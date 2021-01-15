المغرب وأمريكا ينظمان مؤتمرا دوليا وازنا لدعم مقترح الحكم الذاتي

المغرب وأمريكا ينظمان مؤتمرا دوليا وازنا لدعم مقترح الحكم الذاتي
صور: هسبريس
الجمعة 15 يناير 2021 - 20:00

نظمت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا وزاريا دوليا وازنا حول دعم خطة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، وذلك بمشاركة 40 دولة، منها 27 ممثلة على المستوى الوزاري.

وعقد المؤتمر بتقنية “الفيديو كونفرنس” في ظل القيود المفروضة بسبب وباء “كورونا”، تحت الرئاسة المشتركة لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وديفيد شينكر، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والدول المشاركة في هذا المؤتمر هي زامبيا، والغابون، وجمهورية غينيا، وجزر القمر، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، وملاوي، والطوغو، وليبيريا، وساو تومي وبرينسيب، وبنين، والبحرين، والإمارات، وسانت لوسيا، وأنتيغوا بربودا، وهايتي، وغواتيمالا، والدومينيكان، وباربادوس، وجامايكا، والمالديف، والسلفادور، والسنغال، وقطر، والسعودية، وكوت ديفوار، وجيبوتي، واسواتيني، والكونغو، والأردن، وعمان، وفرنسا، ومصر، وبابوا غينيا الجديدة، وتونغا، والكويت، واليمن، وبوركينا فاسو.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وذكّر المشاركون بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في 10 ديسمبر 2020 تحت عنوان “الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية”، التي أكدت مجددًا دعم اقتراح المغرب الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

كما أكد المشاركون أن الإعلان الرئاسي الأمريكي يعطي توجيهات للجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع، بناء على مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي وحيد لهذا الحل.

وسلط المؤتمر الضوء على قرار عشرين دولة عضوا في هيئة الأمم المتحدة فتح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، معتبرا أن مثل هذه الخطوات ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية لمنطقة الصحراء وتدعم دورها كمركز اقتصادي للقارة بأكملها، وتساهم في وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.

ورحب المشاركون بالمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في المنطقة، بما في ذلك المشاريع التي تدخل في إطار مبادرة المغرب “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”.

والتزم الملتئمون في المؤتمر الوزاري الدولي بمواصلة الدعوة لإيجاد حل على أساس خطة الحكم الذاتي كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء المغربية.

الحكم الذاتي المغرب الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر دولي

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‫تعليقات الزوار

28
  • سكفاندري
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:04

    كل الشكر الخالص إلى MBZ و MBS و نتانياهو و حمد بن عيسي ال خليفة و تميم المجد، المدافعين عن قضية الوحدة الترابية للمملكة و مقترح الحكم الذاتي بدون نفاق. المرجو لو تساعدوننا في جلب اللقاح ضد الكوفيد إلى المملكة نظرا لوجود بعض التأخير في التسليم.

    52
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  • Dokalli
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:05

    واش غادي تحضر فيه الجزاءىر الشقيقة.

    39
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  • اليوسفي
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:06

    حاولو لينا على حكام الجزائر هههههه راه غاجيهم شي سكتة قلبية جماعية بهاد الاخبار

    65
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  • rachi
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:16

    سهرة سعيد لاعدائنا لن ينامو الليلة

    54
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  • bravo bourita
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:18

    ضربة معلم. هذه نقطة تسجل للوزير بوريطة. و انصح بوقادوم ان انتهى من زيارته التوسلية لجنوب افريقيا ان يقضي اياما في محمية كروكر ليتمتع برؤية الاسود و يخفاف عليه راسو

    55
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  • مواطن غيور1
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:18

    السلام عليكم
    نتمنى من الوزير يتكايس على بوخروبة و بوتب….
    يحسن عوانهم شي غيمرض بالسكر و الملحة و كوفيد..
    ارحموا عزيز قوم دل ههه

    40
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  • محمد محا امزيان
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:19

    تحية عالية و غالية لكل الدول المشاركة و تحية خاصة للسيد ناصر بوريطة و السيد ديفيد شينكر باسم الولايات المتحدة الأمريكية: و إن النصر إنشاء الله قادم و الخزي و العار لكل أعداء الوحدة الوطنية و دامت المملكة المغربية رمزا للتعايش و التسامح و السلام المنشود في كل بقاع العالم: تحت شعار : الله الوطن الملك.

    39
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  • Abdo
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:20

    le maroc est le premier pays au monde qui a reconnu l’independance des etats unis quand l’algerie n’existait pas encore,mais pour le fair play il faut reconnaitre que l’algerie etait le premier pays au monde qui a reconnu l’existance de la grande republique musulmane amazigh arabe sahraoui, c’est ça la difference entre un pays qui a 16 siecle et un autre né en1962,les mathematiques ne sont pas des opinions

    27
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  • سلينا
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:20

    ها حنا وصلنا ل40 دولة التي سوف تفتح قنصلياتها بالمملكة الجنوبية كل هذه الدول سوف تحذو حذو الولاية المتحدة الا مريكية منها من افتتحت بالفعل قنصلياتها بالصحراء والباقي في الطريق اي 20 دولة

    33
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  • مهدي ميد
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:22

    إذا اينا هي دول المغرب العربي ههههه فعلا عندنا قال الملك للاتحاد المغاربي مات فعلا ميت دول بدون نخوة بدون سيادة أقصد هنا موريتانيا تونس ليبيا دول الكارطون بغيتو ولا كرهتو المغرب سيعبر إفريقيا ان لم يكن برا سيكون بحرا السينغال دولة سيادة كن نتمنى لو حدودونا معها مباشرة لمهم المغرب في صحراءه الي ان يرف الله الأرض ومن عليها وفي سخن عليه راسو يلقانا عندو نبردوه ليه بزربة دول الكارطون خايفين من الجزاير وبان ليا الجزائر غادي تجيبها في راسها ديال بصح فقط الوقت قال ليك الجيش الجزائري أقوى من ألماني والتركي ووواسراءيل خايفة من الجيش الجزائري كذبة أبريل لولا المغاربة والتوانسة كن فرنسا مازال محتلاهم ههههه

    35
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  • ملاحظ
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:22

    مبادرة حلاقة، ونشكر كل الدول المشاركة والتي تدعم مغربية الصحراء والسلام بمنطقة شمال أفريقيا…

    20
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  • محمد
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:22

    مرحبا بكم في المملكة المغربية الشريفة ومزيدا من التقنية لبلدنا وطز في جارة السوء وليدة ماما فرنسا

    21
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  • مجييدو
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:23

    هنا يظهر الصديق من المنافق . و تحية لكل من يدافع عن مصالح وطننا المغرب .

    23
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  • متتبع من خريبكة
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:30

    خطوة إيجابية انصاف الى دبلوماسيتنا، منطق الهجوم الدبلوماسي أعطى اكله و نتمنى الإدارة الجديدة لبايدن ان تحذو نفس الحذو و اقرار اعتراف سيادي كامل لوحدتنا الترابية

    16
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  • Marduk
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:31

    شجعوا الهجرة الى الأقاليم الجنوبية بدل الهجرة القروية نحو المدن كادر البيضاء وغيرها من المدن وأعطوا لنا قطع أرضية بثمن رمزي أو مجانا ومن بعد 10 سنوات سترون النتيجة وقول لي شي قوة في الأرض غادي تزحزح المغاربة عن صحرائهم .

    24
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  • مغربي
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:31

    وفينك يا تبون وزبانية ديالك بوقدوم وشنقريحة راك في سباة

    16
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  • قاسم
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:31

    الله يعاونهم …
    نتمنى أن تجتاز الولايات المتحدة الامريكية هذه المرحلة العصيبة وتصل إلى بر الأمان وان يكون انتقال السلطة سلسا وبكل أريحية … فنحن لا نفرق بين الحزب الجمهوري والديمقراطي فنحن نحتفظ بعلاقات ممتازة وجيدة مع الاثنين ….
    حفظ الله حبيبنا السيد ترامب وعزيزنا السيد بايدن

    14
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  • حسن انجلترا
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:33

    المملكة المغربية ودبلوماسيتها الذكية والحكيمة بقائدها الاعلى الملك محمد السادس حفظه الله وبراسة اسدها السيد ناصر بوريطة تنتصر وتتقدم في اقناع دول اخرى للاعتراف بكامل سيادته على اقاليمه الجنوبية في حين ان البوليساريو قد ماتت ولم يبقى لها اي خيار اخر سوى الانخراط في عملية الحكم الذاتي الموسع تحت كامل سيادة المغرب اما النظام العسكري الشيوعي فهو يعيش ايامه الاخيرة ولم يبقى له مصداقية في حكم شعبه المسكين الذي يتخبط في مشاكل ابقتصادية واجتماعية و ثقافية ويحلم بدولة مدنية لكي توفر له امن غذاءي من امواله المنهوبة من جنرالاته وعملاءهم.

    10
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  • mohamedelbadraoui
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:34

    اين موريطانيا تونس ليبيا؟أم هناك ما هناك

    12
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  • سعيد اسماره
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:35

    الشعب الصحراوي هو الذي له الكليمه الفصل الاولى والاخير.وليس له اجود ولامشاركه في هذه المسرحيه التي تعتبر مضيعه للوقت.
    والسؤال الذي يطرح نفسه كيف للمغرب ان يرفض مشاركه الاتحاد الافريقي في عمليه الحل السلمي ويقبل مشاركه دول افريقيه في هذا المؤتمر المزعوم.لازال الحل ليس هكذ.

    -46
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  • النصر لنا.
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:36

    وأين هي بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ؟
    يجب تكثيف كل الجهود الدبلوماسية وغيرها بما في ذلك اجراءات الضغط في هذه الدول ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود والنصر لنا.

    5
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  • rachida
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:36

    السلام عليكم.أين المعلقين اللذين يقولون أن فرنسا ضد الوحدة الترابية.ها هي مشاركة في هذا المؤتمر لتدعم بدورها الحكم الداتي لمغربية الصحراء.الغريب في الأمر والسؤال اللذي يجب ان نطرحه بالفعل أين أردغان اللذي يهلل له مداويخه من بني جلدتنا.لم نسمع له ولو كلمة ولا حتى موقف تجاه صحرائنا.الا تقولون أنه منقد المسلمين أم في نظره المغاربة كفار بالرغم أنه يتعامل مع الكفار ويتودد حتى لاسرائيل لي توافق على التطبيع معه لتعرفوا أن أردغان اكبر منافق على وجه الأرض ولا يهمه لا مسلمين ولا هم يحزنون وما يهمه هي مصلحته وفقط.المهم حتى ولو لم يقل شيئا فلا يهمنا في شيء لا هو ولا مواقفه.كان مجرد تساؤل لمداويخه اللذين يمجدونه كأنه انسان مقدس ولا يجب المساس به

    14
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  • مغربي حر
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:42

    تحية لكل الدول المشاركة، سنضرب الرقم القياسي في القنصليات و المشاريع الاقتصادية

    9
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  • عين نزاغ.
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:43

    حلاق جديد… .اجرح..رؤس اامنافقين داخل الوطن..وخارجه……اين انتم باعسكر الشر….الجزاءر…..اسمعتو..ولا..مازال…لاتقولها…لتبون.

    7
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  • كبرها تصغار
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:43

    الم يقول الحسن الثاني المغرب في صحرائه
    وهاهو محمد السادس يدولها
    ونساو علينا البوليزاريو والجزائر وجنوب افريقيا وموريطانيا وبعض التوانسة

    12
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  • كتامي
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:48

    لماذا غابت إسرائيل عن هذا المؤتمر؟

    -2
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  • صحراوي
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:56

    مجرد تساؤل.
    لنفترض أن
    ما هي نسبة الدولة المشاركة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة!!!؟؟؟
    الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي الدول الـ 193 ذات السيادة ولها تمثيل متساو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
    لنفترض أن الدول المشاركة تدعم فرض أطروحة المغرب على الشعب الصحراوي ولم تشارك للمجاملة أو لإبداء رأي أخر.
    الدول المشاركة في ” مؤتمر ” دعم تغريدة ترامب 40 دولة، وبالتالي فهي تشكل نسبة 20 % من دول العالم.
    نستنتج أن المغرب استطاع أن يقنع 40 دولة أي ما يشكل 20 % من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 45 سنة، بمعدل أقل من دولة في كل سنة.
    بهذا المعدل يستوجب عليه أن يبذل مزيد من التنازلات إن كان لديه ما يتنازل عنه ليقنع 56 دولة أخرى أي 56 سنة أخرى حتى يحصل على أغلبية بسيطة في الأمم المتحدة.

    -5
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  • NabiL
    الجمعة 15 يناير 2021 - 20:58

    God bless Morocco
    Sahara always Moroccan And thanks for all Countries Supports the kingdom of Morocco

    1
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