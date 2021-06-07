المغرب يسجل 104 إصابات و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 104 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 521530 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3791 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6050938 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9181.

وتم التأكد من 194 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 509277.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.