المغرب يتوصل بـ1,5 ملايين جرعة إضافية من اللقاحات ضد "كورونا"

توصل المغرب بـ1,5 ملايين جرعة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد “كورونا”، اليوم الخميس، ليواصل تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح رغم الإقبال العالمي الكثيف على هذا المنتوج الحيوي.

وحطت طائرة شحن أولى، تابعة لأسطول شركة “لارام”، في مطار محمد الخامس الدولي نواحي الدار البيضاء، على الساعة التاسعة صباحا، محملة بجزء من الكمية المتحصل عليها اليوم.

وفي حدود الساعة الحادية عشر هبطت على أرضية المطار نفسه طائرة ثانية، للخطوط الملكية المغربية أيضا، وعلى متنها بقية الشحنة من لقاح “سينوفرام”.

وقد تكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيه الجرعات الجديدة إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت، أمس الأربعاء، تسجيل 385 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517.808 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاتين جديدتين؛ ليصل المجموع إلى 9131 منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة؛ يوم 2 مارس من السنة الماضية.