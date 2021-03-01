المغرب يسجل 112 إصابة و14 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 112 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483766 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4795 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5177088 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 14 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8637.
وتم التأكد من 299 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 469345.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
Pourquoi la fermeture des voles aériennes vers l Europe .?????!??? ‘
متى ستعود الدراسة كما كانت مستوى أبناؤنا تدهور جدا اذا استمر الامر كذلك فتوقعوا ارتفاع نسبة الامية بين صفوف التلاميذ.
صافي زادوا اسبوعين ديال الاجراءات الفارغة مع الاحترام لمن يعطي القرار لدالك, لانه الى فعلا تهموا مصلحة الشعب والمواطنين كاع ميزيد من مدة الاجراءات الفارغة
مادام العدد في انخفاض شديد فلماذا هذا الحصار وزيادة أسبوعين من التشديد علىأصحاب المحلات كانت تصل الى 5000والامور عادية . حكومة غير مفهومة وغير مسؤولة الله يرزقنا الصبر على هبالها وحماقها. فهم تسطا
هرمنا من أجل هذه اللحظة اللهم لك الحمد رجاءا افتحوا لنا مجال التنقل عبر المدن لقد أصبحنا مرضى نفسيين
إلى متى سنظل حبيسي الحيطان فهناك امراض وامراض معدية نسبة الوفاة فيها تفوق 97℅ ولا أحد يتحدت عنها اما كرونا المرعبة فنسبة الشفاء 96℅ حلل وناقش.على ما اعتقد ان بعد نهاية كرونا ستترك نصف السكان مصابون بالجنون نظرا للضغوط النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها،(ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء)
d’oncle reliquat c’est 6000 cas,ont peut dire on est bien maintenant.mais pourquoi la prolongation…..
اصبحنا نفرغ قلقنا على صفحات هيسبريس…. الحكومة لا تعطي اية قيمة لنا……