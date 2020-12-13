المغرب يدعم دستورية الرافد العبري قبل استئناف العلاقات مع إسرائيل

قبل إعلان المملكة المغربية استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، عقب المحادثات التي جمعت الملك محمدا السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الدستور المغربي حافظ على المكون العبري باعتباره رافدا من روافد الهوية الوطنية.
وتحدث تصدير دستور 2011 عن كون المملكة المغربية “دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.
ويؤكد في هذا الصدد أستاذ القانون الدستوري محمد زين الدين أن الاعتراف بالمكون اليهودي ليس وليد الدستور الحالي للمملكة، وإنما تمت ممارسته قبل الاستقلال وبعده، إذ يوجد حرص منذ عهد الملكين الراحلين على الحفاظ على الهوية اليهودية.
ويرى أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية بالمحمدية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب “حافظ على هذه الخصوصية منذ القدم، على اعتبار أن هناك تجذرا قويا للثقافة والهوية اليهودية التي تمثل مجالا للتلاقح لإغناء الثقافة المغربية، شأنها شأن الرافد الحساني أو الأندلسي”.
وشدد الباحث زين الدين على أن الدستور الجديد “عمل على دسترة هذا الرافد باعتباره نقطة غنى وتلاحق للهوية المغربية، وبالتالي حافظ المغرب عليه من خلال المتاحف وتشجيع وإبراز الثقافة اليهودية، وتشجيع المواسم الدينية”.
وأوضح الأستاذ ذاته، ضمن تصريحه، أن الدستور الحالي للمملكة “يندرج ضمن دساتير الحقوق وليس دساتير القوانين، إذ إنه حريص على ضمان مختلف الحقوق في صيغتها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية، وكان حريصا على صون حقوق كافة الفئات، بما فيها الطائفة اليهودية”.
وأكد المتحدث نفسه أن “الدستور يمثل اعترافا قانونيا ويضمن الحماية القانونية لهذا المكون، ويعمل على ضمان إشعاعه وحضوره داخل النسيج المجتمعي المغربي”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دسترة هذا المكون “جاءت بفضل الممارسة الواقعية لليهود على أرض الواقع، وحفاظهم على تواجدهم ونشاطهم”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن الأمر لا يقتصر على هذا فحسب، بل إن المغرب في إطار تنوعه يحرص على تواجد محاكم عبرية تنظر في الشؤون الخاصة باليهود، وبالتالي التأكيد على حفاظ المملكة على هذا المكون ضمن المنظومة الكاملة للهوية الوطنية التي تجمع مختلف الروافد، حسب تعبيره.
وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أعلن اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، وعن اتفاق حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل، رحب به أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في المقابلة مع الصحيفة التي تعد من بين أكثر الصحف العبرية مبيعاً، أن “للمغرب تاريخا مهما مع الطائفة اليهودية، خاصة في العالم العربي”، مضيفا أن “الملك محمدا السادس والملوك السابقين، بينهم الحسن الثاني، كانوا يحترمون اليهود ويحمونهم، والعلاقات بين المغرب واليهود كانت علاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر”.
إذن سنرى قريبا الكتابة العبرية إلى جانب العربية والامازيغية وهذا حق دستوري كذلك مادامت اليهودية تدخل في الهوية المغربية هذا إنجاز عظيم إن حصل فهنيئا لنا جميعا بهذه العلاقات وما عندي ما نقول
ولما لم يعتمد الءعلام العمومي هذه المكونات في احترام تام للدستور، عفوا الحسانية لكنة وليست لغة شنها شءن الجبلية والدارجات المنتشرة في مجمل الرقع المغربية فكفى من التضليل
بعد التطبيع السري، جاء التطبيع العلني. الآن كل من كان يخفي تصهينه خرج إلى العلن، و حتى المغاربة ذوو الأصول اليهودية، ما يعرف في فاس بالبلديين، أطلوا برؤوسهم هذه الأيام، و قريبا يعودون إلى دين أجدادهم…اللهم اجعل العاقبة خيرا…
يجب ايضا تدريس تاريخ العبودية في المغرب وما تعرض له هذا الرافد الافريقي من اضطهاد وتحقير وعنصرية حيث كان أغلبهم عبيد وكانت تخصص لهم أحقر المهن .وتدريس تراثهم التي تعتبر موسيقي كناوة أكبر معبر عنها.
من أجل تفعيل دسترتة المكون العبري في المغرب :
-إدراج اللغة العبرية كلغة رسمية للبلاد.
-السماح للمغاربة المسلمين بمشاركة اليهود في احتفالاتهم الدينية والسماح لليهود بمشاركة اليهود في احتفالات المغاربة المسلمين.
-فتح محلات Judaica Store لبيع الكتب والأدوات الدينية اليهودية لمن يريد التعرف عن الثقافة اليهودية عن قرب.
-فتح محلات تغذية ومطاعم كوشر.
-إنشاء مراكز ثقافية إسرائيلية لتعلم اللغة العبرية وتعلم الثقافة اليهودية وتنظيم رحلات منظمة إلى إسرائيل لاكتشاف هذا البلد الجميل وثقافته الغنية.
-إنشاء محاكم “بيت دين” ومدارس تلمودية لفتح أبواب الترشح لاعتناق الديانة اليهودية بالنسبة لمن يريد ذلك.
-وبالنسبة لإسرائيل إلغاء التأشيرات على المغاربة وإقامة رحلات مباشرة بين المغرب وإسرائيل.
-منح المواطنين المغاربة تسهيلات للحصول على الإقامة وفرص الشغل.
-التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين القوات المسلحة الملكية وجيش الدفاع الإسرائيلي لأن هناك عدو في الحدود الشرقية يتربص بهذا البلد الأمين.
-ولما لاأن تحضر إسرائيل بعض صواريخها النووية ووضعها في المغرب تحسبا لما لأي عمل متهور قد يقدم عليه العدو الشرقي .
في صيف السنة الماضية قمت بزيارة إلى إقليم الأندلس بإسبانيا وخلال جولاتي بإشبيلية زرت متحف اليهود السفارديم الموجود بالحي اليهودي “بسنتا كروز” وكم كانت دهشتي كبيرة بمحتوياته من أزياء وملابس وحلي وأواني المطبخ وآلات موسيقية كانت أغلبها مغربية وقد شعرت لحظة وكأنني أزور متحفا بإحدى المدن المغربية… حينئذ تأكد لي مدى الارتباط والتمازج الكبير الذي جمع ويجمع الآن بين المسلمين واليهود سواء في المغرب أو في الأندلس…
المهم والاهم هو ان يدعم المغرب القضية الفلسطينية و الا نتخلى عن اخواننا الفلسطينيين الاشقاء الذبن اغتصبت اراضيهم وشرد ابنائهم.
يجب سن قانون معادات السامية مثل اوروبا في اقرب وقت ممكن لكي نخرص الابواق المأجورة للابد .المغرب اتخد خطوة لارجعة فيها .من كان يتاجر بالدين او اية قضية اخرى تعادي الوطن فلا مكان له بيننا.
نعم لو كنا احرار مغاربة لحلينا القضية لوحدنا اما ان تبيع ارض بارض فهادا من العار انا كمواطن مغربي الصحراء مغربية و فلسطين عربية واسرائيل لا مكان لها لكن الله عليم خبير لو طبعت الدنيا كلها مع اسرائيل فلسطين معها الله ومن كان الله معه فمن عليه
صراحة موضوع قوي ومهم جدا كيف يمكن ان تصبح رجل دين
هناك فرق بين اليهودية والصهيونية التي تنزع الاراضي من الفلسطينين وتقدمها لليهود من بقاع العالم بالمجان وتقوم بتهويد القدس وتريد انشاء دولة إسرائيل الكبرى حتى حدود العراق.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه : انه لو كان موسى عليه السلام في عهده اتبع محمد صلى الله عليه وسلم . هذا بدل عدى ان الاسلام الدي حاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو اول واخر دين للبشر . نحن لينا ضد احد ولكن الحق يقال كما قال الله سبحانه خالق البشر: ان الدين عند الله : الاسلام . وانا كمسلم لا اكره الاديان او الرسل لانهم من الله ، والحمد لله . إن اخر قانون هو الذي يتبع لبس الذي بعده .
الاعتراف بمغربية الصحراء من امريكا هو اعتراف منذ المسيرة الخضراء ونشكرها على الالتفاتة التي جأت في أوانها.
واش بغيتونا نطبع بزز منا المغاربة أحرار ضد التطبيع
وخا تعياو متزينوا في صهاينة فكرة لفرسنا مغداش تبدل