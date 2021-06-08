المغرب وتركيا يعززان التنسيق في قضايا دولية

المغرب وتركيا يعززان التنسيق في قضايا دولية
صور: هسبريس
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 18:11

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الرباط وأنقرة اتفقا خلال هذا اللقاء على تعزيز التعاون في قضايا إقليمية ودولية، وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى الأعمال خلال السنة الجارية.

وقرر المغرب وتركيا، في هذا اللقاء الافتراضي، الاعتراف المتبادل بشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وكان المغرب أعلن عن فتح تدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

ووضع المغرب تركيا ضمن الدول غير المعنية بإجراءات تشديد القيود المفروضة عند دخول التراب الوطني.

تركيا مولود تشاووش أوغلو ناصر بوريطة وزارة الخارجية التركية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أخنوش يقترح "جواز الشباب"
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:01 59

أخنوش يقترح "جواز الشباب"

صوت وصورة
كواليس "موعد مع الخيانة"
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:59

كواليس "موعد مع الخيانة"

صوت وصورة
الدوزي وبرنامج الأحرار
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:09 65

الدوزي وبرنامج الأحرار

صوت وصورة
أمزازي: امتحانات الباك في المتناول
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 10:55 17

أمزازي: امتحانات الباك في المتناول

صوت وصورة
مستجدات محاكمة المديمي
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 00:07 2

مستجدات محاكمة المديمي

صوت وصورة
رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة
الإثنين 7 يونيو 2021 - 22:38 13

رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة