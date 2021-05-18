المغرب يتسلم المئات من مخترقي سياج سبتة

المغرب يتسلم المئات من مخترقي سياج سبتة
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:30

أعادت  سلطات ثغر سبتة المحتل إلى الحيز التابع للسيادة المغربية 1500 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسبانية، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في مدريد.

وزير الداخلية في الحكومة المركزية الإسبانية، فرناندو غراندي مارلارسكا، قال في مقابلة مع التلفزيون العمومي: “قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة أمس الاثنين؛ وأعدنا 1500 منهم”.

إسبانيا المغرب الهجرة غير النظامية سبتة المحتلة

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‫تعليقات الزوار

20
  • محمد تشيكو
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:39

    للاسف المغرب يتاجر بشعبه من اجل دريهمات معدودات، استفز اسبانيا بشعبه و في الاخير استقبلهم من عندها بالأصفاد،

    -24
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  • وعليكم السلام
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:39

    إنتضرو 40مليون مغربي لهجرة جماعية ها الحجر بلا صحي فين وصلنا

    -20
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  • youssefdammou
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:39

    لتتعلم اسبانيا إحترام الدول دات السيادة مثل المملكة المغربية العظمى … هذه قرصة أذن من المغرب لإسبانيا والقادم أدهى وأمر

    27
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  • MOUISSA
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:47

    تحية السلطات الإسبانية و بإدن الله يتم إعادة ما تبقى من الحراكة خاصة المغاربة و الشئ المضحك في بعض الفيديوهات أصحابها يتحدون كأنهم يعلقون على مباراة في كرة القدم و لعبوا فيها دور المصدومين و يتساءلون أين الدولة فجاء الرد سريعا هم شاركوا في كاميرا خفية و عادوا أدراجهم

    -41
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  • عبده/ الرباط
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:48

    لن يعجب كلامي البعض… و لكن ما فعله هؤلاء الأشخاص يعتبر عملا صبيانيا و فعلا غير قانوني…. فهل يعقل أن تقبل سبتة آالاف العاطلين في حين أنها تعاني من البطالة و الركود الاقتصادي ؟؟؟ و سؤالي أين كانت القوات الأمنية لمنع وقوع هذه المهزلة ؟؟؟

    -4
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  • طارق بن زياد
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:49

    للتوضيح فهؤلاء الستة آلاف أرادو فقط تحرير ثغر سبتة من أيدي المحتل الإسباني و ليس شيء آخر ههههه

    14
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  • hakimi inter
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:50

    لك الله يا وطني. حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
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  • nabil
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:51

    هههه يدخلو ليكوم غير 4500 فكل نهار الله يجعل البركة

    10
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  • Al mohalil
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:53

    في الحقيقة لم افهم كيف اعادوهم ولما اعادوهم الى المغرب ؟ وبهده السهولة وبدون اجراءات احترازية ووقاءية

    8
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  • من الشرق
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:55

    لم ولن أصفق لهكذا شيء … تمكن 6000 مغربي من الدخول الى سبتة مرتبط بشكل مباشر بالخلاف بين المغرب واسبانيا حول رئيس البوليساريو المتواجد في اسبانيا. يا عيب، يااااا حسرة على المغرب الذي يستعمل معاناة شعبه كسلاح يهدد به اسبانيا و اوروبا. هكذا تصرف سينقلب على المغرب، فقد بلغ الانزعاج درجات غير مسبوقة في اسبانيا. أنا متأكد ان هكذا تصرفات ستساعد الاحزاب اليمينية المتطرفة في الصعود الى الحكم بإسبانيا وهذا سيؤدي الى كارثة للمغرب.

    رحم الله امرء عرف قدر نفسه … المغرب يتفشخر وكانه قوة عسكرية واقتصادية عظمى، ياااااا وطني لك الله

    -3
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  • Hamza
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 09:58

    ‏‎ارى في الأمر سبب للإستقالة فورية للحكومة المغربية كيف يعقل ان يعبر 1500 مراهق الى الضفة الأخري في عز السنة الدراسية؟ الأطفال اصبحو ورقة تلعب بها الحكومة المغربية.
    نعم للضغط على اسبانيا لكن ليس باستعمال شباب الغد.

    1
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  • لفريط
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:02

    هادي هي ديال بضاعتكم ردت اليكم ……..في انتضار الهروب الكبير .

    2
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  • هشام
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:05

    يجب إعادة نظر في إتفاقية إعادة مهاجرين غير شرعيين للمغرب . كبرها تصغار

    2
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  • مواطنة 1
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:07

    هذه فقط قرصة اذن من المغرب لاسبانيا خاصة ولبعض الدول الاروبية عموما ، المغرب ليس دركيا يسهر على راحتهم . الدق تم !

    6
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  • زهير
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:11

    كان على المغرب رفض استلامهم. على المحتل إعادتهم إلى دولهم وليس إلى المغرب

    4
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  • rme1974
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:11

    ces jeunes veulent libérer sabta. comme le sahara. ils sont partis à la nage .c est almassira 2021

    1
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  • خايبا للتعاويدا گاع
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:14

    على هذا الحال ستنظم قافلة مسيرة عودة طويلة خايبا للتعاويدا

    -1
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  • إلى المسمى Mouissa
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:21

    ردا على تعليق المسمى
    أنت فعلا نموذج للحقد والكراهية وحب النصارى الذين طردوا المسلمين من الأندلس وقتلوا وذبحوا واستباحوا الأعراض تعتز بهم وتفضلهم وتنصرهم على جيرانك المغاربة الذين مهما قيل أو يقال فهم مسلمين موحدين يؤمنون بالله ورسوله وقدموا الكثير لنصرة المسلمين في الأندلس ونشر الإسلام في دول إفريقية عديدة

    0
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  • كمال
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:24

    ماذا عسانا ان نقول على الذين لا يعرفون للكرامه وعزه النفس معنى.
    يتهافتون سباحه على الاسبان معرضين حياتهم للخطر متسولين قطعه خبز ولو يابسه. والمشاهد المخجله يتناقلها بالصوت والصورة الإعلام الاسباني الى العالم باسره
    يالها من شوهه كبرى.
    وديرو الشان لراسكم اراكم كتحشمونا كي العاده قدام العالم باسره.

    0
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  • رحال
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:24

    إلا ما نجحوش البارح.. يعاودو المحاولة ليوم.. وهكذا

    0
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