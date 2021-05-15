المغرب يحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، السبت، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في العاصمة الرواندية كيغالي، بحضور جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، أن “نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم سيقام في المغرب”.

وأعلن الاتحاد، في بيان له، أن نهائي دوري الأبطال المقرر في 17 يوليوز المقبل سيقام في المغرب، فيما يقام نهائي كأس الاتحاد “كونفدرالية” في بنين في 10 يوليوز؛ فيما تقام، حاليا، مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب.

وكان الاتحاد القاري لكرة القدم قد فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة الحدث في شهر يناير الماضي.

وشهد الموسم الماضي أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، حيث تمكن الأهلي المصري من حسم اللقب لصالحه في القاهرة على حساب غريمه المحلي الزمالك في المسابقة القارية الأولى؛ فيما حسم فريق نهضة بركان نهائي الكونفدرالية في المغرب على حساب بيراميدز المصري.

وجرى اتخاذ العديد من القرارات؛ أهمها إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاما 2023 في الجزائر، على أن تقام النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021 في مصر، وكذلك الحال مع بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.