المغرب يراهن على تعميم "الأنترنيت السريع" لتأمين "التعليم المنزلي"

يراهن المغرب على تعميم الأنترنيت فائق السرعة بمجموع التراب الوطني، وتوفير البنية التحتية اللازمة لربط المؤسسات التعليمية بشبكة الألياف البصرية والأنترنيت المتنقل فائق السرعة، سعيا منه إلى تعزيز إمكانيات توفير هذه المؤسسات لعروض التعليم عن بعد (التعليم المنزلي) لفائدة التلاميذ والطلبة المغاربة.
ومن شأن تعزيز الربط بشبكة الأنترنيت النقال وبواسطة الألياف البصرية أن يساهم أيضا في تسهيل ولوج الطلبة المغاربة إلى خدمات التعليم عن بعد التي توفرها الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا العالمية، بأسعار تنافسية.
ويرى توفيق أبو الضياء، الخبير المغربي المتخصص في المجال الرقمي، أن من شأن تعميم تغطية التراب الوطني بخدمات الأنترنيت الأرضي والمتنقل فائق السرعة أن يخلق ثورة تعليمية حقيقية داخل المملكة، معتبرا أن التوصيات التي جاءت بها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد تشكل تشخيصا حقيقيا وواقعيا لأحد أهم الحلول التي من شأنها أن تساعد في محاربة الهدر التعليمي، ودمقرطة التعليم والدراسات العليا لفائدة جميع المغاربة.
ويضيف الخبير المغربي المتخصص في المجال الرقمي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الألكترونية، أنه “لا يتوقف التأثير الإيجابي لتوفير الأنترنيت بمجموع التراب الوطني على توفير خدمات التعليم عن بعد بالنسبة للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية المغربية”.
وتابع أبو الضياء: “فتح المجال أمام الطلبة المغاربة للاستفادة من تعليم أجنبي عن بعد وفي جامعات معروفة دوليا، من خلال الربط بالأنترنيت فائق السرعة، يعني أن هذه التوصية التي جاءت ضمن توصيات اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد ستساهم إلى حد بعيد في دمقرطة الولوج إلى خدمات تعليمية ودراسية من مستويات عالمية وبأسعار في المتناول وبأقل كلفة”.
كما يرى المتخصص عينه أن: “دمقرطة الولوج إلى التعليم تتمثل في إتاحة الفرصة للطلبة المغاربة، الذين لا يستطيعون تحمل مصاريف الإقامة والمعيشة في الدول الأوربية والأسيوية والأمريكية، من أجل متابعة دراستهم العليا بجامعات ومدارس عليا أجنبية عن بعد بواسطة الأنترنيت، وبأسعار تفضيلية، وهو ما سينعكس إيجابا على الموارد البشرية والكفاءات التي سيتوفر عليها المغرب في المستقبل القريب”.
لا شكرا، نحن الطلبة المغاربة نفضل التعليم عن قرب. وأقترح أن تصرف هذه الأموال على أمور أكثر أهمية مثل محاربة الفقر والأمية
نحن الآن في المغرب لم نستفد حتى من القدرة الحقيقية للجيل الثالث فما بلك ب 4G وما بالك ب 5G!
المغرب يراهن على كذا ، هي جملة سئمنا من سماعها إلى جانب عبارات رنانة تنتمي لمعجم لغة الخشب ، يا عباد الله ، من يكون المغرب ؟ أهو ذاك الذي يسير بوتيرتين ؟ أم مغرب الشمال حيث تتركز التنمية ؟ أم مغرب الجنوب والمناطق المسحوقة ؟ من يراهن بالضبط ؟
وماذا عن انقطاع الكهربا في عدت دواوير وقرى من المغرب ام صبيب لنترنيت فمنعدم في كثير من أحيا المدن ومابالك في بوادي والقرى لناخذ هنا بمرتيل في زنقه كين صبيب ملي تدخل دار 0000 بحي صوفيا مرتيل زد حشرات ثثكاتر لسعاته هذا هو أكبر مشكل مع تجار للمخدرات وصلاميط دراجات ناريه وسيارات فارهة لدين يتحولون بكل حريه في الليل كذالك بمان مسقط راسي سيدي سليمان دوار عبد لغياث شرفا ادارسه نقطاع كهرما بساعات والايام مع بعد مسافت اعدادي ومدرايس لبتدائي مع ساعه اضافيه وظلمه مشكل حت منتخبي خارج تغطيه يتحولون بافهم سيارات ولهم محركات ديزال بالمجان يعني عين من شفوي طيله 11سنه هذي
و كأن الطالب أو التلميذ المغربي بصفة عامة يمتلك المال الكافي ليسدد فواتير الأنترنيت المكلفة.
انا عندي ربعدة ديال ولاد اخوتي تيقيلو تيلعبو متيقراو ما والو والانترنيت تيستعملوه غير فالفيسبوك والوات ساب والالعاب والقراية الله يجيب الدراسة عن بعد دمرت الاساتدة والتلاميد وجيوب الاباء واش حسابكوم الانترنيت فابور
رسالة الى اتصالات المغربي انا عامل بسيط واتقاضى الحد الادنى من الاجور. نصف راتبي يدهب للكراء كيف يعقل ان ادفع 200 درهم واجب اشتراك من اجل ان يستفيد اولادي من الانترنت. أليس هاد المبلغ مبالغ فيه ؟ لمادا لا يكون المبلغ 50 درهم وبهادا يستفيد الجميع ؟ وشكرا
إنها كذبة وتكليخ ولا تعليم الا حضوريا وبالتفاعل مع الاستاذ والتلاميذ
تأخرات في جميع المجالات. الانترنيت هو وسيلة لبلوغ التعلم و ليس هدفا عند الدول المتقدمة. أما جهاز الدولة اختلط عليه أمور الشعب و ترك الخدمات للشركات المتغولة لتسمسر فيما تبقى من عائداته. بعتو المدارس و دابا عاطيينها للتبزنيس.
اسطوانة مللنا سماعها منذ سنين……………………
في الزمن الجميل كان التعليم المغرب محترم حيث أن الوصول الى المعلومة أو كتاب لبحث يتطلب اياما و اسابيع و كانت الباكالوريا عندها قيمة أما الآن فالسهل الممتنع كل شيئ متوفر في جهاز مساحته أقل من عشرة سنتمترات مربعة. بالإضافة الى محفظة بالعجلات و دروس الدعم خارج المؤسسة و النقيل بتقنية جيمس بوند و مع ذلك نفرخ أجيال فارغة الثقافة و لا تجيد ترميب جملة مفيدة في ظل صبيب انترنيت بطيئ و أثمنة مرتفعة.
تخيل معي إذا أصبح الصبيب عالي و الثمن أرخص في ظل العولمة و روتيني اليومي و التسول الإلكتروني كيف سبرتقي المتعلم بعلم تحكمها تيك توك و انسى الغرام و فالس بوك.
و يجيك واحد معمر السي في بالألوان و الشواهد و يغوت قدام البرلمان الحق في الشغل.
و لكم واسع النظر
ما اقرأه في بعض الاحيان يثير الكثير من الشك…قيل الكثير عن تبسيط المساطر..ولما يقصد المواطن ادارة ليقضي بعض اغراضه عليه ان ينتظر…لما يراسل المواطن ادارة اما بالبريد العادي او حتى الالكتروني عليه ان ينتظر ….واذا عبر عن عدم رضاه قد يعرض على القضاء بتهمة عرقلة الادارة او اهانة موظف اثناء القيام بمهامه…شخصيا طلبت نسخة من بطاقة التعاضدية في شهر دجنبر 2020 ونحن الآن في شهر يونيو 21 والبطاقة لم اتوصل بها رغم انني بعثت بالوثائق المطلوبة وبنخة منها قصد تسهيل الحصول عليه…لا شيء الى حد كتابة التعليق…يعني اكثر من 6 اشهر…لا مجال للمقارنة بين ما ينشر وبين الحقيقة…لا يمكن التعميم لكن اوردت مثالا يخصني…ولما اسال في المصلحة الاقليمية للتعاضدية يكون الجواب لابد من الانتظار وقد يفوق ذلك ال6 اشهر..يعني ان الامر مالوفا…..بعد هذا هل يمكن الحديث عن تبسيط المساطر ؟هذا مع وجود الانترنيت. وبخصوص هذا الاخير انا منخرط فيه على اساس استقباله بقوة 12 لكن لا تصلني اكثر من 10….في احسن الظروف.
سوق الإتصالات في المغرب محتكر لشركة فرانس تليكوم (اتصالات المغرب ) وبدون منافسة شريفة لا تكون نتيجة ايجابية.
بالله عليكم كبف يعقل ان ثمن الربط بالالياف البصرية يبدأ ب 500 درهم شهريا اي ربع الاجر الأدنى في المغرب؟ هذا جنون لا يقبله عقل سليم بل وحتى الشركات المنافسة اي أورونج و انوي تكتفي بتغطية يضعة أحياء في بعض المدن فقط وتترك اتصالات المغرب تمتص المغاربة في بقية المدن بعروض جد جد غالية
مقارنة سريعة بين انترنيت الالياف البصرية في فرنسا و محميته المغربية. 30 اورو في المغرب تعطيك انترنيت 1 جيغا في الثانية اي 1000 ميغا مع هاتف مجاني غير محدود و قنوات تلفزية وفي المغرب بنفس الثمن تقريبا عندك انترنيت 12 ميغا بدون هاتف واذا فكرت في الألياف البصرية فهي تبدأ بالثمن الخيالي 500 درهم حاشاكم
اذا كنا نراهن فالحال مازال بعيد حتى تديرو اضعف دولة في العالم عاد يجيء الدور علينا وبثمن غالي على الناس
الدول اللي تعطي قيمة لناسها تديرو قبل ما تنطق به
يذكرني هذا بمشروع “جيني” … قدرت ميزانيته بميزانية وزارة التربية الوطنية وسطرت له مجموعة من الاهداف لكن لم يحقق سوى هدف واحد الا وهو تبذير المال العام … منظومتنا تحتاج لإرادة “عليا” وانتم تفهمون “عليا” من اجل تطويرها وليس جعلها في متناول الراسماليين والليبراليين الذين يسعون للربح على حساب ابناء شعبنا الضعفاء .
هذا يبقى دائما حبرا على ورق خاصة في البوادي فإن جلها لاتتوفر على شبكة الهاتف والصبيب ضعيف جدا إن لم يكن منعدما. فشركات الإتصال مهتمة فقط بالمدن الكبيرة وANRT في سبات عميق. فدور هذه الأخيرة أن تنبه و تفرض على شركات الإتصال الإهتمام بكافة التراب الوطني والمواطنين. فمن حق كل مواطن سواء كان في الحاضرة أو البادية أن يحصل على تغطية الهاتف والصبيب الضروري للإتصال والمعرفة خصوصا أبنائنا التلاميذ والطلبة في فترة هذه الجائحة.
المغرب غاديي و كيراهن هذ الايام. بحال شي واحد عاد تخلص و مشا يلعب التيرسي. 3/4 المواطنين عيشين تحت الفقر وتحت الدمار. احياء تساوي كثافة سكنية ديال مدن باكملها عيشين فبناء عشواءي لا تتوفر فيه حتي بيوت النظافة او واحد حار و هذو قالك انترنيت بالالياف البصرية، ههههه. الطنز العكري. المخزن منذ قبل الاستقلال بدء في محاربة تعليم الفءات الغير المعروفة من ابناء الشعب، وهاهم يجنون مازرعو اليوم. لي مقرا راسو ميتسناش هذ الدولة او السلطة تقريه.
قبل كل شيء فكروا في المراحض والماء اغلب المدارس لا تتوفر فيها هاذه المرافق وشكرا
الجيل 5 له سلبيات و عواقب وخيمة على صحة البشرية و على الطبيعة……فلا نريد مزيد من المصائب لا نريد الجيل 5 حفاظا على صحة الإنسان ان كانت فيكم إنسانية و كفى من الربح على حساب الناس
ماذا عن تكلفة الفواتير و الاثمنة المكلفة هل هناك اي تخفيضات هل هناك اي اعانة لهولاء التلاميد من اجل شراء حواسيب او تسديد تكلفة الانترنت ؟ ، لان ليس كل المغاربة قادرين على تسديدها.
Les études théoriques sont la base mais ne sont pas suffisantes. Il faut prévoir les stages de longues durées dans des entreprises pour permettre aux diplômés de s’intégrer facilement dans le tissus économique national ou international.
إذا أردتم تسريع الأنترنيت فعليكم بتحرير هذا القطاع من قيود قوانين الدولة التي وضعت لصالح شركات احتكارية معدودة تكسب الملايير دون أن تساهم في تطوير خدمات الأنترنيت و إيصال صبيب معقول للأحياء الشعبية في المدن و إلى البوادي البعيدة. بتحرير القطاع ستدخل شركات أجنبية لا توزع إلا 300 ميكا فما فوق و بأسعار زهيدة و ليس كيلويات و أقل من ميكا واحد
الانترنت في المغرب ضعيف جدا .
فما يصل للمستهلك العادي هو حثالة الانترنت . في حين تستفيد الشركات الكبرى من الانترنت الحقيقي .
فالبنية التحتية هشة . وشركات الاتصالات لا تحترم القانون . ولا تفي بالوعود . وتضع اسعارا مرتفعة مقارنة بالحد الادنى للأجور بالمغرب .
لا يمكن لاقتصاد المغرب ان ينمو والانترنت ضعيف وشبكة الهاتف المحمول متهالكة وغير مهيأة بافضل التجهيزات . المغرب لازال متأخرا في هذا الميدان كثيرا لكنه على الأقل يحتل الصدارة افريقيا . لكنه بحاجة للضغط على شركات الاتصالات كي تقدم خدمات بجودة عالية . فشركات الاتصالات المغربية تهتم بالمدن الكبرى فقط وتهمل باقي البلاد . في منطقتي رغم انها مدينة بتعداد سكاني ينمو بسرعة لازالت شبكة احدى الشركات ضعيفة للغاية ويشتكي منها السكان دون جدوى . فتلك الشركة ادعت انها ستنافس الفاعل التاريخي لكنها بدأت تتصرف مثله واسوأ منه . فتغطيتها ضعيفة جدا في وسط المدينة والانترنت شبه منعدم لان عدد الابراج قليل مقابل عدد مشتركين كبير للغاية . والبديل مكلف مقارنة بالحد الادنى للأجور .
الجيل الخامس اطلق في كوريا الجنوبية منذ 2018 وحتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل اي اعراض او امراض ناتجة عن هذه التقنية بل بالعكس هي اكثر امنا من الاجيال السابقة . ان كنت خائفا من الجيل الخامس لماذا لا تخاف من الاجيال الحالية ومن wifi بمنزلك ومن ابراج البت التلفزيوني التي تبث بطاقة هائلة . ولماذا لا تخاف من الاقمار الاصطناعية .
الاغلبية تم خداعهم حول الجيل الخامس واخدو معلومات مغلوطة من اشخاص لا علاقة لهم بالعلم وهدفهم معاكسة التقدم والتطور .
الجيل الخامس هي تقنية تستعمل نفس الترددات التي تستعمل في الرادارات التي كانت تشتغل منذ عقود . فالجيل الخامس أكثر امنا من الاجيال السابقة . لان موجات 5G لا تستطيع اختراق جسم الانسان عكس 2G و 3G و 4G .
معارضو التكنولوجيا ينشرون التضليل ونظريات المآمرة فقد خدعو الناس بان كورونا بسبب 5G واتضح انهم كانو يخر٤فون . اين عثقولكم ياناس . ليس اي من جائكم بكلام عليكم ان تصدقوه لابد ان يأتيكم بدليل مادي متبث علميا وعليه اجماع . وليس من اتاكم بخرافة تصدقوه .
La facture du téléphone coûte à la classe moyenne 2fois la facture de l’eau et électricité réunies On remarque une tendance à la paupérisation de la classe moyenne. les redevances exigées sont exagérées, en période d’investissements et quand l’etissalat appartient à l’Etat il y’avait un sacrifice du citoyen pour soutenir son Etat, mais maintenant que les sociétés qui fournissent les services téléphoniques sont privées ,elles doivent subir les mêmes conditions que le privé sans manipulation du coût en exigeant des redevances abusives. Le citoyen a l’impression que le gouvernement ce qui l’intéresse c’est la la TVA ,ce n ‘est
la satisfaction du consommateur, ni un prix juste.
حنا معندناش مسؤولين عندنا غير كول الخبز و ركد و كول العام زين ’ واش اعباد الله الالياف البصرية في سويسرا 37 اورو في فرنسا 300 ميكا ب 25 اورو في المغرب حوالي 50 اورو واش المغاربة كيتخلصو احسن من الاوروبيين ’ وا العجب هذا
لا أظن .فمشاكل الشركة فيما يخص الصبيب لا تعد ولا تحصى و الأدهى من دلك أن حتى الشكايايات لا يستجاب لها ولا يعار لها أي اهتمام للأسف