المغرب يتلقى شحنة كبيرة من لقاح "أسترازينيكا" ضد جائحة كورونا

أكد مصدر مسؤول، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن شحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني، المصنع في دولة الهند، ستصل اليوم الخميس إلى المغرب.

وكان معهد سيروم الهندي للأمصال قد وافق، قبل يومين على تصدير 23,75 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى 25 دولة، من بينها المغرب والسعودية والبرازيل، ونيكاراغوا وجزر موريس والفلبين وصربيا، والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وذكرت مصادر متطابقة أن الشحنة الجديدة المنتظرة في المملكة يرتقب أن تضم حوالي 4 ملايين جرعة، وهي أكبر دفعة يتسلمها المغرب منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح، وذلك بعد تلقي البلاد سابقا مليوني جرعة من أسترازينكا ونصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وشرعت وزارة الصحة في توسيع دائرة المستفيدين من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في القطاع الصحي، إذ أصدر الوزير خالد أيت الطالب تعليماته إلى مختلف المراكز الصحية والاستشفائية ومراكز التلقيح للشروع في عملية تلقيح الأطباء الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، بعدما كانت محددة في 40 سنة فما فوق عند انطلاق الحملة.

ووصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح، وفق المعطيات الرسمية، ما مجموعه 746.116 شخصا إلى حدود مساء يوم أمس الأربعاء، وفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية؛ الصادرة عن وزارة الصحة.

ويرتقب أن يرفع المغرب وتيرة التلقيح بعد توصله بأربعة ملايين جرعة دفعة واحدة، ما يعني توفير التلقيح لمليوني شخص، وهو إنجاز كبير تقوم به المملكة المغربية في ظل عدم تمكن معظم الدول الإفريقية، وحتى الأوروبية، من تأمين الحصول على الكميات التي طلبتها.