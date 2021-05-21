المغرب يحذر إسبانيا من فرار زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية دون محاكمة

في ظل رفض المحكمة الإسبانية العليا طلب اعتقال زعيم البوليساريو قبل موعد مثوله أمام القضاء في الأول من يونيو المقبل خوفا من هروبه، حذرت سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، اليوم الجمعة، من أنه في حالة اختارت إسبانيا إبعاد إبراهيم غالي عن أراضيها بنفس “الغموض” الذي دخل به “فهي تختار إذن تدهور العلاقات الثنائية” مع المغرب.
وأوضحت السفيرة المغربية: “واقعة غالي اختبار لاستقلال القضاء الإسباني الذي نثق فيه تماما، لكنه أيضا اختبار آخر لمعرفة ما إذا كانت إسبانيا تختار تعزيز علاقاتها مع المغرب أو تفضل التعاون مع أعدائه”.
وحسب تصريح السفيرة بنيعيش لوكالة الأنباء الإسبانية فإن “إسبانيا للأسف اختارت الغموض والعمل من وراء ظهر المغرب، وترحب بهذا المجرم والجلاد وحمايته بحجة إنسانية، وبالتالي الإساءة إلى كرامة الشعب المغربي”.
الدبلوماسية المغربية أكدت أن الرباط “لا تسعى إلى الحصول على امتيازات وإنما تريد احترام روح الشراكة وتطبيق القانون الإسباني” على غالي المتهم بارتكاب “أفعال خطيرة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات في حق المرأة”.
وربط المغرب عودة سفيرته في مدريد، التي تم استدعاؤها إلى الرباط للتشاور، بانتهاء الأسباب الحقيقية للأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين؛ وهي دخول زعيم “البوليساريو” إلى إسبانيا بطريقة لا تحترم العلاقات بين الجارين.
ومن خلال رسائل السفيرة المغربية إلى إسبانيا فإنه في حالة سمحت مدريد لإبراهيم غالي بمغادرة التراب الإسباني دون مثوله أمام العدالة فإن العلاقات بين البلدين ستكون على المحك ولن تعود إلى طبيعتها.
وقالت مصادر إسبانية أمس إن إبراهيم غالي “لا يمثل أمام المحكمة لأنه ربما يحمل جواز سفر دبلوماسيا جزائريا، ما قد يعطيه حصانة”.
وزارة الخارجية الإسبانية خرجت اليوم لترد على تصريحات ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، وقالت إن “الأمين العام لجبهة البوليساريو لم يصل إلى إسبانيا بجواز سفر مزور على الرغم من أنه استخدم هوية أخرى في المستشفى الذي يعالج فيه”.
وأوردت مصادر من الخارجية الإسبانية لوكالة أوروبا برس أن “غالي استعمل هوية أخرى بالمستشفى لأمور تتعلق بالخصوصية”، مشيرة إلى أن دخوله إلى أراضيها كان “بجوازه الذي يسافر به عادة”.
احتمال هروبه عبر البحر على البحرية والمخابرات دير خدمتها .
لبحاكم هنا مادام مواطنا مغربيا من صخور الرحامنة .
La journaliste de chouftv a ete menote a Sebta par les espagnoles il faut faire un scandale mediatique !!!! La liberte du journaliste est baffoue
كونو هانيين إسبانيا هتحاكمو وهتسجنو تنفيذا لأمركم المطاع فإسبانيا ولاية تابعة للمملكة المغربية ولي شهيتوها هتديرها
اسبانيا والجزائر و البوليساريو كلهم في كفة واحدة ويعادون مصالح المغرب ،هناك سباق بين المغرب واسبانيا والاثنين الاخرين ارانب سباق فقط .يجب استقبال زعيم كاتلونيا على الاراضي المغربية ولما لا اعطائه اللجوء وكذلك استقبال مهني الزعيم القبائلي ،وخليهم هما والجزائر يربحو بابراهيم الرخيس الذي يمكن ان يبيع كليتيه ب 100 دينار جزائرية تقريبا شي زوج ريال مغربية.
اسبانيا سمحت بخروج غالي من أراضيها و هاذا ردا على اقتحام آلاف الاشخاص مدينة سبتة. جواب اسبانيا للمغرب : اذهب و ألعب مع اقرانك. الاسبان و الغرب بصفة عامة يعرفون مشاكلنا التي نتخبط فيها أكثر من ما يعرف شاب او شابة مغرببة. فيلم اسبانيا مستمر و يجب التدخل من أجل حصر تداعياته. تحية لسياسة الخارجية المغربية التي هي الناعمة نعومة بمبيرس. Free Palestine
القرد لعنة الله عليه الصنادلي إلى يوم الدين
خلتصة الأمر كابرانات الجزائر ورطوا إسبانيا إسبانيا
إدا لم تتعاون إسبانيا مع المغرب ضد مجرم حرب متابعا قضائيا في جرائم حرب واغتصاب فمن حق المغرب كذلك عدم التعاون مع هذه الدولة…
اسبانيا بين موقفين: الغاز الجزائري او حبس تدفق الهجرة غير الشرعية. خاصها تختار ما بين المغرب او الجزائر.
غالي سيموة بمرضه وسنه كما مات من سبقوه وسينسى. لكن الشوهة على الصعيد العالمي التي عاشها ابناء الوطن في سبتة ستبقى عار على جبين كل حكام هذا الوطن.
لنكن صريحين، المملكة المغربية قوة إقليمية في أفريقية، و أسبانيا تختبئ و تحتمي بالإتحاد الأوربي المتهالك.
المهم يجب على المغرب ان يضرب بقوة في كل الأصعدة الدبلوماسية و العسكرية وحتى القدرة ضد كل الأعداء و خاصة جار السوء كوريا الشمالية الشرقية و ان يمد يد العون للحركات الإنفصالية الإسبانية لكتالونيا و الجزائرية في جمهورية القبايل و التوارق و تدريبهم و مدهم بالسلاح و العتاد كما تفعل إيران مع الدول العربية و تركيا كما تفعل مع أوربا.
ماذا باستطاعة دولة بئيسة يفر أبناءها منها بسبب انعدام سبل العيش الكريم و كذا بسبب سطوة الطاغوت و جيروته أن تفعل لدولة غنية بديموقراطيتها و نضج وعي شعبها
العلاقات الديبلوماسية في عصرنا الحاضر أصبحت ترتكز على مبدأ واحد و وحيد هو مبدأ رابح رابح و عكس دالك مصيره الفشل . و الاسبان يا اما معانا او ضدنا . سالا الفيلم
لا يمكن ان تنتزع حقوقك من الاوربيون الا بالندية والمعاملة بالمثل .انضر الى الطريقة التي يتعامل بها معهم اردكان التركي و ستستخلص العبرة .
السلام عليكم
ما كان على الحكومة المغربية أن تعطي أهمية لما يسمى زعيم البوليساريو لأن تكلمها في الموضوع زاده أهمية وشهرة
الكثير لم يكن يعلم عليه شيئا قبل هذا ماكان على المغرب أن ينفخ فيه بهذا الشكل
هذه سياسة ما لاسياسة له
أين استقلالية القضاء الذي تتشدق إسبانيا وبعض الدول الأخرى كألمانيا التي تركت هي الأخرى الارهابي لديها يسب ويشتم مؤسسات الدولة المغربية.. لقد سقطت ورقة التوت وأصبحت هذه الدول تستعمل سيف القضاء لمآربها السياسية
أول مرة في التاريخ نسمع بجمهورية لها رئيسين واحد إسمه إبراهيم الرخيص والثاني إسمه بن بطوش الأول يتنقل بجواز دبلوماسي والثاني يتنقل بجواز مزور . ألي فهم شي حاجة يشرحها لي الله يرحم الوالدين
العلاقات المغربية الإسبانية مرشحة للتصعيد في الأيام القادمة و الخاسر الأكبر هي الجالية.لا أمل يلوح في الأفق لحل الأزمة و ربما فقدان الثقة بين البلدين سيدفعهما إلى تغيير التحالفات وما يترتب على ذلك من تعميق الخلافات و المنطقة ككل مقبلة على مخاض عسير؟؟؟؟
مازالت اسبانيا تتخبط .. اي والله على حصلة
إسبانيا ورطت نفسها بنفسها ، على المغرب وقف إتفاق الهجرة و الصيد البحري و التعاون الامني معها حتى توضح موقفها من قضية وحدتنا الترابية
اسبانيا هى العدو الأول لمغرب فهى سباب مشكلة الصحراء حين رفضت تسليم الصحراء لى المغرب كى تلعب بهده الورقة لتبتاز المغرب فى الصيد البحرى وفى الفسفاط والجرارة السوى الجزاير تنفد اجندة الاستعمار الفرنسى والاسبانى وهد ليس غريبا على دولة اقيطة صنعها الاستعمار الفرنسي لمعاكست دولة من حجم المغرب دولة قائمة مند 12قران
شوكة دالمغرب واعرة،رئيس انفصالي جديد لجهة كاتالونيا.
لما لا تتعنكزون مع الجزائر مثل تعنطزكم مع بورقعة السبليوني ام ان الجزائر حامضة على مكم
نعم زيدوهم هادشي مايكفيهم..زيدو عطوهم العصير احفاد بورقعة لا يستحملون الظغط لكنهم يتقبلونه عن مضض من طرف بريطانيا العظمى في مسالة جبل طارق ولا يرضونه من المغرب رغم ان مطالب المغرب قانونية ومنطقية وتاريخية في ملف الصحراء وسبتة ومليلية وكل الجزر ، عكس بريطانيا البعيدة عن جبل طارق..هنا تظهر سكيزوفرينيا مملكة بورقعة في المواقف والردود اتجاه الاطراف الخارجية..المهم المغرب طلع للجبل حيت شدكم من ثغرة وفرصة نادرة باش تعطوها ليه وماغاديش يتفاك معاكم حتى طبقو القانون وطيحو كواريكم ويتسمى فالاخير ان المغرب ركعكم ورجعتو لهضرتو ولسبب ولب الموضوع والازمة لي كاتهربو منو واخا ماخليتو مادرتو وشركتو الشكلي فالعكلي باش تبردو على ريوسكم..
اول مرة اسمع في حياتي بان المغرب يحذر دولة كاسبانيا وهذا يدل بان المغرب تغيرة سياساته,وهي الاهتمام بالجانب العسكري وهي ديبلوماسية الكبار
إسبانيا هترعد وهتخاف من حكام المغرب وهتحاكم رئيس بوليزاريو حيت حكام المغرب صحاح وواعرين
“غالي استعمل هوية أخرى بالمستشفى لأمور تتعلق بالخصوصية”. هل يحق للمواطن في اسبانيا الإدلاء بهوية كاذبة من أجل التطبيب؟ المهم الأمر فيه تلاعب و محاولة الإفلات من العدالة. و على القضاء الإسباني التحقيق في القضية و تحريك المتابعة في حق هذا المجرم الخبيث
أعتقد أن إسبانيا تحكم رئيس البوليزاريو عندما ترى أولا المغرب يحكم حكما عادلا المسؤولين المغاربة الذين ينهبون البلاد والعباد ويفقرون الشعب ويجوعونه ويهجرونه نهارا وجهارا.وعندما ترى كذلك أنه لا يوجد في المغرب لا إعتقالات تعسفية ولا تعذيب ولا يجلسون المواطنين على القرعة في هذه الحالة إسبانيا تقدم غالي إلى العدالة،والله من غير ذلك إسبانيا سوف تستفز المغرب
سلاح المغرب وهو المواطن المقهور دائما المغرب لا تبالي بشعبها بل تستعمله كسلاح
تتنصل وتنصلت من قضية الرخيس بطرقها الملتوية التي تظهر للعيان ان اسبانيا باتت مع الجزاءر وبوليزاريو..ولا غرابة في انها سترسله الى الجزائر خلسة ما دامت تحرف الحقائق التي عرفها العالم عند دخول الرخيس باوراق وهوية مزورة..وبدون ادنى شك فإن الجزائر واسبانيا متفقتين على ان يخرج المرتزق الرخيس ناجيا من محكمة تقول انها مستقلة ..وبان عربون عدلها واستقلالها ..فلن تحكم عليه لا بكثير ولا بقليل لانه لما قالت الخارجية الاسبانية التى تواجه المغرب بالكذب والهروب من واقع الامر قالت بانه لم يدخل بجواز مزور..بل جواز دبلوماسي..يعني جعلت له حصانة تنجيه من المثول امام القضاء..فالكل اصبح يكذب ويتهرب .فاصبحت النوايا الحقيفية لاسبانيا ظاهرة للعيان..فلا ينتظر منها المغرب اكثر مما قالته وفعلته..لم يبق للمغرب سوى سد الابواب والنوافذ في وجه اسبانيا ..ويوقف كل نشاط سياسي واقتصادي بينهما ..ويتجه لقطع علاقته معها ولو مؤقتا…
هههههههه وهذه حيلة جديدة وزلة أكبر مما سبق
…..الأمين العام لجبهة البوليساريو لم يصل إلى إسبانيا بجواز سفر مزور على الرغم من أنه استخدم هوية أخرى في المستشفى الذي يعالج فيه….
حنا لا علاقة لنا بهاذا المشكل نتوما دايما تتلصقو هاذ الصراعات مع الشعب ،هذا نزاع بين الحكومات أشنو دخل الشعوب فيها ،نعم حنا رانا كانغيرو على الوطن ديالنا و الصحراء مغربية و لكن هاذشي راه الحكومة هي داخلا فهاد الصراعات أصلا علاش نتوما تنازلتم عليها من الأول هي و سبتة و مليلية ،هاذو أراضي مغربية و الحكومة هي لفرطت فيهم يعني الشعب لا علاقة له بأي تنازل عن أي طرف من الوطن العزيز ،نتوما الي درتو هاد الحريرة نتوما الي تفكوها ،خدامين كاتسينو فالإتفاقيات بلى ماتشاورو مع الشعب شويا تلصقونا ليهم ،خليو الشعب فالتساع
هذه هي دبلوماسية الند للاند. من حق المغرب ان يحذر ويندد. ويعطي إنذار. أسبانيا بلد بدون أوروبا لا يساوي شيء . وهذه رسالة لمن يخافون من المعلقين اللذين يخفون من أسبانيا ان تقطع علينا الماء والكهرباء
حذرت سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش،. لكن هذه السيدة لم تعد في مدريد. هي في المغرب وقد لا تعود لمدريد
الخلاصة والحقيقة اللتي لا غبار عليها هي مون الاعتراف بمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية كشف العدو من الصديق .علينا التعامل مع هته الحقيقة والعمل على أن يسترجع المغرب عافيته الاقتصادية حتى يعيش فيه الجميع بكرامة وعزت نفس في اسرع وقت ممكن هو السبيل الوحيد للحفاض على وحدة الوطن.
يبدو أن حكومة اسبانيا اختارت لغة التصعيد و التهديد و استفزاز و استعراض العضلات كمسلك للحوار مع حكومة المغربية حسب التصريحات جميع مكوناتها إلى جانب الجيش و لم يبقى من حلول للازمة خطيرة سوى تدخل العاهلين ملكنا المفدى النصره و العاهل اسباني لتهييء الاجواء لعودة مياه إلى مجاريها و أمر ممكن إن حدثت تدخلات من دول الصديقة و الشقيقة قبل تفاقم الأوضاع إلى ما تحمد عقباه اما مدعو مجرم إرهابي ابراهيم الغالي سيتم تهريبه مثل دخوله وفق صفقة يرية موقعة بين حكومة الاسبانية و النظام الجزائري جوهرها مصالحة اسبانية بالدرجة الأولى رغم أن فاتورة قد تشهدت ارتفاعا مهولا بعد ضغط مغربي متواصل و غير متوقع هذه هي الحقيقة بعيدا عن تضليل و مغالطات باسم شؤون الإنسانية التي أضحت جليا انها لا تساوي جناح بعوضة في قرارات حكومة اسبانية و ممارستها المدنية و العسكرية اتجاه مهاجرين .
السلام عليكم
نحن لايهمنا باي جواز سفر دخل هادا السفاح الى أسبانيا، بقدر مايهمنا انه هو المجرم الحقيقي ويجب أن يمثل أمام القضاء ليحضى بنصيبه في السجن لما اقترفه من أفعال
لعب الدراري هذا .إسبانيا طيحوها جنرالات الجزائر في الوحل ولم تعرف كيف تخرج نفسها منه .و كل ذلك ناتج عن سوء تقدير الشريك المميز المغرب .إسبانيا لا زالت تحسب نفسها متفوقة على المغرب و ستذلله بالطريقة التي تريد .قالها لكم السيد المحنك ناصر بوريطة بأن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم .يالله فكها يامن وحلتها .العلاقة المغربية الإسبانية على المحك .اتصوروا الآن لو كان المغاربة ليسوا بحاجة لإسبانيا .
مشيرة إلى أن دخوله إلى أراضيها كان “بجوازه الذي يسافر به عادة”
بدأ الذهول يصيبني من مستوى الغباء الذي تتصرف به الحكومة الاسبانية.
كمن يحمل جمرة ملتهبة بين يديه تحاول الحكومة الاسبانية ايجاد مخرج للفضيحة مهما كان.
اذا دخل المجرم الى الاراضي الاسبانية بجواز سفره الذي يسافر به عادة ( وهو جواز سفر ديبلوماسي جزائري)
فهذا يعني حرفيا ان الحكومة الاسبانية و المخابرات الاسبانية متورطة حتى اخمص اقدامها في اخفاء دخول مجرم مطلوب للعدالة الاسبانية عن سبق اصرار و تخطيط..عن القضاء.
وهذا اسواء مما كان عليه الامر في حالة دخوله بوثائق مزورة لأنه على الاقل سيكون الامر مقتصرا على بعض المتورطين مع النظام الجزائري.
الآن بهذا التصريح و الاعتراف من طرف وزيرة الخارجية الاسبانية يتضح جليا ان الحكومة و المخابرات و كافة الاجهزة الامنية الاسبانية عملت على خداع القضاء الاسباني و هذا قمة الفاشية و ضربة مميتة لحقوق الانسان في اسبانيا ( الديمقراطية)
السؤال الذي وجب طرحه هو:
لماذا تورطت كل الاجهزة الامنية و الحكومية الاسبانية في هذه الفضيحة.
هل خوفا من المغرب..مثلا؟؟
المهم ان المخابرات المغربية فضحتهم امام العالم..
اذا استعمل هوية أخرى بالمستشفى تتعلق بالخصوصية كما تدعون يعني تريدون التستر عليه وعدم متابعته ومحاكمته من ناحية أخرى حينما وصل الى التراب الاسباني بجوازه كالمعتاد لماذا لم يتم اعتقاله من داخل المطار بمجرد وصوله ما دام انه مجرم وقد سبق لكم ان أصدرتم مذكرة بحث في حقه لتوقيفه ومحاكمته.
ههههه امركم غريب . علي من تضحكون؟؟؟؟ المغرب يحذر إسبانيا. لقد كان رد وزريرة الخارجية واضحا و كذلك الاتحاد الاوروبي. لا يقبلون الابتزاز. المغرب دفع بالاطفال و الشباب و النساء الي اجتياز الحدود و هذه طريقة لن تقبلها اوروبا . لقد خسر المغرب كل شيء و خاصة مصداقيته و سمعته التي هي أصلا في الحضيض.
لن يكون بمقدور اسبانيا ان تسير بنفس المنوال فءما ان تراجع غلطتها وتقدم هذا الوحش الئ عدالتها واما انها ستخسر كل علا قا تها المربحة مع المملكة المغربية الشريفة ولان المملكة لن تخسر شيءا يذكر لانها يمكنها ان تتعاون مع كثير من الدول مثل المملكة المتحدة بطريقة ناجحة مربحة محترمة قابلة لكل ماهو ممكن .
برافو السياسة الجديدة المغرب تفيد استقلالية القرار
نعم لقرار الخارجية المغربية لجعل إسبانيا تختار إما معنا أو ضدنا. كل هذا السيناريو هو من تأليف الجزائر لجعل المغرب يدخل في مواجهة مع إسبانيا.الطعم واضح يا بلد المليون حمار.سيأتي دورك .
وأوردت مصادر من الخارجية الإسبانية لوكالة أوروبا برس أن “غالي استعمل هوية أخرى بالمستشفى لأمور تتعلق بالخصوصية”، مشيرة إلى أن دخوله إلى أراضيها كان “بجوازه الذي يسافر به عادة”
ولاد الحرام دغيا لقو تخريجة…. وغادين يقولوا باللي عندو جواز دبلوماسي (جواز جزائري طبعا لأن بوليساريو ليست بدولة لها سيادة وخا يجيبوا ليه الجواز هاد أيام إكسبرس من دزاير ) لذا فلديه الحصانة و لا يمكن محاكمته…
اسبانيا في مفترق طرق اما المغرب او اعداء المغرب ولا منطقة بينهما.المغاربة شعبا وحكومة ينتظرون ردة فعل ميدانية.الكرة في ميدانها قبل الانتقال إلى مرحلة ثانية وستكون طبعا صعبة على بورقعة واوروبا عموما
المغرب سجل نقط عديدة في قضية بن بطوش و فهم أن السياسة الإسبانية غير ودية تجاه المغرب، المغرب يلزمه طي صفحة بن بطوش و النظر إلى مستقبل العلاقة مع إسبانيا من منظور إقتصادي كما فعل في أفريقيا حيت إستتمر في دول تعترف بالبوليزاريو. إسبانيا شريك مهم و جار ليس لنا خيار سوى التعامل معه و كدلك الاحتياط منه.
نعم هذا هو التلاعب بعينه يبحتون له عن الحصانة بشتى السبل هم الاثنين جر السوأ لا أسبانيا ولا الجزائر
لا حياة لمن تنادي هاد الصبليون كيضحكو علينا وكيستحمرونا بالعلالي، ناري على جنس الله يعطيهم شي زلزال ديال 8درجات في هاد اليوم المبارك.
( الغميق بدا)
إسبانيا وغيره من دول اربيه يريدون تركيع المغرب وخير ذليل انهم يدعمون خونه ونفصالين واوباش وجمعات مطرفه واراهبين لزرع لفته وزعزت استقرار البلاد باسم حقوق الإنسان وحقوق المرأه وحقوق المجرم وحقوق أحزاب تدعي انه سياسيه متخليه في الدين او دمقراطيه لقد حان الوقت ان نعطي المواطن المغربي حقه من خيرات وثروات لبلاد ونعطي المواطن المغربي كرامته ونشجع السباب المغربي في البحث العلمي وكفى من استنزاف أموال دافعي ضرائب التي أصبح يستفد منه أصحاب ريع ومهرجين وممتلين واحزاب نفاق 40مليون 30مليون آخره يتقدا ص10ملابن زد أموال إشهار وشباب ضايع عل أقل هذك إشهار لديرين في مهرجين ولممتلات عطو لشباب يحرك نعوره او حرام وهدوك ملاير التييستفد منه أحزاب كانت تجعل من المغرب في دول المتقدمه اليوم جا القيد وسلطات عملو احصا لسكان لبرا بك لقزديريه قرب حينا ولكن هناك تلاعب من طرف اتباع حزب ومن طرف سكان لبرازيك لقزديريه وهدسي خاصو يتعمل ليه حد ريع لمادونيات وريع سياسي ولاحه وكوطه نسائيه لي فيدو واصل… بتقفاتو وعلمو نعم وكف من زبونيه ولمخسوبيه لحزبيه هي سبب اختقرانا من طرف دول اربيه واحتقار الدين الإسلامي
L’Espagne ne doit pas jouer cache cache avec un pays grand partenaire économique de l’UE comme le Maroc et aussi voisin plus proche de l’Espagne… Les relations entre les deux royaumes doivent être claires et sérieuses… Le gouvernement éspagnole à commis une érreur grave en laissant entrer ce terroriste qui s’appelle (ghali) dans le territoire éspagnole
أظن ان اسبانيا لن تعتقل الرخيص مطلقا وستستغل تلكأ القضاء في إعطاء امر اعتقاله وستقول للعالم بانها لم يأتيها اي قرار لتوقيفه
وسيعود الرخيص إلى المخيمات للاستمرار في جراءمه
والأيام بيننا
القضاء لن يصدر أمراً بالاعتقال
وإسبانيا ستسمح له بالمغادرة قبل تاريخ المحدد لاستنطاقه
للأسف المغرب يسبح في بحر ناشف اختلط عليه الأمر فهو لا يعرف حتى ماذا سيفعل لأن إسبانيا مستحيل تتخلى عن الصحراء الغربية
بن بطوش او غالي هذا امر يجب ان يعالج بالمواثيق الدولية …
لكن لماذا كان البرلمان و المسؤولون يتفرجون على أطفال قاصرين لا شك ان الكثير منهم ترك مقعده في المدرسة و ذهب ليلقي بنفسه للمجهول …..
اليس هؤلاء أغلى من غالي بن بطوش ؟؟؟
و لو تحت ذريعة ان المغرب ليس بدركي لأوروبا يجب ان يكون كذلك من اجل حماية أطفاله؟
اين تلك الجمعيات التي تدعي الدفاع عن الطفولة ؟ لماذا لم تظهر و آلاف الأطفال قد تقطعت بهم السبل وسط خرائط جغرافية ملغومة ؟؟
موضوع الصحراء المغربية ورقة لن تتخلى عنها الجزائر واسبانيا بسهولة، وستظل تستعملها لابتزاز
المغرب.
اسبانيا اثبتت بالملموس انها تريد قطع العلاقات مع المغرب، اذن لا داعي للتباكي و اسطوانة الجار، فهذا عدو نضيفه الى العدو الشرقي، نطلب من جلالة الملك قطع العلاقات مع اي عدو لبلدنا، منهم اسبانيا و ايضا العدو التاريخي الجزائر
يجب عليك توبة من الله أن ينجيك مثل ما حوكمة على سيدنا يوسف عليه السلام فانسى الله فا الله انساه في نفسه
أذن، اللعبة وصلت الى مرحلة التحدي، والإنتصار يكون دائما الى جانب من يرفع التحدي مهما تكن التكلفة. المغاربة يكونون دائما مستعدين لتحمل كل الصعاب في سبيل الكرامة عوض “التمتع” بالرفاهية تحت الذل والإهانة. كل ما قد يأتينا من إسبانيا نحن على استعداد للتخلي عنه ولو كان مسألة حياة أو موت. كل إجراء هدد به المغرب يجب أن ينفذه حرفيا. إذا تراجع ،تحت أي سبب من الأسباب، دون تنفيذ مطالبه فستكون تلك خاتمه.
عندوا جنسية جزائرية لاتستطيع المغرب فعل شئ حتى أسبانيا لاتغامر به لديها مصالح مشتركة مع الجزائر
فقدت إسبانيا السيطرة و لم يعد لها رأي أو جواب موحد بل كل مرة تخرج بتصريح متناقض لما صرحت به. من دواعي إنسانية إلى دخول الرخيص أراضيها بجواز جزائري والإستسفاء بهوية مزورة . هل الجزائريون ممنوعون من الإستشفاء بإسبانيا؟ ام حبل الكذب قصير وتمزق. من عطينا جوابا مقنعا فضلكم؟
قرار في محله ، المغرب هو من يجد أن يهدد وليس العكس، ماذا استفدنا من أوروبا. المغرب بتنويع شراكاته أصبح اقتصاده مركزا على إفريقيا أكثر من أوروبا، كذلك هناك آسيا وأمريكا.
المغرب عليه التصدي اقتصاديا وأن لا ينتظر مسيرة خضراء أخرى
لأن الشعب مقهور ولن يتدخل وسيفضل أن يتم احتلاله على التضحية من أجل وطنه
ماهدا التخبط يا اسبانيا. فلتكوني صريحة أكتر لما هدا الاختباء تحت دريعة حقوق الانسان .
المغرب اصبح يتعاند مع المانيا، مع فرنسا مع اسبانيا، شيئ جميل، واش لانه عندنا التعليم الجيد، لا، الصناعة و الاقتصاد الموفر لفرص الشغل، لا، النظام الصحي المتكامل، والو، الفلاحة الموفرة الاكتفاء الذاتي، لا، وزيد و زيد، شنو عندنا اذن، دبلوماسية مغربية غبية تضحي بالشعب و الجبهة و الصنطيحة،
دخل بهويته أو بهوية مزورة فيجب محاميه وبلا مراوغات
هل يتوفر ابراهيم غالي من رصيد من الهويات يستعملها وقت شاء وحين شاء (هوية في المستشفى حتى إذا توفي ابن بطوش بقي غالي حيا . وربما في الحمام ابن عريوش وإذا سقط لم تتكسر ساق غالي .)
العذر اكبر من زلة يا أندلس.
ولماذا لم تقولي هذا الكلام ندما تم استعاؤك على وجهة السرعة وامهلوك ثلاثةن دقيقة فقط حتى انه لم يكن لك الوقت الكافي للتزيين ؟
لم يبق للمغرب الا ان يقترح العقوبة اي مثل التي سلطت على بوعشرين ،،ياناس فاقد الشيئ لا يعطيه ،،اسبانيا دولة ذات سيادة وسبق للاتحاد الاوروبي ان حذر المغرب من الاستفزاز وهذا يعتبر استفزازا جديدا ،،وللعلم فان استعمال كلمة فرار تبدو متعجرفة ولا تليق بلغة الديبلوماسية ،وما نحن متأكدون منه ان هذا التحدي سوف يدفع باسبانيا الى عدم الاكتراث ولن يتم مثوله امام القضاء على الاطلاق ،لان المغرب يريد ان يورط اسبانيا مع الجزائر والاتتحاد الافريقي ولا نظن بان السفيرة تجهل ان ابراهيم غالي هو رئيس دولة معترف بها ومؤسسة للاتحاد الافريقي وسبق للمغرب ان جلس معه تحت قبة واحد ة بل واخذ صور تذكارية مع مجموعة من رؤساء الدول ومنهم جلالة الملك والرئيس الفرنسي واخرون باختصار انه يتمتع بالحصانة الديبلوماسية ولا يمكنه باي حال من الاحوال توقيفه لان مصالح اسبانيا وسمعتها اكبر من الرضوخ لمطالب المغرب الذي ليس طرفا في الدعوى المرفوعة فهو ليس ذو صفة وليس ذو مصلحة ،،
يجب القيام بإغتياله في حالة وأثناء عملية هروبه بما أن هروبه سيكون سري إذا عملية الإغتيال سرية ولا من شاف ولا مندري
على المغرب ان يرد بقوه على هذه اسبانيا المتجعرف هي اهون من جناح بعوضه والله رغم المشكل التي في المغرب اقوى منها
لو رجعن إيل الله اول تصحيح وطريقا مع شعبنا
والله لن تقف امامنا لانها ليست كما كانت بالامس القريب
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