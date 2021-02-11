المغرب وإسرائيل يتفقان على برنامج تبادل الزيارات بين طلبة الجامعات

اتفق المغرب وإسرائيل على بدء التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تنفيذ برامج لتبادل الزيارات بين الطلاب ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
جاء ذلك في اتصال هاتفي هو الأول من نوعه بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التعليم الإسرائيلي يواف غالانت.
ويهدف البرنامج إلى تبادل الوفود الطلابية المدرسية والجامعية، وإجراء جولات تعليمية تراثية بين إسرائيل والمملكة، وذلك للتعرف عن قرب على تاريخ يهود المغرب.
وأكد وزير التعليم الإسرائيلي أن البرنامج سيشرع في تنفيذه ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، كاشفا أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تغيير المناهج الدراسية لتشمل تدريس مواد تعليمية عن يهود المغرب.
وقال الوزير الإسرائيلي: “لقد سررت لموافقة وزير التعليم المغربي على اقتراحي لتعزيز برنامج التبادل الطلابي بين تل أبيب والرباط، من أجل التعرف على التاريخ المجيد ليهود المغرب”، مضيفا أنه وجه شكره لأمرازي على مبادرة المغرب لإدراج مواضيع تهم المكون اليهودي ضمن المناهج الدراسية في المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن “التعليم هو أهم عامل لتعزيز عملية السلام بين البلدين”، واقترح إنشاء لجان مشتركة تعمل على تعزيز التربية والتعليم في إسرائيل والمغرب.
وخلال المكالمة، التي جرت عبر تقنية “اتصال الفيديو”، تحدث أمزازي ونظيره الإسرائيلي عن التحديات التي تواجه التعليم منذ بداية فيروس “كورونا”. كما دعا الوزير غالانت أمزازي إلى إجراء زيارة رسمية إلى إسرائيل.
وعبر الوزير الإسرائيلي خلال المكالمة عن تقديره العميق لسياسة الملك محمد السادس في الدفاع عن الجالية اليهودية وتراثها والحفاظ على المواقع اليهودية التاريخية، وأيضا الحفاظ على العلاقة المستمرة مع الإسرائيليين ذوي الأصول المغربية.
وكان المغرب شرع قبل استئناف العلاقات مع إسرائيل في تغيير المناهج الدراسية لتضم مواضيع تهم اليهود المغاربة وتاريخهم وثقافتهم. وهمت عملية المراجعة مقررات المستوى الابتدائي، في أفق تغيير مقررات المستويات الأخرى خلال السنوات المقبلة، وذلك تماشيا مع دستور 2011 الذي يتحدث عن هوية متعددة الروافد، سواء الأمازيغية أو الحسانية وحتى العبرانية.
جدير بالذكر أن الجامعات الإسرائيلية تتصدر قائمة أفضل المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ جاءت جامعة “حيفا” ضمن أفضل 100 جامعة في العالم وفق تصنيف “شنغهاي” الشهير، إضافة إلى احتلال جامعة تل أبيب المرتبة الأولى في منطقة “مينا”.
اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
أقول للمتعنتين أن إسرائيل أفضل صديق للمغرب فاليهود المغاربة يشكلون نسبة جد مهمة من الساكنة و يتحكمون في القرارت السياسية لإسرائيل.
واش من نيتو!!
من المظاهرات الحاشدة في ساحة هوشي منه إلى تبادل الزيارات بين الطلبة. التاريخ ينهار يا سادة!!
نثمن عاليا جميع الاتفاقيات الترفيهية والرياضية الاقتصادية والاجتماعية مع دولة إسرائيل قال تعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعود بالله من الشيطان الرجيم( وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفو إن اكرمكم عند الله اثقاكم صدق الله العظيم )
ربما مصالح المغرب ستعرف تطورات إيجابية من خلال العلاقة مع إسرائيل الشقيقة
وهكذا يتم اختراق الطلبة المغاربة السدّج.. فكل “طالب” اسرائيلي ليس سوى “جندي احتياط” في آخر المطاف يخدم بلده حتى النخاع.. ويتجسس على طلبتنا الذين معظمهم غا حالين فامهم واكثرهم مستعد لبيع كل شيء فقط لينجو من الزلط ولا ميزر.. إن اسرائيل تعرف في قرارة نفسها أنها دولة سارقة لأرض غيرها والسارق لن يصادق يوما المسروق أو يثق به.. لذلك تعمل الدولة الصهيونية على اختراق الدول العربية لأنها بكل بساطة لا ولن تثق بها.. لذلك نراها تحرص على تفوقها العسكري عليهم.. إسرائيل أكبر دولة عنصرية حتى بين اليهود من اثنيات مختلفة فيهود الفلاشا الاثيوبيين يعانون الأمرين داخل “اسرائيل” أسوء الوظائف والحيف والعنصرية الخ.. فلا يحلم أحد من المغاربة أن يتوظف هناك في أعلى المناصب اللهم إلا إذا أثبت أنه صهيوني أكثر منهم!
نظام التعليم في إسرائيل متقدم جدًا ، وجامعاتهم من بين الأفضل في العالم. الحكومة الإسرائيلية تستثمر الكثير في التعليم والصحة. النتيجة ، إسرائيل هي واحدة من أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم وقوى عاملة منتجة وذات تعليم عالي. العلم في اسرائيل من الطراز العالمي و المغرب سوف يستفيد كثيرا من وجود علاقات قوية مع إسرائيل. أتمنى أن تكون إسرائيل جارتنا بدلاً من الجزائر. لقد كانت الجزائر مصدر كل الشرور التي واجهناها في الستين سنة الماضية. لا توجد جامعة أو مستشفى جزائري واحد في أفضل 1000 جامعة أو مستشفى في العالم ، فلن تجد شيئًا.
الجامعة العبرية باسراءيل هي الوحيدة المصنفة ضمن 100 جامعة في العالم حسب تصنيف شنغهاي المشهور. 4 علماء اسراءليين حازو على جوائز نوبل.
إذن هذه خطوة جد ايجابية
كل مافيه مصلحة وافادة للوطن مرحبا به القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قلوبنا ولكن مصلحتنا اولى نريد الخير لبلدنا وبالمختصر المفيد إسرائيل اولى من الجنرالات اللدين يتمنون الدمار والهلاك لبلدنا.
قالو ناس زمان الخدمة مع النصارى ولا لقعاد خسارة.اقول للشباب اذهبوا لتكتشفوا علوما ومعارفا وتطوروا انفسكم وتجردوا من الأحكام المسبقة التي تخدعكم بها قنوات الإخوان المفلسين فاول ما سيفاجؤكم هو الكم الهائل من الطلبة العرب والفلسطينيين في جامعات اسرائيل و ارتباط جامعاتها بشبكات بحثية عالمية تجعلك تحس ان جامعات ومدارس المغرب العليا اسطبلات لإنتاج الح*ير
Il ne faut pas nier qu’ils ont de jolies femmes, et une bonne université mais ils doivent d’abord regler toutes nos differences avant le marriage!
هده فرصة للطلبة الاسراءيليين وخصوصا من أصول مغربية زيارة بلدهم الاصلي المغرب، بلد اباءهم واجدادهم،،
و كطالب مغربي اقول ان الجامعات الاسراءيلية من اكثر الجامعات العالمية تقدما وتطورا، لهذا لابد للطلبة المغاربة الاستفادة من خبراتها،،
ربمى قريبا سأسجد بالأقصى❤ لطلما تمنين الصلاة بالمقدس وبمكة المكرمة … فهاهو ةحلمي قريب من التحقق
المغرب يجمعنا جميعا : اليهود المغاربة ، الأمازيغ المغاربة ، الصحراويون المغاربة ….. نطلب السماح لمن اقصي بقصد او غير قصد من المغاربة …المغرب في الطريق الصحيح للم الشمل وبناء بلد يتسع للجميع تحت قيادة الملك نصره الله
N°2
خالد الداخلة = TON
إسمحلي
أنت تقوم بعملية التسويق فقط
يهود الدول العربية
ومن بينهم يهود المغرب ( أي اليهود المطرودن من شبه
الجزيرة الإيبيرية للمغرب ) .
لا يسيطرون علي أي شيء
المسيطرين هم القادمين من أوروبة و خصوصا
يهود الأشكناز و الخزر .
باركا من التسويق الخاوي يا طون
نحن لسنا بلداء كلك تخاريف فارغة .
خبر رائع فالتعليم العالي الإسرائيلي رائد عالميا و جامعاته تصنف من الأوائل شرق أوسطيا و في منطقة شمال إفريقيا … أن كطالب جامعي يدرس تخصصين جامعيين : الإقتصاد و الدراسات الإنجليزية مستعد لآستقبال أحد الطلبة الإسرائيلين بكل فرح شرط أن يكون حاصل على لقاح كورونا … نحن إخوة في الإنسانية …
Ca démarre du mauvais côté. Autant sur la science, on peut collaborer avec tous le monde. C’est au service de l’humanité.autant sur l’histoire et les positions politiques il ne faut pas cautionner tous les versions et gober tous ce qu’on nous raconte.
إلى صاحب التعليق رقم 2.
اليهود المغاربة الذين تتكلم عنهم هم من بين الذين قتلوا و هجروا الفلسطنيين وسكنوا مساكنهم. فرق شاسع بين اليهود الذين بقوا في المغرب و اليهود المحتلين لفلسطين.
اليهود المغاربة مرحبا بهم لكن الصهاينة لا.
درسنا في مقرراتنا همجية و ووحشية الصهاينة تجاه أطفال و نساء و شيوخ فلسطين المحتلة .
درست في مقررات الدراسة مدبحة دير ياسين صبرا و شاتيلا و جنين ووووو…..
هل ما درسته كان مزورا لا أعتقد لان العالم يقر بهمجية الاحتلال الإسرائيلي.
يجب محاكمة مجرمي الحرب على أفعالهم
اللهم ارحم شهداء فلسطين
إسرائيل ستزول لان وعد الله
و الجزاريو عليها ان تنتظر حتى ياتي رءيس جديد امريكي بعد اربع سنوات ربما ينظر في قرار ترامب فهي مثل الدي ازداد في 29 فبراير و يحتفل بعيد ميلاده كل اربع سنوات مثل تنظيم كاس العالم
التعاليق المتصهينة لا تعكس وجدان وقناعات الشعب المغربي الأبي!ماذا استفدنا من فرنسا حتى نستفيد من إسرائيل؟العيب فينا و ليس في فرنسا!لا إرادة واستقلال لنا!ما الفرق بين فرنسا وإسرائيل؟ما هو حال البنية التعليمية والجامعية والبحثية حتى تنجح الشراكة مع إسرائيل؟بأية لغة ستتم الشراكة في الميدان العلمي؟بالعبرية مثلا؟ كم عدد الطلبة المغاربة الذين يتحدثون بعض الكلمات العبرية؟ بالإنجليزية؟هل ندرس العلوم بالإنجليزية؟بالفرنسية؟ما هو وضع الفرنسية في النظام التعليمي الإسرائيلي؟المقال يركز على تاريخ اليهود؟أين تاريخنا؟ استسلام متذلل ومتدلل!استيلاب تصهيني خالص!هناك فرق بين اليهود والصهيونية!يراد تلبيس وتغليف الحركة العنصرية المجرمة بالديانة لأنهم يعرفون أن صورتهم في الحضيض بما فعلوا و يفعلون!ما هي فئة الطلبة المعنية بالزيارات وطبقتهم الاجتماعية و مشاربهم الإيديولوجية؟الشرط هو أن تكون مطبعا أو جاهلا حتى لا تحصل على أي سر صناعي أو تكنولوجي!ماذا استفادت مصر والأردن علميا حتى نستفيد نحن؟طريق النهضة والتقدم موازي لطريق التطبيع يا سيدي الوزير و لا يتقاطع معه و يستحيل أن يتقاطع معه!