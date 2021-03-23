المغرب وفرنسا يقدمان حصيلة تنفيذ توأمة مالية

المغرب وفرنسا يقدمان حصيلة تنفيذ توأمة مالية
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 14:22

من المرتقب أن تنظم ندوة لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، بعد غد الخميس، عبر تقنية التناظر المرئي.

ووفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة، سيفتتح أشغال هذه الندوة نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، إلى جانب جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ورفائيل مارتان دولاجارد، وزير مستشار ونائب رئيس بعثة بالسفارة الفرنسية بالمغرب، إضافة إلى ممثلي المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية: أنطوان مانيان، نائب المدير العام، وأديل ليبير، مندوبة العلاقات الدولية.

كما ستعرف الندوة مشاركة رؤساء المشروع وممثلي الإدارات المغربية والفرنسية المعنيين بمشروع التوأمة، وستشكل مناسبة لرئيسي المشروع عبد الكريم كيري وفليب لوري والخبراء المغاربة والفرنسيين لعرض الأهداف التي يتوخى المشروع إنجازها، وما تحقق خلال هذه المرحلة من النتائج وتبادل الخبرات والمهارات منذ انطلاق المشروع.

وأضاف البلاغ أن هذه التوأمة، التي انطلقت منذ دجنبر 2019، “تهدف إلى دعم جهود الخزينة العامة للمملكة لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتدبير المالي العمومي ورقمنة مجموع المساطر المرتبطة بمجال اختصاصاتها”.

ويندرج هذا المشروع، الذي يمتد لمدة 24 شهرا (دجنبر 2019 – دجنبر 2021) بتمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 1 مليون “أورو”، في إطار برنامج “حكامة”، ويجري تدبيره بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية من خلال خلية “مرافقة برنامج إنجاح الوضع المتقدم” الذي يحظى به المغرب كشريك للاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته دائما.

الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الوطني الخزينة العامة للمملكة نور الدين بنسودة

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