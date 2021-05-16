المغرب يتوصل بـ650 ألف حقنة من لقاح "أسترازينيكا"

توصل المغرب، مساء السبت، بـــ 650 ألف حقنة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس “كوفيد-19”.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن الشحنة المتوصل بها قدمت من السويد وحطت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عن طريق الخطوط الملكية المغربية للشحن، وقد تم نقلها على متن شاحنتين إلى الوكالة المستقلة للتبريد.

وكان المغرب قد تسلم، زوال الاثنين الماضي، شحنة من اللقاحات المضادة لجائحة “كورونا”، بلغ عددها 260 ألف حقنة، بعد شحنة أولى من حقنات لقاح “سينوفارم” وصلت صباح اليوم نفسه، وبلغ عددها 580 ألفا، عبر رحلة انطلقت من بكين باتجاه الدار البيضاء.

وقبل ذلك بيوم، حملت طائرتان قادمتان من بكين إلى مطار محمد الخامس مخزون لقاحات قدر بمليون و160 ألف حقنة.

وتحرص السلطات على نقل كل كمية جديدة من اللقاحات المضادة لـ”كورونا” إلى الوكالة المستقلة للتبريد، ومنها تتم عملية التوزيع على مراكز الحقن بجهات المملكة.