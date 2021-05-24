المغرب يرفض اصطياد جهات في "المياه العكرة" للعلاقات مع موريتانيا

حل إسماعيل ولد الشيخ، وزير الخارجية الموريتاني، اليوم الاثنين، بالرباط، حاملا رسالة من الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الملك محمد السادس.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح صحافي بمقر الوزارة بالرباط، إن مبعوث الرئيس ولد الغزواني جاء حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية والتنسيق في قضايا إقليمية.
وأضاف الوزير بوريطة أنه على تواصل دائم بنظيره الموريتاني للتنسيق في عدد من القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن زيارة إسماعيل ولد الشيخ “تندرج في إطار تطور جد إيجابي” تشهده العلاقات بين الرباط ونواكشوط منذ وصول الرئيس ولد الغزواني إلى السلطة.
وتابع بوريطة أن هناك تواصلا منتظما بين الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وشدد على وجود طموح مشترك بين قائدي البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أبعد مستوى.
وأعلن المسؤول الحكومي المغربي عن بدء التنسيق لعقد لجنة عليا مشتركة بين البلدين لبحث كيفية تطوير العلاقات بشكل أكبر، مبرزا أن العلاقات بين البلدين “ممتازة على الصعيد السياسي”؛ لكنها في الجوانب الاقتصادية تحتاج إلى “دفعة أكبر لترجمة رؤية جلالة الملك وفخامة الرئيس”.
ولفت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن المرحلة المقبلة ستذهب في اتجاه الدفع بالعلاقات الاقتصادية وتعبئة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، وقال إن التطور اللافت بين البلدين هو “تكذيب لكل من يريد أن يصطاد في المياه العكرة في العلاقات المغربية الموريتانية”، وزاد أن العلاقات بين البلدين “لم يسبق لها أن كانت في هذا المستوى الإيجابي الذي عليه اليوم”.
من جانبه، استحضر إسماعيل ولد الشيخ، وزير الخارجية الموريتاني، الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية قبل أشهر، مؤكدا أن هذا الاتصال الملكي كان له “صدى كبير على مستوى العلاقات وعلى مستوى القيادة الموريتانية والشعب الموريتاني”.
“العلاقات بين البلدين عرفت قفزة مهمة إلى الأمام، وهي علاقات صلبة ونطمح إلى تطويرها أكثر”، يورد الدبلوماسي الموريتاني، الذي أكد رغبة نواكشوط في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي مع المملكة المغربية.
وأشاد ولد الشيخ، في تصريح صحافي، بدعم المملكة المغربية لنخب وطلبة موريتانيا من خلال التكوين الذي توفره لهم في المغرب، والذي هو ليس وليد اليوم حسب تعبيره.
واعتبر اسماعيل ولد الشيخ أنه على الرغم من التقارب والتطور السياسي والتشابه في المواقف الذي عرفه البلدين في السنوات الأخيرة، “فإن العلاقات الاقتصادية وفرص العمل المتبادلة لم ترق إلى هذا الطموح السياسي الذي نحن عليه اليوم”.
يجب علئ الشقيقة مورطانيا ان تصطف الئ جنب المملكة المغربية
هاذ موريتانيا دايرة بحال داك الواد السامط كتبان من فوق هادئة لكن في قعرها دساءس غامضة …
نحن المغاربة لم نعد نفهم نوعية العلاقات الثنائية مع موريتانيا؛ ؛؛هل هي ممتازة؟ ؟ام علاقات عابرة ؟؟؟ام متشنجة؟ ؟؟؟؟
المرجو من الاخوة الموريتانيين توضيح نوعية العلاقات مع المغرب بدون لف ولا دوران ؛
وان تريدون تحسين العلاقات مع المغرب هو أن تفتحوا قنصليتكم في إحدى المدن الصحراوية المغربية.
نريد موقفا من علاقتها مع المرتزقة اما التعاون الاقتصادي فهو موجود منذ سنوات
كل احترام للسيد بوريطة لانه اول مرة اشعر انا لدينا وزير خارجية ونعم الرجل
Et la gouira vous en êtes ou Mr le ministre vous en avez parlé ou ce n’ est pas le moment
موريتان الشقيقة تربطنا بها قرابة الدم اولا وقبل كل شيء فلا يمكن ان ينسى الاشقاء الموريتانيون ان المغرب هو قبلتهم الاولى في كل المجالات وان الاطر الموريتانية البارزة سواء كانت عسكرية او مدنية تلقت تكوينها في المملكة المغربية الشريفة وهذا ما يزيد لعلاقتنا باشقاءنا في بلد شنقيط لحمة لا يستطيع احد فكها مهما فعل ونوجه الخطاب الى من يحاولون ان يتدخلو في الشان المغربي الموريتاني بمناسبة او بغير مناسبة ونقول لهم ان تاريخ المملكة المغربية خير شاهد على العلاثة الطيبة بين الاشقاء الموريتانيين والمغاربة اللغة الحسانية والتقاليد والثقافة وووو كل هذا يعني اننا اخوة والله ولي التوفيق
ان كانت موريطانيا تريد ان تبين على حسن نواياها عليها ان تاسس قنصلية تمتلها بمدينة العيون
قضية الصحراء كانت غائبا، لم يتطرق لها الجانبين،
وكالعادة ستتحرك آلة التخريب الجزائرية لإفساد أي تقارب بين المغرب وموريتانيا ومنع أي تعاون إقتصادي بين البلدين لإستكمال حصار المغرب من كل الجهات من الشمال والجنوب والشرق بعدما نجحت في إفتعال الأزمة ببن المغرب وإسبانيا وخلط أوراق المغرب مع الإتحاد الأوروبي الذي إنحاز في صف إسبانيا…إنها الصهيونية في نسختها الجزائرية..
مرحبا وألف مرحبا بزيارة وزير خارجية دولة موريطانيا الشقيقة في الإسلام والدم والعروبة ونطمح أن يزيد ويتلاحم التقارب بين الشعبين وجلالة الملك و الرئيس الموريطاني المحترم والسياسين بالبلدبن والفاعلين الاقتصادين لدفع التقارب بين الشعبين الشقيقين للأمام وتطوير العلاقة وتثمينها اكثر و غلق الباب الذي يدخل منه ريح شيطان الشرق وتقوية مبادرة رابح- رابح وجنوب – جنوب .نتمنى المزيد من العطاء لكلا الشعبين.
مقياس تطور العلاقات بين البلدين هو سحب موريتانيا لاعترافها بالجمهورية الوهمية وعدم الخضوع لعسكر جارة الشر والتواطؤ معهم ضد مصالح المغرب وكذا توضيح موقفها وليس استمرار اللعب على الحبلين
انظار الوزير الموريتاني لاتبشر بخير،وكانه متوجس من نظيره المغربي!!!
تصريحات ديبلوماسية اما حقيقة الأمر فلا تضهر في التصريحات أمام الصحافيين ، تصريحات ضاهرها ممتازة وباطنها ……
la Mauritanie doit savoir que sans de bonnes relations politiques il n yaura jamais de relations economiques c est clair comme l eau de roche.
من مصلحت البلدين ان يكون تعاون أمني وغدائي وتنظيف الحدود من طغات ولنفصالين. وارهابين وتجار لقرقوبي الاسباني الجزائري من نصلحت البلدين ان يعمل اليد في اليد ويحاصرو الهجره لان المغرب له ملاين شباب بدون عمل وخير ذليل ماوقع في سبته المحاله لو طلقو لحدود البحريه التربيه بهاجر 3اصعاف لمغاربه لان الدين يدعو سياسه في المغرب زهدو في دسترزقا وثراء مند وصولهم لمنابع لقرار وكراسي لبرلمان ووظائف زبونبه ولمحسبويه انقلبت اقولهم وافعالهم ووجوهم ولبسهم وغيرو جلدته وشعاراتهم وخالفودينهم نعم ملاير دراهيم يستنزفه حزب كان بالأمس يقول كلام أكبر منه غرغري ولاتغرغري عارض دوله عارض لقمه هضم لحقوق لكن مصيبتنا نحن لبسطا ولمستضعفين ثقنا وصوطنا ومنا من لم يذهب لصناديق لقتراع طنا منه انه عمل حسنه بل ارتكب اكبر سئهونحن مع فتح لحزب لبجدي طريق ان يصعدعل ضهورنا ونتيجه انتشار. لبطاله لفقر غلا لمعيشه الحصار الدي ضرب على ابنا الشعب لولوج لوظيفه عمل بكنتراضا زيادات همجيه فيثمن لغزوال طريق سيار اشطر كهرما حذف لمقاصه خَصصه تعليم صحه زيادات قي تعرفت تطبيب غلا دوا اقبار كتير من ادويه في عهد افلس. أخبث امكر حكومة في تأريخ مغرب
الحمد لله السياسة المغربية تحت قيادة جلالة الملك حفظه مبنية على الصدق واحترام مصالح الغير والتعاون المشترك من اجل المصالح المشتركة بدون مناورات ولا مؤامرات ومع الاسف ابتلينا بالجيران سواء الجزائر او اسبانيا او حتى مفاجأات مريطانيا من حين الى حين تبين مكر الجيران ومناوراتهم ومئامراتهم اتجاه مصالح بلدنا العليا ولكن والحمد لله فارادة الله دائما معنا وياتينا الخبر عن مؤامراتهم منهم ويفضحون ويكشفون وبالتالي فرأس المغرب والمغاربة دائما عالي والاعداء المنافقين المناورين رؤوسهم تتجه نحو الاسفل بعدما يفضحون فنحن لا نخاف احدا ونحترم من يحترمنا والله معنا وكفانا معية ربنا سبحانه وتعالى
La relation sera profitable aux deux pays, SI la Mauritanie cesse de jouer double jeu. Autrement, rien à espèrer.
موريطانيا كانت على خطأ كبير حينما كانت تسير في إتحاه الجزائر و هذا ليس في صالحها بالدرجة الأولى
رجل هنا ورجل لهيه. لا أطمئن للموريطانيا الحذر ثم الحذر. هي شاركت في خلق البوليزاريو بإيعاز من الجزائر والصهيونية الإمبريالية إسبانيا