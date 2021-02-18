المغرب يخطط لتلقيح أكثر من 10 ملايين ضد الجائحة قبل نهاية شهر أبريل

يرتقب أن يمر المغرب إلى السرعة القصوى في عملية التطعيم لتحقيق مناعة جماعية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وضمان عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وينتظر المغرب وصول حوالي 20 مليون حقنة جديدة من لقاح “أكسفورد أسترازينيكا” من مصانع الهند وأوروبا أيضا، بالإضافة إلى حقن إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني.
وأكد مصدر من اللجنة العلمية المعنية بتتبع استراتيجية التلقيح الوطنية أن ملايين الحقن المرتقبة ستصل عبر دفعات، وستمكن من تطعيم أزيد من 10 ملايين مواطن مغربي قبل نهاية شهر أبريل المقبل.
ويراهن المغرب على تلقيح خمسة ملايين مواطن في كل شهر، ما يعني تطعيم 30 مليون شخص في أقل من ستة أشهر، وهو ما يعادل 80 في المائة من الساكنة.
وكان المغرب أطلق في بداية الشهر الجاري الاستراتيجية الوطنية للتلقيح بشكل مجاني، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات من التلقيح 2.081.013 شخصا إلى حدود أمس الأربعاء، حسب النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ الصادرة عن وزارة الصحة.
ونجح المغرب في الحصول على سبعة ملايين حقنة من اللقاح المضاد لوباء “كوفيد-19″، منها ستة ملايين من “أسترازينيكا” ومليون من “سينوفارم”.
ولم تستبعد مصادر هسبريس من اللجنة العلمية لـ”كورونا” أن يتم الترخيص لاعتماد لقاحات أخرى في المغرب، وذلك حسب حاجيات العرض والطلب وتطور الوضعية الوبائية.
وكان لافتا للانتباه تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب خلال الأسابيع الماضية، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 479579 حالة و8517 وفاة، منذ ظهور الوباء في المملكة في 2 مارس من العام الماضي.
المغرب لما أصدر قرار تلقيح المواطنين ليكسب الشعب المغربي مناعة جماعية(مناعة القطيع) فان الدولة قادرة على الوفاء بوعودها فوزارة الصحة ووزارة الذاخلية تنسقان اربعة وعشرين ساعة على أخرى قصد انجاح عملبة التلقيح والكل في خلايا تتبع على قدم وساق حتى لايترك للصدفة أو الاخطاء أي منافذ من شانها إفشال العملية أو حتى تعثرها….كان الله في عون جنود الخفاء ومن هم في الصفوف الأمامية
يعني سنبقى ننتظر حتى شهر أبريل و نحن في سجن. هل سيتم فتح الحدود و الرواج أم هو سجن الى الأبد؟؟؟
او المغرب لايخطط باش يحيد حالة الطوارئ, يخلي الناس تعيش حياتها طبيعيا بحال صحاب حمام قاعات الرياضة او زيد او زيد ولا هادوا غير زايدين فهاد البلد, ياك ارقام اخر شهر تراجعات بزاف, شنو تخطط المغرب باش يعاون الناس متضررة باش يولي الاقتصاد افضل, ولا عجباتهم قضية حالة طوارئ كل تلات اسابيع تيزيدوا فيها بحال روشاج 10 دراهم, !!