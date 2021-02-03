إيفي: المغرب "يحتج" على تعنيف مراهقين بإسبانيا

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” بأن الحكومة المغربية عبرت اليوم الأربعاء عن قلقها للسلطات الإسبانية بشأن الوقائع التي وقعت في مركز لاحتجاز القاصرين بمدينة لاس بالماس، خاصة مشاهد تعنيف مراهقين مغاربة من طرف أمنيين إسبان.
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية مغربية، أنه تم استدعاء السفير الإسباني في الرباط إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن “قلق” المغرب من هذه السلوكات.
وبالمقابل أوردت مصادر دبلوماسية إسبانية أن لقاء السفير الإسباني في وزارة الخارجية المغربية كان لقاء عاديا يدخل في صلب اهتماماته المعتادة.
وحظي شريط الفيديو الذي وثق لتعنيف الفتيان المغاربة بكثير من الانتقادات وسط معلقين مغاربة وصفوا تدخل الشرطة الإسبانية بالعنيف والوحشي.
هاؤلاء ليسو مراهقين انهم.مزاطنون مغاربة ضاقت عليهم المعيشة في بلادهم وأغلقت أمامهم كل الابواب والفرص.والعيش الكريم. .
نحتج على السلطات الاسبانية على مافعلته فحق المراهقين المغاربة
لو كان للمغرب غيرة على أبناءه لَمَا تركهم يهاجرون.
ما الذي يدفع الشباب للهجرة ؟ الجواب معروف، لذلك على النظام أن يستحيي أمام المجتمع الدولي، و الدولة التي يفضّل أبناؤها الموت في البحر على العيش فيها تُعتَبر دولة فاشلة
هادوا ماشي شرطة هادوا وحوش والله العضيم عيب وحشوما هادي دولة أوربية تدعي حفض كرامة الإنسانية
وبرافو على الخارجية المغربية في الإنتباه للأمر الخطير الدي مارسته الشرطة على الشبان المغاربة
وإننا نستنكر كمغاربة هادا الإعتداء الجبان على أبناء وطننا التي رمت بهم الأقدار والظروف إلى هناك