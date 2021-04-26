المغرب يتوصل بدفعة جديدة من اللقاح الصيني ضد فيروس "كورونا"

أكد مصدر من وزارة الصحة لهسبريس توصل المغرب، اليوم الاثنين، بدفعة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.
وتبلغ الشحنة الجديدة، التي توصل بها المغرب اليوم، حوالي 500 ألف جرعة؛ فيما يترقب أن تعرف عملية تزود المملكة باللقاحات وتيرة أفضل، بعد موافقة شركات مصنعة على برمجة شحنات لفائدة المملكة.
وكان مصدر مطلع أوضح أن الكمية المرتقب وصولها إلى المملكة من جمهورية الصين الشعبية محددة في حوالي 500 ألف حقنة، موضحا أن “العدد قليل؛ لكنه يظل مهما في هذه الظروف”.
وحسب ما سبق أن كشف عنه رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، لي زهانشو، فإنه يرتقب أن يتم تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.
وذكرت مصادر هسبريس أن الجانب الروسي وافق أيضا على إرسال شحنات جديدة من لقاح “سبوتنيك ـ في” إلى المغرب، بعد مفاوضات عسيرة تطلبت الكثير من الوقت، مفيدة بأن المملكة ستتوصل بشحنتين من اللقاح الروسي على دفعتين.
وصول اللقاحات الجديدة وأخرى في الطريق دفع وزارة الصحة إلى إعلان توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.
ويرتقب أن يتوصل المغرب كذلك بحصة ثانية من لقاحات “كوفاكس”، بعدما حصل قبل أيام على 307 آلاف و200 جرعة من هذا اللقاح الذي يندرج في إطار مبادرة عالمية لدعم الدول.
وتأتي هذه الدفعات بعدما توصل المغرب، في الأشهر الماضية، بما مجموعه 8.5 ملايين جرعة من لقاحات “كورونا”؛ 7 ملايين منها من لقاح “أسترازينكا” البريطاني، ومليون ونصف المليون من “سينوفارم” الصيني.
ولتجاوز إشكالية التزويد بالجرعات، سبق أن كشف مصدر لهسبريس أن المغرب قرر فتح تفاوض جديد مع الشركات المنتجة للقاحات “كورونا”؛ وذلك بهدف التسريع من عملية جلب أكبر عدد من الجرعات، لتأمين المناعة الجماعية للمغاربة.
وقال المصدر إن عدم وفاء المزودين الرئيسيين للمملكة بالتواريخ التي يتم تحديدها جعل المغرب يعجل بفتح قنوات التفاوض مع عدد جديد من منتجي اللقاح في العالم، مسجلا أن الهدف هو ضمان استمرار تلقي المغاربة للجرعات وتحقيق المناعة الجماعية بغية رفع القيود المجالية واستئناف الحياة بشكل شبه طبيعي.
تحية لكل من يساهم في خدمة الوطن من قريب ومن بعيد
لماذا لا يعطون للمغرب المواد الاولية لصناعة هذا الدواء في المغرب؟
الجواب ، المغرب فيه مصاصي الدماء
اللقاح الصيني غير فعال بإعتراف البلد المصنع(الصين)لماذا وزارة اللا صحة لا زالت تستورده!!!هل من أجل سرقة الأموال المخصصة للتلقيح و على حساب صحة المواطن أم ماذا؟؟؟أصبح لدي اليقين أننا نعيش داخل غابة و ليس دولة لأنه لا حسيب و لا رقيب
السلام عليكم ورحمة الله.بهاذ الوثيرة والا بقات الصين والهند ف كلامها ،يعني اتوصل المغرب على الاقل ب 10 ملايين من هنا اواخر مايو، فكونوا على يقين اننا انشاء الله ابتداءا من اواخر شهر يونيو او بداية شهر يوليوز غاذي نرحعو لحياتنا العادية وكولشي غاذي احل المحل ديالو وتدوزو الصيف كيف ديما.تفاءلوا.انشاء الله اكون خير.
نعم إنشاء الله سنستأنف الحياة بشكل “””شبه””” طبيعي. المعنى الوحيد لهذا التعبير هو قلت و نفس الوقت ما قلت واااالو. للرجوع إلى الحياة العادية يجب على الحكومات عبر العالم أن تستعد لاتخاد القرار الحاسم، و هو مااااا بعد اللقاح، أكيفما كانت فعاليته هل سوف نفتح و نتحمل جميعا و بشجاعة نتائج الفتح أو سوف نظل في خوف و إغلاق مستمرين في انتظار حلول أخرى و هذا خصوصا إذا ما تبين أن اللقاحات لم تكن ناجعة بما يكفي؟؟؟؟
الهند عندما كانت تبيع اللقاح للعالم كانت عدد الإصابات فيها منخفظة، لكن عندما بدأت بتلقيح مواطنيها ما كانت تصدر للعالم فإذا بها تكسر حاجر للإصابات التي لم نشهدها في أي بلد آخر منذ أن ظهر هذا الوباء على الأرض… لكن المغرب كعادته لا يحترم شعبه مصر على التلقيح لغرض في نفس يعقوب.
نرجو من الله ان يبعد عنا هذا االبلاء ولوباء لان القضيه حامضا بزاف عدد من مهن تاترت ومنه من أصحابه اصبحو تحت طاولت إفلاس زد عن ذالك هنالك لتزمات وتامين وتريتات ومصاريف معيشيه بدورها رتفعت كلفته ال أضعاف خصوصا بسبب الحجر المفروض ليلا الله يصوب… قال لمثل الكرش شبعانه ماثقلب عل ليجاع هد مثل يطبق عل حزب لبجدي فرحان بانجازاتو العظيمه زيادات لعش في لوزن انتشار لبطاله طلاق لفقر إجرام لقتل لنتحار الله حدر سلامه ملي دخل بيجذي لمنابع القرار والشعب يعاني الا أصحاب نفود ومن أجرته مضمونه وفي تصاعد زد الدين يستفيدون من ريع ومناصب وتعينات وظائف زبونيه ولمحسوبيع لحزبيه قالو غرغري او لاتغرغري لاتدوقي يمنا ولاعسلا قلنا هد الشخص بقاو فيه لبسطا ولمستضعفين عدكش علاش يولول هنا وهنا وداخل قبه لبرلمان وفي تجمعات وارني هو غير كيستحمر شعب ليصل لتحكم ويفراغ كبته وحقده ومنكراته هو وتبيعاته وأتباعه دارو لفلوس وميشي غير لفوس دارو ملاير من ضهري وضهر ك يامسكين وبعونا بابخس ثمن لنصبح عبيدا لهم ولاغنيا الوطن نعم انه حزب لبجدا من قهرا ولمزيريا وجوع وصل من احل ثرا والفراغ خزينة. دوله تعويضات ووبيلات واحور خياليه
لا فائدة للصينيين إلا لأنفسهم. 500 ألف لقاح. أنه إذا كان حجم قرية صينية. لا يمكن الاعتماد على الصينيين إلا في خلق الأوبئة. انتظر حتى تنتهي الولايات المتحدة العظيمة من تطعيم نفسها وسترى أنها سترسل إلى المغرب عشرات الملايين من اللقاحات. قد يقول بعض الناس أنهم أنانيون من خلال تطعيم سكانهم أولاً. بالطبع ، يجب عليهم ذلك. كل العقول الجيدة موجودة هناك. حافظ على العقول المبتكرة حية حتى يتمكنوا من إنقاذ الباقي
العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها.. والجهل يهدم بيت العز والكرم
مبروك علينا أكبر كسكاس
بعد قراءة المقال الصحفي من ألفه إلى يائه شعرت أن المهنية حاضرة بقوة بالمصالح المركزية لوزارة الصحة المكلفة بإعداد وإبرام وتدبير الصفقات العمومية الدولية. ذلك الشعور تقوى عند قراءة هذا المقطع: “إن عدم وفاء المزودين الرئيسيين للمملكة بالتواريخ التي يتم تحديدها جعل المغرب يعجل بفتح قنوات التفاوض مع عدد جديد من منتجي اللقاح في العالم، مسجلا أن الهدف هو ضمان استمرار تلقي المغاربة للجرعات وتحقيق المناعة الجماعية بغية رفع القيود المجالية واستئناف الحياة بشكل شبه طبيعي”. وزارة الصحة كانت موفقة في تدبير العقود التي تجمعها مع المزودين والصحفي كان موفقا في تقديم الخبر بدقة ومهنية عالية.
أتمنى أن تستفيذ باقي الوزارات وخاصة وزارة التجهيز المعروفة بإبرام أكبر عدد من الصفقات العمومية من الخبرات المهنية المكتسبة طيلة سنة كاملة، منذ بروز كوفيد19 بالمغرب في مارس 2020, في تدبير المهام الموكلة لها مع الحزم في إحترام المدد المتعلقة عليها وظمان جودة الأشغال والخدمات والسهر على حسن تدبير المالية العمومية.
الحمد بشرى خير اللهم أبعد عنا هذا الوباء واشف انت الشافي لان هذه الجرعات فقط هي سبب ( خذوا بالاسباب) ولا خوف اخذت الجرعتين معا انا وزوجي ومجموعة من أفراد عائلتي ولم نشعر بأي ضرر الا بعض العياء في اليوم الأول من الجرعة الثانية
تقطيرة ديال العين فضحتونا من الصبف وانتم كتقولو المغرب سوف يتوصل من الصين ملايين اللقاخات زائد المختبرات سوف تنتج هدا اللقاح في المغرب
الصين سلطت الفيروس على دول العالم وأعطت بعضهم اللقاح كذلك !!..وبذلك تكون قد تعاملت مع بعض دول العالم كما يتعامل السافل مع بائعة الهوى..حيث أنه في الأخير يتفضل عليها بأن يعطيها أجرها وتجدها تقبضه بكل فرح وسرور !!..
لمذا لم نهتم بالبحث العلمي واهتممنا بالمهرجانات ?
هانحن ننتظر قطرات اللقاح من بلدان اعطت للعلم قيمته
يجب عدم الافراط في التفاؤل.
الصين تكدب و تنكس وعودها.
اللقاحات المعتد بها هي اللتي دخلت ارضت الوطن ماعدا ذلك فهي مجرد وعود. قد تصدق او يصدق جزء منها او تكون كادبة او او تصدق لاحقا كلها او جزء منها.
فلا ينبغى لنا التعامل مع تصريحات هنا وهناك.
سبق لوزير الصحة ان بشرنا بسلاة ترايح بالمساجد جماعة آمنين مطمئنين فإذا به اغلاق ليلي كاسح يحل محل الوعود.
اللهم ارفع عنا الوباء
بالنسبة لناس لي باغين يجيو لدول الاتحاد الاوروبي سياحة راه اللقاح الصيني سينوفارم ممقبولش يعني الشخص خاص يكون ملقح يلقاحات معترف بيها فاوروبا