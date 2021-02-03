إيفي: المغرب "يحتج" على تعنيف مراهقين بإسبانيا

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” بأن الحكومة المغربية عبرت اليوم الأربعاء عن قلقها للسلطات الإسبانية بشأن الوقائع التي وقعت في مركز لاحتجاز القاصرين بمدينة لاس بالماس، خاصة مشاهد تعنيف مراهقين مغاربة من طرف أمنيين إسبان.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية مغربية، أنه تم استدعاء السفير الإسباني في الرباط إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن “قلق” المغرب من هذه السلوكات.

وبالمقابل أوردت مصادر دبلوماسية إسبانية أن لقاء السفير الإسباني في وزارة الخارجية المغربية كان لقاء عاديا يدخل في صلب اهتماماته المعتادة.

وحظي شريط الفيديو الذي وثق لتعنيف الفتيان المغاربة بكثير من الانتقادات وسط معلقين مغاربة وصفوا تدخل الشرطة الإسبانية بالعنيف والوحشي.