم البيئة التنمية المستدامة الطاقة النظيفة وفي نفس الوقت تريد ممارسة عهرها السياسي على المغرب تريد اسماع صوتها كقوة سياسية ناشئة من معاكسة المغرب . المغرب حسن فعل ويجب ايقافها عند حدها .
ألمانيا تعرف طبيعة النظام القائم في المغرب جيدا وتعرف ان الشعب لا يستفيد من أي شيء حتى مسألة المهاجرين السريين المغاربة في ألمانيا كانت السلطات تنوي ترحيلهم مباشرة إلى المغرب بدعوى ان لجوئهم الإنساني مرفوض بحكم عدم وجود حرب في المغرب ولكن بعد استقصاء الأمر من طرف إحدى القنوات الألمانية الشهيرة ومعرفة الظروف المزرية التي جاؤوا منها وغياب اي حق من حقوق المواطنة في بلدهم تم التخلي عن فكرة ترحيلهم…. اذا أراد النظام المغربي ربح قضية الصحراء عليه إعطاء الحقوق والحرية لمواطنيه بدل لحيس الكابة لأمريكا و فرنسا….. انشري هسبريس من فضلك
لازالت ألمانيا و معها عدة دول تظن أن المغرب يعيش في القرون الوسطى و أنه لايزال يسكن الخيام ……مؤخرا سألت سيدة ألمانية أختي(وهي بيضاء البشرة) وقالت لها هل أباك أو أمك من أصول أوروبية فأجابتها بالنفي …..معضم الأروبيين يحتقروننا رغم أننا في القرن 21 فالنازية لازالت في دم الألمان فبرافو للأستاذ بوريطة و كبرها تصغار
قطع العلاقات ليس في صالح المغرب.كان على المغرب البحث عن أوراق ضغط يلعب بها لعل الالمان يغيرون من مواقفهم.اما الان فجسر الحوار قد تحطم
فمادا ننتظر ممن وضع يده في يد جار السوء بالطبع السوء والمضايقات والخدع هدا حالنا والحمد لله .سيتعرى كل حسود وحقود لان دوام الحال من المحال ستنتصر الديمقراطية ويتغير نظام الجنيرالات وستجد المانيا دات الوجهين الان مضطرة للتعامل بالوجه الصحيح لا بالوجه المصلحي المنافق الوجه الدي ينهب اموال الشعب الجزائري بتواطوء مع مسؤولين خونة ضعاف لا ضمير لهم سوى نهب ثروات الجزائر ومعاكسة مصالح الشعب المغربي ولن يبارك الله سبحانه وتعالى مخططاتهم وسينتصر المغرب على جميع الاعداء بادن الله.
لن تزيد الامواج العاتية التي تواجه بلادنا، لن تزيدنا الا ايمانا واصرارا على وحدتنا الوطنية والترابية التي يجب ان تتعزز بدولة الحق والقانون والديمقراطية التي يجب ان نبنيها جميعا بهدوء واقدام وشجاعة.
الجزائري عبد المجيد تبون مكث في ألمانيا قرابت أربعة أشهر، يقال أنه معلول و يطلب العلاج و الاستشفاء في ألمانيا ، و في نفس الوقت عدة شخصيات جزائرية تتردد على ألمانيا، يعني بلا شك كان يحاك في الخفاء للمملكة، و تأكد لنا ذلك في سلوك الألمان منذ أواخر 2020.
الجزائر تسخر كل جهودها و كل ما تمتلك من شراء الذمم و و تمويل المنظمات التابعة لللوبيات على حساب ضرب مصالح المغرب و بالأخص وحدته الترابية.
الشر كل الشر من جارة السوء التي تتخبط في أزماتها الداخلية و تريد إغراق المنطقة المغاربية في المشاكل الأمنية و الإقتصادية والإجتماعية ، النظام الجزائري مثل التسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
قرار قطع المغرب آليات التواصل مع ألمانيا هي رسالة تحذيربة إلى الحزب الحاكم وإشارة إلى أن وحدة المملكة الترابية هو خط أحمر، و إذا لم تغير سلوكها فما على المغرب إلا أن يجمد التعاون القضائي و الإستخباراتي وأن يضغط باللوبي اليهودي في أوروبا .
أظن أنالمرحلة المقبلة ستكون جد صعبة ونتمنى أن يزول فيروس عصابة الجزائر التي تهدد الأمن و السلام في المنطقة و نعوذ بالله من شرورهم.
هذا هو الصواب الصحيح إما معنا أو ضدنا ألمانيا لا تريد الخير للمغرب وهذا راجع للحرب العالميه الثانيه حيث اصطفت المملكه المغربيه إلى جانب الحلفاء أما الآن فهي الخاسرة وليس نحن
المغرب له تاريخه و كرامته و مكانته ..
و من هنا ، و ردا على التفكير النازي الاستعماري الإرهابي الذي لا يزال ينخر عقول الألمان .. وجب على المملكة المغربية قطع العلاقات مع هذه الدولة التي لن ينسى لها التاريخ المجازر و المذابح التي شنتها ضد الإنسانية في كل بقاع الأرض. كذلك يجب إجلاء السفير الألماني و فريقه إلى بلادهم ، و فرض تأشيرة الفيزا على الألمان .
و لو كان الألمان رجالا، لما حكمتهم امرأة !
ألمانيا المنافقة دبلوماسيا، ما تخرج فيها غير إسرائيل، هي الي تعرف تربيها، بعد تاريخها النازي الأسود ضد اليهود خصوصا، اذن على المغرب ان يستخدم علاقته المتميزة مع إسرائيل ليلقن الألمان درسا لن ينسوه ابدا في كيفية احترام دولة عريقة وذات تاريخ مجيد مثل المغرب، العالم لا يحترم الا الأقوياء،
يجب ان نتذكر كذلك ان المغفور له محمد الخامس قد واجه المانيا النازية دفاعا عن ارواح اليهود الذين فروا إلى المغرب ،اذن ،ما تقوم به المانيا حاليا هو امتداد لهذا العداء التاريخ
المانيا من بين اللذين لم يرضيهم التقارب المغربي الإسرائلي ولهاذا لا تنسو بأن ريح هيتلير المعادي للسامية مازال يهب على المانيا الى يومنا هاذا ,, ولهاذا تبون ذهب اليها للعلاج وفي نفس الوقت لكي يوهتلريز( se hitleriser)
فعلا أصبحت الدبلوماسية المغربية تؤتي ثمارها في الآونة الأخيرة
على جميع الأصعدة مع تحياتي الخالصة لناصر بوريطة بقيادة ملكي محمد السادس نصره الله وأيده
المقدسات خط أحمر واستغرب لمن يقرأ التاريخ ويحفظه أن يتنكر لحدود المغرب الجغرافية التي حاول الاستعمار طمسها خوفا من نهضة مغربية تذكرهم بالذي مضى والقوة التي كانت تخيف الصليبيين
فعلا
المقدسات الوطنية خط أحمر ولتكن ألمانيا بوزنها عبرة لمن سولت له نفسه المساس بوحدة الوجود المغربي
يريدون تقزيم الوطن العربي وينشدون لأنفسهم الوحدة يساندهم في ذلك عسكر الجزائر المغلوب على أمره والعاقبة له في اقرب الاجال فشعب القبايل في الواجهة والبقية تأتي
ألمانيا تبكي و تطلب العفو كي لا تقاطعها المغرب هههههه والله أضحوكة و حجاية هذه السنة، المدن تفرق بالماء نظرا لهطول بعض الشتاء، لا بنية تحتية لا تعليم في المستوى لا صحة تحفظ كرامة المواطن لا شغل للشباب وتقاطعون دولة من حجم ألمانيا،
المثل المغربي تيقول “كون سبع و كولني”، المغرب بلغة الأرقام دولة ضعيفة في جميع المجالات و تعاني من تفكك الجبهة الداخلية بسبب اعتقال الشرفاء و فشل التنمية و التعليم و الصحة و القضاء و غلاء الأسعاروغياب الأمن و الإفلات من العقاب و نهج سياسة باك صاحبي وووو. خلاصة القول أنا كمغربي أحب بلدي فإنني أنصح المغرب أن يكون سبع عاد يمشي ياكل ألمانيا وغيرها. أرجو النشر
لازالت المانيا ربما تحمل العداء التاريخي للمغرب جراء اصطفافه الى جانب فرنسا في الحرب العالمية. لكن في الوقت الذي يوجه لنا اعداء الامس ضربات موجعة ومتتالية وفورية، فإن حلفاءنا للامس يبخلون في دعمنا ويكون اصطفافهم معنا إما بالتنقيط او منعدم او يرقصون معنا رقصة الظهور والتخفي..لذلك ما على المغرب الا الاعتماد على نفسه بتكوين دولة قوية من خلال محاربة الفساد والانخراط الحقيقي في التنمية. لا يجب أن نعول فقط على الادوار التي نؤديها للاخرين لكسب رضاهم، بل يجب ان نصل الى مستوى توازن الرعب وتستطيع ان نقول بكل شجاعة لكل من يعبث بمصالحنا العليا ” الزم حدودك وإلا محونا وجودك من الخريطة ” هذه هي اللغة التي يفهمها الجميع وتحقق نتائج فورية. فلا خير في مجهود دبلوماسي يكلف عشرات السنين، وما ان تظهر نتائجه حتى تبعثرها الجزائر ببعض دينارات النفط.
ياودي قولوا لهم غير رشيد ألمانيا ماغيبقاش يخلص الضرائب وغا يسحب الإستثمارات ديالو وغا يتراجعو ههههههه
لا أفهم لماذا العلاقات الألمانية المغربية ليست على مايرام بالرغم من الجالية المغربية المعتبرة خصوصا وأن غالبيتها مثقفة….. تاطيرها ليس في المستوى على مايبدو
المغرب والمانيا من قديم ليسوا على وفاق ربما لان تحرير اروبا من النازية بدا في الدار البيضاء اظن ان هذا هو الحقد الدفين الالمان النجاه المغرب لانهم يعرفون جيدا ان الصحراء مغربية.
Bonne décision, en parallèle il faut bâtir implémenter des lobbys en Allemagne et avoir une industrie national solide…Les européens écoutent Berlin…Comme modèle la politique turque envers EU
هذا هناك أي نخوة .. اقطعوا العلاقات وليس “توقف التواصل مع السفارة” اش هذا الكلام هذا يدل على خوف المغرب من ألمانيا. موقف ليس مشرف
ضعفنا هو الاحزاب البرجوازيّة التي تقتل روح المواطنة وتضيع وقتنا هذه الأحزاب البرجوازيّة هي أكبر عدو للشعب المغربي وكذلك الأحزاب اليسارية التافهة والاحزاب الخبيثة المتاجرة بالدين …….. الشعب يريد احزابا قوية بايمانها بالوطن و لا تميز بين المواطنين…
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