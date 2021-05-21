المغرب يربط عودة السفيرة إلى إسبانيا بانتهاء أسباب اندلاع الأزمة

ربط المغرب عودة سفيرته في مدريد، والتي تم استدعاؤها إلى الرباط للتشاور، بانتهاء الأسباب الحقيقية للأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين؛ وهي دخول زعيم “البوليساريو” إلى إسبانيا بطريقة لا تحترم العلاقات بين الجارين.
وكانت المملكة المغربية استدعت، الثلاثاء الماضي، السفيرة كريمة بنيعيش للتشاور بشأن استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي، والذي لم يتلق المغرب بعد أي توضيحات أو ردود فعل بشأنه؛ فيما تدعي وزارة الخارجية الإسبانية أنها “قدمت جميع التفسيرات المناسبة إلى المغرب، من خلال قنوات متعددة”.
وحسب تصريحات صحافية لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن سفيرة المغرب لدى إسبانيا “لن تعود ما دامت أسباب الأزمة قائمة” بين البلدين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن كريمة بنيعيش تلقت توجيهات استدعائها للتشاور في الرباط عشية استدعائها إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية؛ وهو ما يعني أن استدعاءها لم يكن ردا على دعوتها إلى اجتماع عاجل من قبل الخارجية الإسبانية، عقب تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة المحتلة.
وأبرز الوزير أن السلطات الإسبانية منحت للدبلوماسية المغربية 30 دقيقة للحضور إلى وزارة الشؤون الخارجية؛ “وهو عمل غير مسبوق، وغير مألوف في العلاقات بين دول جارة ونادر في الممارسة الدبلوماسية”، موضحا أن “سفيرة جلالة الملك لا تتلقى تعليمات سوى من بلدها”.
وشدد بوريطة على أن “الأزمة ستستمر ما لم تتم تسوية سببها الحقيقي؛ فالمغرب يرفض تلقي هذا النوع من التخويف، القائم على صور نمطية بائدة، وسيظل واضحا بشأن أصل هذه الأزمة وتَكوّنها والمسؤولين عنها”.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن إسبانيا تحاول استغلال ما حدث في الثغر المحتل لسبتة كـ”مطية للهروب من النقاش الحقيقي” حول الأزمة المغربية- الإسبانية المتعلقة باستقبال مدريد للمدعو إبراهيم غالي، المتابع بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “سجل المغرب في محاربة الهجرة غير النظامية معروف”، مؤكدا أن ما حدث في ثغر سبتة المحتل يأتي للتذكير أولا بالتكلفة التي تتحملها المملكة للحفاظ على حسن الجوار.
الوزير أكد أن “المغرب لا يحتاج إلى تقييم من إسبانيا ووسائل إعلامها”، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب أجهض 13 ألف محاولة للهجرة غير النظامية منذ 2017، وفكك 4163 شبكة تهريب وسجل 48 محاولة اقتحام لسبتة.
وتابع أن “هناك حقيقة، هناك أرقاما تستحق الاعتراف”، مشيرا إلى أن ما حدث في الثغر المحتل يذكّر أيضا بـ”التكلفة المالية التي يتحملها المغرب لحسن الجوار، والتي أساء البعض استغلالها في الأيام الأخيرة”.
وقال بوريطة إن “أوروبا لا تمنحنا حتى 20 في المائة من التكلفة التي يتحملها المغرب في محاربة الهجرة غير النظامية”، مضيفا أن الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة أظهرت أن 99 في المائة من جهود المكافحة يقوم بها المغرب مقابل “لا شيء من الجانب الآخر”.
خير خليوها عندكم داك السفيرة بلا ماترجع، بلا بيها خير.
المغرب فتح الحدود مع اسبانيا باش يشعل فتنة وسط الشعب لشغل المسلمين عن قضية فلسطين، المغرب اصبح صهيوني اكثر من الصهاينة، يجب محاسبة من كان المسؤول عن اعطاء التعليمات لفتح الحدود، الشعب الضحية رمى راسو فالبحر و مسؤوليين في فيلاتهم بأرصدة بنكية ممتلئة بالمال العام
اسبانيا غالطة فراسها بزاف ،لا زالت تعتقد ان بامكانها استعمار المغرب ،للاشارة فقط اسبانيا استعمرت المغرب قرابة 70 عاما دون التكلم عن سبتة ومليلية ولكن المغرب استعمر اسبانيا من قبل قرابة 800 عام .يجب معاملة اسبانيا بالمثل واستقبال زعيم انفصاليي كاتالونيا لاسباب انسانية او غيرها و فتح الحدود لكل المهاجرين ،لسنا دركي او عساس لاحد ،و لتتحمل مسؤوليتها في حماية حدودها .وتركب اجود ما عندها فخيلها .
المغرب ورجاله هاذا هو اصلهم الشهامة والشجاعة. السن بالسن والعين بالعين والبادئ اظلم.
راك غادي في الخسران أحمادي…..من يوم تغريدة ترامب و حنا هابطين
هذا شرط تعجيزي.. ويستحيل أسبانيا ان تسلم زعيم البوليساريو للمغرب.. فماذا سيكون موقف المغرب حينها. سيرضخ ويعيد سفير مكان سفيرة.. َ
خاص يتعلق وسام للمنقذ اللي انقذ الطفل المغربي
والسلام
الله إعزكم……..استميثوا…..رفعوا رؤوسنا …راه الدول الغربية طغت….وتاريخها كما هو معلوم مليئ بالمآسي في حق دول الجنوب…..لكن مهما طال الزمن سيأتي وقت نرد للجارة الشمالية جارة السوء صاع بصاعين.
على كل مواطن مغربي حر أن يقف وراء سياسة البلاد اتجاه بني سبليون…الذين أخرجناهم من عدة مناطق ببلادنا كانوا يحتلونها…..ولازال أمامنا إخراجهم من المدينتين المحتلتين.
بني سلبيون….أقسم أنهم كانوا يشتغلون عندنا في بعض الضيعات الفلاحية وشق طرق الجبال بالبالة والفاس في الستينيات وبداية 70….لكن ساعفهم الحظ في تنظيم كأس العالم سنة 1982 وهناك كان الإقلاع الاقتصادي.
قبل ذلك كانوا لا شيئ سيما في عهد الديكتاتور فرانكو.
العز لسي بوريطة رجل يقوم بعمله كما يجب
المغرب هو معني بحدوده ومواطنيه فقط أما ما دون ذلك فالمسؤولية يتحملها الآخر ولسنا مجبرين بحراسة حدود الآخرين خاصة أن أغلبية المهاجرين يتم الدفع بهم من جارة الشر ولا نجد لوما لها لا من إسبانيا ولا من أوروبا
انا شخصيا احبد فكرة اللجوء الى المديبتين المستعمرتين سبته ومليلية من طرف المهاجرين المغاربة و الافارقة و السوريين للضغط على مدريد للاستسلام.
وانصح المهاجرين بعدم حمل الهوية عند الاختراق وطلب لجوء فوري على التراب الاسباني.
اما السلطات المغربية عليها رفض الراجعين الى المغرب من دون اتباث الهوية من السفارة المغربية في مدريد.
من جعل اسبانيا تصعد من لهجتها هي أوروبا
اسبانيا اخطات التقدير في ملف الرخيص ولم تكن تنتظر هذا الرد القوي من المغرب
أوروبا كان عليها ولو ارادت ان تقف مع جارتها اسبانيا انصر أخاك ظالما او مظلوما ان تتبنى الوسطية لحلحلة الملف وليس التصعيد
الأزمة انطلقت من الرخيص التندوفي
هل تقبل أوروبا استقبال مواطنين اجانب بأوراق وهوية مزورتين بسبق اصرار وترصد
هل تقبل ان تستقبل مجرم حرب وتتستر عليه وهو مطاوب للعدالة
اقول لاوروبا هل تقبلون من اسبانيا ان تستقبل هذا المجرم ولنفترض جدلا انه لظروف صحيه تم استقباله نعم سنتقبل الامر. ولكن ان يكون ذلك رسميا وهويته الحقيقية
السؤال لماذا قبلت اسبانيا استقباله سرا
هذاهوالسوال الدي يجب على الخارجية المغربية طرحه على اسبانيا
مادام اسبانيا صرحت بانها لأسباب صحية تم استقباله وهو قرار سيادي السؤال لمادا تم استقباله متسللا الا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها
هناك، للأسف، الكثير من المغاربة ينتقدون ردود الفعل القوية للديبلوماسية المغربية إزاء تحرشات بعض الدول الاستعمارية (فرنسا-اسبانيا-المانيا)،
هؤلاء المغاربة، للاسف، لم يستوعبوا أن المغرب قد تغير، و أصبح قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب.
لأننا، للاسف، تربينا و كبرنا على الصورة النمطية التي عشناها، و هي تبعية المغرب للدول الاوروبية الاستعمارية.
لازال البعض منا، للاسف، لم يستوعب وقوف المغرب الند للند أمام المانيا او اسبانيا او فرنسا او الامارات…….
يجب على المغاربة تغيير نظرتهم لبلدهم و لقوة ديبلوماسيته، حتى يغير العدو نظرته إلينا.
المغرب أصبح قوة إقليمية بغينا او كرهنا.
على المغرب الأهتمام الفعلي بمواطِنيه حتى تتقوى جبهته داخليا بعد دالك سيستطيع مواجهة محيطه المتقلب شمالا وشرقا وجنوبا .غير دالك فقد ينفجر الوضع داخلياً ويصبحُ الأِ طباقُ عليه سهلا من جميع الجهات.
بوريطة وزير فاشل ،،يستعمل اسلوب غير ديبلوماسي في معالجة الامور الحرجة وبدل ما يخفف من الازمة زاد عمقها وهو لا يملك وسائل للضغط بل يزيد في اضعاف المغرب وهو متناقض في كل تصريحاته مما يدل على تخبط وارتجالية في تسيير السياسة الخارجية ،،وربما اغرب ما صرح به نهار امس هو قوله بان الشرطة المغربية تراخت بسبب الارهاق الذي اصابها بعد نهاية شهر رمضان فاستغل المهاجرون الوضع ،،ونسي هذا الوزير بان هناك دعوات كانت تدور ي الفايسبوك مفادها ان المخزن سيسمح لمن يريد التوجه الى سبتة ،،،ومن قبل كان قد ربط هذا النزوح باستقبال اسبانيا لبطل البوليساريو وقائدها المغوار ابراهيم غالي كرد فعل ،،واليوم قال بان المغرب يريد المزيد من الدعم المالي. ،،وهذا يؤكد ان الديبلوماسية المغربية اعلنت فشلها امام تحرك الديبلومتسية الجزائرية التي اصبحت رائدة هذه الايام وحشرت المغرب في زاوية ضيقة في مواجهة الاتحاد الاوروبي واعطت دفعا قويا للبوليساريو
شكرا الديبلوماسية المغربية على الوقفة الاحتجاجية الحازمة امام الدول العنصرة المجارة. يجب تحصين اقتصادتا و قدراتنا على مواجهة التحديات المطروحة و التي ستطرح في المستقبل لأننا مستهدفين من طرف الأعداء و الحساد. خلق فرص العمل للشباب و التربية على المواطنة و الاعتناء بالطاقات سيوقف تهجم الحساد.
التوضيحات التي تخجل إسبانيا من ذكرها بسبب استقبال زعيم عصابة إرهابية مبحوحث عنه من طرف القضاء الإسباني للجرائم الخطيرة التي قام بها كما قلت سابقا التوضيحات التي لم يستطيع راءيس الحكومة الإسبانية هو أن هذا الرئيس تلقى رشاوي بالملايين من الجزائر من أجل استقبال هذا الإرهابي المبحوث عنه راءيس اسبانيا أخذا رشوة كبيرة من الجزائر
جيد التركيز على نقط الاختلاف، من هنا على المغرب ان تكون لديه قبة حديدية لمواجهة من يريد بنا شرا وتشجيع العلماء والمخترعين الجديين
ها المعقول
المملكة المغربية بلد لا يستهان به و انتهى الكلام
لاحولولاقوةالابالله، كنت أظن أن المغرب سيقول اننا سننظم مسيرة مليونية لتحرير سبتة ومليلية والحدود البحرية، ماهذا الانحطاط تتكلمون عن المصاريف تبا لكم هذا ليس ما يطمح له الشعب المغربي الحر.
بوريطة عوينة وضربات وليتي غير تتخربق درت زوبعة من لا شئ اولا أسبانيا ماشي هية ألمانيا أسبانيا عندنا معاها بزاف المصالح اقتصادي ورافدة لينا بزاف الجالية لي تيرسلو العملة الدوفيز باش بحا كروش لحرام يكبرو أسبانيا بوابة أروبا لحد الساعة مبغاتش ترود علينا راه ممكن ترسل لينا خوتنا الجالية ليتم كما درت جارتنا الشرقية وحرموهم من كل شي دير هادشي على قبل سارح ديال الغنم هاداك غالي يك المغرب شحال من مرة قعد معاه على طاولت الحوار حنا قضيتنا معا الأمم متحدة خلاص يعالجه ويدخله لحبس هم حريين غير طيحتو من هبة الأسد وشكرا
الأمر بسيط لن تعود العلاقات المغربية لاسبانية الى طبيعتها بعد ان يتعالج زعيم جبهة البوليساريو . بعدها سيعيد المغرب سفيرته و يعود لحراسة اوربا .
المغرب معتاد وصع نفسه في مواقف بايخة كما حدث مرارا ة تكرارا مع الاتحاد الافريقي انسحب ثم لم يحقق اهدافه و عاد لي للاتحاد الافريقي . و دعم التحالف الخليجي و لم يحقق هدف و انسحب
ستعود السفيرة رغم انفها مطأطأة الرأس راكعة لاسيادها… ولنا تجارب و حالات سابقة لا داعي لذكرها ، و ستردد الاسطوانة المشروخة :المغرب أجمل بلد في العالم
بعد المعلقين لم يفهموا ولم يستوعبو ان المغرب اليوم ليس مغرب الأمس. لا زالوا يرو في الاسبان البلد الأوروبي المتقدم الذي يجب أن نردخ له. حتى اسلوبهم في التعليق مستفز وفيه نوع من النوع والعبود ية. فالتذهب أسبانيا إلى الجحيم . المغرب في موقف قوة على عكس الاسبان. هم من سيردخون في الاخير والايام بيننا
شكرا على جحريدتكم المميزة التي توفر لنا معلومات جديدة في كل المجالات.
نتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها بين البلدين لأن الخاسر الأكبر هو الشراكة بين البلدين ونتمنى أن تحترم علاقات الدولتين بدون أي انتقام لأن إسبانيا بدون المغرب او المغرب بدون اسبانيا كأزهار بدون رائحة زكية المهم المغرب ثابث على مواقفه الشرعية والقانونية إتجاه سيادته و نتمنى أن لا تستغل قضية الهجرة والقاصرين في مشاكل بين البلدين بسبب ما يسمى ابراهيم الغالي بنبطبوط
اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم.(لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم )صدق الله العظيم من الواجب ان يستعد المسرولون في هذا البلد بالقيام لتوفير الشغل للشباب واعطاء اهمية كبيرة للتعليم لبناء جيل واعي ومثقف يعرف ما له وما عليه انه جيل المستقبل وكذلك الصحة ومحاربة الفاسدين والاستعداد لخدمة الوطن ولا نبالي ب الجارين الذين يخوضو في السيادة المغربية .طال الزمن او قصر سنواجه صعوبات كبيرة مع اشرار الخلق فالتاريخ يعيد نفسه
الى احمد و عابر السبيل مثلكم في زمن مضى تعاون مع الاستعمار ضد أبناء الشعب المغربي القضية قضية وجود و ليست قضية حدود
ما دمتم تتكلمون عن المصاريف فسوف لن تجنون اي شيء اسبانيا تتخوف من المطالبة بسبتة ومليلية والحدود البحرية يجب عليكم تحريك جميع الملفات وبصرامة،قننتم القنب الهندي، طبعتم مع اليهود،استثمرتم وتستغلون الصحراء بخيراتها وتسلحتم ماذا تنتظرون لاجتياح جميع المناطق العازلة وظمها الى المغرب .وتحريك ملف الصحراء الشرقية، من غير هذا فأنتم تضيعون الفرصة والهدف الحقيقي.
الكلفة الكبيرة التي يتحملها المغرب والمغاربة من حراسة لحدود الاتحاد الأوربي. هي في الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين تمنعهم السلطات المغربية العبور إلى إسبانيا ويبقون في المغرب عالة على المغرب والمغاربة الذين يعانون منهم الويلات في الوقوف بالاضواء الحمراء للسيارات ويخلقون المشاكل كما يقع في محطة آولاد زيان . الخ…….
رد في محله ومزلزل..ا..تجاه جارة السوء ..مغربىاصبح قوي على ساحة الدولية ..انا باقي عاقل نهار كانوا اسبانيوليين…يبعون في ازقة مدن المغربية ريحا والفوطات ووو….نهار دخلوا الفلاحة المغاربة اسبانيا هزوها في العلالي ..نظموا كأس العالم زادت تهزات…..خير المغاربة فضل كبير عليهم….
كيف العادة نخلق مشاكل ونعجز عن تسييرها !!! ديبلوماسية خالتو !!! مثل المشكل جزيرة لليلى ابعث 3 من المخازن يؤتون الاسبان بأسطولهم و بطردنا والعالم يستهزء بنا هل من يسير ديبلوماسيتنا قاصر في السنة ؟؟؟
الحرب يجب ان تكون اقتصادية كذلك افتحوا الاجواء امام السياح .
أوضح المسؤول الحكومي أن ما حدث في ثغر سبتة المحتل يأتي للتذكير أولا بالتكلفة التي تتحملها المملكة للحفاظ على حسن الجوار….
اصبحتم تقرون ان ارسال الاطفال والرضع كان للتذكير بالتكلفة؟
سياسة المغرب الخارجية اليوم . أصبحت هجومية و هذا ان دل فيدل على أن المغرب يريد تصعيد مع الدول التي تحمل إزدواجية المواقف. يجب علينا كمواطنين مغاربه ان نكون يد في يد عن أي عدوان يهدد سلم بلادنا ولدينا كاملة الثقة في ما تقوم به الوزاره الخارجية و الدبلوماسيه المغربية .
راكم صافي غادي تخلعو اسبانيا. يجب على المخزن ان يفهم انه يتعامل ليس فقط مع اسبانبا و إنما مع الإتحاد الأوربي. ريحة المخزن عطات في العالم من فساد و تعذيب و ضلم و هجره الاطفال و النساء بسبب فسادكم و تهريبكم للأموال. لكي تحترموا يجب أن تحترموا شعبكم اولا و تعطوا الحقوق المغاربه و تفرجوا عن سجناء الرأي في سجونكم.
العز للمغرب الحبيب. يجب على الدول ان تعاملها بمثل ما تعاملها. انتهى زمن الإستعمار والتعليمات والمغرب الحمد لله يسير في الإتجاه الصحيح على المستوى العالمي ولو أن تصرفات بعض المسؤولين لا تشرفنا كمغاربة القرن 21 ومع ذلك يبقى المغرب بلدنا ووطننا ولا يمكن ان نفرط في شبر من أرضه او نسيء له مهما كانت الظروف. يجب علينا معاملة الآخرين ندا للند وأن نبين للعالم أن المغاربة احرارا في كل خطوة يقدمون عليها. وأنهم اثناء الأزمات يلتحمون ولا مكان للإنتهازيبن والوصوليين بيننا والذين ما أن يستموا رائحة عدو يتربص بنا حتى يكشرون على انيابهم وينهشون في لحم وطننا الحبيب. هؤلاء الاشخاص مأواهم هي مزبلة التاريخ. واخيرا ادعو بعض المعلقين الكف عن خلط الأوراق وعدم إقحام فلسطين وهي عزيزة علينا أو غيرها في مواضيع ذات صلة بالوطن الحبيب فلكل مقام مقال.
كاين شي چنس من بني خرخرخ ما فاهم والو و يستعمل الدين ا هو منافق. الله عز ووجل يقول و لن ترضى عنك اليهود… وًسبحانه زاد و لا النصارى.
On est nous les marocains en conflit historique surtout avec les espagnoles qui sont « nassara » . Donc ya bounif khanzn ne vient pas nous donner des leçons au nom de la religion ici. Car si les algériens étaient des hommes , il fallait au moins faire comme ils ont fait les européens « syadhoum » pour défendre les nuls des espagnols.
جمعة مباركة
يجب علينا ان نكون الان صفا واحدا الاسبان يدنسون العلم الوطني ويحتقرون المغاربة وجب ان لا نستخف بما فعله الاسبان عند استقبالها لرئيس عصابة يحارب المغرب وهدا في حد ذاته اعلان حرب علينا أن ندافع عن راية البلاد و نقف مع الارض التي ننتمي اليها و لتدهب اسبانيا للجحيم
احسن خبر قرأته من اندلاع هاد الزفت ديال بوليزاريو الجزائر !!!!!!
انجلترا هربت من اوروبا دون التفكير في الاستثمارات الضخمة للسوق الاوربي. اتمنى ان تنسحب منه فرنسا و إيطاليا وتبقى فيه المانيا و اسبانيا و يضمون إليهم الجزائر و ابنتها البوليزاريو.
زيدوهم مزيان هاد الاسبان و قاطعو جميع منتجاتهم .
نحن. شعب لا يحب الإحتقار.
مجرد تساؤل
هل هو الحل !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“ربط المغرب عودة سفيرته في مدريد، والتي تم استدعاؤها إلى الرباط للتشاور، بانتهاء الأسباب الحقيقية للأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين” انتهى الاقتباس.
فترة نقاهة زعيم البوليزاريو قاربت من النهاية وسيعود إلى صحرائه وتنتهي الأزمة وتعود سعادة السفيرة لإسبانيا وكأن شيئا لم يحدث.
Il faut avoir honte plus que la honte meme, comment se sentiront nos freres et soeurs residants dans ce pays face à cet act inhumain commis par les responsables de la situation socio economique de notre pays qui poussent ces jeunes a fuir la misere de droits et de poches dans le maroc.
Il faut sattendre au pire encore a resoudre, ils ont humilié et depourvu le peuple sous pretexte encore de covid19 sans bien sur parler du passé , nos jeunes sont devenus des flammes brulantes qui se lancent dans la mediteranée au risque de s’y eteindre definitivement.
بمجرد تعليق الزيارة رفيعة المستوى الوفد الاسباني للمغرب يوم اعلنت أمريكا اعترافها بمغربية الصحراء ،علمنا أن هؤلاء لايريدون الخير اطلاقا.
يتحدثون عن تدفق المهاجرين في سبتة وكأن هؤلاء ليسوا مغاربة، تردون تلقين إسبانيا درسا عن طريق المخاطرة بحياة المغاربة، ألا تخجلون من أنفسكم وأنتم ترون الشباب يفضلون الموت غرقا على البقاء في بلادهم؟ نحن كشعب لا قيمة لنا بالنسبة لهذه الطبقة السياسية
دولة جزء من الإتحاد الأوروبي EU لديها مواثيق ومعاهدات فيما بينها ومع دول أخرى خارجة الاتحاد الأوروبي وهي دولة إسبانيا، كيف تجرؤ حكومة هذه الدولة بإدخال شخص بهوية مزيفة إليها ضاربة عرض الحائط العلاقات التي تربطها بهذه الدول ومن بينها المغرب. وهذا الشخص يحمل السلاح ضد دولة ذات سيادة. إذا هذه سابقة خطيرة يجب أن تعتذر عليها الحكومة الإسبانية ليس فقط للمغرب بل يجب أن تقدم توضيحات والاعتذار للشعب الإسباني ولاؤروبا
اسبانيا تبتز المغرب بقضيتنا الاولى الصحراء المغربية حتى لا نفكر في استرجاع مدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وانزعجت كثيرا بعد الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على مناطقه الجنوبية كما انها منزعجة كثيرا من التقارب المغربي مع المملكة المتحدة التي اصبحت منافسة للاتحاد الاوروبي وبدات في ضخ استثمارات كثيرة في المغرب ما ازعج كذالك المانيا. فقرار صحيح من اسد الدبلوماسية المغربية الناجحة من استدعاء السفيرة المغربية من اسبانيا ولا يتم ارجاعها حتى تتغير سلوكات الجارة الشمالية العدائية اتجاه المغرب وهي تتواطء مع النظام العسكري الدكتاتوري والكيان الوهمي ضد وحدتنا الترابية.
إحساس عظيم بفخر الإنتماء لكل ماهو مغربي……
رد بوريطة على خرجات اعضاء الحكومة الاسبانية وبعض الاوروبيين كان مقنع وشافي لأن أصل المشكل ليس النزوح على سبتة وإنما ازدواجية المواقف التي تنهجها اسبانيا تجاه المغرب والتي انكشفت منذ اعتراف امريكا بمغربية الصحراء حيث عارضت ذلك بل سعت إلى اجهاضها بشتى الطرق وبعد ذلك تءامرت مع عصابة العسكر الجزائري على استقبال ابراهيم الرخيص (المتابع قضائيا في عدة جرائم )للعلاج عندها كما تدعي وبدأت تقدم في الأعذار والاسباب الواهية على استقباله لذلك فأراد المغرب أن يذكرها بقيمته وموقعه وما يقوم به تجاهها وتجاه اوروبا كاملة والآن نقول لحكومة سانشيس بأن يستدعي عصابة العسكر الجزائري لتعتقه وتفكه من هذا المشكل الذي وضع نفسه فيه .
بورقة في ورطة حقيقية ، والدليل ان ذباب الكراغلة يصل الليل بالنهار في مواقع التواصل للنشويش ، خطة المملكة نجحت ، وقريبا نضحك على عسكر الشر المنهزم وحفدة ايزابيلا
اسبانيا من نصبت الرخيص زعيما على البولساريو وهي من هربته الى الجزاءر وهي
من ارجعته اليها للعلاج.المغرب فطن الى الامر وعلى اسبانيا ان تتحمل مسؤوليتها.
الجسم الديبلوماسي الأزرق لمزرك أصبح عالة طفيلية يقتات من الصاليرات السمينة,التعويضات السرطانية مقابل إخفاقات مريعة!عوض تأدية واجبها,مهمتها المتمثلة في تمثيل البلاد بشكل مشرف،الدفاع عن مصالحها باستراتيجية عمل منتجة،حل الأزمات في صمت,تجنب طفوها,ظهورها إلى السطح،الديبلوماسية الزرقاء لمزركة أضحت تتسبب,تفتعل الأزمات بالتسلسل مع الأصدقاء،الشركاء و”الحلفاء” قبل الخصوم و”الأعداء”!إجرام ديبلوماسي في حق المصالح العليا للشعب والبلاد!جعجعة,فشل في برلين!ضجيج و تأزم في مدريد!نوم عميق وحفلات في باريس!تكمش وانكماش في واشنطن!جمود تام و كامل في موسكو و لندن!خفوت و شبحية في بكين!تطبيع و تضبع في تل أبيب!صفرية، رزية و”رمزية”هامشية في الدول العربية والإسلامية!كلفة مالية هائلة وإنجازت معدومة منعدمة!ديبلوماسية القرابات،الولاءت،لبريوات،القفطانات، التشيكات و ربما الشيكات تحت الطاولة!ديبلوماسية تضع الخشونة مكان الليونة والليونة مكان الخشونة!ديبلوماسية سخنت،بتسرع و هرولة،ظهرها و رأسها بالتطبيع!ديبلوماسية “الجَّبْهة”و تخراج العينين!ديبلوماسية الشكليات والصورة!صدقت وآمنت بالتويتة، بالحبر،الخريطة والكاميرا !
المغرب لم يطلب تسليم زعيم الارهابيين البوليزبال المغرب طلب محاكمته، اظن ان ليس لك القدرة على الفهم عندما تقرأ
السبب الحقيقي للازمة ليس في استقبال زعيم ميليشيا تندوف في مستشفى اسباني .. فذلك فقط النقطة الاي افاضت الكاس .. الازمة بدأت منذ دخول حزب بوديموس للحكومة الاسبانية و مواقفه الشعبوية المناهضة للمغرب. لكن قمة الازمة كانت عندما اعلنت الخارجية الاسبانية موقفها المعارض للاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء .. بل و عزمها التحدث مع بايدن للتراجع عن الاعتراف .. و هو امر في غاية العداء و التجاهل الكامل لمصالح المغرب و كاننا بلد بلا شخصية او كرامة .،
صحيح ان صور الاطفال و النساء يسبحون الى سبتة مؤلمة و غير ايجابية لكنها معركة و لم يكن هناك خيارات اخرى (من دون اللجوء الى تصعيد جدي لا ضرورة له في هاته المرحلة .. و يكون فيه قطع تام للعلاقات و ارسال للجيش الى الحدود ) .. هناك اثمان تدفع ..
يجب التعامل بحذر شديد مع المستعمر الاسباني لان مزاياه ونواياه ووجهه الحقيقي خرج إلى العلن عندما طعنت المغرب في الظهر واستقبلت بوثائق مزورة و هويتين مزيفتين للانفصالي الإرهابي الجزائري محمد بن بطوش…
حبث الاسبان يعرفه المغاربة ممن واجهوهم في الحروب السابقة ثم المتخصصين في الادب الإسباني والعلاقات والتحليلات الاستراتيجية والأمنية والسياسية بين اليلدين… هذفهم هو بقاء المغرب دائما تحث ضغطهم ببقاء مشكل الصحراء المغربية بدون حل وذلك بالتنسيق مع عدو المملكة المباشر والتقليدي الجزائر… انتهاء مشكل الصحراء بالنسبة للاثنين يعني التركيز على الصحراء الشرقية المغربية والمدينتين المحتلتين والجزر التابعة لهما من طرف الاسبان المنافقين الى اليوم…
الحزم مع العدوين هو الحل …
وزير خارجية الامبراطورية المغربية يتسول الاموال من اسبانيا …
كم انت قوية يا مملكة …..ههههه
تشفو والله ….
موقف شجاع لابد من تبنيه. المغرب أصبح بالفعل قوة إقليمية و إسبانيا أقل ندية منه. فقط الجبهة الداخلية هي ما يضعف المغرب. ليس هناك تماسك داخلي بفعل السياسات المتبعة في المغرب و التي أنهكت الشعب الذي لم يعد يبالي بشيء إسمه الوطنية. المغرب على حق في هذه القضية و لا شيء لديه سيخشاه، إسبانيا ستضرر أكثر و سيكون لزاما عليها، عاجلا أم آجلا، أن ترضخ للمغرب. ربما لن يسلموا غالي ولكن سوف يغيرون كثيرا من أساليبهم الإستعمارية. على المغرب أن يستمر في التصعيد و إبقاء السفيرة في بلدها خطوة جبارة للغاية. سوف نتضرر نوعا ما نحن المهاجرين لكن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. أتمنى أن يغير النظام المغربي أساليبة البالية إزاء شعبه و يشركه في اقتسام ثروة البلاد و يطلق سراح معتقلي الرأي بدون استثناء، دون ذلك سيهوي المغرب إلى مرتبة الجزائر و باقي الدول الفاشلة، اليوم و إلا فغدا.
اولا احيي وزير خارجيتنا و من ورائه جلالة الملك .
العز العز العز ا. و التمس من مملكتنا ان تعيد تربيتهم على مفهوم واحد و هو ان المغرب أصبح قوة لا يستهان بها و كان الوقت بخروج الاستعمار دون خسائر و حفظا لماء و جوههم اذا كان عندهم وجه و لا يعقل ان يكبر اولادنا في هذا القرن على سماع ان بلدهم لازال لم يستكمل و حدته من خلال احتلال مدينتين منذ سنة 1486 . ماذا ننتظر ماذا ينقصنا .
انا أرى أن الصحراء ليست مشكلة لأننا فيها و فوقها و على ترابها و من يتعد الجدار يلق النار..
حان الوقت لرجوع اسبانيا الى حدودها الجغرافية الأوربية اما سبتة و مليلية فحدودها مع طنجة و الناضور المغربيات الافريقيتين و البحر المتوسط بيننا فمن أين لهم بالحدود التي يتشدق بها الاوروبيون المستعمرون أمثالهم هل نحن اقل من اصحاب غزة . وتحية احترام لأحسن ديبلوماسية مغربية .
اصبحت القضية قضية مادية وليست سياسية
قولتها للشعب باش يعرف ربما سنساهم جميعا في التبرعات
المغرب القى بنفسه إلى التهلكة، اولا وقبل كل شيء يجب على الحكومة ان ترعى مصلحة الشعب اولا لا ان تضحي به مقابل ابتزاز الاسبان، هذا الفعل سيزيد الطين بله. أسبانيا و أروبا تعمل من أجل ا
لتقدم والازدهار شعوبها ونحن نعمل على راسي وبعدي الطوفان.
العشوائية في القرارات و اللامبالاة بالنتائج و الشعب كالعادة ضحية
هدا يمكن تسميته بالمجازفة الديبلوماسية اضن ان سي بوريطة لم يحسب اوراقه جيدا فالمسألة لم تعد قضية بين المغرب واسبانيا بل اصبحت بين المغرب والاتحاد الاوروبي اي بين المغرب و الممول الرسمي للمساعدات التي يتقاضاها المغرب سنويا والتي تقدر بملايير الاورويات منها من هو لتنمية اقاليم الشمال منها من هو لمنع الهجرة السرية والدين يقولون انه لايريد ان يكون دركي لاوروبا فهدا خطأ لانه ياخد مقابل دالك ادا لمادا لا تصرف هده الاموال ولو جزء بسيط لمساعدات هؤلاء المعوزين ولكن مادا نقول لمسؤلين يعميهم الطمع والجشع ويسرقون الاخضر واليابس ليس في مصلحة المغرب الاكثار في الاعداء خاصتا واننا اقتصاديا وتاريخيا متعلقين باوروبا فليس من مصلحتنا الدخول في صراعات الخاسر الوحيد فيها هو نحن ويجب ان نعلم ان اوروبا قوية بمافيه الكفاية لازالة انضمة باكملها وما حدث مع القدافي وبنعلي ليس ببعيد لهدا فالحدر كل الحدر .
نعتز بمثل هذه المواقف الشجاعة، ولا نقبل الدل من لا يساوي شيئ.
اصلا اسبانيا يجب ان تعوض المغرب عن سنوات احتلالها للمغرب والمشاكل الناتجة عن ذلك.
شعارنا الله الوطن الملك.
العز كل العز للمغرب والمعارضة.
اولا المغرب أخطء في حساباته …المجرم رءيس ما يسمى بالبوليزاريوا الوهمي هو مطلوب للعدالة بفضل المغاربة الذين أقاموا دعاوى ضده في المحاكم الإسبانية نعم مع توجيهات من الدولة المغربية الأمر واضح ….عندما كشف المغرب عن والوجود السري لهذا المجرم في الأراضي الإسبانية كانت لديه ورقة رابحة لضغط وكونوا على يقين أنه سيقدم إلى المحاكمة لأن القضاء لن يسمح للحكومة بتهريبه أو اخفاءه ولاكن للاسف اضعتم الفرسة واعطيتم طوق نجات للحكومة الإسبانية بشوهت الضغط بالحراكة القاصرين والعائلات التي اخدها الإعلام الغربي على أنها هروب المغاربة من البؤس والتفقير والاحتقار وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها ….لو بقية المغرب فقط يضغط إعلاميا وسياسيا لكان ربح الرهان ….
على إسبانيا ان تعي بأن زمان لغة الإستعمار قد فات وحل مكانه لغة المصالح الإقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية…المغاربة لم يعد يقبلوا بالنفاق السياسي أبتسم لك في وجهك واطعنك من الخلف إسبانيا تعي ماذا حب المغاربة لصحرائهم وتتواطئ مع اعدائنا هل تريد إشعال فتين النار فالمغاربة يختلفون في كثير من القصايا ولكن موحدون في قضية واحدة وهي الصحراء أقول لإسبانيا الصحراء لن تطأها رجل اي شخص كان إلا المغاربة فتلك بلادهم أبلغ من العمر 56 سنة وسأصي أبنائي بأن لا يفرطوا في شبر من بلادهم وخاصة الصحراء كما أوصي الساسة المغاربة بأن يحللوا ويدرسوا سبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لان هذا الاخير لم يعد يفي حتى بمتطلبات شعوبه وأن ينوع من زبنائه و شركائه ويستتمر في تعزيز علاقته مع الأصدقاء والحلفاء.
ديبلوماسية الشكليات والصورة!صدقت وآمنت بالتويتة، بالحبر،الخريطة والكاميرا! و ليست ديبلوماسية الثقافة،العلم، الاستراتيجيا،الاستباق،الاستشراف،التقدم مع الحذر،الحذر مع الجرأة!كم لدينا من سفير؟160 على الأقل!كم من قنصل؟500 على الأقل!كم من موظف ديبلوماسي؟5000على الأقل! ماذا أنجزوا؟لاشيئ!مع التكنولوجيات الحديثة والرقمية، نحتاج فقط لتواجد ديبلوماسي إقليمي مع سفارات و قنصليات فعالة و نشيطة في العواصم الرئيسية مقابل الإنجازات!بدون ذلك،يجب إعلان نهاية الديبلوماسية وإغلاق دكاكينها الاسترزاقية الفاشلة المفلسة!فقط ملاحظة!سمعنا فقط عن الوساطة القطرية والمصرية في الحرب الأخيرة!تهميش كلي و ساحق لمحور التطبيع!الفرق بين الديبلوماسية الحية والديبلوماسية الميتة! روسيا تمتلك ديبلوماسية حية; و “اليد الميتة” لمن ليس له علم بها!الديبلوماسيون الروس يتحدثون باللغة العربية بطلاقة و بدون اللحن والتلعثم فيها!يفعلون ذلك بتفوق على الزعماء،الوزراء والديبلوماسيين العرب؛ إلا ما ندر! سمعنا عن القنصل و زوجته اللذين سلطا ابنهما البار،”المريض”على الخادمة ليتدرب باغتصابها!تدريب وإنجاز ديبلوماسي!
مساندة اسبانيا لمنظمة البوليزاريو الارهابية، يفرض على المغرب الاعتراف باستقلال اقليم كاتالونية و جمهورية القبائل، كم يفرض عليه قطع العلاقات في المجالات الامنن و الهجرة و طرد السفن الاسبانية من المياه الاقليمية للمغرب
رسالة الى عابر السبيل !!!!
رجل ذكي او فايق ما عمرني شفت شي ذكاء بحالك وعقليته الصهيوني عندي الف مرة احسن من العقليات بحال ديال، ديال الزلط والسعاية والماكلة والكابينة حاشا القاريين.
اذ نت مغربيا سير عند العسكر الخراءري تعيش معاه او البوزبال اما المغرب بزاف عليك والمغاربة الاحرار لن تصل الى ذكاءهم .