المغرب يتوصل بمليونَي جرعة إضافية من اللقاحات ضد جائحة "كورونا"

توصل المغرب بمليونَي حقنة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد “كورونا”، اليوم الأحد، ليواصل تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح رغم الإقبال العالمي الكثيف على هذا المنتوج الحيوي.

وحطت طائرة شحن أولى، تابعة لأسطول شركة “لارام”، في مطار محمد الخامس الدولي نواحي الدار البيضاء، على الساعة العاشرة صباحا، محملة بجزء من الكمية المتحصل عليها اليوم.

وبعد الساعة الحادية عشر بقليل هبطت على أرضية المطار نفسه طائرة ثانية، للخطوط الملكية المغربية أيضا، وعلى متنها بقية الشحنة من لقاح “سينوفرام”.

وقد تكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيه الجرعات الجديدة إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.

هذا المستجد يجعل التوقعات ترتبط باستفادة من هم أقل من 45 سنة، في القريب العاجل، من الحملة الوطنية للتلقيح بغرض توسيع المناعة الجماعية من الجائحة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت، أمس السبت، تسجيل 363 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 516.812 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 4 وفيات جديدة؛ ليصل المجموع إلى 9119 منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة؛ يوم 2 مارس من السنة الماضية.