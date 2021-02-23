المغرب وإسبانيا يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء، مباحثات، عبر تقنية التناظر المرئي، مع أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية.

وأشاد المسؤولان خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وإسبانيا، التي يعتبرها الملك محمد السادس شريكا طبيعيا.

كما اتفق الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي في العديد من المجالات، وخاصة في الميدان الاقتصادي والثقافي والتعليمي، داعيين إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد كوفيد باعتبار البلدين شريكين إستراتيجيين، مع الاستفادة من التكامل بينهما.

وتناولت المباحثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب الكبير والساحل والمنطقة الأورومتوسطية.