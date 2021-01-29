المغرب يتريث في الترشح لاحتضان نهائيات "كاف"

نفى مصدر مسؤول باتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، التقدم بطلب استضافة المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أو إحداهما، الخاصتين بالموسم الكروي الجاري، وذلك بعد إعلان كل من الاتحاد الجزائري ونظيره المصري رغبتهما في استضافة إحدى المباراتين على الأقل.

وأوضح المصدر ذاته، في تواصل مع “هسبورت”، أنه إلى حدود الساعة، لم يبد اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم أي ردة فعل، عقب فتح الكونفدرالية الإفريقية للعبة، في 18 يناير الجاري، باب الترشح أمام الدول الراغبة في استضافة نهائي كأس “الكاف” المقرر في 10 يوليوز المقبل ونهائي عصبة الأبطال في 17 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، أكد مصدر بجامعة كرة القدم المغربية، في تصريح لـ “هسبورت”، أن الجهاز المشرف على اللعبة بالمغرب لم يقدم بدوره، إلى حدود الساعة، على أي تحرك يخص التقدم بطلب استضافة المباراتين النهائيتين على غرار الموسم الفارط، الذي نجحت فيه المملكة في احتضان نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بملعب مولاي عبد الله بالرباط، كمرشح وحيد.

وما زال أمام الاتحادات الكروية الإفريقية الوقت الكافي للتقدم بطلب استضافة المباراتين النهائيتين للمسابقتين؛ إذ اشترطت “الكاف” التوصل بملف متكامل، يضم أسماء الملاعب المرشحة والتجهيزات الخاصة بملاعب التداريب والتفاصيل الخاصة بالإقامة والضمانات الحكومية والصحية، قبل 26 فبراير المقبل.

وتقدم الاتحاد المصري بطلب للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة الموسم الجاري، في حين راسل الاتحاد الجزائري لكرة لقدم وزارة الشباب والرياضة الجزائرية بغرض الترخيص له باستقبال نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكانت مصر استضافت نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الماضي، بعد أن اختارت “كاف” في وقت سابق ملعب “جابوما” في الكاميرون لاحتضان اللقاء، قبل أن يعتذر الاتحاد الكاميروني بسبب مخاوف من انتشار “فيروس كورونا”، علما أن ملعب “جابوما” دخل في منافسة ثلاثية مع كل من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وملعب رادس في تونس.