المغرب يراهن على تصنيع السيارات الكهربائية لرفع تنافسية القطاع

يراهن المغرب على تعزيز استثمارات القطاع الخاص لزيادة تنافسية قطاع صناعة السيارات على المستويين القاري والإقليمي.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، إن المغرب نجح في تبوّء الريادة على الصعيد الإفريقي في هذا المجال، من خلال استقطاب مجموعات صناعية كبرى تشمل أنشطتها كافة مراحل تصنيع السيارات.
وأوضح العلمي، في تصريح لهسبريس، أن صناعة السيارات في المغرب تعتبر أيضا أكثر تنافسية من نظيرتها في كل من أوروبا الغربية وتركيا وأوروبا الشرقية وباقي دول إفريقيا.
وأكد الوزير أن المغرب سيواصل عمله من أجل أن يصبح واحدا من الدول الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، التي تشكل مستقبل هذه الصناعة على الصعيد العالمي.
وكانت المجموعة الصينية “بي. واي. دي أوطو إنداستري”، قد أعلنت قبل ثلاث سنوات عن مشروع ضخم لصنيع سيارات كهربائية بالمغرب، إلى جانب مجموعات صناعية أوروبية أخرى، وهو ما سيساهم في تعزيز مكانة المغرب في هذا المجال الصناعي المتطور.
وتشير الدراسات التي أجريت من طرف وكالة “فيتش” إلى أن قطاع صناعة السّيارات في المغرب لم يتأثر بتداعيات جائحة “كوفيد-19″، بحيث مازالَت هذه الصناعة تعتبرُ من بين الأسواقِ الأكثر جاذبية في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في خلق فرص الإنتاج، وذلك على الرّغم مما يعانيهِ النّشاط الاقتصادي المحلّي من ركودٍ “حادٍّ”.
كلما توحدت السياسة والمجتمع وتعلم من التاريخ وتعلم من الفشل اكيد سيصبح مجتمعا ناجحا ومنتجا لكن بالوحدة والوطنية والعلم والتعلم لابد ان نؤمن بالواقع ان لكل عمل جاد نجاح كلما تعلمنا الاجتهاد والامل لابد من نجاح لكن لابد من رجال لهم كفاءة وارادة ووطنية وضمير يشتغلون من اجل الوطن ليس من اجل مصالح شخصية او عايلية لابد من كسب الرهان ونغير الوطن الى الاحسن والاحسن لكن بالوحدة والرجال مادام نملك ملك قيادي بسياسته الناجحة المسالمة تحية للمغرب والمغاربة
الا كاين هنا شي مختص يشرحلي علاش الشركات العالمية ما هتماتش بزاف ببتكار اليزمي لي قال أنه لقا طريقة لشحن البطارية ف عشرين دقيقية و لبارح قالك ست دقائق … بحث شوية فالموضوع و عرفت بلي البطارية لي قدر يصنع و كتشحن ف عشرين او ست دقائق هاد البطارية معندهاش شي قدرة او جهد كبير
واسي العلمي باركة اعلينا من السيارات.اصنع لينا الجرارات والالات الفلاحين والونشات .باش غادي نشريو هاد السيارات الى ما اخدمناش الارض اوخرجنا منها المال.خاصنا ثورة زراعية باش انحققوا الاكتفاء الذاتي من الغداء .الأزمة القادمة راها ازمة الماء والغداء .اوا ابقاو حتا اتجي هاد الأزمة اوديك الساعات عاد نوظوا تتجاراو.
و مع هذا كله، فبإمكان هذه الشركات أن تغادر في أي لحظة لأنها تملك التكنولوجيا.
اليد العاملة الرخيصة ليست هي الحل. على المغرب أن يسعى إلى امتلاك تكنولوجيات تخصه عن طريق تشجيع الابتكار.
مشروع اليزمي للبطاريات مهم و خطوة اولى نحو امتلاك المغرب للتكنولوجيا.
نعم المغرب أصبح الأول أفريقيا في صناعة السيارات وسيصنع المغرب زهاء 1000000.سيارة قريبا مع تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. حيت سيرتقي المغرب إلى العشر دول عالميا قي هذه الصناعات.
والمغرب كما جاء على لسان وزير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي سيدخل في صناعات السيارات الكهرباءية .مع الحافز الأكبر وهو صناعة الهيدروجين مع الشركات الألمانية مع ما للمغرب في انتاج الطاقات المتجددة النظيفة على الصعيد العالمي. خاصة كذلك لما يتبنى المغرب صناعة البطاريات ذات الشحن السريع مع مشروع. العالم والخبير المغربي رشيد اليزمي.وحينها سيصبح المغرب ان شاء الله من بين رواد ومصدري السيارات العادية والكهربائيةو كذالك البطاريات وسبكون الأول عالميا مع ما تدره هذه الصناعات من ملايير الدولارات. وهذا مهم جدا للمغرب.
المغرب لا يصنع السيارات ولا هو بلد صناعي بل هو بلد مستهلك .
والصحيح أن دولا تستغل اليد العاملة الرخيصة وتأتي بالقطاع الغيار من بلادها وتركيبه عندنا فقط..
المغرب ليس لديه شركة واحدة تنافسية لصناعة السيارات، هو فقط يستقطب الشركات الاجنبية لا غير، لذلك علينا الا ندلس او نغلط المجتمع المغربي. المغرب لا يصنف بين الدول الصناعية للسيارات حتى تقارنه بالدول الصناعية. هو بلد مستهلك و ليس منتج، و هذا لن يتغير حتى تتغير العقلية السياسية للحكام بالدرجة الاولى. المغرب لا يعطي الامل لدوي المهارات و التقنيات في قطاع السيارات و لا غيره، لذلك الادمغة تهاجر الى الخارج. و الخاسر الاكبر هو الشعب.
صناعة الالات الفلاحية المتطورة هي الأهم مع التقنيات الحديثة لتطوير الاقتصاد المعيشي في البلاد يكتسي أهمية قصوى للنهوض به.
" وكانت المجموعة الصينية "بي. واي. دي أوطو إنداستري"، قد أعلنت قبل ثلاث سنوات عن مشروع ضخم لصنيع سيارات كهربائية بالمغرب,"
لكن مما فرنسا تذخلت وقامت بمنع قيام هذا المشروع الذي سيؤذي لخلق اكبر شركة لصناعت السيارات الكهربائية
I think morocco has gigantic incentives to attract huge investments. The big sea ports that enjoys morocco are the most attractive motiv for the automobile and aircraft industries. Add to that the moroccan workforce all over the world showed its professionalism in all fields.
إلى أعلق رقم 12
60% من أجزاء وتركيب السيارات ينجز محليا بالمغرب؛ يعني أن كل 100 دولار أمريكي يصدر ،60 دولار يدخل إلى مكتب الصرف المغربي. وكمثال لهذا التطور صدر المغرب في سنة 2019، 44 ميليار دولار في حين أن الجزائر ببترولها وغازها لم تصدر إلا 34 ميليار. بإختصار فواءد صناعة السيارات لا يقتصر على فرص شغل بل يتعداه إلى ما يزعج حتى دول متقدمة جدا. وهنا لا مجال للاسهاب في هذا الموضوع لأنه يتطلب متلقي دو مؤهلات اقتصادية عالية.
امريكا عطات المارشي لشناوا وشناوا مابقا فيهم مايخدم وعطاو المغرب بنسبة فائدة إوا فهم تسطا
المغرب لديه مستقبل باهر في الطاقة النظيفة بل هو من روادها قاريا ودوليا كذلك. اثمن التطبيع مع إسرائيل القوة التكنلوجيا الكبرى والذي سنجني ثماره في المستقبل. كعلماني كان بودي لو ابتعدنا كذلك عن عربان مكة وجهلهم وتخلفهم وسيكون ذلك لصالحنا. هذا عالم العلم والمنطق وليس الخرافة والدين! هذا عالم التكنولوجيا والمواكبة وليس الرجعية. لا مكان في عالم اليوم لعقول لازالت تفكر في دخول الحمام باليمين وليس بالشمال!!!
من الجيد جدا لنا كمغاربة أن يستفيد المغرب من الإستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات أو غيره … و لكن أن يكون راتب العامل و التقني المغربي 2300 درهم في مدن كبرى مثل طنجة و الدار البيضاء و قنيطرة فهاذا آحتقار و حيف كبير لليد العاملة المغربية … خصوصا و أن هامش ربح هاذه الشركات كبير جدا نظر للموقع الإستراتيجي للمغرب الموجود قرب أوروبا و المنفتح على مختلف أنحاء العالم … سواء عبر منافذ برية أو بحرية يعني أن هاذه الشركات لا تخسر الكثير من الأموال على كل ما يتعلق باللوجستيك لتسويق منتوجاتها… كمثل الأموال التي كانت سوف تخسرها مثلا لو كانت مستقرة في جنوب إفريقيا .. يجب على العامل المغربي أن يتلقى راتب 6000 درهم صافية على الأقل في هاذه المعامل ..
إستثمارات أوروبية و الأرباح تذهب للأبناء الأوروبية نحن نستفد بتشغيل المغاربة بربع الثمن أدنى الأجور الأوروبية هذاه الشريكات معفية من الضرائب مدة 50 سنة وأرض مصانعها هداية من الحكومة المغربية و المصيبة الكبيرة ثلوث البيئة لكم من أجيال المستقبل !!! من يفتخر بشريكات السيارات يطبق عليه المثل الشعبي المغربي " المغطي بديال الناس عريان "
خطوة وجب تثمينها صراحة. دول اسيا اوروبا و امريكا أيضا ماضية في القضاء على استعمال البنزين و المازوط في السيارات مقابل السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في أفق 2035 كحد أقصى.
أظن انا مزال نستقطب شركات السيارات الفرنسية ليومنا هذا أين الشركات السيارات الألمانية الإيطالية الانجليزية الأمريكية اذا قتصرنا على صناعة السيارات الفرنسية فمكانتنا في صناعات السيارات ستكون متوضعة