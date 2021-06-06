المغرب يحرز ميداليات ببطولة إفريقيا للتايكواندو

المغرب يحرز ميداليات ببطولة إفريقيا للتايكواندو
صورة: أرشيف
الأحد 6 يونيو 2021 - 12:24

تمكن لاعبو التايكواندو المغاربة من حصد 8 ميداليات ضمنها واحدة ذهبية وخمس فضيات وبرونزيتان، في ختام منافسات اليوم الأول من بطولة إفريقيا للتايكواندو المقامة يومي السبت والأحد بالعاصمة السنغالية دكار.

وفازت بالميدالية الذهبية أميمة البوشتي بعد تغلبها، في نهاية فئة أقل من 49 كلغ، على الإيفوارية فريماتا كوليبالي.

وأحرزت الميداليات الفضيات كل من ندى لعرج وصباح قطبي في فئتي أقل من 57 كلغ وأزيد من 73 كلغ، وعمر لكحل في أقل من 58 كلغ، وأشرف محبوبي في أقل من 80 كلغ، وأيوب باسيل في أزيد من 87 كلغ لدى الذكور.

وفازت بالميداليتين البرونزيتين سناء بعيزا وفيصل سعيدي على التوالي في فئة الإناث أقل من 67 كلغ، وأقل من 68 كلغ لدى الذكور.

ويشارك في بطولة إفريقيا للتايكواندو، المقامة في المركب الرياضي “دكار أرينا ” بديامنيادو، الذي يبعد بـ30 كيلومترا عن العاصمة دكار، أزيد من 500 لاعب من ثلاثين بلدا.

ويمثل المغرب في هذه المنافسات القارية منتخب يضم 16 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات، من أقل من 49 كلغ إلى أزيد من 73 كلغ لدى الإناث، ومن أقل من 54 كلغ إلى أزيد من 87 كلغ لدى الذكور.

أبطال المغرب أسود الأطلس المنافسات القارية بطولة إفريقيا للتايكواندو

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‫تعليقات الزوار

1
  • احمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 12:37

    تحية للأبطال المغاربة ، يجب على الرياضة المغربية أن تكون دائما في المراتب الأولى أفريقيا ومغاربيا. …… بالتوفيق

    23
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