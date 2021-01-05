المغرب يسجل نسبة تعافٍ مرتفعة مقارنة بمجموع "وفيات كورونا"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1637 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما رُصدت 131 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 93.5 في المائة، لتصل حصيلة المتعافين إلى 416708، وتم تسجيل 43 حالة وفاة، بينما قدر إجمالي الوفيات بـ7581، فيما بلغ معدل ملء أسِرّة الإنعاش المخصصة للمرض 36 في المائة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 718 حالة إصابة بـ”كوفيد 19″ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ منها 551 حالة بالدار البيضاء، و28 بالنواصر، و31 ببرشيد، و37 بسطات، و34 بالمحمدية، و16 بالجديدة و8 ببن سليمان، و13 بمديونة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 318 حالة؛ منها 170 بطنجة أصيلة، و66 بتطوان، و40 بالحسيمة، و8 بشفشاون، و12 بالعرائش، و18 بالمضيق الفنيدق، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 218 حالة؛ منها 71 بالصخيرات تمارة، و72 بسلا، و42 بالقنيطرة، و8 بالرباط، و9 بسيدي سليمان، و16 بسيدي قاسم.

جهة سوس ماسة أحصت 92 حالة؛ منها 44 بأكادير إداوتنان، و10 بإنزكان أيت ملول، و17 بتارودانت، و7 بتزنيت، و13 باشتوكة أيت باها، وحالة واحدة بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 88 حالة؛ منها 55 بمراكش، و8 بكل من الصويرة وآسفي واليوسفية، و3 بكل من الحوز والرحامنة.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 46 حالة؛ منها 21 بفاس و4 بتازة، و11 بمكناس، و3 بصفرو، و7 بتاونات.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 44 حالة؛ منها 3 بميدلت، و12 بالرشيدية، وحالة واحدة بتنغير، و16 بورزازات، و12 بزاكورة.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 44 حالة؛ منها 25 ببني ملال، و6 بالفقيه بن صالح، و10 بخريبكة، وحالتان بأزيلال، وحالة واحدة بخنيفرة.

كما عرفت جهة الشرق 31 حالة؛ منها 11 حالة بوجدة أنجاد، و3 ببركان، و11 بالناظور، و2 بفجيج، و3 بالدريوش، وحالة واحدة بتاوريرت.

في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 20 حالة جميعها بوادي الذهب.

وسجلت جهة كلميم واد نون 13 حالة؛ منها 8 بكلميم، وحالتان بطانطان، و3 بسيدي إفني.

فيما أحصت جهة العيون الساقية الحمراء 8 حالات؛ منها 4 ببوجدور، وحالتان بطرفاية، وحالة واحدة بكل من العيون والسمارة.