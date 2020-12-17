المغرب وأمريكا يبحثان خلق جبهة أمنية مشتركة لاجتثاث الإرهاب

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال الخميس، روبير غرينواي مساعد مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي المكلف بشؤون إفريقيا والشرق الأوسط.
وحضر هذا الاستقبال، الذي جرى بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، دافيد فيشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية.
واستحضر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مع مساعد مستشار الأمن القومي والسفير الأمريكي بالرباط، متانة ومستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، التي تعود لأكثر من قرنين من الزمن عندما كانت المملكة المغربية والشعب المغربي أول بلد وأمة يعترفان باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، كما استعرض الجانبان أيضا حصيلة وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، والتي وصفاها بأنها “نموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي” وبأنها” واعدة بمزيد من التوطيد والتطوير على النحو الذي يضمن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين”.
المحادثات الثنائية تناولت الوضعية الأمنية الراهنة في امتداداتها الجهوية والدولية، خصوصا التهديدات الإرهابية المتنامية في مناطق التوتر في الساحل وجنوب الصحراء، وتقاطعاتها العضوية مع مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتحديدا شبكات وكارتيلات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبعدما أشاد المسؤولان الأمني والدبلوماسي الأمريكيان بالدور الكبير الذي تنهض به مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية وقيمة المعلومات والخبرات التي تتقاسمها في هذا المجال مع مختلف الشركاء الدوليين، عبّرا أيضا عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير مستويات هذا التعاون، وتنويع أشكاله ومجالاته، بما يسمح بخلق جبهة أمنية مشتركة قادرة على حرمان الإرهابيين من كل ملاذ آمن أو من قواعد خلفية أو مصادر للتمويل والاستقطاب.
كما استعرض الجانبان أيضا سبل وآليات تدعيم التعاون الأمني الثنائي في الصحراء المغربية، خصوصا في أعقاب القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف الكامل بسيادة المغرب على مجموع أقاليمه بالمناطق الجنوبية للمملكة.
وجدّد الجانب الأمريكي في ختام هذه المحادثات الثنائية مع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني التأكيد مرة أخرى على “اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالدور التاريخي للمغرب والمغاربة إزاء الشعب الأمريكي”، كما التزما أيضا بتدعيم وتثمين أشكال التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين.
انها بداية إعلان البوليزاريو منظمة إرهابية
المديرية العامة للأمن الوطني تنهج ولازالت انفتاحا على جل المستويات مما جعل المواطن المغربي يستعيد الثقة بهذه المؤسسة الحيوية، بل و ضع ثقته الكاملة فيها بعد كل هاته الإنجازات المتميزة، تحت إشراف مديرها العام الرجل المحترم و النزيه السيد عبد اللطيف الحموشي و وراء صاحب الجلالة الملك المنصور بالله محمد السادس نصره الله و أيده.
الآن بعد طي ملف الصحراء سيتم ادراج بوليساريو كمنظمة ارهابية وتجريم من يحتضنها على أرضه وبذلك تكون الخطوة القادمة تصفية نظام العصابة العجوز العسكري بالجزائر لمساعدة الاشقاء على بناء دولة الجزائر الحديثة بدل كوريا الشمالية.
الملشيات البوريزاريو هما الاولين
يجب إعلان البوليزاريو بوزبل منضمة إرهابية من طرف أمريكا والجزائر دولة محتضنة للارهاب و داعمة الإرهابيين وتطبيق عقوبات عليهم.
ان إقامة قاعدة أمريكية في الأراضي الجنوبية للمغرب مشروع في غاية الأهمية فهو بالإضافة لتمركزه القريب من تواجد المتطرفين جنوب الجزائر وشمال مالي سوف يكون دافعا قويا يسرع من وثيرة تنزيل مشروع أنبوب النفط والغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب الذي تشكل هذه التنظيمات الإرهابية تهديدا لابد من القضاء عليها أو تقليص وجودها حتى يصبح حقيقة على أرض الواقع
مزيدا من التعاون والعمل .فاعداء الوطن كانوا يظنون ان الاعتراف بمغربية ااصحراء فقط رد فعل في االحظات الاخيرة لكن هيهات.
امريكا اشعرت مجلس الامن رسميا وفي الاسبوع القادم هناك جلسة خاصة لها.
القرار تم ادراجه في الجريدة الرسمية لامريكا
زيارات كوشنر الاسبوع القادم لتوقيع اتفاقيات ضخمة.
قنصلية بالداخلة.
والان التنسيق في القضايا الرسمية الامنية
دسوا رؤوسكم في الرمال ايها الخونة.
وانشاء الله دول عربية خليجية ستدخل بقوة باستتمتراتها في بلادنا ونحن الرابحون في الاخير.
إعتراف امريكا بمغربية الصحراء ،سيليه تصنيف البوليخاريو تنظيم إرهابي ،و بعده معاقبة و محاسرة داعمي هدا التنظيم الإرهابي الداعشي،و على رأسهم جنرالات الجزائر.
البوليساريو منظمة إرهابية. إذا تم وقف المساعدات لهذا التجمع العفن، سيكشف المرتزقين الانتهازيين و سينتهي الأمر
الولايات الصهيونية الامريكية هي اكبر دولة ارهابية عرفتها الانسانية منذ فجر التاريخ..ذبحت و قتلت الملايين و شردت عشرات الملايين..نسبة كبيرة منهم من العرب و المسلمين..اما عن اكذوبة محاربتها الارهاب في افريقيا فانصحكم بقراءة كتاب : jeremy keenan dark …sahara
نتمنى إدراج الجبهة البوليزاريو الإنفصالية على قائمة المنظمات الإرهابية، عندها سنتفرج على رقصة الديك المذبوح في الجزائر
كل منضمة تلجأ إلى تخريب أو قتل أو قرصنة الطائرات أو البواخر في البحر أو قطع الطرق التجارية و المواصلات المدنية وذالك للإبتزاز السياسي هي منضمات إرهابية وعملها ذالك هو عمل إرهابي … جماعة البوليساريو الإرهابية تستقطب أفارقة وتغرر بهم للهجرة إلى أوروبا مقابل المال ، ثم أنها متورطة في تهريب الأسلحة والسيارات المسروقة في أوروبا … يقلدون الأفغان وجماعة طالبان حتى في لباسهم … إنها البؤرة السوداء في شمال إفريقيا و على العالم أن يكون يقضا من هذا الورم الذي يشكل خطرا على حوض بحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا …
لدى المدير العام للأمن الوطني ما يكفي من أسرار البوليساريو و جميع المنتمين إليها المتواجدين في العصابات الإرهابية سواء في إفريقيا او في آسيا و أوروبا. و بدون شك سيزودهم بكل هذه المعلومات. و ستعلن امريكا البوليساريو منظمة إرهابية.
النظام الجزائري هو ممول للإرهاب ويحتظن الإرهاب
أمريكا هي منتجة الإرهاب
ليس فيه إرهاب أكثر من إرهاب الدول الغربية
أما البوليزاريو ليسوا إرهابيين بل مرتزقة وقطاع الطرق
قصر المرادية يحتاج لهؤلاء الأغبياء ليلعب بهم كما يشاء
من بين ما يجب العمل عليه:
– اعتبار البوليزاريو قطاع الطرق منظمة ارهابية خطيرة على السلم في افريقيا ومنظمة تتاجر في البشر
_اطلاق سراح المحتجزين فورا
_نزع سلاح البوليزاريو وتدميره كليا
_اعتبار الجزائر دولة حاضنة للارهاب يجب فرض عقوبات اقتصادية عليها
تقديم قيادة العصابة والمجرمون الى المحكمة الدولية لمحاكمتهم.
النظام الجزائري العسكري الشيوعي هو ارهابي ويمول ويحتضن الارهابيين وخير دليل على ذالك ما قاله منصف المرزوقي ووزير الخارجية التونسي السابق اضف الى ذالك ابعاد الجارة الشرقية من اي حل سلمي في ليبيا ولو انها هي الجارة الاقرب من ليبيا.
صدقوني الجنرالات متورطون بقوة و بمعرفة جميع المخابرات العالمية بالارهاب في الساحل و نيجيريا و ليبيا فلاتستغربوا اذا فرضت امريكا عقوبات قاسية على كثير منهم الامر بات واضحا للعيان فبمجرد رفض نيجيريا لانبوب الغاز الجزائري وقبول انبوب الغاز المغربي بدأت الضربات الارهابية تتوالى على نيجيريا
بعد أن جلبت ألولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للمغرب السلم والإستقرار والتنمية والحرية، وحرروه من إبتزاز وأطماع المستعمرين إسبانيا و فرنسا و…، و من خيانة الجزائر المخادعة والناكرة للجميل وللتاريخ والراعية للإرهاب، ومن تهديدات الأعداء …، سيجدون الشجاعة والوفاء عند المغاربة المغاوير للقضاء على الإهابيين و داعميهم.
هذا التحالف سيكون جد … جد قوي، و مكتوب له النصر. وسترون.
فكرة حسنة المغرب يقوم بمناورات مع أمريكا وجيشها منسجم مع جيشنا والإرهاب يستهدف المنطقة بأكملها لذا وجب توحيد صد هذا الإرهاب الذي يأتي على الأخضر واليابس.
لن يرتقي المجتمع الدولي الى تحقيق الرخاء والامن والازدهار والاستقرار والتضامن اذا لم يتم اجتثاث الارهاب من جذوره والقضاء عليه بصفة نهائية لانه سبب للعديد من المشاكل الاقتصادية ويتخذ كذريعة لنشن الحروب وخلق النزاعات والقلائل ويسبب الدمار وعدم الاستقرار في الدول العربية بالخصوص كاليمن والعراق وسوريا وليبيا وبعض الدول الافريقية كمالي ونيجيريا ….
انه فيروس البشرية الاكثر خطورة. ولكن تراجعه واضمحلاله ات لا ريب فيه نظرا للتكنولوجيا التي اصبحت تلعب دورا مزدوجا ومتعدد المهام والوظائف ايضا.