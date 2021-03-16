المغرب يحتل الصدارة بإفريقيا في "تلقيح كورونا"

المغرب يحتل الصدارة بإفريقيا في "تلقيح كورونا"
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 23:00

أفاد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن نحو 95 في المائة من عدد جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 المحقونة في إفريقيا، تمت في المغرب.

وقال بلفقيه في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 بالمملكة، إن المغرب يحتل بذلك الصدارة في القارة في مجال التطعيم ضد الوباء.

ولدى تطرقه لمواصلة الحملة الوطنية للتلقيح التي تستهدف كافة المواطنين بالمملكة، بمن فيهم الأجانب، المستوفين لشروط الاستفادة من اللقاح، أشار إلى أنه بعد نحو ستة أسابيع من انطلاق الحملة، تجاوز المغرب 4 ملايين و225 ألف و311 جرعة أولى ومليون و167 ألف و472 جرعة ثانية، ليصل مجموع الجرعات 5 ملايين و992 ألف و783.

وأكد في هذا الصدد أن “مليون و767 ألف و472 مواطن مغربي وأجنبي استكملوا تلقيحم بتلقيهم جرعتين من اللقاح في أفضل الظروف”.

ومن جهة أخرى، أورد بلفقيه أن المغرب توصل خلال الأسبوعين الأخيرين بالدفعة السادسة من اللقاح تتمثل في 500 ألف جرعة (سينوفارم)، ليصل مجموع الجرعات التي حصل عليها المغرب إلى حدود الأمس (الاثنين 15 مارس) 8 ملايين و500 ألف جرعة (6 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم و5، 2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا).

وتابع أنه سعيا للحفاظ على هذه المكتسبات ولضمان تأمين إمدادات متنوعة وفي أفق تلقيح 30 مليون مواطن ومواطنة، منحت وزارة الصحة، في نهاية الأسبوع الماضي، الرخصة الاستعجالية لاستعمال اللقاح الروسي “سبوتنيك” داخل التراب الوطني.

وذكر بأنه “من أجل الحفاظ على سلامة المسار داخل مراكز التلقيح وتفاديا لكل اكتظاظ، أصدرت وزارة الصحة بلاغا تنهي به إلى علم من تعذر عليهم التلقيح في الموعد المحدد لهم سابقا من طرف السلطات الصحية، عدم الولوج إلى مراكز التلقيح في انتظار البرمجة لاحقا لمواعيد جديدة لهم”.

إفريقيا الحملة الوطنية للتلقيح اللقاح كوفيد- 19

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‫تعليقات الزوار

7
  • bahaeddine
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 23:19

    وسيحتل الصدارة في عدد الوفيات بسبب اللقاح.
    وسيحتل الصدارة في عدد الوفيات بسبب اللقاح.

    -59
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  • Ahmed
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 23:21

    Très bien et bonne continuation .ou sont les autres qui disent qu ils sont les meilleurs d’Afrique malgré le gaz et le pétrole .que du bla bla pour rien du tous vive le Maroc de Tanger a Lagouira .vive Med 6

    21
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  • عبد الله
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 23:28

    وا عطينا الارقام، وعطينا احصائيات وشكون قام بيهم وفين، ماشي يتصدر افريقيا.. راه الناس باغيين مصادر ومسائل موثوقة ماشي بلا بلا بلا…

    -5
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  • samba
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 23:38

    Nombre de doses de vaccin contre le coronavirus (COVID-19) administrées pour 100 personnes en Afrique au 15 mars 2021, par pays est:
    République des Seychelles avec 89.59
    le maroc est classe 2eme avec 16.24

    -1
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  • الحسين سيليمي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 23:55

    اللي ليها ليها كما يقال…صرنا نحن المغاربة و الانجليز في سفينة واحدة بسبب تبني لقاح استرازينكا… الله يحفظ…

    0
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  • سعيد
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 23:56

    يا أخي الكاتب. 6 ملايين من أسترازينكا و 2.5 من سينوفارم. وليس العكس كما جاء في مقالكم

    9
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  • المغرب هو الرابح
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 00:05

    * و لما لا ، فالمغرب هو الرابح ، لأنه يحتل الصدارة في تلقيح
    كورونا التي تحتل الصدر، و المصابون ـ عفاهم الله ـ يتحلون
    السداري .
    * قلت ذلك سابقاً أن المغرب ـ يحفظه الله ـ ماكينته شغالة ،
    إنتصرنا على كورونا و الجهل و الفقر و التخلف و الأمية
    و الأمراض و….
    * البلاد تسير بيد الله ، بالرغم من السرقة و النهب و إنعدام الضمير ،
    نسير رغم الجفاف رغم الحرائق رغم الجراد و الفيضان و…..
    الحمد لله نسير مهما كانت الظروف . و خير دليل على ما أقول ،
    اليوم ، أكمل أناس كثيرون ، متوقفين عن العمل ، من المتسول إلى
    الحرفي إلى…..
    * الآن فهمت لماذا لا يبالي المسؤولون بصراخنا ، و إلا كيف
    نفسر ذلك .

    1
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