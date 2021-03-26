المغرب ونيجيريا يتفقان على تطوير منصة للمواد الكيماوية بـ1.3 مليار دولار

أعلن محمد بهاري، رئيس جمهورية نيجيريا، أن بلاده وقعت مع المغرب اتفاقية لتطوير منصة للمواد الكيماوية الأساسية بقيمة 1.3 مليار دولار، أي أكثر من 11 مليار درهم.
وذكر بوهاري، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، الخميس، أن هذه المنصة التي ستُحدث في نيجيريا ستنتج الأمونيا والأسمدة من نوع “NPK” و”DAP”، وذلك باستعمال احتياطات الغاز المتوفرة في البلاد.
وقال بوهاري في تدوينته: “نحن على الطريق الصحيح لنصبح قوة إقليمية ودولية للأسمدة”، مضيفا: “أغتنم هذه الفرصة لأشكر، نيابة عن النيجريين، أخي وصديقي جلالة ملك المغرب على وقوفه معنا في المرحلة الصعبة والمثيرة”.
كما ذكر رئيس نيجيريا، في تدوينته، أن “هذه الشراكة التي تربط البلدين هي ذات منفعة متبادلة، وهي مثال حقيقي على كيفية عمل التجارة والشراكة بين البلدان الإفريقية”.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أوفى حول هذا المشروع الجديد من قبل الحكومة في المغرب، ومدى مقدار مساهمة المملكة في هذا الاستثمار المهم.
وفي السنوات الأخيرة، باتت العلاقات بين المغرب ونيجريا تشهد تطورا إيجابيا، وذلك منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى هذا البلد الإفريقي في دجنبر 2016.
وفي يناير الماضي، أجرى الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع بوهاري نوه خلالها بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات منذ الزيارة التي قام بها إلى نيجيريا، وزيارة الرئيس بوهاري إلى المملكة في يونيو من سنة 2018.
وأعرب الملك والرئيس بوهاري، خلال هذه المكالمة، عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب ومصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
ويعتبر خط الغاز نيجيريا-المغرب أكبر برنامج استثماري على المستوى القاري، سواء من حيث حجمه الاستثماري الذي قد يبلغ 20 مليار دولار، أو من حيث آثاره الاقتصادية متعددة المستويات بالنسبة إلى كل البلدان التي سيمر عبرها هذا الأنبوب.
المغرب يعمل في صمت وحنكة وتبات، وهدا سبب آخر من انجازاته وتفوقاته، الحمد لله رب العالمين…
البارح قريت مداخيل الفوسفاط 5 مليار $،
اليوم يتم انتاج منصة ب 1.3 مليار $…العجب…يااخي…
نتمنى ان تحدث نيجيريا منصة لتكرير البترول في المغرب…
راه ساهل باش تخفض تكلفة الغز والبترول على المواطنين مع الشركاء والاصدقاء….
هدا ادا كانت عزيمة في اتخاد القرارات الصائبة…..
اما الى بغينا الاحتكار فالنتيجة كنشوفوها بام اعيننا….
سلام وجمعة مباركة على الجميع. باختصار في كلمة واحدة ومايصطلح عليه في الرياضة بالكاو لجنرالات الجزائر. واتافائل خيرا بأن انشاء الله نيجيريا ستفتح انشاء الله قنصلية في الصحراء المغربية.
مزيد من التنمية والازدهار لبلدنا الحبيب اللهم احفظنا من كل مكروه
صراحة رغم انتقادنا الدائم للمغرب و ذلك نابع من تطلعنا الى الافضل داىما الا انه لا يسعني الا ان اعبر عن اعجابي بالسياسة التي تنتهجها بلادنا و هي العمل في صمت دون كثرة كلام و لا بروباكاندا الى الأمام و بالتوفيق و الله لو تحسنت حرية التعبير و محاربة الفساد ستصبح في مصاف الدول المتقدمة و انا على يقين ان امور قادمة و حتى هي تعالج في صمت و رواية بالصبر و الوقت تحقق الاماني و ليس بالكلام و الشعارات و البرامج التلفزيونية و تمجيد الذات
بعد تصريح أحد الوزراء الكينيين و ما نقرأ هنا حول هذا المشروع يؤكد أنه لولا جلالة الملك الذي أخذ ملف المغرب أفريقيا و طاف تقريبا كل افريقيا من شمالها إلى جنوبها و من غربها إلى شرقها لما جنينا هذه الثمار اليوم.
تحية خالصة لملكنا المناضل الحقيقي و المجاهد في سبيل الوطن، أما الحكومات المغربية فلا قدرة لها على الاقناع، لهذا ظل ملف الصحراء بيد الحسن الثاني رحمه الله و اليوم بيد وريثه. لا تستهينوا بالمجهودات التي تبذل، فلا يعلم سوى الله كيف تأتي هذه النتائج، فليس سهلا إقناع الأفارقة الذين شحنتهم ليبيا القذافي و جنوب افريقيا و الجزائر و دول اخرى قبل اقناعها بالطرح المغربي!!!
هذه ستكون ضربة قاضية لعصابات قصر المرادية. ..ياترى كيف سيغمض لهم جفن عند سماع هذه اﻻخبار السارة مزيداً من إﻻتفاقيات لما فيه مصلحة البﻻد والعباد ..القافلة تسير …
هذا يعتبر جوابا واضحا الى كل أعداء وحدتنا ، فالمملكة في طريقها الذي رسمه صاحب الجلالة ، طريق التنمية الحقيقية ، و بناء علاقات اقتصادية بين الدول مبنية على منطق رابح رابح . فدعوهم يشوشون كما يحلو لهم !! المهم اننا ان نعود الى الوراء، و البولي يبقى شأن داخلي لجار السوء. لا يخصنا ابدا لا من قريب ولا من بعيد.
سياسة المغرب الخارجية غاديا في الاتجاه الصحيح المغرب ساكت على هاد المشروع العملاق لكن بواري مقدرش يصبر بالفرحة (الجزائر العسكر مصدومين غادي يبدلو رئيس المخابرات )
السلام و بالتوفيق…..إسمه محمد بخاري.
بعد ايام سيتحرك محور الشر (كوريا الشرقية)لنسف ماتوصل له البلدين من اتفاقيات تعود بالنفع على الشعبين المغربي و النجيري.
نتمنى ان تستمر و تتواصل العلاقات الاخوية و الصداقة بين المغرب و نيجيريا و تحقيق عدة مشاريع كبرى اهمها صناعة الاسمدة و انبوب الغاز نيجيريا-المغرب و ان لا تتدخل الجزائر كعادتها لتكدير العلاقات وتجميد مشروع الغاز لان حاولت مؤخرا فعل ذلك و ارادت الاستولاء على المشروع باقناع نيجيريا انشاء المشروع معها هي مرورا بالاراضي الجزائرية
الحمد لله على منه وتوفيقه، “إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم”
منذ 6 سنوات و نحن نسمع عن هذه المشاريع و لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع،فهل هو ابتزاز نيجيري للمغرب للحصول على مآرب سياسية سواء داخلية أو خارجية، خصوصا و أن نيجيريا لم تسحب آعترافها بالبوليزاريو…
السؤال الدي يهمنا هو متى ستسحب نحيريا اعترافها بالكيان الوهمي جمهورية صندلستان و متى ستفتح قنصليتها في الاقاليم الجنوبية للمملكة
غدا جمهورية الموز ترسل بوقادوم الى نيجيريا لاستفسار حول المشروع
الجزائر ضيعت فرص حقيقية على المغرب العربي للإزدهار وتحقيق إكتفاء داتي في شتى مجالات، دولة دو تراوات طبعية كثيرة ومساحة كبيرة، المغرب له خبرة فالفوسفات والاسمدة تمتد إلى 100 سنة، خبرة فالفلاحة والصيد البحري، خبرة لا بئس بها في السياحة، مقارنة بدول افريقية، نيجيريا علمت إن مع المغرب سيكون العمل والمضي إلى الأمام في شراكة رابح رابح، كما قال المفكر فردريك باستيا ، أين تدخل التجارة لا تدخل الرصاصات.
نسال اللعان يوفق الجميع لما فيه الخير للشعبين ونسال اللعان يفتح بصيرة الجارة الخبيثة وتقتدي بالمغرب كجار صالح وان تطرد المرتزقة لبلدانهم وإعادة المحتجزين لديارهم ون يستعدوا لصيام رمضان الاول لديهم وان يتوبوا الى الله بعد طفيانهم
الدولتان فهمتا أان المستقبل في العمل و البناء وليس في الهدم و التدمير
بالتوفيق
كون خليتوا تبون والجنرالات غير حتى افطروا على راحتهم .خبر محزن وضربة موجعة للعسكر
الله الوطن الملك
المغرب يعطي لأفريقيا مشارع تنموية ملموسة
والجزائر تعطي لأفريقيا الدسائس والكلام الفارغ الذي أكل عليه الدهر وشرب
جمعة مباركة لجميع مسلمين العالم اولا.
راءحة الطاءرة الملكية التي جالت في افريقيا وتعبها بدأت تعطي نتاءجها الحمدلله. الله يطول في عمر جلالة ملكنا الحبيب شبل جلالة الملك الراحل الحسن التاني الله يرحمه ويجعله من اصحاب الجنة وجميع موتانا انشاء الله ويشافيه ويحفظه ويحفظ عاءلته الصغيرة والكبيرة المغرب من اعداء الوطن.
الله يذكره بخير مغنينا المغرب الذي سوف يذخل التاريخ بأغنيته المشهورة دق ثم، كاينة سياسة دق ثم ديال القوات المسلحة الملكية التي تردع الاعداء وسياسة الديبلوماسية دق ثم بالسكوت ولا شعارات في وسط جرح الاعداء التي سوف تنهكهم حتى يتبعو بوخروبة واحد تلو الاخر.
في نهار هادا الجمعة الله ينصرنا على أعداءنا ويجعلنا من الدول الراقية انشاء الله في وقت وجيز .
الجزاءر تفشل كل استثمار يقوم به المغرب خصوصا مع نجيريا ج افرقيا واثيوبيا اكبر اقتصادات افرقيا
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى ان تستمر و تتواصل العلاقات الاخوية و الصداقة بين المغرب و نيجيريا و جميع الدول الصديقة لتحقيق عدة مشاريع كبرى اهمها صناعة الاسمدة و انبوب الغاز نيجيريا-المغرب و ان لا تتدخل الجزائر كعادتها التي لا تفوت الفرصة لعداء المغرب ولتجميد مشروع الغاز لأنها حاولت مؤخرا لكن كنا لها بالمرصاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا
المغرب ونيجيريا يوقعان اتفاقية لتطوير منصة للمواد الكيماوية الأساسية بقيمة 1.3 مليار دولار. جنرال جزائري يعرب عن قلقه من هذا الإتفاق ويدعو الجنرالات دفع 2 مليار دولار مجانا لنيجيريا مقابل إلغاء تلك الإتفاقية
on vous a dit et on repete encore une fois que le projet du gazoduc et irealisable ne peut pas traverse un territoire occuppe par le maroc deuxiement meme si le sahara occidentale sera libre et accepte de faire traverser ce gazoduc il n est pas rentable du tout))) c est de l utopie n importe qu elle expert dit la meme chose