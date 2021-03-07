المغرب يتسلم نصف مليون جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" ضد الجائحة

تسلم المغرب، اليوم الأحد، شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لـ”فيروس كورونا”.

وأكد مصدر من اللجنة العلمية للتلقيح بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد الجرعات التي وصلت اليوم من الصين هو 500 ألف.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الجرعات التي حصل عليها المغرب وصلت 8.5 ملايين جرعة بين لقاحي “سينوفارم” و”أسترازينيكا”.

كما أشار المتحدث إلى أن السلطات الصينية تفضل إرسال جرعات قليلة في كل مرة؛ بالنظر إلى استمرار الطلب العالمي على اللقاح المضاد للجائحة.

وذكرت وزارة الصحة، في إحصائياتها المنشورة أمس السبت، أن عدد الذين تلقوا الحقنة الأولى يناهز 3.9 ملايين شخص، أما الحقنة الثانية فقد استفاد منها 578.492 شخصا.

وأشادت منظمة الصحة العالمية، عبر فرعها بالمغرب، بتمركز المملكة ضمن الدول العشر الأولى التي أكملت بنجاح تحدي التطعيم ضد فيروس كورونا التاجي.