المغرب يتشبث بتسوية قضية الصحراء ويطالب الأوروبيّين بـ"ركوب القطار"

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاتحاد الأوروبي إلى “الخروج من منطقة الراحة الخاصة به ودعم الدينامية الإيجابية الجارية في الصحراء المغربية”.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة أوروبا، حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بـتطور طبيعي للموقف الأمريكي.
وذكر المسؤول الحكومي أن الولايات المتحدة، منذ سنة 2007، تعتبر أن “مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساسا جادا وواقعيا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”.
كما فسر ناصر بوريطة العرض المغربي للتسوية، ضمن الجواب نفسه، بقوله إنه “عندما نقول الحكم الذاتي، فلا أظن أن هناك حكما ذاتيا خارج السيادة”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الموقف يعزز من فرص التوصل إلى حل نهائي، مسجلا أن المغرب مستعد للالتزام بمسلسل من هذا القبيل، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء في إطار مبادرته للحكم الذاتي”.
وذكر ناصر بوريطة، في هذا الصدد، بأن 42 دولة قامت، عند متم شهر يناير الماضي، بدعم هذه المقاربة، موضحا: “الأمر لا يتعلق بموقف معزول، لكن بتوجه على مستوى المجتمع الدولي”.
وفي هذا السياق دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة به، وأكد أنه “يكفي أن تخرج أوروبا من منطقة راحتها وتدعم هذا التوجه الدولي”.
“العملية راوحت مكانها على مدى سنوات، واليوم هناك توجه ينبثق، وهو ما ينبغي على الاتحاد الأوروبي تبنيه”، يردف ناصر بوريطة.
وأكد المسؤول، في نفس السياق، أن أوروبا في حاجة إلى منطقة للساحل والصحراء مستقرة وآمنة، مسجلا أن هذه الأماني يمكن أن تظل جامدة في حال عدم وجود التزام.
وفي الأخير تساءل ناصر بوريطة: اليوم سينطلق القطار، فهل ستظل أوروبا سلبية أو أنها ستساهم في هذه الدينامية؟”.
السيد بوريطة هو رجل المرحلة بامتياز،الله يعطيه الصحة .
بششاخخخ….هاد ناصر بوريطة الله. يعطيه الصحة ديبلوماسي من الطراز الرفيع تحية من هاد المنبر
ياريت لو ركب المغرب في قطار السريع واصبح مثلهم في الديمقراطية والاقتصاد والحقوق والعدالة
سوف ينفجر تبون رئيس الخرائر من الفقصة ، مات وتعوق جميع رؤسائهم بسبب الصحراء ، والغريب العجيب يكذبون على شعبهم المغلوب على أمرهم يقولون لهم كل يوم المروك تلقى صفعة المخزن في ورطة لقد صفعنا المغرب حكامهم الكهلة عندهم عقلية قديمة قدم الديناصور لا يعلمون أنه يوجد هناك إنترنيت بزر واحد يمكنك معرفة كل شيء ، المهم حاول عليهم يالسي بوريطة رآك غادي تسكت لهم القلب واش محرشينك عليهم هاهاهاهاها أتمنى أن تصبح العيون هي عاصمة المغرب الإدارية لكي تكمل الفرحة شكرًا السي بوريطة الأسد المغربي راني غير احشمت منك أما نقول لك بروطهم تبرويط يابوريطة هاهاهاها
كان على المغرب ان يتخد هذه الخطوة قبل انتهاء ولاية ترامب .
كونه لديه القوة في الضغط على الدول والاتحاد الاوروبي حتى في العلن وامام الرأي العام .
و إذا لم يركب الأوروبيين القطار و خصوصا ماما فرنسا المنافقة فليخرجها المغرب و لديدخل لالها بريطانيا و بجانبها لالاتهوم جميع أمريكا… و ليطلق بعض الموجات من المهاجرين السريين من دول جنوب الصحراء من سواحله و هذا كفيل بجعل الأوروبيين يهرولون نحو القطار لا فقط ركوبه … يجب وقف سياسة حلو حلو و نهج سياسة مسوس مسوس …
الصحراء مغربية رغم كيد الجيران نحن في صحرائنا والصحراء جزء من وطننا الحبيب تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله وأيده ومع لحمة الشعب المغربي حول القضية المفتعلة نحن الان في الطريق الصحيح لحلها ان شاء الله تعالى
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطلع على الاتفاقيات التاريخية بين المغرب وأوروبا التي وقعها الأجداد من أجل المواطن الأوروبي ومنها الاتفاقية المغربية البريطانية لسنة 1856 والمغربية الإسبانية لسنة 1861 وغيرها وهي التي لن ينساها التاريخ
الصحراء مغربية و الى الأبد. بالنسبة للحل المقترح من المملكه هو الحكم الذاتي أقول أن هذآ عرض سخي من المغرب و كأن سخيا جدآ لأن الأرض مغريبة و لسنا مجبرين على الحكم الذاتي. أما وقد طرح المغرب هذآ الحل فيجب أن لا ببقى العرض مفتوحا في الزمان. يحب تحديد سقف زمني للحكم الذاتي . وفي كل الأحوال الصحراء مغربية.
و المشكل الكبير هو أن الجزائر لن ترضى على أي حل خارج حلمها بتقزيم المغرب و خلق ولاية تابعة لها في خاصرة المملكة. وفي المقابل هذآ الحلم لن يتحقق ولو قامت حرب طاحنة بيننا والجزائر و لتعلم الجزائر ان المملكة رابحة في كل الحالات. الحرب لا نطلبها ولكن مستعدون لها لأن المغرب تاريخيا هو شمال افريقيا وسيبقى كذلك أسد شمال افريقيا.
أروبا تستنزف خيرات وثروات لمغرب… وتضغط علينا بتمربر قرارت واملات لضرب الدين الإسلامي وتحطيم معنويات الرجل المغربي وزبادات الهمجي في ضرائب وتامين وكل مواد لغدائيه وجعل من لفلاحه واسماك المغربيه تحت امارتهم نعم أروبا والغرب يهمهم ان يبق الوضع ماعليه لنكون عبيذا لهم لو كانت فرنسا وإسبانيا او أروبا او أمريكا صادقين ماتركو جزائر تتعنت ونفصالي بزباليو يركبون على اقضيه ليجنو أموال من خونه ومن حكام دزاير…بعد تجويع مواطنيهم نقطه ثانيه التي اتطرق إليها اينهم الدين كانو يحرضون على مقاطعه حليب سنترال 50سنتم تركو شركة. حليب جوده تبورد لم تخفظ ثمن منتجوه وفرق هد ايتوردت اطنان من لغيره مكان حليب البقر مما جعل 187الف فلاح مغربي يرمي حليبه يعني قضيه فيه انا تطاحن سياسي بين بنكران واخنوش ام لمستهلك المغربي هلكاتو حكومة. لبجدا بزيادات في ثمن لغروال اشطر كهرما ضرائب تأمين وضغط عل شارع ليرذخ لمؤامرت حزب طغات ا حوالي 10اشهر ومغربي يعاني من توقف مدخوله وزيدينه بزيادات أين كتائب لبجدي الاكترونيه يسخرون لتحريض عل مقولات واحزاب علاش زيت تزات فيه 10دراهم مواد لغدائيه شاي زيوت توابل تضاعف تمنها ال 10اضعاف..
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها, واذا كانت اي مشاورات وليس تفاوض يجب ان يكون مع الجزائر البلد الذي خلق المشكل ويكون على أساس ان الصحراء هي الأقاليم الجنوبية للمغرب.
تحياتي وتقديري السيد البطل ناصر بوريطا 10 من امتلاك نكون ضمن الدول العظمى القيادة تصنع القائد وليس العكس
الجزائر الفرنسية ما هي إلا دُمية لزرع الفتنة في شمال إفريقيا عن طريق الإرهاب والإبتزاز ، والحل يكمن في يد فرنسا الإستعمارية المنافقة لرفع يدها عن المنطقة وهذا لا يتأتى إلا عن طريق التوازنات الإستراتيجية بين المغرب الأمريكان وروسيا والصين لسحب البساط من تحت فرنسا ، أما الإتفاق الثلاثي الذي قام به المغرب أخيرا يدخل في هذا السياق وهو ما شكل ضربة قاسمة وعرى عورة ونفاق فرنسا وإسبانيا ، أوروبا ترى في المغرب عُمقها الإستراتجي وفي نفس الوقت تهديدا حقيقيا لمجالها الحيوي ولهذا لا يرغبون في مغرب مُتحرر من جميع القيود الإقتصادية والسياسية والجغرافية وبالتالي تراهم يرسمون للغرب حدودا لا يمكن تجاوزها والدليل فتُات الإمتيازات الإقتصادية التي يمنحوننا إياها ظاهريا وما هي في الحقيقة الباطنية إلا ربط ولجم للإقلاع الإقتصادي الحقيقي الوطني المستقل والمتحكم فيه لكي لا يكون تابعا للتجادبات السياسية الخارجية ، سياسة فرق تسد الأوروبية للأسف نجحت في منطقتنا
نتمنى لهذا القطار ان يركب فيه شعوب المنطقة العربية ( المغاربية)ان شاء الله وبدون غرباء
من رأيي الشخصي أن يتريث المغرب لعشر سنوات أخرى.
بعد عشر سنوات سيقل ضمأ العالم على النفط. استهلاك النفط لن يتوقف ولكن سيقل بكمية هائلة. في هاته المدة سيبذر الأميين حاملي الكلاشنيكوف بالثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية ماتبقى لهم من بترودولار سايب على مرتزقتهم وبعدها سيصحح مسار التاريخ بعد خطأ ضربة المروحة.
مادام الصحراء مغربية كما تقولون
لم تستعطفون اوروبا و ترامب و دويلات مجهرية في افريقيا و اخرى مطبعة خليجية لاعطائكم ما هو لكم كما تزعمون
واحد يذكر الاوروبيين بالاتفاقات التجارية و الماطيشة و الاخر يذكر اوربا باتفاق الصيد الذي منحه المغرب مجانا لنهب ثروات الصحراء
و اخر يذكر الجزائر ان المغرب أسد افريقيا مع ان الجزائر لا تعيره اهتمام و تعلم ان الكلاب التي تنبح لا تعض
– فكرة السيد وزير الخارجية و التعاون الافريقي والجالية المقيمة بالخارج في محله ، انه منطق واضح لا يقبل التأويل ، ادا كان الاتحاد الاوروبي يفضل مصلحة افريقيا السلمية تحت الشعار التنمية و التعاون بين القارات بشكل عملي وواقعي كما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الافريقية ،فعليه ان يكون واضحا وواقعيا ، ان مصلحة الاتحاد الاوروبي تكمن في المساهمة الشجاعة لحل المشاكل وليس لعب دور المتفرج السلبي لمصلحة افريقيا ، ولعل الكثير من المنابر الصحافية الاروبية ، نبهت بان الدول الأوروبية عليها ان تلعب دورها التاريخي و السياسي الايجابي قبل فوات الاوان ، تحية تقدير واحترام للسيد معالي الوزير : على مخاطبة الدول الأوروبية _ بان لا تستمتع اكثر بقطب الراحة ، لان دلك متعب لدول أوروبا ، ويحمل مشاكل كثيرة لدول أوروبا وخصوصا مشكل الهجرة … عدم نهج الوضوح سيفيد بان اروبا لا ترغب في مصلحة افريقيا ككل …!!!
C’est le langage qu’il faut tenir devant les Européens qui ne veulent pas de transparence surtout que la France et l’Espagne sont la cause de tout ce malheur causé au Maroc avec toutes les retombés négatives sur son développement.
Il faut bien que l’Europe sorte de son mimétisme
الأمم المتحدة لاتعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية،ماشي حيت ترامب اعتارف مقابل الإعتراف بالدولة الصهيونية العنصرية را العالم هيتبعو.فرنسا فقط من تساند وجود المغرب هناك وعليها أن تكون محايدة بين الطرفين.
لماذا يخاف حكام المغرب من إجراء إستفتاء? ملايير ضرائب مغاربة صرفت هناك ولازالت وماذا ربح شعيبة غير الفقر
_ تدخلكم السيد الوزير اكثر من رائع ،،،، عاش الملك …عاش الملك …عاش الملك …
على الأوروبيين الإسراع في ركوب القطار فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، وعلى جنرالات السوء الإسراع في ركوب القطار للالتحاق بوطنهم الأم فرنسا