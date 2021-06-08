المغرب وتركيا يعززان التنسيق في قضايا دولية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الرباط وأنقرة اتفقا خلال هذا اللقاء على تعزيز التعاون في قضايا إقليمية ودولية، وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى الأعمال خلال السنة الجارية.

وقرر المغرب وتركيا، في هذا اللقاء الافتراضي، الاعتراف المتبادل بشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وكان المغرب أعلن عن فتح تدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

ووضع المغرب تركيا ضمن الدول غير المعنية بإجراءات تشديد القيود المفروضة عند دخول التراب الوطني.