المغرب يتبوأ المرتبة الـ66 عالميا في مؤشر استقطاب الشركات الدولية‎

تبوأت المملكة المغربية المرتبة السادسة والستين عالميا من أصل 78 دولة في مؤشر أفضل البلدان لاستضافة مقرات الشركات متعددة الجنسيات لعام 2021، المنشور من قبل المجلة الأمريكية “سي أي أو وورلد”، بعدما تحصّلت على رصيد نقاط إجمالي قدره 43.87.
ويرصد المؤشر سالف الذكر، وفق معطيات المجلة الأمريكية، تصنيف الفواعل من حيث استقطاب الشركات العابرة للقوميات، بالاستناد إلى مجموعة من المعايير الفرعية؛ لعل أبرزها السياسات الضريبية والتجارية، والانفتاح الاقتصادي، والنمو الاقتصادي، والتكلفة المالية، والإطار التشريعي، وحجم الفساد، والاستقرار، والبنى التحتية، وغيرها.
وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة صدارة الترتيب الدولي على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد نيلها للمركز السادس عالميا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي تبوأت المركز الثالث والثلاثين، ثم قطر التي حصلت على المركز الرابع والثلاثين.
وصُنّفت إسرائيل في المركز الخامس والثلاثين عالميا بمنطقة الـMENA، تليها مصر التي جاءت في المركز الثامن والخمسين عالميا، بالإضافة إلى عمان التي حلّت في المرتبة التاسعة والخمسين عالميا، فيما نالت تونس المركز الرابع والستين، ويتبعها المغرب الذي تبوأ المركز السادس والستين عالميا.
وعلى الصعيد الإفريقي، فقد جاءت المملكة المغربية في المرتبة الخامسة، حيث احتلت غانا المرتبة الأولى بـ”القارة السمراء” (المركز الـ51 عالميا)، تليها جنوب إفريقيا (المركز الـ56 عالميا)، فمصر (المركز الـ58 عالميا)، فضلا عن تونس (المركز الـ64 عالميا).
وتفوّقت الدنمارك على جميع البلدان بتحقيقها رصيد نقاط إجمالي يبلغ 71.78، فألمانيا التي حصلت على 68.04 نقط، ثم أستراليا التي حصلت على 67.16 نقطة، بينما آلت المرتبة الرابعة إلى كندا التي حازت على 66.39 نقطة، وكانت المرتبة الخامسة من نصيب سويسرا التي حققت 66.06 نقط.
وأشارت مجلة “سي أي أو وورلد” إلى أن التسهيلات التجارية التي تُمنح للمستثمرين والمؤهلات البشرية كلها عوامل تضطلع بأدوار إستراتيجية في استضافة مقرات الشركات متعددة الجنسيات، بناء على توصيات الخبراء الاقتصاديين العالميين الذين استعانت بهم المجلة الأمريكية، خاصة الذين ينتمون إلى البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
…الاتفاق الثلاثي بين المغرب وامريكا وإسرائيل ، ستتحسن مرتبة المغرب بكثير لان الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء واختيار المملكة شريكا في خطة ازدهار افريقيا سيجعل رؤوس الاموال الدولية امنة مطمئنة على مستقبلها في المنطقة.
هل تحسبون ان المستثمرين عماة؟ إنهم يعلمون جيدا أين يضعون أقدامهم، صور الفياضانات التي أغرقت الدار البيضاء و سقوط المنازل على سكانها و ردائة الخدمات الصحية التي أبانت عنها كورونا، هل سيلقون بأنفسهم إلى التهلكة؟
الجزائر تجدها في ادنى أي ترتيب عالمي ، واظن انها ستحتل المرتبة الاولى عالميا في حقد نظامها على المغرب والكذب وترويجه ، وفبركة الاخبار الزائفة في كل ما يتعلق بالمغرب
المغرب موقعه يؤهله ليكون في مرتبة تركيا. بدل ذاك التصنيف الذي لا يليق الا بدولة جنوب الصحراء
مرتبة متأخرة فمثلا تونس غير مستقرة سيايسا أو أمنيا سبقتنا ومصرغير مستقرة أمنيا كذلك سبقتنا سبب تأخرنا هو حجم الفساد المتزايد ،إنعدام السياسات الضريبية العادلة وحضوع الإطار التشريعي للمزايدات السياسية
يد عاملة رخيصة ومتوفرة لانعدام فرص الشغل منطقة خصبة للهروب من الضرائب وتهريب الاموال زد على ذالك تلويث بيأتنا بالزبل ديالهم اما ما يستفيد المواطن البسيط اسألوا فقط عمال شركة الكابلاج متلا لتعرفوا حقيقة هذه الشركات
الجزائر الأول عالميا في البلا بلا والحقد والحسد والغيرة والتسابق على البطاطس والحليب المجفف