المغرب يسجل نسبة تعافٍ مرتفعة مقارنة بمجموع "وفيات كورونا"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1637 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما رُصدت 131 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 93.5 في المائة، لتصل حصيلة المتعافين إلى 416708، وتم تسجيل 43 حالة وفاة، بينما قدر إجمالي الوفيات بـ7581، فيما بلغ معدل ملء أسِرّة الإنعاش المخصصة للمرض 36 في المائة.
وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 718 حالة إصابة بـ”كوفيد 19″ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ منها 551 حالة بالدار البيضاء، و28 بالنواصر، و31 ببرشيد، و37 بسطات، و34 بالمحمدية، و16 بالجديدة و8 ببن سليمان، و13 بمديونة.
أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 318 حالة؛ منها 170 بطنجة أصيلة، و66 بتطوان، و40 بالحسيمة، و8 بشفشاون، و12 بالعرائش، و18 بالمضيق الفنيدق، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.
وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 218 حالة؛ منها 71 بالصخيرات تمارة، و72 بسلا، و42 بالقنيطرة، و8 بالرباط، و9 بسيدي سليمان، و16 بسيدي قاسم.
جهة سوس ماسة أحصت 92 حالة؛ منها 44 بأكادير إداوتنان، و10 بإنزكان أيت ملول، و17 بتارودانت، و7 بتزنيت، و13 باشتوكة أيت باها، وحالة واحدة بطاطا.
وسجلت جهة مراكش أسفي 88 حالة؛ منها 55 بمراكش، و8 بكل من الصويرة وآسفي واليوسفية، و3 بكل من الحوز والرحامنة.
أما جهة فاس مكناس، فأحصت 46 حالة؛ منها 21 بفاس و4 بتازة، و11 بمكناس، و3 بصفرو، و7 بتاونات.
وسجلت جهة درعة تافيلالت 44 حالة؛ منها 3 بميدلت، و12 بالرشيدية، وحالة واحدة بتنغير، و16 بورزازات، و12 بزاكورة.
بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 44 حالة؛ منها 25 ببني ملال، و6 بالفقيه بن صالح، و10 بخريبكة، وحالتان بأزيلال، وحالة واحدة بخنيفرة.
كما عرفت جهة الشرق 31 حالة؛ منها 11 حالة بوجدة أنجاد، و3 ببركان، و11 بالناظور، و2 بفجيج، و3 بالدريوش، وحالة واحدة بتاوريرت.
في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 20 حالة جميعها بوادي الذهب.
وسجلت جهة كلميم واد نون 13 حالة؛ منها 8 بكلميم، وحالتان بطانطان، و3 بسيدي إفني.
فيما أحصت جهة العيون الساقية الحمراء 8 حالات؛ منها 4 ببوجدور، وحالتان بطرفاية، وحالة واحدة بكل من العيون والسمارة.
التباعد والنظافة والكمامة
اللهم سلامة ولا ندامة
اللي معندو ميدير فالتجمعات الكبيرة يشد لارض احسن ميشد شي بياص فالسبيطار ولا لا قدر الله
تحت الارض . ” لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة “
الإحصائيات الرسمية على كوفيد 19 هاهي؛ ؛؛؛؛؛ما نريده وبفارغ الصبر التلقيح وانقاد ما يمكن انقاده :::::
الدولة الوحيده لي تتحسب حالات الشفاء من اجل تنويم الشعب المغربي الشمس لا تغطى بغربال
مصائب قوم عند قوم فوائدو
كثير من موظفات موظفين لايلتحقون بعملهم الطبقه السمحوقه هي التي تدفع من دمها ضرائيب جبيات تأمين مرتفع تكلفه ليعيش ويتمتع موظف ولمتحزب تعريضات متيازات افخم سبأ تت مجانبات لمحروقات في عز ازمه تمر منه لبلاد
تبعد علينا هذا الوباء نرجو من الله عز وجل ان يتقبل من دعاء مع أذان صلاة العشا لمدينة الرباط ساعه تشير ال 19.55 موضوعي او رسالتي لجميع لمغاربه ان بتحلو بالصبر ونظافه واستعمال كمامه واستنشاق لماء سخون في كل عوده من خارج البيت حت تمر هذه الفتره بسلام وأرجو من مستعملي وسائل نقل ان يبتعدو عن طربورتورات وخطافا او ركوب في طرام وطوبيس اوقات ذروه لان كتير من لزدحام يسبب نتشار لعدو بكوفيد 19 خصوصا ان بعد لمتهورات وصلاكيط مفرعنين منحدرين من جهات لايحترمون وضع كمامه في طوبيس طرام في طربورتور ومع خطفا متكدس ركاب زد عدم احترام قانون سير ونحن في سنه 2021 والبلاد ولله الحمد والشكر مستمره في إصلاح طرقات وشوارع بفضل الله وملك البلاد نصره الله. العمل ذؤب للامن الوطني ودرك ولوقاة للمساعده َالقواة العسكريه الملكيه لمرابطه في حدود المغربيه بين مورطانيه واهدا الوطن دزاير
اش خصك العريان ، غرامة امولاي.
كلشي تقاد فالبلاد خاص غير الغرامات للراجلين.
الزيادة في الأسعار
انعدام الشغل
نهب المال العام……
الحل هو إرهاق كاهل المواطن.
اتقوا الله في شعب أبي ارهقه الزمان.