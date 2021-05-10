المغرب يتوصل بشحنة إضافية من لقاح "سينوفارم" ضد جائحة كورونا

توصل المغرب بشحنة جديدة من اللقاحات المضادة لجائحة “كورونا”، صباح اليوم الاثنين، عبر رحلة جوية انطلقت من بكين وحطت في الدار البيضاء.

ووفق مصادر هسبريس فإن عدد الحقنات المتوصل بها من خلال هذه العملية، التي تعني لقاح “سينوفارم” ضد “كوفيد-19” يصل إلى 580 ألفا.

كما يرتقب، وفق المصادر نفسها، أن تصل طائرة أخرى إلى التراب الوطني، بعد زوال اليوم الاثنين أيضا، لتسليم حمولة إضافية من اللقاحات.

وتحرص السلطات على نقل كل كمية جديدة من اللقاح ضد جائحة كورونا إلى الوكالة المستقلة للتبريد، ومنها يتم التوزيع على مراكز الحقن بجهات المملكة.

جدير بالذكر أن طائرتين كانتا قد أقلعتا من العاصمة الصينية بكين ووصلتا إلى مطار محمد الخامس الدولي، أمس الأحد، في رحلتين لنقل كمية من لقاحات “سينوفارم”.

وخلال هذه العملية، التي اكتملت قبل 24 ساعة من لاحقتها، همت ما يزيد عن مليون جرعة سيتم استعمالها في الحملة الوطنية للتلقيح؛ وتعادل بالضبط مليونا و160 ألفا.