المغرب يتسلم نصف مليون جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" ضد الجائحة

تسلم المغرب، اليوم الأحد، شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لـ”فيروس كورونا”.
وأكد مصدر من اللجنة العلمية للتلقيح بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد الجرعات التي وصلت اليوم من الصين هو 500 ألف.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الجرعات التي حصل عليها المغرب وصلت 8.5 ملايين جرعة بين لقاحي “سينوفارم” و”أسترازينيكا”.
كما أشار المتحدث إلى أن السلطات الصينية تفضل إرسال جرعات قليلة في كل مرة؛ بالنظر إلى استمرار الطلب العالمي على اللقاح المضاد للجائحة.
وذكرت وزارة الصحة، في إحصائياتها المنشورة أمس السبت، أن عدد الذين تلقوا الحقنة الأولى يناهز 3.9 ملايين شخص، أما الحقنة الثانية فقد استفاد منها 578.492 شخصا.
وأشادت منظمة الصحة العالمية، عبر فرعها بالمغرب، بتمركز المملكة ضمن الدول العشر الأولى التي أكملت بنجاح تحدي التطعيم ضد فيروس كورونا التاجي.
أضن ان إجمالي الجرعات هو 7,5 مليون و ليس 8,5.
صراحه هذا بفضل شخصيه الملك محمد السادس التي يتمتع بها خارج البلاد
500mille divise par2 c est destiné pour 250miile donc on va la finir en 2jour! J espere que asstrazelinica nous envoi une quantité suffisante pour ne pas entrer dans le stokes de vaccin de 2mz dose
المغرب بحاجة لشراء لقاحات من الولايات المتحدة الأمريكية johoson and johnson لأن الصين لن تقدم اللقاحات في الوقت المحدد
سلام ومرحبا.خيرا ان شاء الله….هذا من فضل الله وفضل جهود رجال المملكة.في النوازل يظهر معدن الرجال…رجال ونساء كل من موقعه…..المهم المغرب من 10 في العالم ..تصنيف سيبقى في التاريخ…….
بعض الدول البترولية….والنيف…الفارغ…الخاوي….اين وصلت هههه هل تصدق عليها احد…..ام لا زالت تنتظر هي و ضيفها بوزبال….
المهم سنبدأ بالتصدير انشاءالله اواخر ابريل….مرحبا بكم .
China must honour its contract.
They should send us millions of doses instead of thousands.
We were among the first to make a contract with China. We also participated in the trials.
Now China instead of honouring its contract, it is now donating covid vaccines to other countries to build its tarnished image.
Shame on you China. Honor your contracts first
الحمد لله ربي العالمين ، بالتوفيق إن شاء الله
وماذا عن أخبار عسكر الجزائر أين وصل بتلقيح الشعب الجزائري الشقيق ؟ أنا خائف من أن يكون المغرب سبب له أي مشكلة كما جرت العادة دائما
وفين هاد الشينوا لي الزبالة ديال بلادهم معمرين بيها المغرب جاو فهاد الجاءحة امعقلوش علينا ياله مليون ونصف جرعة الله اعطيهم الصحة
لقاح سينوفارم غير صالح فعالية لقاح سينوفارم تصل الى 50%،
في المائة بحسب تصريحات الشركة المصنعة بينما تصل نسبة فاعلية لقاح سينوفارم إلى 86 في المائة بحسب تصريحات وزارة الصحة الإماراتية بعد
صاحب التعليق رقم واحد لا يعرف ان المغرب تلقى الاسبوع الماضي مليون جرعة من سينوفارم
نصف مليون جرعة في كل رحلة الى الصين،أضن ان الكيروزين الذي تستهلكه الطائرة في كل رحلة لجلب هذا النصف مليون لقاح من الصين اغلى من اللقاح نفسه،على المغرب ان ينضر الى جهة أمريكا لعل وعسى أن تزودنا بلقاح جنسون فهو فعال كذلك وأرخص بدل إنتضار صدقات الصين التي لم تلتزم بوعودها.
هناك دول بترولية مجموع مع حصلت عليه حتى اليوم هو 150 الف جرعة. بينما المغرب ماشاء الله تصله اللقاحات بمعدل مليون جرعة كل اسبوع .
وافينك الجزاير… لاطير يطير ولا حقنة تسير…
نظرا لانني قمت ببعض البحث وجدت ان احد الاشخاص اتصل بطبيب على المباشر وقال له ان والده توفي بعد ايام من تلقيه اللقاح . قد تكون هذه الرواية ضعيفة لانني تلقيت هذا الخبر في الويب. لكن:
اليوم احد افراد عائلتي يذهب للطبيب وتخبره احدى المريضات هناك ان زوجها طريح الفراش منذ أخذه للجرعة الثانية وهو لا يزال على حالته تلك بين حمى وأوجاع بالراس والجسم لمدة 10 ايام.
في كوريا الجنوبية توفي شخصين بعد تلقيهم للقاح استرازنيكا احدهما أصيب بتسمم في الدم والاخر اصيب بنوبات قلبية متكررة أودت بهما الى الوفاة.
لا نقول هذا لخلق الرعب ولكن الدولة متسترة عن حالات كثيرة تعاني من اعراض وبعض الحالات قد توفيت بالفعل.
المغرب ولله الحمد ، يتخطى هذه الجائحة تدريجيا ، ونأمل أن لايأتي شهر الصيام ، الذي هو شهر الغفران ، حتى يسمح لرواد المساجد ، بإقامة صلاة التهجد التي هي صلاة التراويح ، في المساجد ، وأيضا السماح ، ولو بساعة واحدة بتناول فنجان من البن بالمقاهي المخصصة للمشروبات التي تقضي نهارها مغلقة لأجل تصفية بلعوم ، وتقوية للعابد .
الصين لا يجب الاعتماد عليها والتقة فيها لأنها لم توفي بوعودها تزودنا بالكمية المطلوبة في الوقت المحدد، يعني تزويد بالتقسيط ومن جهة أخرى إنتاج التلقيح في المغرب لصالح أفريقيا كما وعدتنا كما فعلت إنجلترا بالترخيص للهند بانتاج التلقيح البريطاني السويدي، يجب مستقبلا الاعتماد على النفس،
ايوا ارسلو هذه الجرعات الي زامبيا والكوت ديفوار والغابون، حبيث -راكوم٦٥ لقجتو اعين الدولة اللي فيهم فايدة والمغاربة بالبطاقة فقط اتركوم منهم للفيروس