المغرب يتوصل بمليونَي جرعة إضافية من اللقاحات ضد جائحة "كورونا"

توصل المغرب بمليونَي حقنة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد “كورونا”، اليوم الأحد، ليواصل تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح رغم الإقبال العالمي الكثيف على هذا المنتوج الحيوي.
وحطت طائرة شحن أولى، تابعة لأسطول شركة “لارام”، في مطار محمد الخامس الدولي نواحي الدار البيضاء، على الساعة العاشرة صباحا، محملة بجزء من الكمية المتحصل عليها اليوم.
وبعد الساعة الحادية عشر بقليل هبطت على أرضية المطار نفسه طائرة ثانية، للخطوط الملكية المغربية أيضا، وعلى متنها بقية الشحنة من لقاح “سينوفرام”.
وقد تكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيه الجرعات الجديدة إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.
هذا المستجد يجعل التوقعات ترتبط باستفادة من هم أقل من 45 سنة، في القريب العاجل، من الحملة الوطنية للتلقيح بغرض توسيع المناعة الجماعية من الجائحة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت، أمس السبت، تسجيل 363 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 516.812 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 4 وفيات جديدة؛ ليصل المجموع إلى 9119 منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة؛ يوم 2 مارس من السنة الماضية.
كل الإحترام والتقدير، المغرب في هاد القضية مشا بعيد
ربما فايت ليا قريت هاد الخبر كما هو … واش دفعة جديدة جات اليوم ولا كاين شي غلط
الحمد لله المغرب غادي في الطريق الصحيح و لا عزاء لأعداء الوطن و زيد عليهم الخونة لي بانو على حقيقتهم الأسبوع الفارط.
اللهم بارك وارفع عنى هاذا الوباء ياارحم الراحمين
اللهم زد وبارك..اللهم زد وبارك ..اللهم زد وبارك…
مع الاسف نسبة الوقاية لا تتجاوز 50% اكبر دليل الدول الاوروبية لا تعتمد اللقاح الصيني الوزراء والاثرياء فايزر موديرنا وأبناء الشعب اللقاح الصيني . زيدونا مزال
شنو الفائدة في ضل لازالت بعض القطاعات مغلقة طلع عليها الغبار
اللهم بارك وزد في ذالك. خبر يثلج الصدور
لقاح سينوفارم ضعيف ..هذا ليس زرع فتنة ..هذه شهادة الصين و الشركة المصنعة . و هو لقاح غير مرغوب فيه من غالبية الدول.. و هذا ما يفسر توفره في السوق .
و ذباب الديسلايك .. نطحو راسكوم مع الحيط .. ربما يساعدكم ارتجاج في المخ على الفهم .
موجه الى ذباب الزريبة الشرقية المنتشرين بننا في هذه الجريدة المحترمة: كم جرعة توصلت بها زريبتكم لحد الآن؟
متى تفتحون الحدود ؟؟؟ و كلنا عليكم الله..انا جدتي مريضة بغيت انشوفها مع العلم انني حصلت على التلقيح هنا في المانيا …اذن ما المانع من غلق الحدود ؟؟؟
اعتقد الامر ليس بسبب كورونا و انما هناك امر اخر في ان الدولة او المخزن او حتى الحكومة سميها ما تشاء : يخافون في دخول افراد الجالية و سحب الاموال من الابناك … هدا هو تفسيري
الحمد لله القافلة تسير والكلاب تنبح والفاهم يفهم. اللهم احفظ بلادنا والشعب المغربي قاطبة وجميع الدول الاسلامية جمعاء . هههه دابا يطرطق شي عرق لشي جيران.
لا يجب ان يضيع هذا الجهد اللذي قام به صاحب الجلالة والمخلصون من ابناء الوطن للحصول على اللقاح سدى ادا كنا سباقين للتلقيح و سباقين في الإجراءات الإحترازية خاص انكونوا كذلك سباقين في الانفتاح الاقتصادي .رغم سريان حضر التجول الصحي الى غاية الحادية عشرة الا انه في اغلب المدن لا زالت تتوقف الحركة باكرا وتخلوا الشوارع من المارة على الساعة الثامنة وكان عاما ونيف من الحجر روض الناس على سلوكيات جديدة أو ربما نتيجة تاتير الأزمة على قدراتهم الشراية لهذا يجب إعطاء تواريخ فتح الاجواء حتى يستعيد التجار التقة بالنفس ويعطوا طلبيات للصناع التقليديين ومنه تدور العجلة من جديد .
الحمد لله. اللهم يسر ولا تعسر.
اللهم ارفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء.
هذا هو مغربنا الذي يجب علينا أن نفتخر به .شكرا لصاحب الجلالة ولكل مغربي اجتهد وناضل وتقاتل في ظل منافسة عالمية شرسة من أجل توفير اللقاح للشعب المغربي.
الحمد لله الأمور بدأت في الاستقرار و التلقيح أخذ مجراه، الحكومة خففت من الاجراءات و ماذا عن الحدود الجوية خصوصا فرنسا فالحالة هنا مستقرة كذلك، ننتظر قرار فتح الحدود و لو ب pcr قبل 24h فالعطلة الصيفية اقتربت و التي نود قضاءها ببلادنا
اللهم بارك و زد في ذالك اللهم ارفع عنا الوباء و اجعل الفرج قريبا وا رحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين .
40-45
bonjour des nouvelle pour le vaccin pour les personnes âgées de 40 à 45 ans merci