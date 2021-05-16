المغرب يبدأ تخفيف "قيود كورونا" في انتظار الإعلان عن قرارات رسمية

شرع المغرب، عمليا، في تخفيف بعض من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، في انتظار صدور بلاغ حكومي رسمي.
ولوحظ تساهل السلطات العمومية في مختلف المدن المغربية خلال عطلة العيد ونهاية الأسبوع مع المواطنين وأصحاب المقاهي والمطاعم، إذ تم تمديد “قرار الإغلاق” في أكثر من مدينة إلى العاشرة مساء، مع السماح بتجول المواطنين ليلا.
وشهد النشاط السياحي خلال هذه العطلة انتعاشا مهما، مع نسبة ملء فنادق في المدن السياحية قدرت بـ90 بالمائة، وذلك بفعل عدم تشديد التنقل بين المدن كما كان عليه الأمر سابقا.
وعلى مستوى ارتداء الكمامات فقد استغنى أغلب المغاربة عنها، سواء في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة؛ لكن الخبراء ينصحون بضرورة ارتدائها، خصوصا بالنسبة لغير الملقحين ضد الجائحة.
وتراجعت الحكومة في آخر لحظة عن القرار الذي كانت اتخذته بشأن السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليل،ا مباشرة بعد رمضان، وذلك بسبب الخوف من تفشي الوباء في هذه المناسبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول لهسبريس.
ويُرتقب أن تصدر الحكومة بلاغا، في غضون الساعات المقبلة، حول تخفيف التدابير الاحترازية في المرحلة القادمة، خاصة أن الحالة الوبائية تتسم، إلى حدود اليوم الأحد، بتراجع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الملقحين ضد “كوفيد19″، إضافة إلى توصل المغرب بكميات مهمة من اللقاح تعزز المخزون.
ومع اعتماد “التوقيت الصيفي”، ابتداء من صبيحة اليوم الأحد، يرتقب أن يتم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، مع التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا.
وقال مصدر من اللجنة العلمية لـ”كورونا”، التي تستعدُ لرفع توصياتها إلى الحكومة، إن أغلب أعضائها يتفقون مع تخفيف بعض القيود الاحترازية، خصوصا تلك المتعلقة بإنقاذ قطاعات مهنية من الضرر الاقتصادي والتجاري بعد فترة الإغلاق لشهر كامل في رمضان.
وكان رئيس الحكومة أعلن أنه “سيستمر سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل طيلة أيام عيد الفطر، ولن يطرأ عليها أي تغيير، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن حسب ما كان عليه الأمر سابقا”.
وشرعت العديد من الدول العربية والأوروبية، خلال شهر ماي الجاري، في تخفيف قيود كورونا حسب وضعية كل بلد على حدة؛ فيما تتخوف بعض الحكومات من خطورة السلالة الهندية التي رصدت في 44 دولة منها المغرب، وتصفها منظمة الصحة العالمية بـ”المثيرة للقلق”.
ننمنى خيرا كما ننمنى العودة لحياتنا الطبيعية عما قريب إنشاء الله.
يا ربي باركا علينا من القيود راه عينا إن شاء الله رفع القيود بالمرة و تعود الحياة إلى طبيعتها
في مدينة ورزازات باقي الامن داير فينا مبغا جميع المدن تساهلو مع المواطنين الا حنا ارتداء الكمامة و 8 كلشي خاصو يدخل الغرامات غير كيتشايرو
الى فهمتو شي حاجة فهموني.
الكل خايف على منصبه من الوزير الى الباشا أكثر من خوفه على المواطن اامغلوب عن امره ولااحد له الجراة ليتخد قرارا ينصف المقهورين
ينتضرون ماماهم فرنسا فهي الحكومة شرعية للشعب المحكور في ارضه المغرب العميق اما سيد العتماني مقيم بتنفيد تعليمات من ماما فرنسا ونطالب من ماما فرنسا تحيد لينا الساعة لا قانونية في المغرب المنسي انشري هسبريس وشكرا
نتمنى فتج الحدود الجوية مع فرنسا نريد زيارة بلدنا في العطلة الصيفية المقبلة ف pcr و لو ب 48h او 24h كاف للسفر او حتى تحليل سريع بالمطارات.. و قد أظهرت النتائج أن السفر ب pcr لا يشكل خطر على الدول
كورونا جاءت لإعادة تربية الشعب المغربي على الانضباط عوض العشوائية
عنداك ثم عنداك من التراخي و التساهل مزال موصلناش للناحية الثانية من الواد عاد قطعنا 70 ٪ و فأي لحظة ممكن تجي حملة .
ديرو كمامتكم وغسلو يديكم و السفر الا للضرورة
إلى جميع المواطنين، خرجوا فوجوا على روسكم وعيشوا حياتكم ..
وما تديوش على رئيس الحكومة ..
والله حتا كانشك فيه واش كان طبيب نفساني ، ربما كان مريض يتابع مع طبيب نفساني ..
خاص ناس تخدم كل قطاعات يخدمو المغرب مافيهش غير المقاهي فيه قطاعات توقفت و طلع الغبار عليها و شرد عمالها و اصبحو بدون مصاريف ولا راحة نفسية المرجو من هاد الحكومة الي طحنات الشعب و من المسؤولين الكبار يشوفو بعين الرحمة لبعض قطاعات ماشي الحوار و الموضوع يركز غير على المقاهي و التجول خاص ناس تخدم راكم طحنتو بعض الفئة
كل ما يدبره الله لعباده فيه خير كثيى حتى هذا الإغلاق هو خير لكثير من الناس وحتى الحيوانات والنباتات استفادت منه و أيضا فيه شر للأشرار.
اعين الحكومة كالعادة تستبق للمجهول قدما دون ان تتذكر و لو للحظة ان هناك من عانى خلال الشهر الكريم من تبعيات الاغلاق الكلي…. عمال المقاهي اليس لهم دور في هذا الوطن ام مثلهم كمثلم شعب الاطلس المتوسط المنسي……..
أول مرة كنشوف السلطات العمومية تتخذ إجراءات سواء التخفيف أو التشديد قبل أن تصدر الحكومة قراراتها الرسمية، دولة القرارات العشوائية و الغير مدروسة و الغير مسؤولة، و كأن الدولة ضيعة للقطيع بل القطيع ولا يعامل بهذه اللامبالاة.
إسبانيا وأوروبا عادت إلى المجرى العادي وفتحوا كل المجالات الجوية و البحرية وأصبح إقتصادها يتقوى والأمور تعود إلى نصابها … ومناعات الناس تتكيف مع العدوى …
Nous espérons aussi qu il aura une réouverture des frontières.. pour attirer le tourisme ..A condition d d’avoir une attestation de vaccination ou bien Le PCR
مجرد كلام فضفاض .ربما عندما نكون نيام ستصدر قرارات اخرى اننا نحتضر ببطء و نعيش في قاعة الانتظار منذ مدة بدون تواصل مع المسؤولين .الا اناس يقال لهم خبراء وكل منهم في واد .نحن بالنسبة لهم بنك للاصوات خلال فترة الانتخابات فقط .
سبحان الله الا المساجد اثناء صلاتي العشاء والصبح!! الا تغضبون يا مسؤولي الشؤون الاسلامية لله ولو مرة واحدة في حياتكم؟ الا شاهت الوجوه! “ومن يهن الله فما له من مكرم” صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله. عيد مبارك سعيد.
اقول احذري ثم احذري من الوقع فملا تحمد عقباه،نحن لسنا كالدول المتقدمة والشعوب الوعية، لا ننسى انا ننتمي للعالم الثالث !! اقول الاحتراز ثم الاحتراز.(من خاف انجا)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عيد مبارك عليكم أجمعين سائلا المولى عز وجل ان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ، اتمنى من الحكومة المغربية حفظها الله ان تفتح الحدود لمغاربة العالم ، لقد اشتقنا لأسرنا في المغرب كي نحيي صلة الرحم نحن وابنائنا حتى يبقون متشددون ببلدهم الاصل . ليومنا هذا نسمع ونقرأ اشاعات كثيرة منها سلبية وايجابية ، اخواني نعيش ازمة نفسية لأننا نستطيع فقط المجيئ الى بلدنا في العطلة الصيفية. منذ اكثر من سنتين لم نزر البلد ، سلامي عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال المطروح بالنسبة للذين يتهمون الدولة بكونها تحارب الدين باءلغاء التراويح وصلاة العيد أين أنتم فالمساجد فارغة عن بكرة أبيها في صلاة الفجر وباقي الصلوات المفروضة أم أنكم تقرؤون الدين بشكل مقلوب تقدسون النوافل على الفراءض؟؟؟؟؟!!!!.
الغريب من كل هذا هو أنك ءاذا ذهبت ءالى مساجد أروبا أي بلاد الكفر ترى المساجد مملوءة عن اخيرها في صلاة الفجر وكأنها صلاة الجمعة ومن يقول أني ابالغ فليدهب وليصلي صلاة الفجر باءحدى مساجد الجالية العربية في باريس او بروكسيل أو أمستردام وسيندهش بقوة المشهد.
اللهم ارفع علينا الوباء. نتمنى يكون إجراء سريع في فتح الحدود يارب لانو عرفنا معنى السجن والمعانات
حان الوقت لفتح الحدود البحرية والجوية والبرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه , إسبانيا رجعت إلى الحياة الطبيعية , فإذا أراد المغرب أن يكتسب المناعة الجماعية بسرعة والقضاء على كورونا نهائيا فعليه أن يستقبل جميع الملقحين من الجالية ومن الأجانب لكي يختلطوا مع الغير الملقحين من المغاربة ليكتسبوا جميعا المناعة المكتسبة , وإنقاذ السياحة والإقتصاد في نفس الوقت,
جميع الاجراءات غادي تتخفف الا غلق المساجد حينت هي لي فيها كورونا والله المستعان
لأن الشياطين في رمضان تكون محبوسة وكورونا والشياطين لا يجتمعان فلما أطلق سراحهم بنهاية رمضان هربت كورونا الى مكان آخر ولكنها والحمد لله تعبدت وصلت التراويح واعتكفت في المساجد التي أغلقت وخصص لكورونا لتدخلها فقط