المغرب يحصل على مليون حقنة جديدة من لقاح "سينوفارم" ضد الجائحة

يواصل المغرب تعزيز المخزون الوطني من اللقاحات ضد جائحة كورونا، بما يكفي السير العادي للحملة الوطنية للتلقيح، رغم الإقبال العالمي المكثف على هذه المنتجات الحيوية.

وقد استقبل مطار محمد الخامس الدولي ضواحي مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، شحنة جديدة من لقاح “سينوفرام” الصيني تتشكل من مليون حقنة.

العملية أشرفت على القيام بها طائرة خاصة بخدمات الشحن من أسطول الخطوط الملكية المغربية، قادمة من العاصمة الصينية بكين.

وقد تم نقل الشحنة الجديدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، عبر 3 شاحنات، إلى مركز التبريد في الدار البيضاء، قبل توزيعها لاحقا على الجهات.

جدير بالذكر أن الاستفادة من اللقاحات ضد مرض “كوفيد-19” متاحة في المغرب، حاليا، لكل المواطنين والمقيمين الذين يتجاوز سنهم 45 سنة.

وكشفت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 515.420 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاة واحدة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 9105 منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة يوم 2 مارس من السنة الماضية.