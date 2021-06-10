التنسيق مع الرباط يزود مدريد بـ9 آلاف معلومة أمنية حساسة في 3 سنوات

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن السلطات المغربية تقاسمت آلاف المعلومات الأمنية المتعلقة بالهجرة غير النظامية مع السلطات الإسبانية، كما أجهضت آلاف المحاولات الرامية إلى الالتحاق بالضفة الشمالية للمتوسط بهذه الطريقة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.
ووفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة خلال ندوة حول “العلاقات المغربية الإسبانية .. الأزمة والآفاق”، من تنظيم حزب العدالة والتنمية، فإن المغرب تقاسم أكثر من تسعة آلاف معلومة أمنية ذات حساسية كبيرة مع السلطات الأمنية الإسبانية حول الهجرة غير النظامية في السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك في إطار التنسيق القائم بين البلدين.
وبلغ عدد محاولات الهجرة غير النظامية التي أجهضتها المصالح المختصة في المملكة خلال الفترة نفسها أربعة عشر ألف محاولة، وتفكيك أكثر من ثمانية آلاف خلية لتهريب البشر، وإجهاض أكثر من ثمانين محاولة لاختراق الحدود الموجودة مع سبتة المحتلة.
واعتبر العثماني أن سجل المغرب في مجال التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية “حافل ومشرف”، مضيفا: “البعض من جيراننا (في إشارة إلى إسبانيا)، يثيرون على المغرب مسألة التزاماته في ما يخص مكافحة الهجرة السرية، وأؤكد أن المغرب كان دائما ملتزما باتفاقياته”.
وأضاف العثماني، تعليقا على المعلومات المتعلقة بحجم التعاون الأمني من طرف المغرب مع إسبانيا على صعيد مكافحة الهجرة غير النظامية، أن “هذا التعاون الذي يشهد به الجميع يدل على أن المغرب مصمم على أن يفي بالتزاماته في الحال والمستقبل”.
وشدد رئيس الحكومة على أن العلاقات المغربية الإسبانية “علاقات تاريخية، وعلاقات إستراتيجية، ولا يمكن أن تكون العلاقات بين بلدين جارين إلا تاريخية وإستراتيجية”، مضيفا: “هناك تاريخ وجغرافيا مشتركة، ولا يمكن تغيير هذين البعدين؛ ولكن يمكن أن نغير أساليب التعامل فيما بيننا”.
وفيما لا يزال التوتر مخيما على العلاقات بين المغرب وإسبانيا، بعد استقبال هذه الأخيرة لزعيم ميليشيات “البوليساريو”، نبه العثماني مسؤولي إسبانيا إلى ضرورة الحفاظ على المصالح السياسية والأمنية بين البلدين، بقوله: “المصالح السياسية والأمنية أسمى من إغراء الامتيازات أو أي امتيازات أو مزايا اقتصادية”.
وأضاف أن العلاقات بين الرباط ومدريد ظلت تشهد مدا وجزرا لعقود، لكنها تتطور بمعطيات جديدة، إقليمية ودولية ومحلية، مبرزا أن هناك اليوم معطيات كثيرة تغيرت لصالح المغرب؛ ذلك أنه منذ سنتين حدث تحول في إستراتيجية المملكة لمواجهة نزعة الانفصال، ما أثمر نتائج مهمة، من بينها افتتاح أكثر من عشرين دولة القنصليات في الصحراء المغربية، موضحا أن هذه الدول لم تعترف فقط بمغربية الصحراء، بل تفعّل هذا الاعتراف على أرض الواقع.
هداك هو الخير ديالها وفضلت مرتزقة على امن بلادها فلا تنتضر منهم خيرا
الان تنسق مع بن بطوش ليزودها بالمعلومات الأمنية الحساسة
قوة المغرب لا يعرفها الا القليلون وحتى من الداخل
المغرب مضطر للدفاع عن مصالحه ومجبر
ورغم ذلك داءما يبقى مسالماومتسامحا
الرءيس الجزاءري صرح بان المغرب هو من يهاجمنا أين يتجلى الهجوم
من يستقبل جبهة انفصالية ويسلحها لتدمير المغرب
من ينسق مع الإسبان الان.
ستخرج عدة معطيات حساسة للوجود وستعاني اسبانيا ومعهااوروبا كثيرا بتهورهما
على حكماء أوروبا ان يستحضروا ايجابيات وسلبيات المغرب
لانه مع اي تهور فالمغرب سيكشر عن انيابه طبعا لن يدخل في حرب معهم ولكن ستكون هناك ضربات معلم كما يقول المثل
المغرب يتكلم فقط بالأرقام حول المعلومات الاستخبارية التي اوصلها لمدريد. لماذا لا ينشر تقريرا مفصلا عن هذه العمليات وباسماء الأشخاص المعنيين..
لهذا على المغرب أن يكتفي بالاهتمام بأمنه الخاص ويكف عن لعب دور الواشي لفائدة الغير.
إذا كان المغرب قدم معلومات قيمة لفائدة جارته إسبانيا خاصة بالهجرة السرية و تهريب البشر والمخدرات فقدكان يعمل وفق مبدأ المساواة بين الشعبين أما بعد أن استضافت ابراهيم الرخيص بطريقة ملتوية مافيوزية لا تمت بصلة لأعراف الدول الصديقة فقد أظهرت أنها وقعت ضحية ثعبان من الشرق ينفث سمه اينما حل وارتحل. الخاسر الأكبر هي اسبانيا ان شاء الله أما المغرب فبإمكانه نسج علاقات ودية مع مجموعة من الدول بناءا على ثقة المجتمع الدولي في قدراته.
على المسؤولين المغاربة الكف عن التعامل في هذا الميدان مع الاسبان حتى يعرفوا قيمة اسيادهم في المجال المخابراتي، وربما تنفعهم الجزائر ولقيطتها البوليساريو.
كول جدارمية ديالهم و صافي..اسبانيا دولة متطورة و ديمقراطية و ما عندهاش الجهل و الامية لي فالمغرب و ماعندهاش نظام المقدم ..و بدلك هي الخاسر الاكبر من تضرر العلاقات مع نظام استخباراتي كالنظام المغربي الذي يزودها بمعلومات لا تستطيع الحصول عليها فدولة تحترم مواطنيها..
أتساءل عما إذا كانت إسبانيا تشارك معلومات حول مواطنيها المشتبه في قيامهم بأنشطة معينة مع المغرب ، كما يفعل المغرب
علاقة الإسبان بالمغرب علاقة غير متكافئة حسب اعتقادهم بسبب نرجسيتهم وتاريخهم الاستعماري وينتظرون إلى المغرب نظرة استصغار يريدونه أن يقبل بشروطهم رغم أن المغرب يملك عدة مقومات يمكنه أن يرجعها إلى حجمها الطبيعي .ولكن للأسف أننا نفرط في حقوقنا دون ان نعرف السبب ؟ ؟ ؟ ؟
اوقفوا هذا التعاون الأمني مع جارة السوء وهذه المجهودات وظفوها في استتباب الأمن في الداخل حيث أصبحنا نعيش على واقع الذبح والقتل يوميا
نحن لدينا قضية واحدة حساسة هي قضية الصحراء المغربية عليها نموت وعليها نحيا هذا الذي يجب على إسبانيا فهمه . ولو طارت معزة
ناقش البرلمان الأوربي صباح اليوم مشروع قرار حول “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة”تحت ضغط إسباني. وتناول عدد من النواب الأوربيين الكلمة حيث هاجم عدد منهم المغرب , فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوربيا حول أزمة الهجرة وتقاعس الاتحاد الأوربي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية, حيث دافعوا عن الموقف المغربي وحذروا من مغبة تهديد الشراكة المغربية الأوربية مؤكدين على أن الأزمة الدبلوماسية القائمة هي أزمة بين المغرب وإسبانيا ومطالبين بتجنيب الاتحاد الأوربي خطر المجازفة بعلاقته مع المغرب.وأجل البرلمان الأوربي استكمال نقاش هذه القضية إلى وقت لاحق من اليوم دون أن يخضعها للتصويت.
أول مرة كان قراء شي مقال أو خطاب لسيد رائس الحكومة المغربية بحال هذا
في الحقيقة كان خطابآ في محلو ولابس بيه
كان ردآ رائعآ
برافو السي العثماني حتى الو كان هذا التصريح متأخرآ شيؤن ما
اظن ان المغرب استعمل ورقة الهجرة ضد اسبانيا بطريقة ساذجة، مما أثار عليه غضب بلدان الاتحاد الاوربي. و لكن في جميع الأحوال علينا بمواجهة العداء الإسباني مستقبلا بطرق مشروعة و فعالة، هناك عدة ملفات يمكن للمغرب الضغط بها منها الملف الأمني و الهجرة و الاقتصاد و ملف سيدتى و مسلية و الجزر،
المغرب التلميد النجيب للدول الاجنبية والمؤسسات الدولية يساعد الدول الاوربية في القضايا الامنية والارهابية وغير قادر على وقف الاجرام الداخلي دركي لاوربا يحبس المهاجرين الافارقة على الدهاب لاوربا وابناءه يهاجرون المغرب اول من يصادق على المعاهدات الدولية والوحيد الدي يلتزم بها ابناء المغرب ان ارتكبو جريمة خارج المغرب يعاقبون باشد العقوبات اما الاجانب داخل المغرب ان ارتكبو جريمة داخل المغرب سواءا كانو افارقة فانهم لا يعاقبون لكي لا يتهموننا بالعنصرية او اوربيون فان لديهم حصانة بالمغرب او خليجيين فان اموالهم تشفع لهم
تقديم خدمات مجانية للغير لا يدعو للافتخار
اسيدي اش بينا ونينهم .داكشي هو لي ضسرهم علينا .اوروبا هي سبب تخلفنا تنهب ثروتنا وتحتل اراضينا وتنخر عقولنا .ان الاوان بتغيير الاستراتجية الفعالة مع بلدان اسيا مثل الصين وكوريا وتركيا واليابان …
mr elothmani parle toujours pour ne rien dire il parle avec l’éspagne comme si on est obliger de garder leur fontiére ou bien de leur donner des informations sensible sur ce sujet
ce qu’il faut savoire c’est que les éspagnoles n’aiment pas les marocains c’est dans leur génes est il ne changerons jamais il faut que le maroc change sa façon de coopérer avec ces jitans car eux il n’aiment pas les gentilles est ils ont toujours peur des méchant c’est l’histoire est les guerres que la plupart ont pérdue avec le MAROC qui l’ont rendue comme ça
لقد تسرع المغرب في ترك الحدود المتاخمة بسبتة دون مراقبة في 17 ماي الماضي وتدفق آلاف المهاجرين الى سبتة.
وكان بامكان المغرب ان ان يهزم اسبانيا بملف ابراهيم الرخيص المجرم والذي دخل اسبانيا باسم مزور.دون اللجوء الى الهجرة نحو سبتة.مما جعل اسبانيا والاتحاد الاوربي قد تملصوا من السبب الرئيسي الذي هو دخول المجرم الإرهابي الى اسبانيا باسم مزور.
وهذا ما قد يجلب على المغرب تبعات وابعاد قاسية في ملف الصحراء المغربية.و ان يخسر بعدما كان بإمكانه أن ينتصر على اسبانيا في قضية الصحراء المغربية.
لا يستهلون التعاون. ماداموا مستعمرين لي سبتة و مليلية
المغاربة سرعان ما ينسون التاريخ و يتقبلون بالاخر بصدر رحب، في حين الاسبان حقدهم ظل دفينا تجاه المغرب و لا عجب عندما نقرأ في الجرائد تحفظ إسبانيا في اقتناء المغرب للاسلحة و الطائرات المقاتلة من امريكا او فرنسا و أحيانا معارضتها لبعض المشاريع الكبرى او استخدام المغرب للطاقة النووية فبالرغم من العلاقات المتميزة ظاهريا الا انا إسبانيا تريد من المغرب ان يبقى ضعيفا و أن يدخل في دوامة لا متناهية في قضية وحدته الترابية و تابعا و خاضعا… أزمة اليوم بينت بجلاء هذا الحقد الاسباني ربما تعملنا عاطفيا و تلقائيا جراء قضية ابن بطوش الا اننا كنا نفتقد إلى الدبلوماسية و الحكمة و البصيرة لان التسرع جعلنا نسق في الفخ، فخ الجيران الذي حشرنا الله بهم فخ النسيان و التعامل بدون أهداف و نظرة استباقية… المهم ان الدرس قد استوعبناه كل ما علينا أن نستمر في علاقاتنا و أن نقرأ التاريخ جيدا و أن نهتم بتنمية الداخلية و الاعتماد على القدرات الذاتية و الانفتاح على الآخر بحذر و الاخذ منه ما يهمنا و أن ننوع شركاتنا خاصة مع أعداء إسبانيا