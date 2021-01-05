المغرب والمصالحة الخليجية .. إيران والجزائر "العدو المشترك"

لعب جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب وكبير مستشاريه، الذي بات محسوبا ضمن أصدقاء المغرب، دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الخليجية لطي صفحة الخلاف بين الإخوة في الشرق الأوسط، وقد كان للمغرب بعد نظر كبير عندما فضل التعامل على أعلى مستوى مع هذا المستشار دون غيره، وقد تتأكد صحة وجهة نظر المغرب في اختيار أصدقائه مستقبلا في حال ما إذا تم ترشيح جاريد كوشنير للعب أدوار أكبر إذا اكتملت ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على خير.
طيلة صباح اليوم، أجرى جاريد كوشنير اتصالات هاتفية عدة لمحاولة الدفع في اتجاه تسوية كاملة للخلاف بين الدول الخليجية، بعد أن نجحت الكويت في تحقيق الخطوة الأولى نحو المصالحة بإعلان إعادة فتح الحدود والمجال الجوي بين قطر والسعودية، وهي الحدود التي ظلت مغلقة منذ يونيو 2017 بعدما قررت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر تزعم المبادرة الخليجية لمقاطعة دولة قطر.
ولأن الدول الخليجية كلها دول صديقة للمملكة، خاصة مع وجود علاقات عريقة مع الملوك المغاربة، فقد كان من الطبيعي أن يختار المغرب عدم النفخ في الخلاف بين الإخوة، وقد تفهمت العائلة الخليجية الموقف المغربي، حتى إن الطائرة الوحيدة التي أقلعت من الإمارات نحو الدوحة في عز الأزمة، خلال شهر نونبر 2017، كانت هي الطائرة التي حملت الملك محمد السادس.
وقتها، كتبت جريدة “العرب القطرية”: “أهلا كاسر الحصار”، وهي الجملة التي تحولت فيما بعد إلى عنوان للاحتفال بزيارة الملك إلى الدوحة.
منذ 2017 إلى اليوم، حافظ المغرب على علاقات متميزة مع أصدقائه في الخليج، كما حافظت الدول الخليجية على علاقتها مع المغرب. ومن ثم، لم يكن غريبا أن تصطف هذه الدول إلى جانب الجيش الملكي في معركة تأمين معبر الكركرات، وما سبقها من تطورات لصالح قضية الصحراء، حيث بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، قبل أن تتبعها دولة البحرين في اتخاذ الخطوة نفسها التي ستقبل عليها دول أخرى بلا شك في إطار المصالحة الشاملة.
من خلال تدبير علاقته مع الرئيس دونالد ترامب، والتفاعل بالشروط المغربية مع مقترحات صهره جاريد كوشنير، ومن خلال صيانة علاقاته الدبلوماسية مع الدول الخليجية، أكد المغرب بعد نظر لم يكن يتوقعه أحد، واستطاع المرور بسلام بين المنعطفات الخطرة، وهو ما مكنه من كسب نقاط أخرى في ملف وحدته الترابية، كما كسب احترام خصومه قبل أصدقائه. وحدهم الذين راهنوا على خراب الدبلوماسية المغربية، خسروا رهانهم نتيجة التسرع، وهي الصفة غير الموجودة في نظام عريق مثل النظام المغربي.
وأخيرا، ولأن المصالحة تأتي دائما لتنبه إلى العدو الحقيقي، فإن الحرب المقبلة ستكون على عدو مشترك، والعدو المشترك هو ذاك الذي راهن على نجاح البوليساريو، ودرب مقاتليه على حرب خاسرة من أساسها، والفاهم يمكن أن يفهم ذلك بوضوح من خلال البيان الذي صدر اليوم باسم القمة الخليجية الـ 41 التي انعقدت بمدينة العلا السعودية، وقد كان عنوانه “التضامن والاستقرار”، الخليجي والعربي والإسلامي.
والمؤكد أن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح تشكل ضربة مباشرة لإيران والجزائر على ما يصنعانه ضد السلام. ومن أراد التأكد من ذلك، ما عليه سوى أن يقرأ عبارات دعم السيادة المغربية في البيان الصادر عن القمة التي حضرها كافة قادة الخليج دون استثناء، وحضرها جاريد كوشنير أيضا.
الجزائر مصدر الشر في شمال إفريقيا
إيران مصدر الشر في الشرق الأوسط
لا يكره المغرب والمغاربة إلا اللئيم السافل …
” إذا أكرمت الكريم ملكته .. وإن أكرمت اللئيم تمردا “
العلاقة بين المغرب واشقاؤه في دول الخليج علاقة قوية جدا ،وتتميز مند القدم بالثقة والاحترام المتبادل،
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لقد أخطأ حكام الجزائر بالتطبيع مع الإرهابيين الإيرانيين الشيعة و الكيان المتهالك الروسي الكئيب الذي لم ينفغ حتى المواطن الروسي الذي يعيش الفقر و البطالة هذا يدل على الغباء الجزائري
الجزائر ليست بعدو بل اخوان لنا في الدين والعروبة لاشك بأن حكامهم اخطؤو ولاكن أن خير الخطاءين التوابون أن شاءالله
بفضل حنكة و بعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس و حبه لشعبه و رحابة صدره رغم كيد الكائدين . تسير سفينة المغرب بسم الله مجراها و مرساها بثبات نحو بر الأمان. *إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا* صدق الله العظيم.
ادا كنتم تفتخرون بعلاقات طيبة بحكام الخليج الخونة الذين لا يمثلون لا حضارة ولا اسلام و لا عروبة مجرد دويلات بدون تاريخ و قليل من النفط الذي سوف ينبض لا محال فنحن نفتخر بعلاقات بدول التي تستق هدا الاسم كفلسطين،العراق و سوريا و مصر مهد الحضارات.
عندما قامت “الثورة” الخمينية على اساس شيعي طاءفي وليس اسلامي جامع.. فالشيعة في العالم لا يمثلون حتى 10 بالماءة من المسلمين.. قال الملك العبقري الحسن الثاني رحمه الله بان نظرية المهدي المنتظر لا يمكن ان تصلح لحكم الواقع الحاضر.. و بان الاقلية الشيعية لا يمكن ان تكون اغلبية ولو بالسلاح.. و بان نظام حكم الملالي سيفشل.. كل هذه الامور صرح بها المغفور له الحسن الثاني قبل 50 سنة تقريبا.. و نحن اليوم نرى بانه كان على حق.. فبما ان الشيعة اقلية كانت خطتهم هي زرع المزيد من الاقليات الشيعية وسط الاغلبيات السنية تحت دعاوي تصدير الثورة.. لكن ما تم تصديره فعلا هو تقسيم المسلمين مع تصدير الفتن الطاءفية في كل مكان تواجدوا فيه كالسرطان..
لكن ما يهمنا نحن هنا في المغرب.. هو اختيار الملالي التحالف مع العصابة الحاكمة في الجزاءر ضد المغاربة.. و عندما سافر وزير خارجيتنا النشط ناصر بوريطة الى طهران ليقدم الوثاءق على تورط حزب الله في تدريب البوليساريو بدعم سفارة ايران في الجزاءر.. لم يجد الايرانيون شيءا لقوله.. لقد ارتكبوا حماقة باستهداف المغرب.. بلاد ال البيت قبل قيام دولة العماءم.. و تالله سيندمون..
ما يجمع الدول المارقة يفرق بينها
الجزائر الدولة المارقة الأولى العدوة للمغرب
هي اخطر من إيران على الأمن الإقليمي المغربي
دولة تجند انفصاليين ضد وطنهم الأم
يجب التركيز على العدو الأول دون خلط الاوراق
خلط الاوراق قد يكلف المغرب كثيرا
الجزائر ثم الجزائر حتى تسترجع للوطن الأم المغرب والقضاء على نظامها الشيوعي المجرم بشكل كامل
يقول الشاعر :
دويلة الجزائر ستمحى…
من الوجود في غد جميل
نظامها الشيوعي سيرمى…
الى المزابل بلا عويل
الجزائريين قبل إستقلاليهم من فرنسا أعرفهم كانوا أفضل من ألجزائريين الحاليين بعد ﻹستقﻻل. كانوا محافظين مثقفين وكلهم مروا بالخدمة العسكرية. نتكلموا جميعاً في سياسية عند مبدا تنفيذ ثورتهم 1954. ملاحظاتي في المجموعة التي كانت لي معهم معرفة، يحبون بعضهم البعض، ويحبون المغرب والمغاربة رغم نقصاً من شيء ما من تيقتهم؛ ألجزائريين اﻷن بعد 1960 متكبرين ويعتقدون أنهم أذكى وأحسن كل ناس. وينكروان الخير. نتمنى أن تغيّر سلوكياتهم الحالية بأحسن. ﻻيعقل أن نرى الجزائر بجانب سبانية في قضية سبتة ومليلية. وكذالك ضد وحدتنا الترابية.
سلام: منين كايجي الخير كايجي فخطرى وحدة .حنا شعب .ان تنصروا الله ينصركوم.
والدل والخزي لي الشياطين .
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هناك مثلث للشر هو إيران جزائر تركيا…لهؤلاء الثلاثة حقد دفين إتجاه العرب و المسلمين من المحيط إلى الخليج
إيران لم تستهدف المغرب ولا وحدته الترابية كما تفعل الجزائر التي تسخر جميع إمكانياتها المادية والديبلوماسية لمعاداة ومعاكسة مصالح المغرب
مهما يكن على المغرب أن يترك الباب مواربا أمام الجزائر عسى أن يعود حكام الجارة الشرقية إلى رشدهم ويدفعوا بقضية الصحراء إلى الحل النهائي وتعود المياه إلى مجاريها كما كانت قبل عقود.
محور الشر الجزائر وإيران إلى الجحيم، ونحن نتوق إلى أن يقول الحراك الجزائري كلمته لازاحة الفكر العسكري البائد على شعب هو اخونا في الاسلام والدم.
حبدا لو اتخد المغرب مع اصدقائه الامريكيين والاسرائيليين فكرة بناء جدار سميك من الاسمنت والفولاد كالجدار الدي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك مدعما بالوسائل اللوجستكية من كاميرات واجهزة الكترونية دفاعية هد الجدار سيقوقع الجارة الحسودة دولة الجنرالات العجزة وسيمتد من اقصى حدودنا الشمالية الشرقية نواحي السعيدية مرورا بفگيك والى اقصى الجنوب مع حدودنا الشرقية الى اقصى حدودنا مع دولة موريتانيا
مصدر الشر في المنطقة هي الجزائر بإنشاء عصابة البوليساريو الارهابية في أراضيها لضرب استقرار المغرب بمساعدة إيران وحزب الله الإرهابي حنا الوقت لقطع جميع العلاقات مع هاته الدولة الديكتاتورية العسكرية وسحب سفيرنا من دولتهم وطرد سفيرها من دولتنا الا وهي المغرب
صديق المغرب كوشنير صهر الرءيس ترامب استطاع بمعية أمراء الخليج آخرين أن يصالح دولة قطر مع السعودية والإمارات العربية المتحدة.. إذن الأن اصبحت ايران وعساكر الجزاءر الحكام معزولين.. كان الهدف الرئيسي لهم هو الصحراء المغربية، والوصول إلى الأطلسي..لكن المخابرات والمصالح العسكرية للدول افشلت خطة شيوخ الجزاءر الحكام…وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى تقديم الدعم الكبير للمملكة المغربية وفي الوقت المناسب. انشاء قاعدة عسكرية امريكية في الصحراء المغربية ، وجلب استثمارات كبيرة فيها …والحمد لله على أن جعل كيد حكام الجزاءر العسكر الشيوخ في نحورهم ..ويبدو أن تصنيف اابوليزاريو كمنظمة إرهابية مسلحة في الطريق …وليعلم الشعب الجزائري الشقيق أننا كمغاربة نكن له المحبة والتقدير ..واننا لسنا ضد خلق بؤرة توتر في الحدود بين المغرب والجزائر… لكننا نحرص على حدودنا مع الجزاءر الدولة ونتحالف. مع كل دولة لحماية اممنا القومي وسلامة المواطنين والوطن. . لان حكام الجزاءر العساكر الأغبياء يتمسكون باوهام خيالية منذ أربعة عقود : الجمهورية الصحراوية ويهددون بشن حرب ضد المغرب .
انا لا لاتفق مع الاخوة المعلقين_ مع احترامي الكامل لاراىهم _ الدين وضعوا ايران و الجزاىر في خندق واحد من حيت درجات العداوة مع المغرب فالامر يختلف اختلافا جوهريا فالعداء مع ايران هو عداء متجدر و بنيوي و تاريخي تذكيه اختلاف الهوية و انحراف عقيدة ايران و اختلاف المذهب و تباعد الشعوب و النظرة العدوانية للشيعة ضد السنة اما الجزاىر فالعداء ينحصر مع النظام الجزاىري العسكري في حين ان الشعب الجزاىري الحكيم الحر يكن الاحترام للمغاربة و الامر سيان بالنسبة للمغاربة لاننا ببساطة شعب واحد وهوية واحدة ولغة واحدة بل لهجة واحدة لاتفرقنا سوى الحدود التي رسمها الاستعمار ولي اليقبن ان يوم تتحرر الجزاىر من نظام العسكر فكل شىء سيتغير اد لامصلحة للشعب الجزاىري في معاداة اشقاىه المغاربة فالعداء للنظام الجزاىري الفاسد و ليس للشعب الجزاىري
الجزائر شريك الشر والسوء مع ايران التي هي عدوة لدول الخليج فمن الطبيعي ان تكون الاولى عدوة لهم كذالك والدويلة الجزائرية حديثة النشءة لا تريد الخير لجيرانها بل تريد تضعيفهم وتنشر الارهاب في المنطقة المغاربية ودول الساحل.
خلال 3 أعوم مضت ترامب ، والكونجرس ، مجلس الشيوخ ومعهم الاتحاد الاوروبي جميعهم فشلوا بتحريك اي ساكن بالازمه الخليجيه
* ولكن اخير إنتصرت الاراده السياسيه لدول الخليج وبدعم ومسادة الجهات الاخرى .. وهذه الحقيقه
* أما الدول المغاربيه فقدرها ان يكون من بينها من هو يعيش في كوكب آخر بعيد .. بعيد جدا عن هذا الكون
.. ولا حول ولاقوة إلا بالله …
لقد قلناها في الاول أن ملوك المغرب مرو مند ولادتهم بتعاليم قاسية وتربية ملكية صارمة حتى يكون في مستوى المسؤولية الملكية والرزانة فالموقف المغربي من أزمت الخليج كان منتظرا ومغخرة لنا المغاربة وليس كالجزائر يحكم فيها كل من هب ودب وورثة بوخروبا كلهم عاشو الدسائس والنعرات ومستواهم لا يتعدى الابتدائي نعم عندنا مشاكل وفساد لأشخاص في المملكة ولكن الاصلاح والإلتفاف وراء الملك يكون ضامنا لشق الصعاب والوصول الى بر الٱمان الله. الوطن. الملك