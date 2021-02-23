المغرب وإسبانيا يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

المغرب وإسبانيا يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 00:12

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء، مباحثات، عبر تقنية التناظر المرئي، مع أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية.

وأشاد المسؤولان خلال هذه المباحثات بمتانة العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وإسبانيا، التي يعتبرها الملك محمد السادس شريكا طبيعيا.

كما اتفق الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي في العديد من المجالات، وخاصة في الميدان الاقتصادي والثقافي والتعليمي، داعيين إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد كوفيد باعتبار البلدين شريكين إستراتيجيين، مع الاستفادة من التكامل بينهما.

وتناولت المباحثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب الكبير والساحل والمنطقة الأورومتوسطية.

أرانشا غونزاليس لايا إسبانيا ناصر بوريطة وزارة الخارجية

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‫تعليقات الزوار

5
  • مغربي بزاراݣوزا
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 00:28

    هذا خبر زوين نتمنى تعتارف بمغربية الصحراء شكرا هسبريس

    13
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  • جليل
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 00:43

    حين تسموا العقول وتحضر الحكامة الجيدة والتحلي بالجرأة الكافية للنقاش بكل شفافية تهون المشاكل مهما تعقدت ،اللهم ارزقنا الجورة الصالحة والرفقة الصالحة وقنا شر جار السوء الدي لا يفاوص ولا يتفاوض لا يعرف الا السوء والإساءة.

    12
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  • بن جبير
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 01:08

    رسالة إلى السيد الوزير
    من فضلك لو طلبتكم من السيدة الوزيرة تبديل شهادة السكنى hestoriko بشهادة السكنا العادية للأشخاص الدين يتوفرون على إقامة دائمة صنف خمس سنوات لكي يتمكنوا من تجديد إقاماتهم بدون مشاكل وشكرا وكما نتمنا أن تبقى على رأس هذه الوزارة في الإستحقاقات المقبلة لأنك أهلا لها وبمتياز

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  • الى المعلق الاول
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 01:13

    انت طالبت بالقشور ونسيت اللب، كان الاجدر بك ان تطالب اسبانيا بالاعتراف بمغربية سبتة ومليلية قبل مغربية الصحراء، كيف تطلب من اسبانيا ان تعترف بما سرقه غيرها وهي سرقت ماهو اكبر من الصحراء الرملية، بعدما يئس المغرب وفقد الامل في استرجاع الصحراء يجب عليه الان ان يوجه انظاره الى الجارة الشمالية ويطالب بعودة الثغرين الحبيبين الى ارض الوطن فقد طال بهما الاستعمار .

    0
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  • د.خليل
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 01:16

    مع الاسف اسبانيا لازالت تتعامل مع المغرب بمنطق الدولة الاستعمارية القوية التي تفرض املاءاتها وشروطها في السياسة والتعامل ولا ترى ان مستعمرتها القديمة استقلت ولها وضعها الاعتباري في العالم. يكفي ان نعرف الجهد الحثيث الذي بدلته اسبانيا لتقنع الادارة الامريكية الجديدة بالتراجع عن قرار اعترافها بالسيادة المغربية على ارضه بالصحراء هذا كاااف للتعامل مع هذه الدولة الاستعمارية بمنطق الدولة العدوة باحتياط كبير…

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