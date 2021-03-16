المغرب يرفض تعليق التلقيح ضد كورونا بـ"أسترازينيكا" لغياب دلائل علمية

في ظرف خمسة أيام، علقت أزيد من 10 دول أوروبية التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لـ”كورونا” “كإجراء احترازي” بعد ظهور آثار جانبية مشتبه بها، مثل تجلط الدم لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.
وأبرز الدول التي أعلنت تعليق التطعيم باللقاح الذي يستمر المغرب في التلقيح به هي إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيرلندا وبلغاريا والدنمارك والنرويج وإسبانيا وأيسلندا والسويد وأستونيا.
ولم تعلن وزارة الصحة المغربية عن أي قرار بخصوص تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”، في وقت يجتمع فيه اليوم خبراء منظمة الصحة العالمية لبحث سلامة لقاح “أسترازينيكا”.
وخلافا لبعض الدول، فإن المغرب لا يعلن عن عدد الأشخاص الملقحين الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية، سواء خطيرة أو متوسطة؛ فيما أكدت معطيات جريدة هسبريس الإلكترونية أن بعض الملقحين بالجرعة الأولى استمرت لديهم أعراض جانبية لمدة أسبوعين.
وقال مصدر من وزارة الصحة إن منطلقات المغرب بخصوص تعليق استعمال لقاح “أسترازينيكا” هو وجود دلائل علمية واضحة، وليس مجرد شكوك لا يوجد عليها اليوم أي دليل علمي واضح.
وأشار المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن الدول الأوروبية سبق أن رفضت استعمال “أسترازينيكا” على الأشخاص الذين يتجاوز سنهم الـ65؛ “لكنها سرعان ما تراجعت عن هذا القرار في وقت كان فيه موقف وزارة الصحة المغربية واضحا منذ البداية، ورفضت مسايرة الموقف الأوروبي الذي تبين فيما بعد أنه غير صحيح”.
ويرى الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن المغرب يستمر في تطعيم مواطنيه بلقاح “أسترازينيكا” في انتظار وجود نتائج علمية دقيقة، مشيرا إلى أن فرنسا تسجل يوميا 820 حالة مرتبطة بتخثر الدم ولا علاقة لذلك بالتلقيح.
وأوضح الطبيب المغربي، جوابا عن سؤال لهسبريس، أنه رغم قرار بعض الدول تعليق – من باب الاحتياط – استعمال لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد، فإن منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للدواء اللتين تتابعان المعطيات أول بأول نصحتا الدول بعدم تعليق استعمال هذا اللقاح بالموازاة مع الدراسات المعمقة حول الموضوع.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الدنمارك والدول التي حذت حذوها اتخذت قرار التعليق ليس بسبب ثبوت علاقة محتملة بين التطعيم بلقاح أسترازينيكا-أوكسفورد وبعض حالات تخثر الدم لدى الملَقَّحين؛ ولكن من باب الاحتياط.
ويرى الباحث في السياسات الصحية أنه في دراسة الآثار الجانبية للقاح “أسترازينيكا” ليس هناك آثار لها علاقة بمشاكل تخثر الدم، مشيرا إلى أنه من الناحية الإحصائية إلى حدود يوم الأحد الماضي كانت هناك 37 حالة مسجلة من مشاكل تخثر الدم لدى الأوروبيين الملقحين والبالغ عددهم وقتها 17 مليون شخص.
ويعتبر حمضي أن هذه النسبة من حالات تخثر الدم لدى الملقحين هي نفسها؛ بل أقل من نسبة حدوث هذه الحالات داخل الساكنة العامة بدون تلقيح، “أي أن عدد الأشخاص الذين يصابون عادة وخلال كل السنوات السابقة، أو أصيبوا بمشاكل تخثر الدم هو نفسه بل أكثر من عدد الحالات التي تم تسجيلها لدى الملقحين”.
وتابع المتحدث أن فرنسا تسجل سنويا 300 ألف حالة من مشاكل تخثر الدم، أي أزيد من 820 حالة تخثر دم يومية، مشيرا إلى أنه أمام نفس عدد الساكنة وفي نفس الفترة الزمنية يجب أن يكون عدد الحوادث بين الملقحين أكبر من غيرهم لربط الحوادث بلقاح أو بدواء ما.
وخلص الطبيب ذاته إلى أن معدل عدد حالات تخثر الدم المسجلة بين المطعمين بلقاح “أسترازينيكا” هو نفسه بين الملقحين باللقاحات الأخرى المعتمدة ضد “كوفيد 19”.
وأردف أن بريطانيا هي البلد الأوروبي الذي لقح أكبر عدد من مواطنيه بلقاح “أسترازينيكا” – 11 مليونا – وله نظام يقظة دوائية من بين أكثر هذه الأنظمة تطورا وفعالية، ولم تسجل منظومة الرصد بهذا البلد الأوروبي أي زيادة في خطر مشاكل تخثر الدم بين الملقحين مقارنة بباقي الساكنة.
وشدد الطيب حمضي على أن من شأن تعليق حملات التلقيح بدون دواعٍ طبية ملموسة أن يحرم مئات الآلف من الناس من التلقيح والحماية ضد “كورونا”، وزاد أن “تعليق التلقيح، ولو لمدة محدودة، ستنتج عنه وفيات بالمئات؛ وهي أكثر بكثير من ثلاث حالات وفاة بسبب علاقة مزعومة وغير مؤكدة بين اللقاح وحالات مشاكل تخثر الدم”.
هاهو الحمضي يضرب من جديد؛ لا دلائل علمية و لا مخاوف دابا 19 دولة غير كيخرخرو ياك اسي حمضي، حسنا لو قال المخزن غدا أو بعد غد أنه وقف هذا اللقاح و خصوصا أن مخزونه يكاد ينفذ، فماذا ستقول؛ طبعا هناك أدلة علمية و دراسات و كذا و كذا ههههههه تدور مع المخزن أينما دار، على أي إنا معكم من المنتظرين.
ان كنتم تغلقون المدن و الحظر الصحي و تعلقون الاسفار بناء على الوضع في اوروبا فيجب كذلك تعليق استعمال استرازينكا بناء على القرارات في اوروبا.
عجيب امر مغربنا الحبيب
استار الله ، هي ديرو لينا تلقيح وحيدو علينا هاد حالة الطوارئ ، راه المواطن المغربي اصبح هو كذلك في حالة طوارئ من الناحية المادية والنفسية ، والله دير شي تويل نتاع الخير.
سؤال عكسي اين دلائل بفعالية لقاح البريطاني و الصيني ، بريطانيا تسجل اعلى نسبة اصابة في العالم و وفيات يومية باعداد مهولة ، اذن اين فعالية اللقاح رغم ان بريطانيا بدات التلقيح المبكر .
الدول التي علقت استعمال اللقاح تعتبر مسألة حياة مواطنيها اكبر من اي شيء، عكس بلدنا الحبيب
هذه الزوبعة تبقى مجرد حرب تجارية بين الشركات هدفها تحجيم الشركة المنتجة للقاح أسترازينيكا في البورصة بعد الصعود الصاروخي لأسهمها
* المغرب بصفته مستهلك لا منتج ، يبقى له حق الإختيار كزبون .
هانيا حنا مغاربة اصلا مصابين بجلطة دماغية غير مع بعضياتنا ، فين غادي نزيدو
كوجهة نظر شخصية بما ان اللقاح هو ذو اصول انجليزية و ان اغلب الدول المقاطعة هي اوروبية اظن و الله اعلم ان هنالك حسابات سياسية و ربما بدات تظهر اعراض جانبية ابان خروج انجلترا من الاتحاد الاروبي و ليس هناك دلائل علمية او مستندات حقيقية لتعليق استعمال هذا اللقاح الفعال.
السؤال هل المغرب قام بأبحات على اللقاح ليعرف هل هناك شكوك بخصوص اللقاح فيكون له دليل علمي واضح؟ لكن حكومة العثماني دات وجهين
البحث العلمي في المغرب متطور جدا احسن من الدول اﻻوربية التي علقت استعمال استرازينيكا بما فيها الدولة المكتشفة سويد واليوم فرنسا وألمانيا … كما ﻻ ننسى ان المواطن المغربي أغلى واهم من اﻻورولي … اما بالنسبة لتجلط الدم خاص بالدم أﻻوروبي البارد اما الدم المغربي فهو ساخن جداً إلى درجة الغليان.. !!
سؤالي واش دولة المغربية كتخف على المواطنين حتى هذا الدرجة زعما؟!! القائد المقدام والطبيب كيجوي عندك حتى دار باش يدرولك تلقيح واااااااااو شيء عجيب والله فقو المداويخ
الدول الأوروبية تريد اضعاف بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الاوروبي لا غير إنتهى الكلام
فأران التجارب نحن لانريده مادامت دول متقدمة في الطب والعلم رفضته
الدكتور حمضي على صواب و كثرة الشطحات و تسييس الصحة هي التي أوصلت أوروبا إلى ما هي عليه اليوم.الساسة الأوروبيون أبانوا عن التذبذب في اتخاذ القرارات وكثير من الإرتجالية منذ بداية الجائحة.
…. بسم الله . ولو إجتمعة الامة على أن يضروك بشي …. إلى ماكتب الله عليك
على ما يبدو مناورة فرنسية من أجل تشويه فعالية هذا اللقاح الانجليزي بصفة خاصة كما تنتقد اللقاحات الأخرى كاللقاح الصيني والروسي لان فرنسا الى حد الآن لم تفصح عن لقاحها الذى هو جاهز ومصنع من طرف مختبر باستور حتى اخر لحضة لكي تضع الثمن الذي تريد وتجني من بعد ذلك اموال طائلة فرنسا معروفة بهذه السياسة الاحتكارية
كل المغاربة تقريبا عاقوا و فاقوا بالكذبة راها غير خدعة للاقبال على اللقاح حيت كولشي تيحلم ان بواسطة اللقاح غادي نرجعوا الحياة الطبيعية ههههه هذاكله سوى مصيدة لصيد فئران التجارب..
مسالة تعليق حملات التلقيح داخل أوروبا بدون دواعٍ طبية ملموسة تبقى مسالة السياسية الندية ولا علاقة لها ابدا بنجاعة هدا اللقاح، مادام انها لم تحضى بتمويلها بهدا اللقاح كما كانت تنتظر.
اودي غي مابغيتوش ضيعو داكشي لي شريتو وتصيدتو فيه وقلتو ارى لقح البشر لي مات الله ارحمو ، الله ياخد فيكم الحق
جميل ورائع هناك سؤال آخر هل هناك أي دليل علمي على انتقال فيروس كوفيد عند تنقل شخص واحد في سيارته الخاصة إلى مسكن خاص بين مدينتين؟؟؟
أظن الجواب واضح. و لمذا إذن منع التنقل بين المدن ؟؟؟؟ فكروا مليا يرحمكم الله.
الدول التي علقت اللقاح فعلت ذلك لاسباب سياسية وليست علمية.. استرازينيكا لها خمس معامل في اوروبا.. اثنين في بلجيكا و اثنين في بريطانيا ومعمل في هولاندا.. معملي بريطانيا تم تخصيصهما بالكامل لبريطانيا مع منع التصدير بما ان اللقاح بريطاني سويدي تحت رعاية اوكسفورد الجامعة البريطانية.. ومصنع الهند لا يريد اعطاء الاسبقية الكاملة لاوروبا.. ولذلك هناك ابتزاز بترويج مضاعفات عادية ليست مرتبطة اساسا بهوية اللقاح..
نتذكر موقف فرنسا عندما منعت تلقيح من هم فوق 60 سنة به و رد اللجنة العلمية المغربية بان هذا الموقف ليس علميا.. وتبت ان الموقف المغربي كان على حق بشهادة منظمة الصحة العالمية.. يجب على المغرب ان يحافظ على طريقه و طريقته في التلقيح و الا يتبع جيلالة بالنافخ.. لانه برهن على انه له قامات علمية في الداخل و الخارج يعتمد عليها.. و هي تنتظر دعم الدولة المستمر ماديا و معنويا..
السلم الله والسلام حنا كولشي ديالنا في يد الله لا خوبارا لا لابوراطوار غير لسقً ابنادم والسلام ليجات فيه المسامحة
لا يعرف قيمة شعبه إلا الذي خدمه واهتم به،ولا يريد له الضياع والهلاك والضرر لأن صحة مواطنيه تهمه،وهذا حال الدول التي علقت لقاح استرازينيكا،والعكس صحيح،لا تعليق لا اهتمام لاخدمة.
C’est une bonne idée et un bon raisonnement. C’est une fierté d’avoir des experts calmes ne suivent pas n’importe qui comme des moutons !!! Bravo.
غياب دلائل علمية وكأن المغرب هو من يصنع ذاك اللقاح.. دول أوروبية متقدمة عندها علماء وخبراء أعلنت توقيف أسترازينيكا. ونحن الدولة المتخلفة نقول ليست هناك دلائل علمية..
اظن انه هذا هو الوقت المناسب لطلب أكبر عدد من جرعات لقاح استرازنكا بسبب انخفاض الطلب عليه. تأكدوا أن الطلب سيرتفع من طرف الدول خلال الأيام القليلة المقبلة.
هذا هو اللقاح لي يجي معانا. حنا المغاربة دمنا سخون وخفيف. دابا عاد غيرجع الدم ديانا عادي فحال الناس. اما الاوروبيين دمهم ثقيل وعاد يزيدو يثقلوه باللقاح حاجة باينة يعملو جلطات
إلا يوجد بلد يمكن أن تقارن معه يا صاحب المقال دائما فرنسا فرنسا في كل شيء وهي لا تساوي شئ حتى أصبح المغربي يضن فرنسا هي القوة العضمى …….وتابع المتحدث أن فرنسا تسجل سنويا 300 ألف حالة من مشاكل تخثر الدم، أي أزيد من 820 حالة تخثر دم يومية، مشيرا إلى أنه أمام نفس عدد الساكنة وفي نفس الفترة الزمنية يجب أن يكون عدد الحوادث بين الملقحين أكبر من غيرهم لربط الحوادث بلقاح أو بدواء ما
لقد ولى زمن فرنسا وأصبحت فرنسا في [ خَــــبَـــرْ كَــــــــــــــــــــــــــــــــانْ ]
السبب هو تجاري محض.. أسترازينيكا هو أرخص لقاح في العالم وعندما حاولت أوروبا شراء كميات كبيرة منه وحصره في القارة العجوز رفضت الشركة المنتجة مما حذا بهذه الدول الى التشويش إعلاميا على اللقاح والتخويف من آثاره رغم تطمينات منظمة الصحة العالمية بسلامة اللقاح.. لقاح فايزر كانت له آثار وأدى الى وفيات ولم تحاربه لا أوروبا لا أمريكا لأنه أصبح طاعة هذه الدول بخلاف أسترازينيكا
الدليل العلمي عند المسؤولين المغاربة هو خاص يموت أكثر من النصف ديال لمغاربة لي تلاقاو هاد اللقاح عاد غادي يقولو لينا راه فعلا كاين دليل علمي.