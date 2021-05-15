المغرب يستحضر أحداث 16 ماي الإرهابية .. نجاحات أمنية واختلالات اجتماعية

تحل يوم الـ16 من ماي 2021 الذكرى الثامنة عشرة للأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء. وعلى امتداد هذه السنوات، حاولت الدولة محاصرة واجتثاث منابع التطرف أمنيا واجتماعيا؛ لكن استمرار الخطر يشكل هاجسا حقيقيا للسلطات.
وعلى الرغم من الإصلاح الشامل الذي خضع له الحقل الديني، طيلة ما يزيد عن خمسة عشر عاما، فإن الأجهزة الأمنية ما زالت تفكك “خلايا إرهابية نائمة”؛ ما يعني أن “ثمة حاجة إلى استمرار المراقبة الصارمة للمجال الديني، لوجود خطر محدق على الدوام”.
وأمام انتشار دعاة ووعاظ متطرفين واستمرار الاعتقالات، يتبين أن الخطر الإرهابي ما زال موجودا، كما يعززه احتمال عودة المقاتلين المغاربة الذين تلقوا تدريبات ميدانية في أراضي النزاع؛ وهو ما يدفع إلى تبني مقاربة أمنية جديدة في التعامل مع عودة “الدواعش” المغاربة.
الفكر المتطرف يتطور
محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الشأن الديني، اعتبر أن الدولة اعتمدت إستراتيجيات عديدة وفق تغير الظروف ونوع الأنشطة الإرهابية، مسجلا أن الناحية الأمنية وهي الأهم كانت السلطات موفقة، بوقف الأحداث وتفكيك الخلايا.
وثمن رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس، استعانة دول أوروبية بخبرة المغرب في هذا المجال. كما شكل التواصل بين الأجهزة الأمنية والرأي العام الوطني نقلة نوعية، حيث لم يعتد المغاربة على هذا الأمر؛ ما يجعله يستحق التنويه.
أما بخصوص المقاربة الدينية، فيرى رفيقي أن الفكر المتطرف يصعب اجتثاثه، بحكم تطوره هو الآخر وسلكه قنوات ومنافذ أخرى، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكن في المقابل السياسات الدينية اتسمت بنوع من الدينامية.
ونوه المتحدث بمراقبة المساجد وخطب الجمعة وتكوين المرشدين، معتبرا أن لهذا الأمر تأثيرات إيجابية عديدة، مستدركا أن الأمر يتفاوت عند الحديث اجتماعيا واقتصاديا، فعلى الرغم من هيكلة أحياء فرخت التطرف، فإن الجهود ينقصها الكثير.
وهذا الأمر مرتبط بموضوع التنمية ككل في المغرب، وأولوية التعامل الأمني مع الموضوع، مطالبا بإضافة مقاربة تشريعية تنهي الخرجات المتطرفة وتقطع معها نهائيا، ثم إشراك الباحثين والمثقفين في مقاربة الظاهرة الإرهابية.
غياب الإشراك
إدريس الكنبوري، الكاتب في الشأن الديني، يرى أنه بعد سنوات من الأحداث وهيكلة الحقل الديني يمكن إصدار حكم النجاح على ما تراكم، خصوصا بعد أن هضم الجميع خطة الإصلاح الديني، فما كان جديدا سنة 2004، صار عاديا في أعين الناس.
وأوضح الكنبوري، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه على مستوى الشق الأمني فقد راكمت السلطات خبرة كبيرة، كما تنسق مع الدول الأجنبية؛ لكن فكرة القضاء التام على الإرهاب غير واردة، كونه متحولا ويستخدم بدوره أساليب جديدة.
وأشار المتحدث إلى أن الدولة تراهن حاليا على الجانب الأمني فقط، فيما المثقفون بعيدون عن التدبير والمقاربة، وهو ما يعطي انطباعا أن الملف يعني الدولة وحدها وليس جميع المواطنين، مطالبا بضرورة إشراك الباحثين والاستفادة منهم.
للاسف عندما تشاهد بعض الفديوهات ما كاتبقا لا مقاربة امنية لا امن لهم يحزنون واش هادشي داخل حتا هو فهاد المقاربة و لا كيفاش؟؟؟؟؟؟
الإرهاب أشكال وألوان وليس بالمعنى الذي تفهمه عامة الناس، أعطيكم أمثلة٠ عندما يستيقظ الشاب صباحا ولا يدري كيف سيبدأ نهاره لأن المسكين ليس له شغل وعنده دبلومات كثيرة ولكن ليست له وساطة، من أين سيحضر مصاريفه؟ أو عندما يذهب شخص للحصول على وثيقة ويجد الموظف الكسول السلبي ينتظر الرشوة، أو عندما يلصق لك شرطي المرور غرامة خيالية بدون سبب، أو عندما تكون مسافرا ولما يتوقف الكار في أي مقهى تجد عائلة تجلس بجنب المراحيض وتفرض عليك الأداء، وفي بعض الأحيان كيسبقوا ليك الإنذار، راه خصك تخلص، وعندما تدخل للمقهى تجد حلوى ديال 3 دراهم عاملة 15 درهم أو أكثر، أو ملي توقف سيارتك في أي طريق، حتى يخرج إليك حارس سيارات وهمي وامرأة قد الغولة هازة زعما التربية٠٠٠هاذ راه حتا هو إرهاب !
التطرف والإرهاب لا يجب أن ينسبان للدين ،الدين الإسلامي لا يدعو إلى القتل والتقتيل والإرهاب والتطرف ،فالارهاب يبقى ارهابا والدين الإسلامي برىء منه براءة سيدنا يوسف من دم الذنب يجب الضرب من حديد على المتطرفين المتشددين باسم الدين
الارهاب جريمة في حق الوطن والمواطن…. لكن منذ 18 سنة اي منذ وقوع هذه الأحداث المؤلمة عدد ضحايا التشرميل وقطاع الطرق بسكاكينهم وسيوفهم ليلا ونهارا يفوق مئات المرات ضحايا الارهاب .
الامن الاجتماعي والوطني يستدعي محاربة المشرملين وقطاع الطرق بنفس الصرامة والحدة والتفاني التي تخصص لمحاربة الارهابيين.
تتذكرون تصريحات ادريس البصري حول احداث 2003؟ لقد قال انها مدبرة
الفكر الإرهابي حاضر على الدوام و المنظرين له كثر اسألوا جماعة العدل و الإحسان و بقية الحركات الإسلامية، أين هو الاعتدال المزعوم إن كانوا جميعاً يكفرون الدولة و باقي المسلمين ثم يحرضون على غير المسلمين ؟ مازال الطريق طويلاً و أولى الخطوات هو اقتلاع الفكر الرجعي من جذوره مهما كلف ذلك و التخلص ممن يحتضونه و إن كانوا أحزاباً في السلطة
ورقة الإرهاب أصبحت بالية،مستهلكة،منتهية الصلاحية؛مكانها في سلة المهملات السياسية و ردهات المحاكم علاقة بالتجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسبب فيها الاستغلال والتوظيف السياسي المفرط لها!لتلميع و إحياء عذريتها في المشهد،يجب توسل و تسول عودة جورج بوش الثاني والمحافظون الجدد إلى البيت الأبيض!الأوراق الفتية و الحية في ذهن و هم الرأي العام هي: مشروع المستقبل لمعالجة كوارث”رجال”ال20سنة الماضيةمع محاسبتهم على فشلهم وإفلاسهم;مصير الثروات الوطنية وجزر الكنز التي ابتلعتها وتخبأها؛ ملفات الفساد المتخمرة،الخانزة والمتراكمة منذ عقود؛مصير منتهكي حقوق الإنسان ومُقَرِّعِي المواطنين ومصوريهم؛سؤال الوطنية، الديموقراطية,استقلال القرار الوطني؛سؤال المدرسة،الجامعة، التنمية؛سؤال طبيعة الدولة وطبيعة النظام السياسي؛سؤال طبيعة ووظيفة الأجهزة الأمنية والمخابراتية:هل هي لحماية الوطن والمواطن أم للتنكيل بهما لفائدة جهة ومجموعة حصرية؟نظرية الساحل ثبت عقمها وتبينت هشاشتها الفكرية,الاستراتيجية!التصحر الفكري والفعلي ينكسر،ينحسر،ينحصر في وبظلال الديموقراطية المنعشة والمنتعشة فلسفيا، سياسيا، اقتصاديا!
والله في كل ما تأتي ذكرى 16 ماي استحضر شريط الحادث بكل تفاصيلها.اتذكر فيه صديقتي التي توفيت في الاوطيل كانت امنيتها ان تكون سيدة أعمال ناجحة.ففي ذلك اليوم جاءت عندي لتأخذ ملابسها كانت قد طلبت مني ان اخذها من المصبنة وكانت هي تلك النظرة الأخيرة بيننا واخذتني في حضنها وقالت لي سوف ابتعد عنك لفترة وهذه الليلة هي آخر ليلة في عملي سوف اسافر عند والدتي راني خذيت الكونجي.رحمها الله واسكنها فسيح جناته.والله كان فراقها صعب وشديد عليا وكانت تحس بأنها ستموت كان كلامها مختلفا في الفترة الأخيرة.لروحها السلام والمغفرة من الله
جميع اللذين فجروا انفسهم كانو مقرقبين…. مثل فيلم ال11 سبتمبر و تفجيرات مدريد و هلم جرا …. من فضلكم لسنا أغبياء