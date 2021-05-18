المغرب يتسلم المئات من مخترقي سياج سبتة

أعادت سلطات ثغر سبتة المحتل إلى الحيز التابع للسيادة المغربية 1500 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسبانية، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في مدريد.

وزير الداخلية في الحكومة المركزية الإسبانية، فرناندو غراندي مارلارسكا، قال في مقابلة مع التلفزيون العمومي: “قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة أمس الاثنين؛ وأعدنا 1500 منهم”.