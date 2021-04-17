المغرب يتطلع إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي لحلحلة ملف نزاع الصحراء

من المنتظر أن تناقش قضية الصحراء المغربية في 21 أبريل المقبل على طاولة مجلس الأمن، في اجتماع يأتي عقب عدد من المتغيرات التي عرفتها القضية، أهمها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وافتتاح عدد من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للبلاد.
وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن الأنظار ستتجه الأسبوع المقبل نحو اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء وبعثة “المينورسو”، مردفا: “يتطلع المغرب أن يساهم هذا الاجتماع في تعزيز الدينامية الإيجابية التي يشهدها هذا الملف، في أفق الحل الشامل والنهائي”.
وقال بلوان، ضمن حديث مع هسبريس، إنه “بغض النظر عن السياقات الاستثنائية التي تمر منها قضية الصحراء، سيكون جدول الأعمال عاديا، ولن يخرج عن الدعوة إلى مفاوضات بين الأطراف، وتعيين مبعوث أممي جديد؛ بالإضافة إلى بحث الوضع الميداني المرتبط بوقف إطلاق النار”.
وتابع المتحدث ذاته: “إذن ينعقد مجلس الأمن في ظروف معقدة ميدانيا، سرعت فيها الجزائر من مناوراتها العدائية ضد المغرب، وهو ما يطرح أمام جلسة المجلس مجموعة من التحديات التي تعيق الوصول إلى حل وسط ينهي القضية، في إطار السيادة المغربية”.
كما أكد بلوان أن من التحديات البنيوية التي تواجه تشكيلة مجلس الأمن أنه “لا يمكن أن يصل إلى الإجماع أو الحسم بحكم التجاذبات بين الدول الدائمة وغير الدائمة، حسب التحالفات والمصالح المتداخلة”.
أما أبرز التحديات التي تواجه القوى الكبرى الداعمة للمغرب في مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فهي حسب الخبير ذاته أنها “ستكون أمام امتحان حقيقي للتعبير صراحة عن دعم خطة الحكم الذاتي والدفع نحو وضع الحل النهائي”، وأضاف: “أما التحدي الذي تشكله الجزائر فهو أنها جعلت من دعم الجبهة الانفصالية عقيدة للدبلوماسية الجزائرية، إن لم تكن سبب وجودها، وذلك بتسخير أموال الشعب الجزائري في الترويج للجمهورية المزعومة في المحافل الدولية، وخاصة في أروقة مجلس الأمن”.
وتحدث بلوان أيضا عن التحديات أمام الدبلوماسية المغربية التي يجب أن تستثمر في النجاحات والاختراقات على الأرض، وإقناع المنتظم الدولي ومجلس الأمن بأن المعني الحقيقي بالتفاوض هي دولة الجزائر، كطرف مباشر في النزاع ميدانيا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا.
ما دامت كراكيز العسكر الحاكم في الجزائر على رأس السلطة فإن مسلسل حل نهائي لمشكل الصحراء المغربية سيتطلب بعد الانتظار إلى حين تنحي السلطة الحاكمة في الجزائر حاليا عن الحكم عاجلا أم آجلا بفعل نبض الشارع الجزائري للحرية.
الحل هو الاستعداد جيدا سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا ضد أعداء الوحدة الترابية للمغرب اي النظام البخروبي الكبراني والتدخل مباشرة وعلنية في شونهم الداخلية كما يفعلون حتى نحن نساعد الشعوب في تقرير مصيرها بالاعتراف بحق الشعب القبائلي وحق الشعب الصحراوي الطوارقي الصحراء الوسطى وحق الشعب الصحراوي لغرداية ولمزاب الصحراء الوسطى الجنوبية وحق الشعب الصحراوي للصحراء الشرقية المغربية وحق الشعب الصحراوي للصحراء الجنوبية ودعم الشعب الجزائري واستقبال المعارضين لأية دولة كانت هي ضد مصالح المغرب لانه لا يحب رفع من الحسابات حربا مباشرة مع بنو خرخر وجه الشر لا قدر الله كما يجب وضع زمن محدد لسحب مقترح الحكم الداتي لانه لا يمكن أن يستمر الوضع هاكدا لمدة خمسين سنة أخرى لان هادا الوضع يقتات عليه الأعداء كما الأصدقاء وعلى حساب الطرفين و الشعبين ولا يمكن أن نستمر الخراير ومرتزقتهم في رفض المبعوتين الامممين ولا يضنون ان المغرب سوف يتخلى عن أراضيه باي تمن كان ونحن مستعدين للدفاع عن بلادنا وشعبنا ومصالحنا حتى آخر رمق
إدا لم يستطع مجلس الأمن حلحلة نزاع مفتعل معالم نشأته وأسبابها واضحة مند البداية فلن يستطيع حل أي نزاع آخر في هذا العالم
نحن في صحراءنا وصحراءنا في مغربها ؛ والبول زباليو شان داخلي خرخوري ولا دخل لنا فيه وعلى العصابة الفرقوشية تدبر امر ما صنعته ولتتحمل مسؤولية اختلاقها وحدود ارضنا مقدسة وشعارنا تتعدى حدودك ينتهي وجودك وكل من اراد تذكرة مستعجلة الى جهنم فليقترب من حدودنا. وانتهينا وكان على الفراقشية الهمج الالتفاتة الى الشعب المقهور حامل شعار مدنية وليس عسكرية وتوفير السميد الحليب والزيت والخضر والسردين والماء الشروب والغاز و ،،،،،، بدل ان تحشر انفها فيما هو بعيد عنها وان تكف من مطاردة خيط الدخان
مادخل مجلس الأمن إذا كانت الصحراء مغربية ؟؟؟
وهل توجد أراضي محررة يسيطر عليها بوليساريو صحيح واعتراف بها الأمم المتحدة وتهدد جزاير بخلق دولة صحراوية موقتة داخل أراضي محررة هل هذا صحيح وفي خريطة عالم واضحة
اقول لجكام الجزاءر العسكريين قبح الله سعيكم يا جيران السوء.
النقاش الفعلي للوضع النهائي سيكون لما يتخلص الشعب الجزائري من العصابة عدوة الشعوب. هذا الشعب الذي اعطى العالم اجمع درسا في حضارية التظاهر و سلميته و كيفية افشال جميع اشكال محاولات النسف التي قام بها العسكر.
فرغم ان النظام القائم في في عزلة ذاخلية و خارجية تراه يكثف من حملاته و دسائسه ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. بل و يعرض الجزائر للبيع مقابل استمرار التوتر في المنطقة و بقاء “الحصاة البوخروبية في حذاء المغرب”. و ما يزيد العصابة اصرارا موقف الشعب الجزائري من نزاع الصحراء و الذي يعتبره شماعة يعلق عليها ما يريد و يبرر بها استعداء المغرب.
زوال العصابة يعني انتهاء تلقائي للخلاف رغم محاولات اقحام موريتانيا في الخلاف من جديد بعد ان انسحبت رسميا و هي محاولة فاشلة بطبيعة الحال.
مدنية ماشي عسكرية
نحن مع الحق وليس الا الحق ان تتركوا الشعوب تعبر عن قناعاتها.وتعيش.في سلام
حان الوقت لحل هاته المشكلة بشكل نهائي, و لتعترف الأمم المتحدة أن ميليشيات تندوف الإرهابية هي جزائرية، و أن المغرب هو سيد أرضه في الصحراء.
منطقة جنوب الصحراء و الساحل متوترة للغاية، مما يعطل بشكل تام تنمية إفريقيا الغربية، و مشكل البوليساريو يزيد من توتر المنطقة، في حين 500 ألف صحراوي يعيشون في بلدهم المغرب، و ما لا يزيد عن 10 آلاف محتجزين في تندوف.
ان الجزائر ولقيطتها بوزبال لن يهدأ لهم بال الا عندما يعين لهم مجلس الأمن العمارة مبعوثا للأمم المتحدة هههههههههههه في الصحراء المغربية الدق تم والراية فرفرات في الكركرات طز عليكم يا كبرانات ماما فرنسا تديوا غير لقل… حاشاكم اخواني القرا
لولا دعمها لمرتزقة البوليزاريو لما سمع العالم بدولة اسمها ” الجزائر”
سينعقد مجلس الأمن ولن تتغير مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية . وستتم المطالبة بالاسراع بتعيين شخصية متوافق عليها لتقريب وجهات النظر. و َسيتم تجديد دور المينورسو.
وستبقى الصحراء مغربية وستظل دويلة – عمرها أقل من ستين سنة – على حقدها وكرهها للمغرب مادامت عصابة العسكر تفرض نظامها الفاشي.وما يأسف له هو معاناة الشعب الجزائري من نقص المواد الغذائية الضرورية كالحليب والسميد ومشتقاتهما والخضر والفواكه والزيت والخبز و و و
وسيستمر المغرب في تنمية مناطقه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا و و و من وجدة إلى الناظور ثم طنجة وعبر الساحل الاطلنتي إلى الداخلة وانتهاء بالكويرة
فرنسا لن تقبل بأي حل .تريد هذا النزاع أن يستمر إلى الأبد .لأنها تحلب من جميع أطراف النزاع .
أتساءل ما الفائدة من طلب التفاوض مع الجزائر؟ و على ماذا نتفاوض؟هلى على أرضنا؟إظهار الجزائر طرفا فالتفاوض لا. يجب أن نشتكي لدى الأمم المتحدة نم الجزائرجارا معتديا، محرضا ، متدخلا في شؤوننا، خلق و يرتزق بأبناء الصحراء لمصالح و عداء للمغرب. لا نطلب التفاوض مع لا لا لا لا. لا حل ما دامت الجزائر واضعة اليد على أبناء الصحراء. يجب الخروج بوضوح أمام المنتظم الدولي.
كل العالم صغيره قبل كبيره يعلمون ان الجزاءر هي المعني الأول بالموضوع ورغم ذلك لايريد ون الإقرار بذلك مباشرة. فإذا كانت الجزاءر ترفع من وتيرة عداءها للمغرب فعلى المغرب من الرفع من وتيرة فتح المزيد من القنصليات حتى أضعاف خزينة الجنيرالات واصابتها بالشلل
و حتى الجزائر لماذا سنتفاوض معها..؟ هذا الأمر لا يهمها و لا دخل لها فيه..تمشي تقلب على رزق مواطنيها المهدور … إذا تفاوضنا معها سوف تغرقنا بالشروط ..لا تفاوض إلا على مصير المحتجزين الذي هي من تتحمل تبعاته ..
يجب علينا مفاوضت الإمبراطورية العثمانية وفرنسا
هما الذين صنعا الجزائر و سرقو اراضينا
وهم يعرفون بانهم لا يوجد دولة اسمها الجزائر بل المغرب العربي الاكبر يعني المغرب
ليست الجزائر الطرف الوحيد المعاكس للوحدة الترابية للمغرب و لمغربية الصحراء فهناك اطراف اخرى تحت الظل كما هو حال اسبانيا بعدائها الدفين للمغرب و بالتالي على الديبلوماسية المغربية ان تكون واثقة من نفسها بخصوص مغربية الصحراء التي عليها اجماع وطني ليكون خطابها خطابا صريحا حتى وان اتصف بالوقاحة في مواجهة اعداء الوحدة الترابية للمغرب فاما معنا و اما ضدنا وخاصة الدولة الايبيرية و اطماعها التاريخية نحو المغرب