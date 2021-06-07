المغرب يسجل 104 إصابات و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 104 إصابات و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: هسبريس
الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:32

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 104 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 521530 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3791 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6050938 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9181.

وتم التأكد من 194 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 509277.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحالة الوبائية عدد الوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

5
  • rachid insingi
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:35

    الحمد لله الأعداد في تناقص الحمد لله

    5
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  • عبد المنعم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:37

    عدد حالات التعافي ضعف عدد الحالات الجديدة
    عادة مايكون عدد الحالات الجديدة صغيرا يوم الاثنين بسبب عطلة نهاية الأسبوع

    6
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  • mohammedzamri18
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:38

    يا من تقول للشيء كن فيكون ارفع عن البشرية هذا الوباء بجاه خير مخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

    13
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  • رحيم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:38

    العجب العجاب…اولا رحم الله جميع المسلمين….لمدا عدد الوفايات مرهون بعدد الاصابات؟؟؟كلما ارتفعت الاصابات ارتفع عدد الوفايات والعكس صحيح…

    7
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  • البهلول الرسول الله
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:47

    هاذ 3 منهم جدتي ينهز عمرها عم 95 سنة وكانت اطيب أمراء على
    ألارض و كانت تقطن في حي بوركون و مافيات العقار لقد استولى
    على منزلها ثم عمتي كتبت تنازل إلى الدولة التي لا منفع منها
    لقد جدتي رحلت إلى دار البقاء ولكن عنذ الله والله لا يضيع اجرها
    يو القيامة كما وعد الرحمان و صدقة المرسلين
    قال في القرأن من يعملون لذنياهم فهم في جهنم الاية الكريمة
    أنشرها للخير يا هسبرس

    7
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